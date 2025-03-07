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营销分析软件包含工具和流程，使组织能够通过衡量绩效来评估和监督其营销活动。从本质上讲，这些解决方案简化并增强了企业的营销策略和活动。通过利用营销分析软件，企业可以通过识别有效的营销方法来提高投资回报率 (ROI)，从而调整营销活动以最大限度地提高转化率和销售额。 此类软件考虑跨不同渠道和目标受众的营销工作，涵盖电子邮件营销、社交媒体、数字广告和网络分析。营销分析软件通常作为独立解决方案提供，通过与公司的营销技术堆栈（包括营销自动化软件、CRM 软件、数字广告软件和数字分析软件）连接来集成营销活动数据。然而，一些一体化营销平台（例如某些营销自动化产品）配备了内置报告功能。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何使用Dynamics 365变得更加敏捷，这是唯一赋予所有人适应和创新的智能业务应用程序组合。
SEMrush
semrush.com
Semrush是领先的在线可见性管理SaaS平台，它使企业能够在全球范围内运行搜索引擎优化，点击付费，内容，社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush为公司提供了跨各种营销渠道的广告系列的见解和解决方案。 Semrush，拥有超过87,000个付费客户。 Semrush数量：-808m桌面域配置文件和3210万的移动域配置文件 - 超过43万亿个反向链接和超过250亿的URL每天爬行，超过243亿个关键字和2000万个关键字的想法 - 财富500强公司中的30％ - Semrush作为他们的首选营销工具
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用于构建和共享实时业务仪表板的轻松工具。 Geckoboard 旨在帮助团队领导为其团队和整个组织提供实时数据，它直接与 80 多种不同的工具和服务集成，帮助您提取数据并在几分钟内向其他人展示专业外观的仪表板。无需编码或培训。通过简单的拖放式界面直接在浏览器中构建仪表板，并从无生气的报告和电子表格中提取重要的数字、指标和 KPI。 Geckoboard 使您的关键数据对每个人都更具吸引力，其可视化效果让任何人都能一目了然，并且会自动更新以始终保持最新状态。使用状态指示器突出显示某些指标中值得注意的变化，这些指示器会引起人们对表现高于或低于预期的数字的注意，并通过单击直观地显示您正在努力实现的目标。无论您的团队如何工作，Geckoboard 都能让您的仪表板共享变得简单。复制并粘贴指向可在任何 Web 浏览器中查看的实时仪表板的链接，或邀请您的团队成员登录、查看甚至创建自己的仪表板。对于定期更新，您可以安排通过电子邮件发送仪表板的屏幕截图，或定期发布到 Slack 频道。为了获得最大的可见性，Geckoboard 具有“发送到电视”功能，允许您将帐户与大屏幕或电视上的浏览器配对，并选择您想要在其中显示的仪表板。它甚至可以在一个屏幕上循环浏览多个仪表板。我们提供了易于遵循的说明，说明如何使用价格实惠的现成硬件在一个下午实现这一目标。最后，您可以通过在移动设备的浏览器上登录您的帐户来随时随地跟踪关键数字，您可以在其中访问仪表板，该仪表板的格式完美适合较小的屏幕。 14 天免费构建您的第一个仪表板 - 无需付款详细信息。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Whatagraph
whatagraph.com
营销人员拥有多个营销来源、数百个正在运行的营销活动以及需要管理和报告的客户或利益相关者。连接所有数据、处理数据、发现见解并展示投资回报率是一项艰巨的任务。 Whatagraph 是一款直观的一体式营销数据平台，可轻松消除营销人员日常中与数据相关的手动工作和麻烦。您可以用一个平台替换多个缓慢且复杂的工具。与市场上的其他产品不同，Whatagraph 易于使用、可靠，并且使团队中的任何人都可以快速轻松地处理数据（管理、混合和可视化跨渠道数据）：将所有营销数据连接到一个单个集线器，无需第三方工具和连接器。通过无代码转换来管理和组织非结构化、分散的跨渠道数据。对于营销团队中的任何人来说，无需分析技能、编码或技术知识即可轻松执行高级数据管理任务。只需点击几下，即可为连接和准备的跨渠道数据创建令人惊叹的可视化效果。快速将其转变为分析或演示就绪的报告、仪表板或独立的图形、图表、漏斗图或表格。最后，自动共享数据或将数据传送到任何目的地：客户、利益相关者、团队成员或其他工具和平台。无论您是向董事会或客户进行演示，还是寻求改进营销活动的见解，您都确信自己拥有一个可靠且快速的平台，所有最新数据都以清晰、直观的方式呈现在一个地方。您需要几分钟而不是几个小时来准备，并且需要几分钟而不是几个小时来扩展它以适应新客户或数据源。
Funnel
funnel.io
Funnel 是领先的营销数据中心，旨在帮助营销团队掌握自己的绩效。漏斗可以处理无聊的事情和繁重的工作，因此您可以专注于有趣的部分：发现如何改进您的营销。借助 Funnel，您可以连接来自任何营销平台的数据，使用任何可视化工具或数据仓库存储、组织和共享这些数据，而无需编写任何代码。营销数据中心是您营销绩效的单一事实来源。连接您的所有营销数据漏斗让您只需点击几下即可从 500 多个营销和销售平台收集数据。我们快速、可靠、免维护且强大的解决方案使您可以轻松地跨团队、区域或品牌进行扩展。 存储您的数据 Funnel 为您的所有原始数据以及您创建的任何自定义字段提供了一个中央仓库。同时满足最严格的治理、安全和控制标准。您的数据始终是最新的、完整的、准确的，并可供报告和分析。组织您的数据 通过预构建和自定义规则，您可以轻松自动地准备数据以供分析。在不影响基础数据的情况下应用改变游戏规则的转换——为您提供无与伦比的分析灵活性。轻松地在任何地方共享 确保您的营销数据到达任何目的地、报告工具或数据仓库。其中包括用于报告、构建仪表板、分析等的工具。同时保持中央营销数据中心的完全控制。我们的使命是帮助像您这样的营销人员变得更加数据驱动。 Funnel 帮助 1000 多家客户发展业务，其中包括 Home Depot、Havas Media 和 Samsung 等数字领导者。注册漏斗并立即开始！
Zoho Marketing Automation
zoho.com
营销自动化软件可实现更快的业务增长。 Zoho MarketingHub 是一款一体化营销自动化软件，可帮助您成功管理跨多个渠道的营销活动。产生更多潜在客户，将其转化为客户，并保留更长时间。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Oviond
oviond.com
5 分钟内您的客户一定会喜欢的数字营销仪表板和报告。 通过自动化、完全可定制的跨渠道数字营销仪表板和报告展示您的营销机构的价值，同时优化客户投资回报率。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一专为营销机构设计的报告平台。这个易于使用的平台可以节省您的时间，改进报告流程，并通过富有洞察力的报告和实时、可定制的营销仪表板来展示您的全面营销影响力，给您的客户留下深刻的印象。在单一、无缝的仪表板中连接和监控每个客户的营销渠道。 AgencyAnalytics 与 80 多个平台集成，可跟踪和报告 SEO、PPC、呼叫跟踪、社交媒体、电子邮件营销、电子商务、本地等，所有这些都为您的代理机构提供完全白标。 AgencyAnalytics 还包括一整套 SEO 工具，旨在简化和自动化您的代理机构。每天跟踪排名、监控反向链接、执行技术 SEO 审核，并利用全套内置 SEO 工具跟上竞争的步伐。无论您是一家成熟的代理机构还是刚刚起步的代理机构，AgencyAnalytics 都能为您代理机构发展的每个阶段提供简单、灵活的定价，每个客户活动每月只需 12 美元。 14 天无风险试用，无需信用卡。
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics可以帮助超过750k的营销人员和分析师将数据从Facebook，Google和HubSpot等流行的营销和广告平台移至他们最喜欢的分析，报告和数据仓库平台。超过15％的全球广告支出是通过超级验证的。 您所有需要的营销数据。 Supermetrics简化了从100多个销售和营销平台的数据传递到分析工具，而报告工具则用来做出更好的决策。借助Supermetrics，企业可以从营销和销售平台（例如Facebook广告，Google Analytics（Analytics）和Instagram）中汇总孤立的数据，并将其用于其首选报告，分析和存储平台 - 无论是BI工具，电子表格，数据可视化是否是BI工具，工具，数据湖或数据仓库。结果是通过消除手动副本/粘贴以及基于数据支持的决策改善营销绩效，对您的营销数据进行了更大的了解，大量时间和成本节省。 无论您是想在数据可视化工具中创建令人惊叹的仪表板，在电子表格中进行一些严重的数字处理，还是将营销数据移至数据仓库中，我们都可以退缩。只需选择您的数据目的地即可开始。 将您的营销数据移至Google表，Google Data Studio，Microsoft Excel，Google Bigquery或Suneflake的SuperMetrics。
Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，适合成长型企业。它可以让您轻松集中数据，以便您可以在一个地方查看整个公司的健康状况。然后，它可以帮助您使用数据做出更好的决策并提高公司的绩效。我们采用了复杂企业工具中常见的所有强大分析功能，并使成长中的企业可以使用它们。无需代码即可构建漂亮的自定义仪表板，因此您始终了解自己的表现。创建自动化报告以与您的团队或客户共享更新、仪表板和上下文。为每个团队设定目标，并自动跟踪他们的进度。使用基准来了解您与类似公司的比较情况，并找到改进的机会。使用预测来预测未来绩效并立即制定更好的计划。并通过自定义电子邮件和 Slack 更新自动监控公司的绩效。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球对话分析提供商，为营销人员提供数据以做出自信的战略决策。包括华盛顿邮报、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在内的超过 100,000 名用户依靠 CTM 做出数据驱动的广告决策。 CTM 与营销人员日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫跟踪提供商之一，目前仍由其创始人 Todd 和 Laure Fisher 夫妇拥有。 CallTrackingMetrics 年复一年被 G2 和 Capterra 等顶级软件出版物评为行业领导者，并因其成长和创新文化而经常受到认可。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack 是一个适用于无 cookie 世界的高级分析和自动化平台。借助 RedTrack，您可以从营销渠道接收实时准确的转化数据。作为营销人员或高管，您能够获得公正的绩效洞察、防止广告浪费并扩大公司收入。 RedTrack 为联盟营销人员、电子商务企业以及营销机构创建解决方案。
GoSquared
gosquared.com
世界上第一个可持续的电子邮件营销平台。从 MailChimp 切换到发送更好的电子邮件活动、扩大受众群体并恢复地球。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板 在单个屏幕上查看以下主要指标：Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google My Business、Twitter、 Pinterest 和其他渠道。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。现在进行一个简单的测试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
Platformly
platform.ly
Platformly 是一款功能强大且易于使用的业务管理和营销自动化工具，适合专注于增长的忙碌企业主。 Platformly 通过精确跟踪整个营销漏斗中不同活动和渠道之间的交互，使营销归因变得容易。它可以帮助您无比详细地了解哪些营销活动能带来最大的销售额、谁是您最忠实的客户以及推动增长的因素。业务仪表板仪表板将最重要的业务指标整合到一个完全可定制的仪表板中。它们可以实时概述您的业务中发生的情况，并能够在任何给定时间深入挖掘并获取您所需的准确数据。链接跟踪 Platformly 是您的活动管理指挥中心。无缝跟踪营销活动绩效、用户互动、销售以及其他所有内容。 CRM 管理和加强客户关系的一个中心位置。查看概述或选择联系人以查看过去与您的品牌的所有互动。所有数据都会实时自动更新。潜在客户捕获 直观的客户获取工具，从行为驱动的选择加入表单到完整的、像素完美的登陆页面。所有这些都具有简单的拖放界面，可帮助您快速启动有效的营销活动。
DashThis
dashthis.com
如果您正在寻找一款具有您所需功能的数字营销报告工具，并且没有复杂的“额外”内容，那么 DashThis 非常适合您！我们与 30 多个数据源集成，对于其他一切，我们有漂亮的 CSV 文件管理器，可以帮助您添加您可能想要在仪表板中包含的任何其他数据。最重要的是，我们以令人惊叹的客户支持而闻名。您不会孤单地拥有一个工具和几篇帮助中心文章（不过，如果您愿意的话，那也没关系！）。如果您需要的是我们团队中的一名专职成员，确保您立即启动并运行，并且随时可以在您需要时回答问题，那么这正是您所得到的！
Woopra
woopra.com
Woopra 是一种客户旅程分析解决方案，它正在重新定义公司如何理解、分析、吸引和留住客户。该平台旨在促进整个客户生命周期的优化和增长。利用个人级别的数据来汇总分析报告，以获得完整的生命周期见解，从而弥合部门差距。 Woopra 的专有跟踪技术可跟踪您的网站、产品和移动应用程序的使用情况。此外，该平台还与 Salesforce、Marketo、Intercom 和 Segment 等合作伙伴提供 51 多个一键式集成，以无缝统一跨工具和团队的不同数据点。当数据流入 Woopra 时，人员档案会显示每个用户的完整行为历史记录，从第一次接触到转化等。让每次参与都成为创造更加个性化的体验和支持的机会。高级分析功能包括由整合数据提供支持的非线性客户旅程、趋势和保留报告。将数字转化为人，并为数据中的人物、内容和方式提供全新的视角。最后，Woopra 的触发器使团队能够对其数据采取实时行动。自动个性化页面内容、触发聊天消息、注册分段点滴营销活动、更新潜在客户状态或自定义零延迟促销。结合强大的行为和人口统计数据，公司能够在正确的时间通过正确的渠道提供个性化体验。 Woopra 在全球拥有超过 200,000 名用户和 1,000 名创新客户，提供首个统一分析解决方案，供 SaaS、电子商务和按需服务使用，通过数据了解、吸引和联系客户。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一个由人工智能驱动的品牌管理平台，营销人员可以在其中实时制定品牌策略、测试创意资产并监控品牌绩效。 ProQuo 每天与消费者互动，衡量他们对您的品牌、竞争对手和品类的真实感受。 ProQuo 的人工智能会分析每一次互动的数据，生成定制的行动计划，确保您实现品牌目标 - 无论是转化非用户、寻找空白空间还是扩大市场份额。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在内的数百个品牌都在使用 ProQuo 来实现增长。
Slingshot
slingshotapp.io
弹弓通过实时分析与项目管理和协作功能无缝集成的数据驱动决策。 Slingshot凭借全面的商业智能引擎，为用户提供直接链接到其数据源和平台，使他们能够提取宝贵的见解，并将其转换为视觉吸引人的仪表板，这些仪表板可以轻松地在团队中毫不费力地共享。通过强大的项目管理能力将您的见解转化为行动，并与关键举措无缝使任务与关键计划，以确保每个人都以透明和清晰的态度达到截止日期。 Slingshot提供了一个超过75多个预先建造的，可自定义的项目，工作区和仪表板模板的库，该图书馆为各种规模，行业和部门的团队设计，可简化其日常运营。立即开始弹弓！
Attribution
attributionapp.com
归因是最完整且易于实施的多点触控归因解决方案。在一个简单的视图中即可查看您的支出、访问次数、转化次数、收入和广告支出回报率 (ROAS)。集成了大多数主要广告平台的成本和自动标记，包括 Facebook、Google、Quora、Linkedin 和 Adroll。与 Segment、Stripe、Salesforce、Hubspot、Marketo 等转换集成！用户级别归因和基于帐户的归因。基于群组的报告，按天、周或月按渠道显示 ROAS，以获得可操作的见解。这就是您一直在寻找的系统。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、营销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，克服了上述困难。这可用于推动营销工作或支持关键业务决策（例如产品定价或购买）。 PPM 平台还直接连接到广告网络。借助 ROI Hunter，电子商务营销人员可以在同一平台上构建和推出利润更高的营销活动。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并整合您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多种实时工具）集成并无缝同步。通过 CustomerLabs CDP 捕获准确的客户数据来支持您的营销决策。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户管理 - 带有版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - 短信、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备、自动智能路由切换 - 在数据仓库之上运行营销活动 - 实时日志、分析和故障警报
Digtective
digtective.com
Digtitive 帮助营销人员优化广告效果，将浪费的广告支出减少 20-50%，并提高收入增长，而与您今天花费的广告成本相同……无 cookie。受到金融服务、SaaS 和机构营销、合规和高管的信赖。无 COOKIEL 转换跟踪 Digtective 的服务器端分析平台可帮助营销人员跟踪来自您的任何 Facebook 和 Google 广告、附属机构、有机社交媒体帖子以及您的任何其他在线资产的网站转换。与您的 CRM 系统连接，衡量整个销售周期的营销效果 Digtitive 集成到您的 Facebook 和 Google 广告帐户以及您的 CRM 系统，根据您的广告支出和对您而言重要的销售指标，为您提供实际的营销活动盈利能力SaaS 或电子商务业务。这意味着 Digtitive 可以在分析中使用延迟（离线）转化和销售指标。只需几分钟即可完成跨广告渠道、网站和销售系统的报告 您的所有营销数据都集中在一处。不再需要花费数小时甚至数天的时间进行数据收集。 Digtitive 可以将您的数据发送到 Excel、Google Data Studio 或您的数据仓库，以进行数据可视化和自动报告。 100% 准确的转换分析 Digtitive 直接集成到您的数据源；广告帐户、CRM 系统和网络服务器，并且不依赖第三方 cookie，因此您的数据现在比以往任何时候都更加准确。符合 GDPR、CCPA 和电子隐私规定 消除在分析数据中无意收集隐私信息的风险。使用 Digtitive，您的分析数据符合 GDPR 和 CCPA，因为 Digger 不使用您的访问者浏览器 cookie（第三方 cookie），也不存储任何隐私数据。我们附加到您的广告和在线资产中的 URL 的独特跟踪代码会在您网站的服务器端获取，从而使 Digtective 完全不需要浏览器 cookie。
Mediatool
mediatool.com
Mediatool 是一个营销管理平台，为全球品牌和机构提供一个基于云的平台来规划、衡量和报告其所有营销活动。通过将计划和结果数据（通常存储在电子表格和多个平台中）结合起来，Mediatool 可以实时提供全渠道营销活动绩效的 360 度整体概览，并帮助团队在数据驱动下做出更好的业务决策。
Lexer
lexer.io
Lexer 客户数据和体验平台 (CDXP) 是您洞察驱动型营销、销售和客户服务的一体化中心。通过实时维护并可跨所有平台访问的丰富的单一客户视图，您可以真正了解并吸引客户，从而推动利润增长。 Lexer 的入职、实施和战略咨询服务将有助于填补您团队资源的任何空白，以确保 CDXP 顺利、成功的采用。客户数据平台 > 通过业内最简单的集成之一，Lexer 的 CDP 将轻松组合、清理、标准化和丰富您的数据，形成可操作的客户单一视图。我们的工具和团队将通过人工智能驱动的预测分析、第三方数据丰富和有针对性的客户调查来帮助提高您的客户智商。营销 > Lexer 的营销解决方案使您能够快速识别适合您的营销活动的客户、消息、创意和渠道。我们易于使用的工具专为业务用户（而不是数据科学家）而设计，可让您在每个渠道中精心策划高度针对性的活动，从而减少浪费并提高参与度。借助有效的工具来跟踪变化和量化影响，您可以轻松展示营销活动的价值。零售 > Lexer 的零售解决方案指导销售人员与每位客户互动，以提高店内体验的相关性和影响力。完整的客户档案可让您大规模建立真实的关系。通过访问详细的购买历史记录和偏好信息，您可以定制客户体验，捕获传统上丢失的数据，提供明智的产品推荐，并配置下一步最佳行动以实现始终如一的高质量参与。服务 > Lexer 的服务解决方案将所有客户数据、收件箱、工作流程和反馈表单整合在一起，以实现知情、完全情境化的服务交互。通过获取有关每个服务请求背后的人员的丰富见解，您的团队可以在每次对话时提供他们提供一致、高质量服务所需的完整上下文。针对常见请求预先配置的下一个最佳操作使您能够指导代理的响应并大规模实现个性化。我们是一家澳大利亚成立的私营公司，拥有 100 多人的团队，与澳大利亚、亚洲和美国的 150 多个品牌合作。
Keitaro Tracker
keitaro.io
Keitaro 是 CPA 和数字营销的终极广告跟踪器。 Keitaro 允许您通过传入参数和用户转换来收集所有必要的数据。优化、控制和保护您的流量。专注于扩大规模并创造利润。
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
营销机构通过构建自动化报告和白标客户门户来节省时间并赢得客户。 Octoboard 向客户发送报告，并托管客户门户，其中包含来自 50 多个营销平台（SEO、PPC、社交媒体、电子邮件营销、网络分析等）的数据。 * 完全白标 - 创建自己的品牌报告 * 托管客户门户 - 为您的网站带来更多流量 * 与您喜爱的所有营销平台进行 50 多种集成 * 100 多个用于客户门户仪表板和报告的预构建模板 * 无限的报告、仪表板、用户每个客户只需 5 美元起 代理网站上托管的白标客户门户可增加客户流量并更新客户的代理进度。无限用户、无限报告、超过 50 种与社交媒体、SEO、PPC、Web 分析、Octoboard 关键字分析的集成 - 为营销机构和忙碌的营销人员提供的一个客户报告平台。
DemandJump
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DemandJump 向您展示要创建的确切内容，以提高第一页排名并推动成果。通过针对任何主题的一键 SEO 内容简介，编写排名的内容从未如此简单。
CHEQ
cheq.ai
进入市场安全领域的领导者。a最近的研究表明，超过 27% 的互联网流量是无效的，每年造成 420 亿美元的损失。而且情况只会变得更糟。在当今的数字环境中，任何能够访问互联网的人都可以随时随地对任何网站造成重大损害，无论特定行业或国家/地区。 CHEQ Essentials 运行先进的算法和实时监控功能来检测和阻止这些有害源造成巨大损害。每次访问都会经过 2,000 多次行为测试，如果检测到无效 - 我们会阻止它。一旦您实施了 CHEQ Essentials，您的整个营销周期就会变得纯粹而干净。这意味着您将像昨天一样做同样的事情，但不会为那些浪费和有害的访问以及欺诈点击付费。 借助领先的市场进入安全平台，保护您的数据和分析、现场转化和付费营销免受机器人、虚假流量和恶意用户的侵害。
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入团队正在使用 Albacross 的意图数据来创造更多机会并更快地增加收入。从早期认识到后期决策，您拥有揭示潜在买家所需的所有见解，让他们了解他们想要的东西，并在他们准备购买时收到通知。具体方法如下： - 提高销售效率：确定访问您网站的公司的购买意图，并在他们准备购买时通知您的销售团队。 - 消除营销中的猜测：了解哪些帐户与您的内容互动以及他们最感兴趣的内容。 - 您需要的所有数据点：我们每月跟踪全球 30 亿个事件，并每周刷新数据点。 - 无缝集成到您已经使用的技术工具 - 这不是另一个需要学习的工具。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 帮助通过经销商网络进行销售的品牌和制造商通过协调的消息传递和数据驱动的见解来增强客户旅程，从而优化营销支出。 PowerChord 的软件可以轻松集成到您现有的营销技术套件中，以便与本地客户建立联系并在此过程中建立品牌忠诚度。凭借与制造商及其数千名经销商网络合作的丰富经验，PowerChord 拥有创新、解决方案和支持，可以为当地市场注入活力。从平台集成和定制解决方案到培训和入职，PowerChord 团队知道如何才能最大限度地取得成功。
Growth Channel
growthchannel.com
增长渠道通过清晰的角色、渠道和数据驱动的增长策略生成个性化的增长营销计划。由 GPT-3 技术提供支持。
Paragone
paragone.ai
Paragone 是一个绩效营销平台，专注于不断增长的付费社交媒体空间。在 B2C 和 B2B 公司中采用和优化真正的跨渠道广告策略是新一代数字营销人员成功的关键。我们通过可操作的分析和营销活动自动化工具帮助公司有效地扩大覆盖范围并优化收入，这些工具使用户能够： - 连接并整合所有社交广告网络和归因工具，以实现统一的实时视图 - 无需任何操作即可分析高流量、多网络营销活动触摸电子表格 - 监控营销活动绩效并迅速识别瓶颈 - 探索有意义的网络、受众、创意和能够产生影响的消息 - 释放 CDP、营销的力量 - 通过社交广告实现 CRM 数据自动化 - 将您的全部预算投入使用，通知性 - 基于集成归因模型优化电子商务收入 - 通过协作绩效报告让团队按计划进行 - 以出色的绩效结果让您的管理层和客户惊叹不已
Vertify
vertify.com
基于所有三个关键收入团队（销售、营销和客户成功）都应通过流程和技术保持一致的理念，Vertify 提供了业务自动化软件，可以轻松同步、清理和管理现有收入技术堆栈中的客户数据。 - 识别团队之间的瓶颈 - 统一客户旅程和团队生产力 - 释放新的收入潜力 - 最大化现有 RevTech 投资回报率 - 更快地响应客户 - 获得更好的洞察、更顺畅的销售线索和客户管理以及更好的营销活动 - 扩展运营以更快地取得成果协调和集成您的销售、营销和客户成功系统意味着每个人都可以使用相同的数据进行协作。您究竟为什么想要拥有脱节的应用程序和流程？您和您的客户应该得到更好的服务。您应该获得可操作的数据，为团队提供方向、信心和共同观点。 - 一流的 UI、API 和工作流程自动化 - 久经考验的扩展能力 - 强大的治理和安全性 - 云原生、灵活的交付
Dataslayer
dataslayer.ai
数字营销报告变得容易。将所有数字MK数据导入Google表，数据工作室，商业智能平台（Power BI，Tableau，Qlik，JSON）和BigQuery几秒钟。最好的超级替代方案。 DatasLayer.ai是一种工具，旨在简化和优化营销数据管理，帮助您收集，分析和跟踪所有数字广告系列的性能。它从多个来源整合您的营销数据，并将其引导到您首选的报告，分析或存储的平台中。 从在Looker Studio或Power BI中创建动态仪表板，到在Google表中进行深入分析，或者在BigQuery或Amazon Redshift等仓库中组织您的数据，DataSlayer.ai都支持您的数据需求。只需选择您的目的地，我们就会处理其余的。
iSpot.tv
ispot.tv
iSpot.tv 帮助广告商衡量电视和流媒体广告从概念到播出再到转化的品牌和业务影响。快速、准确且可操作的测量和归因解决方案使广告商能够评估创意有效性、增强媒体计划并归因跨平台活动的广告结果，同时与竞争对手和历史规范进行基准比较。与传统和临时解决方案不同，iSpot 专门用于以数字般的精度和粒度实时测量电视上每个广告的效果。凭借跨线性电视和流媒体电视的统一的始终在线的绩效洞察，广告商可以采取快速而自信的行动来持续推动业务成果。该公司成立于2012年，总部位于华盛顿州贝尔维尤。
Octoboard for Business
octoboard.com
营销机构通过构建自动化报告和白标客户门户来节省时间并赢得客户。 Octoboard 向客户发送报告，并托管客户门户，其中包含来自 50 多个营销平台（SEO、PPC、社交媒体、电子邮件营销、网络分析等）的数据。 * 完全白标 - 创建自己的品牌报告 * 托管客户门户 - 为您的网站带来更多流量 * 与您喜爱的所有营销平台进行 50 多种集成 * 100 多个用于客户门户仪表板和报告的预构建模板 * 无限的报告、仪表板、用户每个客户只需 5 美元起 代理网站上托管的白标客户门户可增加客户流量并更新客户的代理进度。无限用户、无限报告、超过 50 种与社交媒体、SEO、PPC、Web 分析、Octoboard 关键字分析的集成 - 为营销机构和忙碌的营销人员提供的一个客户报告平台。
Blue Triangle
bluetriangle.com
每个红灯都不一样。也不是每一个商业机会。蓝色三角为您提供对技术、安全、业务和营销 KPI 的统一跟踪，例如断开的链接、缺货、跳出率和退出率等等 - 所有这些都在一个可定制的仪表板中。数字体验监控只是故事的一部分。想象一下可操作的见解的力量，它告诉您哪些问题正在剥夺您最多的收入，以便您可以在它们影响您的网站之前解决它们。与可观察性工具或数字体验管理解决方案不同，蓝三角以业务成果开始和结束。首先，量化网站或移动应用程序上的用户摩擦造成的收入损失。然后，根据业务和客户体验影响，优先考虑在哪里部署有限的时间和资源来解决摩擦点。最后，验证网站优化工作的实际业务成果以证明投资回报率。
AdClicks
adclicks.app
在我们用户友好的仪表板上管理您的所有工作。访问白标报告功能、报告自动化以及自定义数字营销报告仪表板和模板。 AdClicks 还提供实时数据、一流的客户服务等。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潜在客户生成和网站个性化软件，旨在为您的销售团队提供有关网站访问者的见解，同时为他们提供独一无二的网站体验。通过我们的潜在客户开发服务，识别访问您网站的企业的名称、联系方式和用户数据。推销电话和猜测的日子已经一去不复返了，我们为您的销售团队提供已经对您的产品和/或服务表现出兴趣的热门线索。 98% 的网站访问者从您的网站上消失得无影无踪，您是不是该找出他们是谁了？通过我们新的网站个性化功能，以独特的方式对待您的网站访问者。根据公司详细信息（例如地理位置、公司规模，甚至他们的名称）为访问者提供网站的自定义视图。根据他们的素质向他们展示相关的案例研究、用例和推荐。我们构建访客队列是因为我们亲眼目睹了市场上当前软件中明显需要改进的地方。不过，请不要相信我们的话，今天就免费试用吧！
KnoCommerce
knocommerce.com
KNO 帮助广告买家更好地了解他们的客户是谁以及他们来自哪里。使用我们预先构建的购买后调查模板，输入您的 iOS 14 后归因，构建更准确的角色并推动行动。受到 1,800 多个品牌的信赖，每月在付费广告上花费 100,000,000 美元。
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI 是一种先进的营销组合建模 (MMM) 解决方案，利用 AI 为全渠道品牌服务。通过结合您的独特数据以及我们数十年的机器学习和统计专业知识，利用为您的品牌量身定制的跨渠道收入归因和预算优化。我们是一支由专家工程师、研究人员和电子商务营销人员组成的团队，专注于为品牌在制定预算决策时提供信心和敏捷性。 Prescient AI 使营销人员能够： - 自信地进行媒体测量，以适应未来的进一步数据限制 - 无需像素或 cookie。 - 访问从头开始构建的营销平台，以避免集成问题。 - 使用预构建的 API 在几分钟（而不是几天）内连接所有媒体渠道。 - 在 36 小时内获得可行的见解。 - 在一个地方查看所有历史数据并获得新的见解。通过 Prescient AI 充满信心地模拟和执行您的增长计划并优化盈利能力。
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® 是一个人工智能驱动的数字营销分析平台，可帮助营销团队做出更好的数据驱动决策。我们易于使用的界面提供了单一的事实来源，使营销人员能够实时了解所有营销活动和渠道的绩效。利用尖端的机器学习，ASK BOSCO® 发现了通过现有渠道和新渠道创造更多收入的新机会。我们还提供预测分析功能，使营销人员能够创建个性化的报告仪表板并以无与伦比的准确性预测未来的活动。我们独特的 ASK BOSCO® 指数将您的域名与您所在类别中最接近的竞争对手进行排名。该指数衡量您的在线足迹以及您对有机和付费媒体渠道的投资的有效性。 ASK BOSCO® 如何运作？ ASK BOSCO® 的工作原理是从各种来源收集数据，包括您的网站、社交媒体和广告活动。然后，我们的人工智能引擎会分析这些数据，以识别趋势、模式和机会。 ASK BOSCO® 还使用机器学习来预测未来的表现。这使您可以对营销预算和活动做出更好的决策。使用 ASK BOSCO® 有什么好处？使用 ASK BOSCO® 有很多好处。以下是一些最重要的内容： - 更好的决策：ASK BOSCO® 为您提供所需的数据和见解，以便您就营销活动做出更好、更明智的决策。 - 增加收入：ASK BOSCO® 帮助您发现新的机会，从现有和新渠道中获得更多收入。 - 提高效率：ASK BOSCO® 可自动执行数字营销中涉及的许多任务，从而释放您的时间，以便您可以专注于更具战略性的活动。 - 降低成本：ASK BOSCO® 可以通过优化预算和更有效地定位营销活动来帮助您节省营销活动资金。如果您正在寻找提高数字营销绩效的方法，ASK BOSCO® 是您的完美解决方案。请立即联系我们，详细了解我们如何帮助您实现营销目标。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个跨渠道客户参与平台，专为重视敏捷性而不是繁琐的复杂性的营销人员和产品所有者而构建。我们通过实时洞察和个性化的跨渠道沟通，帮助消费品牌快速适应不断变化的客户期望。 MoEngage 受到 1,200 多个全球消费品牌的信赖，包括 Soundcloud、花旗、迈克菲、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信和 Airtel。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 产品描述： * 跨渠道营销 根据客户的行动、行为、属性和偏好，在他们喜欢的时间通过他们的首选渠道实时细分并与其互动。 MoEngage 允许您通过网站、电子邮件、移动应用程序、短信、WhatsApp 和社交媒体等十一个渠道与客户互动。 * 客户洞察 将您的客户数据引入 MoEngage 并利用我们的 AI 引擎 Sherpa 来深入了解客户行为和偏好。通过单个仪表板轻松细分和吸引客户。只需点击几下，一切就完成了！ * 网页和应用程序个性化 根据您的网站和应用程序访问者的偏好、喜好、旅程阶段和生活方式喜好，提供个性化的内容、优惠和推荐，让他们感到满意。 * 实时交易提醒 MoEngage Inform 提供了一个统一的基础设施，可通过单个 API 管理跨渠道和供应商的关键警报。
OWOX
owox.com
OWOX BI 是领先的数据民主化平台。 * 民主化是零学习曲线：可审计的访问、众所周知的界面和决策文化。超过 15 万名数字分析师使用 OWOX BI 打破数据孤岛，并为业务用户提供他们所需的报告。我们的专有技术为来自美国和欧盟的电子商务、SaaS、金融和其他利基市场的品牌提供无缝的数据收集、准备和支持。公司网站www.owox.com