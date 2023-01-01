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Talentcube 是一个整体视频招聘平台，使具有高候选人吞吐量的中小企业和企业客户能够更快地识别顶尖人才，并节省当今高达 60% 的筛选工作。作为欧洲领先的解决方案，我们为各种规模的人力资源部门提供最个性化、最高效的招聘方法：自动视频面试、现场面试、移动优先的申请流程、出色的 24/7 候选人支持以及基于人工智能的深入沟通分析。
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