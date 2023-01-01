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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

一款具有成本效益的项目管理软件，旨在让生活更轻松。 Talk on Task 的创新功能（如时间跟踪、交互式聊天、基于任务的聊天、项目报告等）使其在市场上的其他竞争对手中脱颖而出。它有一个独特的聊天系统，您可以根据您的要求与个人用户或特定项目讨论特定任务。

网站： talkontask.com

免责声明：WebCatalog 与“Talk on Task”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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