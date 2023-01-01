一款具有成本效益的项目管理软件，旨在让生活更轻松。 Talk on Task 的创新功能（如时间跟踪、交互式聊天、基于任务的聊天、项目报告等）使其在市场上的其他竞争对手中脱颖而出。它有一个独特的聊天系统，您可以根据您的要求与个人用户或特定项目讨论特定任务。

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