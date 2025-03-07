营销自动化软件 - 最热门应用 - 美国

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营销自动化软件旨在自动化营销任务、简化工作流程并衡量营销活动的有效性。这些工具提供了一个用于存储营销信息和交互的集中数据库，使营销人员能够为客户或潜在客户创建个性化且及时的体验。这些平台凭借电子邮件、社交媒体、潜在客户开发、直邮和数字广告等各个营销方面的自动化功能，提高了营销效率。 营销自动化工具的一个重要方面是其分析功能，它允许用户评估不同细分市场和渠道的营销活动是否成功。这些功能衡量营销活动对关键绩效指标 (KPI) 和投资回报 (ROI) 的影响，以及它们对公司整体收入的贡献。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel是一个白色标签的销售和营销平台，适用于数字代理商和顾问。功能包括带有智能清单的CRM，电子邮件，2向SMS，合并的SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB聊天，出口通话，呼叫跟踪，呼叫录音，电源拨号器，表单构建器，调查构建器，调查构建器，漏斗构建器，漏斗构建器，网站构建器，网站构建器，网站构建器，网站构建器，，网站构建器，，网站构建器，，网站构建器，，网站构建器，网站构建器，，构建器，网站构建器，网站构建器，，构建器在线调度，工作流程自动化，报告，Webhooks等！代理商帐户包括可以克隆的无限子（位置）帐户，以加快设置的速度。将自己的Twilio＆SMTP凭据带给您的帐户供电，使您可以通过电子邮件，电话和短信访问批发费率。从14天的免费试用期开始！
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
ManyChat
manychat.com
Manychat是世界上D2C品牌，零售商店，非营利组织，餐馆，房地产公司的＃1 Omnichannel平台。曼查特（Manychat）成立于2016年，每年都有超过10亿个对话，并在190多个国家 /地区使用。立即吸引您的客户。在Instagram直接消息，Facebook Messenger，WhatsApp和SMS中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是想生成更多的潜在客户，自动化广告系列，还是通过增加SLA时代来提高客户满意度，Manychat都拥有解决业务营销需求的所有工具。这就是聊天营销以及Manychat是什么。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何使用Dynamics 365变得更加敏捷，这是唯一赋予所有人适应和创新的智能业务应用程序组合。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一个全面的电子邮件营销平台，可为小型企业，企业家，教练和营销人员提供强大而负担得起的工具，以增加受众，与订户互动并将订户变成付费客户。凭借超过25年的专业知识，我们的客户为我们的用户友好解决方案选择GetResponse，屡获殊荣的24/7客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 - 具有自动化，列表增长以及其他沟通工具，例如网络研讨会和实时。聊天以帮助企业建立自己的个人品牌，出售其产品和服务并建立社区。需要一个更高级的平台吗？ GetResponse Max和Max²是为寻求高级营销功能和可靠支持的用户提供的解决方案。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Regal.io
regal.io
Regal 是人工智能驱动的 CX 的新标准。 Regal 了解实时客户意图信号，并与 Regal AI 代理和人工代理相结合，自动定制多点触控入站和出站交互。 客户至上的品牌包括 Angi（以前称为 Angie's List）、AAA、Google、Harvard（通过 Podium Education）、K Health、Kin Insurance、Ro、Toyota 和 Varsity Tutors，通过 Regal 改善了与数亿客户的互动，领先收入达到 5B 美元。 Regal.io 总部位于纽约，获得 Emergence Capital、Founder Collective 和 Homebrew 等领先投资者 8300 万美元的支持。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
营销自动化软件可实现更快的业务增长。 Zoho MarketingHub 是一款一体化营销自动化软件，可帮助您成功管理跨多个渠道的营销活动。产生更多潜在客户，将其转化为客户，并保留更长时间。
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一个电子邮件和短信营销平台，具有一套专门用于帮助电子商务商店更快发展在线业务的功能。与主要电子商务平台的一键集成、预制自动化和电子邮件模板以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持使任何规模的品牌都可以轻松销售更多产品，而无需支付过高的成本。加入超过 100,000 个使用 Omnisend 自动发展业务的电子商务品牌，通过快速构建、高度相关的电子邮件和短信来转化客户。 - 发送新闻通讯和有针对性的活动使用我们的拖放电子邮件生成器和各种现成的电子邮件模板，在几分钟内创建精美的可购物电子邮件。添加优惠券代码、自动挑选和插入产品以及自动向非开启者重新发送活动 - 所有这些都无需任何繁琐的手动工作！ - 通过电子商务自动化在自动驾驶仪上推动销售通过针对购物车放弃、欢迎系列、交易电子邮件等的预构建工作流程赢得（挽回）损失的销售。在几分钟内即可运行预构建的创收自动化，或者使用我们的无代码拖放自动化编辑器轻松构建您的自定义工作流程。 - 通过强大的细分来提高您的定位根据客户的购物行为以及其他属性对您的客户进行细分，以通过针对性强的个性化电子邮件和文本来提高转化率。为高价值客户、特定类别/产品购买者或需要重新吸引和个性化您的消息的客户创建细分。 - 将电子邮件与短信和更多渠道相结合使用同一平台在电子邮件旁边添加短信和推送通知，并提供一致的全渠道客户体验。节省时间和成本 - 无需再为单独的电子邮件、短信和推送应用程序付费！ - 建立您的电子邮件和短信列表 使用我们适合移动设备、完全可定制的表单收集新订阅者。从弹出窗口、注册框、登陆页面或命运轮盘中进行选择，以无缝收集电子邮件和/或短信选择加入。使用退出意图表单捕获访客，并使用表单定位选项提高弹出窗口的参与度，所有这些都可以在 Omnisend 中实现。 - 24/7 支持 我们随时为您提供一流的支持和有用的建议。我们 24/7 全天候提供服务。开始免费使用 Omnisend，随时升级！ Omnisend 邀请自由职业者和代理机构加入 Omnisend 合作伙伴计划。该计划旨在帮助自由职业者和代理机构加速发展、赢得更多客户并获得行业领先的推荐和管理帐户收入分成。检查链接并加入该计划：https://www.omnisend.com/partners/
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一个人工智能驱动的营销平台，受到全球 1000 家企业的信赖，可实现营销自动化和集中化，同时为受众提供引人入胜的个性化体验。机构和合作伙伴直接或通过白标设置使用 VBOUT 来构建自定义计划、管理子帐户以及将一个客户帐户的资产共享给多个客户帐户。 使用 VBOUT，您可以： * 从一处管理您的所有社交媒体。 * 通过创建和发送获胜的电子邮件活动与您的客户互动。 * 无需编码即可设计令人惊叹的个性化动态登陆页面。 * 使用直观的视觉生成器创建自动化。 * 培养潜在客户，从点击到成交，甚至更进一步。 * 轻松增加和维护您的受众群体列表。 * 在可定制的仪表板上跟踪和分析您的所有营销活动。 该平台具有简单的拖放登陆页面和表单、直观的视觉自动化构建器、社交媒体管理、电子邮件营销工具以及用于各种营销活动的不断增长的预构建模板库。深入的本地分析和潜在客户跟踪使营销人员能够全面了解他们的渠道、列表参与度和营销活动绩效。 成长型企业和机构信赖 VBOUT 的灵活平台和屡获殊荣的免费高级支持，帮助他们吸引合适的客户，将更多访客转化为客户，并在一个易于使用的平台上开展完整的营销活动。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
OneSignal
onesignal.com
OneSignal 是市场领先的客户消息传递和参与解决方案，提供电子邮件、移动和网络推送通知、应用内消息传递和短信。其强大的全渠道平台使超过 100 万家企业每天能够传递超过 120 亿条消息。 OneSignal 由卓越的架构提供支持，旨在随着您的业务进行扩展，并比竞争对手更快、更可靠地传递消息。通过提供开放的 API、广泛的文档、免费帐户以及直观的自动化、个性化和分析工具，它可以帮助各种规模的企业提供无缝的消息传递体验，以创建有意义的客户联系。
Simplero
simplero.com
Simplero 通过将软件堆栈简化为一个有趣且易于使用的平台，帮助教练和知识创造者建立他们喜爱的业务和生活，以便他们能够与客户建立有意义的关系。从创建课程、构建网站和发送电子邮件，到销售产品、管理联属计划和自动化。借助 Simplero，您可以在一个地方（而不是到处）运营您的在线业务。 Simplero 帮助领导者建立改变世界的社区。 - 出色的支持 - 构建网站和登陆页面 - 会员管理 - 电子邮件营销和自动化 - 付款和订阅 - 课程和社区 - 客户洞察
Drip
drip.com
Drip 是一个营销自动化平台，可帮助成长中的电子商务品牌推动重复购买和品牌忠诚度。 Drip 为 30,000 多名电子商务营销人员提供了强大的工具来了解客户并向其进行营销。您将把所有客户数据转化为 Drip 中的动态细分，并通过一次性的自动化营销活动吸引客户。使用 Drip 的自动化、电子邮件和现场消息来吸引客户再次购买。通过在一个平台上提供设计精美的电子邮件和高级弹出窗口来节省成本。试用 Drip 14 天，看看您最喜爱的电子商务品牌为何转向使用 Drip。
VipeCloud
vipecloud.com
具有令人耳目一新的人性化风格的成长软件。 CRM、电子邮件营销、社交发帖、短信、视频电子邮件、集成等等。 您获得的支持越好，您的业务发展就越快。
Dashly
dashly.io
Dashly是一个对话营销平台。它通过将与客户的每次互动变成人与人的对话来帮助700多家SaaS和Edtech公司增加转化和收入。将其置于另一个级别，并通过呼叫调度和视频通话。借助主动的消息传递，聊天机器人和弹出窗口，您可以生成更多潜在客户并限定它们。潜在客户是在ECRM中收集的，并进行了细分 - 这就是您开始电子邮件营销的方式。管理手册和触发通信 - 这些可供实时聊天消息，弹出窗口和电子邮件提供。功能： - 使用易于使用的聊天机器人构建器制作的聊天机器人捕获潜在客户； - 将它们存储在ECRM中； - 跟踪访客的行动； - 使用弹出窗口获得最佳优惠； - 与您喜欢的服务集成； - 将所有访问者的消息都放在一个管理面板中； - 在实时聊天中回应您的访客以获得完美的支持； - 通过触发的电子邮件增加转换； - 分析您的性能构建渠道。
Markate
markate.com
Markate.com：面向家庭服务提供商的强大 CRM、工作管理和营销自动化工具 Markate 应用程序非常适合每个寻求经济实惠、移动就绪、易于使用的端到端管理解决方案的服务企业。了解 Markate 如何帮助您的业务。 * 您的业务，Markate 为您服务 Markate 与您合作，共同努力实现您的业务目标。 * 简化您的运营以提高效率 旨在减少文书工作、自动化流程并节省您的时间。 * 经济实惠、灵活的解决方案，满足您的需求 旨在为小型企业提供支持，帮助他们更高效地运营，同时最大限度地减少开支。 * 最大化时间、资源和利润 它可以简化您的运营，以便您可以专注于真正推动业务发展的事情。 * 终身留住客户 配备旨在提高客户保留率的营销工具，这是您业务成功的关键因素。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsApp、网络推送、移动推送、Facebook 和 Instagram 等所有主要营销渠道中由人工智能驱动的自主营销活动，轻松吸引您的客户。 * 由法学硕士提供支持的实时生成客户旅程： 再见模板化自动化流程！让人工智能根据最近的互动构建最优化的客户参与工作流程和客户旅程，以最大限度地提高您的投资回报率。 * 使用人工智能生成客户细分以进行一对一个性化： 根据网站上的行为数据、人口统计数据和最近的操作，协调高度个性化和有针对性的客户互动。 * 法学硕士生成的见解、分析和自主报告： 获得对客户行为、活动绩效和整体商业智能的精细可见性，以及人工智能生成的见解、建议和自主报告。 * 自主客户参与、法学硕士支持的聊天机器人和统一的对话收件箱： 通过 Facebook/Instagram/WhatsApp 聊天并直接从单个仪表板拨打电话，为您的客户提供无缝的品牌体验。 Contlo 与 200 多个平台无缝集成，帮助品牌围绕其业务构建强大的自主营销技术堆栈。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受团队喜爱的现代化、经济实惠的 CRM。它易于使用、易于定制，并可随着公司的发展而扩展，解决传统 CRM 无法解决的常见痛点。 Insightly 帮助团队建立和转换销售渠道、提高生产力并建立持久的客户关系。在一款易于使用、灵活且安全且可随您的业务扩展的 CRM 中集中管理您的所有客户、销售和业务数据（潜在客户、联系人、电子邮件、事件、报价、项目、任务、机会和业务报告） 。利用 Insightly 的企业级产品、价格手册和报价 (PPQ) 功能提高销售效率和透明度。在 Insightly 平台内快速搜索、跟踪和管理数百万种不同的产品和服务。将产品和服务与个人机会联系起来，消除人为错误、瓶颈和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的现场团队只需点击几下即可为其机会生成自定义报价、合同和建议。完全控制和了解您销售的产品、销售对象、销售时间和价格。使用 Insightly 的自定义对象和应用程序根据您独特的业务需求和偏好定制工作流程和流程，确保高采用率和满意度。使用 AppConnect 将 Insightly 与 500 多个流行应用程序集成。 Insightly 的本机 CRM 集成包括： Gmail Google Workspace 和 Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用适用于 Android 和 iOS 的屡获殊荣的移动应用程序随时随地管理一切。扫描名片并一键上传所有信息，实时更新项目和记录，并使您的现场团队能够在客户所在地创建和更新机会。 Insightly CRM 在任何垂直领域都很强大，客户可以在同一平台中添加用于营销自动化、客户服务和集成的配套产品。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一体化小型企业管理软件，可帮助您简化业务，以便您可以重新做自己喜欢的事情。借助 Thryv，小企业主可以更好地沟通、解决更多业务挑战并变得更有条理。与 Thryv 合作，超越客户的期望并增强您的在线形象，这一切只需一次登录即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，专家了解小企业主的目标和独特需求。 Thryv 手柄： * 客户沟通 * 估价、发票和付款 * 预约安排 * 声誉管理 * 社交媒体管理等等！ Thryv 可以自动执行任务，并将客户置于业务中心，通过一款易于使用的软件，可以轻松接触更多客户、保持井然有序、更快获得付款并自动生成评论。 Thryv 使客户可以轻松地： * 通过评级和评论、社交存在和准确的搜索结果在线找到您。 * 轻松即时地互动、接收提醒、发送短信和电子邮件以及安排约会。 * 轻松付款，立即收到收据，知道它是安全可靠的并选择付款方式。 * 与要求他们回复的自动消息保持联系，保持联系并请求评论。 Thryv 屡获殊荣的软件正在帮助美国、加拿大和澳大利亚的 45,000 多家企业转变其开展业务和管理客户的方式。
Shape Software
setshape.com
Shape是专用的销售和营销自动化软件，该软件具有可为任何业务配置的预先构建功能。易于使用的接口赋予您的团队能力，并在一个AI平台中巩固业务的所有方面。 Shape Software为您的团队提供了一个协作的空间，以使他们在所做的所有事情中保持一致和高效，无论是简化您的销售管道，吸引更多的潜在客户与营销序列和数字广告，培养客户关系，无缝沟通或跟踪项目。立即开始增长您的收入。
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud 与任何第三方系统无缝集成，并可以将任何业务标准直接轻松配置到平台中。 Acquia Marketing Cloud 专为需要访问客户数据的所有团队而设计，支持跨领域、品牌、地理位置和网站的业务。提高营销敏捷性，同时让您的业务适应未来的发展。获得灵活性来满足消费者不断变化的需求，同时提高部门间效率。
WayMore
waymore.io
WayMore是一个创新的一体化全渠道营销云平台，由许多不同的工具组成，旨在提高销售额并降低营销成本。该平台的高科技基于数据收集、分析、自动化和数字营销。 WayMore 适合所有企业，无论行业或规模如何。平台的简单设计使用户体验非常轻松。 如何？ * 将您的客户置于综合方法的中心。 * 整合您的所有数据源。借助人工智能的力量分析数据，更好地了解您的受众。 * 对受众进行微细分，以最大限度地提高参与率。 * 通过正确的渠道、在正确的时刻、以正确的内容与每个细分受众群进行沟通。 * 实施自动化以避免手动任务。 为什么？ * 将潜在客户转化为忠实客户。 * 节省时间和精力。
Braze
braze.com
Braze 是领先的客户参与平台，致力于在消费者和他们喜爱的品牌之间建立持久的联系。 Braze 允许任何营销人员从任何来源收集任意数量的数据并采取行动，这样他们就可以通过一个平台跨渠道创造性地与客户实时互动。从跨渠道消息传递和旅程编排到人工智能驱动的实验和优化，Braze 使公司能够与客户建立和维持绝对有吸引力的关系，从而促进增长和忠诚度。该公司被评为 2024 年《美国新闻》最佳工作科技公司、《Great Place to Work》评选的 2023 年英国最佳女性工作场所，并被 Gartner® 评为 2023 年多渠道营销中心魔力象限™ 的领导者Forrester Wave™：跨渠道营销中心，2023 年第一季度。Braze 总部位于纽约，在北美、欧洲和亚太地区设有 10 多个办事处。请访问 braze.com 了解更多信息。
Omniengage
omniengage.co
Omniengage 平台是一个工作流程构建器，适用于希望通过向客户发送实时全渠道目标消息来提高参与度并增加收入的企业。利用网络、移动设备、短信、电子邮件、Facebook Messenger 或 WhatsApp 上的每个接触点。 Omniengage 的主要功能包括工作流程构建器、营销归因、实时视觉分析、活动分发和多渠道活动管理。 Omniengage 拥有开放的 API 和 Firebase、Twilio 和 SMTP 等集成。可以使用来自 Webhooks 或公司数据的客户活动交互的第一个节点来构建跨渠道的自动化工作流程。每个触发器（客户的交互）和操作都可以基于工作流程构建，以发送电子邮件、推送通知或应用内消息。一些高级功能包括 A/B 测试内容和条件消息传递。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一个客户参与平台，专为营销团队设计，旨在创建数据驱动的营销活动，在适当的时间通过所有消息渠道接触到人们。他们的产品套件包括 Journeys（满足所有参与需求的消息传递自动化工具）和 Data Pipelines（连接整个技术堆栈的客户数据平台）。 Customer.io 通过结合实时数据和个性化消息，提供了有效客户参与的制胜秘诀。 Customer.io 专为规模化而打造，已被超过 5,500 家公司使用，每年发送超过 290 亿条消息。 Customer.io 成立于 2012 年，是一家全球分布的远程优先公司，被评为 2022 Inc. 5000 强中增长最快的私营公司之一。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Platformly
platform.ly
Platformly 是一款功能强大且易于使用的业务管理和营销自动化工具，适合专注于增长的忙碌企业主。 Platformly 通过精确跟踪整个营销漏斗中不同活动和渠道之间的交互，使营销归因变得容易。它可以帮助您无比详细地了解哪些营销活动能带来最大的销售额、谁是您最忠实的客户以及推动增长的因素。业务仪表板仪表板将最重要的业务指标整合到一个完全可定制的仪表板中。它们可以实时概述您的业务中发生的情况，并能够在任何给定时间深入挖掘并获取您所需的准确数据。链接跟踪 Platformly 是您的活动管理指挥中心。无缝跟踪营销活动绩效、用户互动、销售以及其他所有内容。 CRM 管理和加强客户关系的一个中心位置。查看概述或选择联系人以查看过去与您的品牌的所有互动。所有数据都会实时自动更新。潜在客户捕获 直观的客户获取工具，从行为驱动的选择加入表单到完整的、像素完美的登陆页面。所有这些都具有简单的拖放界面，可帮助您快速启动有效的营销活动。
LeadSquared
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为企业提供完整的营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
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Marsello 是您的完整营销解决方案，拥有建立有利可图的客户关系所需的一切。忠诚度、电子邮件、短信、营销自动化、社交安排、评论、客户反馈等等。连接您的 POS 和电子商务数据，根据营销工作跟踪销售情况，所有这些都在一个仪表板中完成。
Mautic
mautic.org
Mautic 是一款开源跨渠道营销活动管理软件解决方案，旨在帮助用户构建电子邮件、培育营销活动、个性化消息、执行 A/B 测试和衡量结果。该开源产品受到社区支持。
Referrizer
referrizer.com
世界上最先进的营销自动化平台，为您的本地业务提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spencer。欲了解更多信息，请访问 Bloomreach.com。 （Exponea 于 2021 年被 Bloomreach 收购。）
vcita
vcita.com
vcita 使您能够通过直观的管理平台专注于发展业务、保持井井有条并提供卓越的客户体验。自动执行耗时的管理任务，例如收款和计费、日程安排、客户提醒和管理 - 通过记笔记并从友好的仪表板查看客户付款历史记录来跟踪您与客户的互动。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一个屡获殊荣的全渠道营销自动化平台，可为每个零售商的问题提供解决方案：如何在正确的时间向每位访客发送正确的消息和正确的内容。它使单人商店和企业零售商等能够从大数据平台的使用中受益，以便轻松创建数据驱动的自动化和个性化活动，在几秒钟内对客户/访客行为和目录变化做出反应。因此，ContactPigeon 通过实现三个主要目标来帮助客户增加销售额： • 丰富的客户洞察：收集客户行为数据并构建丰富的统一客户视图 • 提高客户参与度：在客户旅程中的适当时刻触发自动化和预测性消息用于优化销售转化和保留。 • 多渠道覆盖：允许企业在一个平台内跨多种消息传递渠道（例如电子邮件、短信、Viber、移动、推送通知、网站、Facebook、Google、明信片）设计引人入胜的活动。
GreenRope
greenrope.com
GreenRope 是一款一体化、完整的 CRM、营销自动化和客户服务解决方案，专为做大事的企业而设计。 GreenRope 将销售、营销和运营整合为一款专为您的业务打造的高度可定制的软件解决方案。 GreenRope 不仅仅是软件，它还是一种开展业务的方式。我们帮助用户打破部门孤岛，创建简化的业务流程。 GreenRope 的 CRM 拥有您销售、营销、客户服务和运营所需的所有工具和集成。真正的力量来自于综合方法，而这正是 GreenRope 所提供的。 GreenRope 包括先进的营销自动化功能、拖放式客户旅程映射、销售人员自动化、客户服务工具以及其他功能工具箱，可帮助管理和运营您的业务。 GreenRope 让您能够掌控从销售到营销再到客户服务的整个业务。您可以 360 度全方位了解客户，并获得更好的方式来管理和实现 KPI。 GreenRope 是唯一真正的一体化解决方案之一。组织中的每个人都可以使用 GreenRope 来管理销售、促进营销活动并使用数据创造更好的客户体验。另外，额外的用户始终是免费的。使用深入的销售支持工具有效管理您的销售渠道。自定义查看联系人、安排约会、自动跟进以及轻松查看所有销售机会的方式。 GreenRope 为您提供易于设置、测试和执行的营销自动化。千万不要错过通过个性化沟通和数据驱动策略提供最佳客户体验的机会。借助 GreenRope，您可以在同一平台上管理多个渠道 - 网站、电子邮件、移动、社交等。当您需要我们时，我们就在这里。通过聊天、电子邮件等方式 24/7 联系我们。此外，我们还提供深入的入职培训、个性化培训、认证计划和数百个在线资源，以确保您的成功。 GreenRope 是一家致力于为客户提供卓越价值的公司。自 2008 年成立以来，我们已经从最早的电子邮件营销服务提供商之一发展成为市场上第一个真正完整的 CRM。 GreenRope 将销售、营销和运营整合到一个平台中，激发您与客户、供应商和员工的协作，我们践行这种协作文化，倾听像您这样的人的意见，打造您想要的业务运营方式。 GreenRope 的完整 CRM 可以帮助企业主、销售经理和营销人员弥合部门之间的差距，并使数据始终可访问，以便您的业务顺利、有效地运行，并获得团队所需的所有信息，以更好地定位和服务他们的潜在客户和客户。
CamBuildr
cambuildr.com
提高认识、吸引志同道合的人、吸引支持者：开展运动从未如此简单。但这仍然很困难 - 管理大量不同的工具和应用程序，跨所有平台同步数据，同时保持 GDPR 合规性。这就是我们创建 Cambuildr 的原因，这是第一个欧洲制造的数字运动一体式解决方案。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多货币和多区域功能，有助于在全球范围内实现奖励、激励和支付计划的自动化。我们通过使用大规模工作流程的奖励积分系统，让营销和销售团队可以轻松地在整个客户生命周期中发送奖励、激励措施和电子礼物。我们与 CRM、调查工具和电子邮件工具集成，并提供 API 解决方案以直接与您的产品集成。数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。超过 2000 名客户已在全球范围内发出超过 8000 万份奖励，使 Plum 成为品牌支付的支柱。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户管理 - 带有版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - 短信、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备、自动智能路由切换 - 在数据仓库之上运行营销活动 - 实时日志、分析和故障警报
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一体化销售、营销、通信和自动化软件平台，适用于各行业的本地企业，包括家庭服务、零售、汽车、房地产、专业服务等。 SalesBoss 将销售、营销、短信、电子邮件、电话、日历、网络聊天、收件箱、管道、评论、付款、网站、渠道和自动化的功能结合在一个人工智能驱动的解决方案中。从潜在客户捕获和培育到交易完成和客户保留，Salesboss 可帮助您在一个易于使用的平台上管理整个销售渠道。此外，其内置的自动化功能通过自动执行重复任务来节省时间并提高效率。本地企业可以组织数据、产生更多潜在客户、创建强大的渠道并更快地完成更多交易。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一体化客户体验和数据平台 (CXDP)，使营销团队能够通过高度个性化的跨渠道旅程超越客户期望。借助 Dotdigital，营销人员可以无缝地统一、丰富和细分客户数据。 Dotdigital 打破了数据孤岛，简化了决策，并为实现大规模客户参与的营销创意铺平了道路。凭借强大的 AI 功能，Dotdigital 可以轻松实现跨网络、电子邮件、短信、WhatsApp、聊天、推送、社交、广告等的深度个性化体验的自动化。 Dotdigital 受到电子商务、零售、非营利、教育、金融服务和其他领域 4,000 多个品牌的信赖，为全球营销人员提供支持。 Dotdigital 总部位于伦敦，成立于 1999 年，专注于构建值得信赖、互联且面向未来的解决方案，为以客户为中心的企业提供支持。请访问 dotdigital.com 了解更多信息。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
Encharge
encharge.io
行为电子邮件满足营销自动化。 根据人们在您网站上的行为发送电子邮件，并在整个用户旅程中自动化您的营销流程。第一个面向初创公司和数字企业的营销自动化平台，可与您使用的应用程序集成。
Listrak
listrak.com
Listrak 是零售行业领先的客户参与平台。 Listrak 通过无缝跨渠道编排提供一流的电子邮件、短信营销、身份解析营销和推送通知，为 1,000 多家零售商带来成果。 Listrak 的数据优先方法可大规模提供 1:1 个性化服务，因此您可以在正确的时间通过正确的渠道和设备组合发送消息，从而最大限度地提高客户参与度、收入和终身价值。
Activepieces
activepieces.com
Activepieces 是一个无代码工作流程自动化构建器，可让您实现组织从营销到销售和运营的各个部门的自动化。例如，您可以接收有关 Stripe 上付款的 Slack 通知。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 是一个包含简单工具的平台，用于潜在客户开发和营销自动化，已被 5,000 多家企业使用： 着陆页：在几分钟内构建、发布和 A/B 对比测试移动响应式着陆页。网站弹出窗口：通过网站弹出窗口将更多网站访问者转化为潜在客户。表格：在您的网站和博客中嵌入潜在客户开发表格。竞赛和促销：举办 Facebook 抽奖活动、摄影竞赛、Instagram 标签竞赛等。营销自动化：根据潜在客户的活动和个人详细信息向他们发送个性化电子邮件。电子邮件营销：根据任何活动或个人详细信息个性化发送给每个潜在客户的电子邮件。潜在客户管理：根据潜在客户在您的网站和活动上的活动创建列表。潜在客户评分：根据潜在客户的活动和个人详细信息对潜在客户进行评分，以了解哪些潜在客户已准备好购买。潜在客户资料：深入了解您的潜在客户。查看他们的网站活动、他们打开的电子邮件等。
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电子邮件和推送通知平台可让您利用数据的力量来创建消息和产品体验，为客户提供更多价值 - 电子邮件通信是您产品的真正扩展。 Vero 使工程、产品和营销团队能够协作设计重要的个性化客户交互。在 www.getvero.com 上注册免费试用
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