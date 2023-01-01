替代项 - TasksBoard
Google Tasks
tasks.google.com
随时随地管理、捕获和编辑您的任务，待办事项可在您的所有设备上同步。与 Gmail 和 Google 日历的集成可帮助您更快地完成任务。
Microsoft To Do
todo.microsoft.com
Microsoft To Do（以前称为 Microsoft To-Do）是一款基于云的任务管理应用程序。它允许用户通过智能手机、平板电脑和计算机管理他们的任务。该技术是由 Microsoft 收购的 Wunderlist 背后的团队开发的，独立的应用程序可以融入 Outlook 产品系列的现有任务功能中。
Todoist
todoist.com
加入 2500 万人和团队，使用 Todoist 组织、规划和协作处理任务和项目。 The Verge 的“最佳待办事项清单”。
iCloud Reminders
icloud.com
您可以创建和管理待办事项，并使用 iCloud.com 上的“提醒”将它们组织到列表中。您还可以与其他 iCloud 用户共享提醒列表。
TickTick
ticktick.com
TickTick 是一款简单有效的待办事项列表和任务管理器应用程序，可帮助您制定日程、管理时间、保持专注、提醒截止日期以及组织家庭、工作和其他地方的生活。 TickTick 帮助您充分利用一天的时间并完成工作 (GTD)。无论是您想要捕捉的想法、要实现的个人目标、要完成的工作、要跟踪的习惯、与同事合作的项目，还是与家人分享的购物清单（在清单制作者的帮助下）。通过我们的生产力规划器实现您的目标。
Any.do
any.do
加入数百万每天使用 Any.do 的用户，保持井井有条并完成更多工作。
Zenkit To Do
zenkit.com
Zenkit To Do 是一款超级简单的任务管理应用程序，可帮助您高效工作并与任何人协作。 它可以让您组织您的任务、购物清单、会议、活动、旅行、想法、笔记、地点以及对您来说重要的任何其他内容。 您可以创建列表并与团队成员、家人和朋友共享任务。 待办事项可同步您所有设备之间的所有内容，以便您无论身在何处（甚至离线）都可以访问您的列表。
Dataslayer
dataslayer.ai
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