弹出窗口生成器软件 - 最热门应用

Claspo

claspo.io

Claspo 是一个快闪创作平台，旨在制定新的行业标准。其全面的拖放界面将引导您完成小部件的创建和自定义，并允许您实现创意中的任何想法。有比表单和横幅更有效的获取和保留客户的方法。借助 Claspo，您可以通过全面的拖放界面创建完全自定义的弹出窗口。我们的平台是新手和任何团队成员的终极解决方案 - 创意制作的过程被尽可能简化。它是如何工作的？ 1. 您可以使用现成的弹出窗口模板或从头开始创建模板。 2. 接下来，设置视觉效果：背景、字体大小和颜色、填充。 3. 添加不同的元素：号召性用语按钮、表单、游戏化、动画按钮等等。功能不够？添加您的自定义元素 - 这是您需要吸引开发人员的唯一情况。导入的...