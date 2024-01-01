在 TARGIT，我们为关键垂直行业提供专业知识，帮助客户做出数据驱动的决策。我们通过商业智能 (BI) 和分析解决方案推动持久价值，支持您的独特目标和推动日常运营的流程。 TARGIT Decision Suite 是我们的一体化商业智能 (BI) 和分析平台，直观、多功能且适合每位员工使用，让您体验一见钟情。 TARGIT Decision Suite 可帮助公司比以往更好、更快地集成、可视化和共享数据。我们的解决方案将集中式 BI 解决方案的控制与分散式解决方案的灵活性以及强大的安全性和可靠性相结合。此外，它还可以轻松地与您现有的系统集成，并不断适应您的需求，即使您的组织不断发展。我们连续三年被 Dresner 评为供应商信誉全球领导者，并连续五年被 BARC 评为卓越 BI 领导者，我们为能够通过持续创新、富有洞察力的建议和以人为本的业务模式为客户提供支持而感到自豪。

目录 :

网站： targit.com

免责声明：WebCatalog 与“Targit”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。