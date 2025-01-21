生成式人工智能软件 - 最热门应用 - 塞尔维亚

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
生成式人工智能软件是指利用生成式人工智能算法自主创建内容的一类软件应用程序。这些算法通常基于深度学习技术，特别是生成对抗网络（GAN）或变分自动编码器（VAE）。 生成式人工智能软件可用于生成各种类型的内容，包括但不限于： * 图像：生成逼真或抽象的图像、照片般逼真的面孔、风景等。 * 视频：创建视频序列、动画和视觉效果。 * 文本：生成自然语言文本，包括文章、故事、诗歌和代码片段。 * 音乐：创作音乐曲目、旋律，甚至整个作品。 * 设计：创建产品、徽标、用户界面和建筑布局的设计。 这些软件工具对于艺术家、设计师、开发人员和其他寻求简化创作流程、探索新想法或增强现有工作流程的专业人士来说非常有价值。生成式人工智能软件通常允许用户控制各种参数或输入约束，以指导生成过程并实现期望的结果。
提交新应用
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一个免费使用的人工智能系统。使用它进行对话、获得见解、自动化任务并见证 AI 的未来，所有这一切都可以在一处完成。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 让您可以直接访问 Google 最好的 AI 模型系列，这样您就可以： - 获得写作、头脑风暴、学习等方面的帮助 - 从 Gmail 或 Google 云端硬盘总结并快速查找信息 - 即时生成图像 - 使用文本、语音、照片和相机以新方式获得帮助 以前称为巴德。
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic 是 Anthropic 打造的下一代人工智能助手，经过培训，安全、准确、可靠，可帮助您完成最佳工作。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智能聊天机器人驱动的研究和会话搜索引擎，可使用自然语言预测文本回答查询。 Perplexity 于 2022 年推出，使用网络来源生成答案，并引用文本响应中的链接。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服务。该服务于 2011 年 11 月全面推出。自 App Engine 发布以来，Google 向该平台添加了多种云服务。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公共云基础设施，以及 G Suite、企业版 Android 和 Chrome OS，以及用于机器学习和企业地图服务的应用程序编程接口 (API)。
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等领先风险投资家的支持，其使命是让互联网业务个性化。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED 是一款为想要扩大视频制作规模的企业提供的一体化平台。 200 多个国家/地区的营销、销售、学习与发展和社交媒体客户制作视频的速度比以往快了 30 倍。 VEED 将权力交给您的团队： * 记录优质内容 * 轻松编辑视频 * 自动转录 忘记学习笨重且昂贵的编辑软件或依赖代理机构。 VEED 是您直观的视频工具套件。从首席执行官到实习生，每个人都可以使用它来制作专业视频，无需专业技能。 VEED Enterprise 让您： * 与其他团队成员实时协作 * 访问包含 30,000 多个媒体资源的库 * 使用自定义模板来节省时间 哦，VEED 拥有一套人工智能工具，可以使生产效率提高 10 倍。 VEED AI 让您： * 使用人工智能头像将文本转换为视频 * 自动生成准确的字幕 * 立即删除视频和图像背景 * 还有更多 VEED 是一款为超过 300 万创作者提供世界级视频策略的软件。 * VEED 是一个视频编辑平台，提供自动字幕、内容检测和各种设计选项等功能。 * 用户经常提到易用性、字幕功能的准确性以及允许创意编辑和专业品质视频的各种设计选项。 * 审阅者遇到了一些问题，例如基于会员级别的功能限制、偶尔缓慢的处理时间以及希望在基本计划中提供更高级的功能。
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs 是一家人工智能音频研究和部署公司。 我们的研究团队开发了 AI 音频模型，可以生成逼真、多功能和上下文感知的语音和声音效果。我们的产品团队使日常用户、产消者和企业可以使用这些模型来创建和本地化内容。 我们的技术用于为有声读物和新闻文章配音、为视频游戏角色制作动画、帮助电影预制作、自动化娱乐本地化流程、为社交媒体和广告创建动态音频内容以及培训医疗专业人员。它还为那些失去声音的人回馈了声音，并为日常生活中有无障碍需求的人们提供了帮助。
Rask.ai
rask.ai
Rask AI 是一款一站式本地化工具，内容创作者和公司可以将其视频快速高效地翻译成 130 多种语言。借助“文本转语音”和“语音克隆”技术，他们可以为视频添加专业品质的配音，而无需录制或聘请配音演员。现在，您可以在配音时保留自己的声音或画外音。 2023 年 4 月上旬，Rask AI 荣获 Product Hunt 的每日产品奖，在最初的几周内，该项目就达到了 10,000 注册的第一个里程碑！ 该团队取消了订阅用户的 20 分钟和 100 MB 限制。现在，创作者可以不受任何限制地为 YouTube 或课程配音长视频。还有一件很棒的事情 - 配音过程速度提高了三倍，效率提高了三倍！ 多说话者检测和翻译是一项独特的功能，我们相信它使我们有别于其他服务。 Rask 的人工智能团队很自豪能够成为最早提供这种体验的团队之一。 工具与 YouTube、Vimeo、Instagram、Twitter 和 TikTok 等流行视频平台和社交媒体网站完全集成。 五月初，团队将添加两个很棒的功能。您可以将嘴唇动作同步到任何音频。第二个特点是总结。或者简单地说，它是 Shorts。人工智能将从视频中选择最有冲击力的时刻，并将它们变成最精彩的片段。 Rask AI 团队打破语言障碍，帮助内容创作者和公司与全球不同受众分享他们的内容，增加其内容的潜在覆盖面和影响力。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是全球领先的人工智能写作辅助公司，每天受到超过 3000 万人和 70,000 个专业团队的信赖。从立即创建初稿到完善每条消息，Grammarly 帮助财富 500 强企业中 96% 的人在不损害安全或隐私的情况下表达自己的观点并获得结果。我们相信优秀的写作可以完成工作。 Grammarly 的产品（Grammarly Business、Grammarly Premium、Grammarly Free 和 Grammarly for Education）可随时随地为您服务，为超过 500,000 个应用程序和网站提供与上下文相关的写作支持。 Grammarly 成立于 2009 年，在福布斯云 100 强中排名第七，是《时代》杂志 100 家最具影响力的公司之一，是《Fast Company》人工智能领域最具创新力的公司之一，也是《Inc.》最佳工作场所之一。我们采用远程优先的混合工作模式，这意味着我们主要在家工作，并在北美和欧洲的中心进行面对面的协作。
ClipDrop
clipdrop.co
无需照相馆即可创建专业的视觉效果。 ClipDrop 是一套由 AI 驱动的可视化编辑和创建工具，由 Stability AI 提供支持。该平台具有大量功能，包括背景去除、对象清理、图像放大、重新照明等工具。 ClipDrop 还提供 API，使开发人员能够将 AI 功能无缝集成到自己的应用程序中。 Reimagine XL 是 ClipDrop 的最新功能之一，可让您创建图像的无限变化，非常适合设计工作和概念艺术。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在任何给定的 repl 中，都有两个主要部分 - 编辑器和控制台。 该编辑器使用 Monaco，这是为 Visual Studio Code 提供支持的相同技术。在移动设备上，编辑器是 Ace。 Repl.it 有一个名为“黑客计划”的高级套餐。它允许在项目中提供更多的存储空间、私有代码和无限的协作者，并且 Github Education 计划包括 3 个月免费的 Hacker 计划。 repl.it 上有 60 多种不同的编程语言，包括 Python、Ruby、HTML 和 Java。 该公司已获得 Y Combinator、Andreessen Horowitz、Bloomberg Beta 等公司的资助。 “该公司每周拥有超过 500,000 名活跃开发者和超过 300 万用户。 Repl.it 网站还有一个 Talk 论坛。世界各地的许多开发人员都使用该论坛来分享他们的创作。 Repl Talk 版主保持论坛的清洁。
PlayHT
play.ht
PlayHT 是一个人工智能驱动的语音生成平台，可让您立即创建超逼真的文本到语音。他们的语音人工智能可以将文本转换为自然的人类声音，跨越任何语言和口音。 * PlayHT 使用先进的语音 AI 和机器学习技术，从文本输入生成类似人类的声音。 * 他们拥有包含 142 种语言和口音的 900 多个人工智能语音库。 * 您只需将文本输入或粘贴到他们的在线文本转语音编辑器中，它就会立即合成语音。 * 您可以自定义声音、速度、音高、发音等。 * 声音听起来非常真实和人性化。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics 是一家媒体科技初创公司，正在开发一种人工智能制作工具，使独立电影制作人能够以极少的预算提供大片级的视觉特效。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.ai，您不仅仅是销售；而是销售。您的销售方式更加明智、更加有效。想象一下，有一个系统能够从里到外了解您的潜在客户，建立在海量数据和见解的基础上，以确保每次外展活动都是准确的。精通 152 种语言，令人印象深刻。最好的部分是什么？可扩展，拥有无限的电子邮件帐户，而成本仅为传统方法的十分之一。 从本质上讲，Luna.ai 旨在帮助您在自己最喜欢做的事情上表现出色：与客户建立联系并达成交易。这是为了消除猜测并确保您发送的每条消息都具有个性化和相关性。 立即制定您的第一本行动手册。借助 Luna.ai 的预设，您将在几分钟内启动并运行。月球上见！
GetGenie Ai
getgenie.ai
借助 GetGenie AI（您的个人内容和 SEO 助手）的强大功能，生成长篇内容、短文以及介于两者之间的所有内容。分析关键字、论坛问题和竞争对手，开始统治 SERP——利用 Genie 的 AI 魔力！
Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文本转语音应用程序，可让全世界轻松访问信息。超过 20 万人使用我们的 Google Chrome 扩展程序、网络应用程序、iOS 应用程序和 Android 应用程序。我们的使命是确保阅读永远不会成为学习的障碍。 我们出色的用户是学生、专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人有阅读障碍和注意力缺陷多动症等学习差异，而许多人只是想更快地阅读和随时随地聆听。借助 Speechify，您可以将任何书籍、文档或网站转换为音频，并在车内、洗衣服、遛狗、做晚饭、锻炼、跳伞时聆听 - 无论您的日常生活是什么！ Speechify 还为 Medium、Star Tribune、The Direct 等提供支持。轻松将文本转语音添加到您的网站。 我们无所畏惧的首席执行官 Cliff Weitzman 于 2017 年在布朗大学的一间宿舍里创立了 Speechify，这样他就可以与其他人分享他一直在开发的令人难以置信的文本转语音软件。克里夫患有阅读障碍，他对自己花费了多少时间和精力来阅读感到沮丧。先进的 TTS 技术彻底改变了游戏规则，它使他能够比普通读者快 3 倍地完成阅读，并更好地理解和保留信息。 在 Speechify，我们的目标是让阅读永远不会成为任何人学习的障碍。没有什么可以阻止您快速有效地学习信息。 在短短几年内，Speechify 已发展到在全球拥有 100 多名团队成员。我们为这支令人难以置信的团队感到自豪，该团队的成员曾担任 Snapchat、Apple、Spotify、Amazon 和 Uber 等公司的领导者和高级工程师。我们都热爱并优先考虑所有权，快速交付价值，尽可能多地学习并让我们的用户感到被赋予权力。
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI 是一个革命性的平台，它的使命是重塑我们对数字内容领域语言解决方案的思考方式。 Wavel AI 专注于创新和质量，开发了一套工具，旨在帮助企业和个人最大限度地发挥多语言音频和视频内容的潜力。本文深入探讨了使用 Wavel AI 的功能、用例和总体优势，让您一睹无缝高效内容本地化的未来。 Wavel AI 作为一种复杂的语言解决方案运行，简化了视频和音频内容本地化的过程。它利用人工智能提供配音、配音生成、文本到语音转换和语音克隆等服务。以下是对该平台如何运作的深入了解： * 配音：Wavel AI 使用户能够以 20 多种语言快速配音视频，从而扩大了全球内容创作者的影响力。 * 配音服务：该平台能够生成以 20 多种口音表达情感的配音，为视听项目增添了深度。 * 文本转语音技术：Wavel AI 提供 20 多种语言的 250 多种语音，为用户提供多种选项来满足其文本转语音需求。 * 字幕、翻译和转录：该平台不仅限于语音选项；它还提供了创建准确字幕、专业自动翻译和转录的工具，以增强可访问性和参与度。 * 语音克隆：一项尖端功能，用户可以克隆各种语言的语音，为其内容添加个性化风格。 * 视频编辑功能：从脚本和字幕编辑到字幕生成，Wavel AI 为用户提供了必备的视频编辑工具。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量来提高工作效率、释放创造力，并通过简单的聊天体验帮助您更好地理解信息。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
LOVO
lovo.ai
LOVO 是一个专业级内容创建平台，由生成式人工智能和先进的文本转语音技术提供支持，可为营销、广告、电子学习、入门和本地化目的创建高质量的音频和视频内容。 LOVO 拥有一个不断增长的库，包含 100 多种语言的 500 多种类人情感声音、精细的音频控制和易于使用的界面。这就是为什么超过 1,000,000 名专业人士信任 LOVO 来满足他们的音频和视频内容需求。 * LOVO 是一款文本转人工智能语音工具，允许用户从文本生成音频，提供多种语音和语言，并能够微调性能。 * 评论家经常提到 LOVO 语音的自然声音、其易用性以及通过为小段落或整个脚本生成音频来节省时间和金钱的能力。 *用户报告了语音选择的局限性、某些语音的清晰度问题以及工具中缺乏“感觉”或“情感”选项。
Moonbeam
gomoonbeam.com
Moonbeam 是一款人工智能驱动的长篇写作助手，可帮助用户快速轻松地生成内容。它旨在为论文、故事、文章、博客和其他长篇内容创建内容。 它配备了一个向导，允许用户立即将混乱的笔记变成有组织的大纲，然后自动将该大纲转换为完美的书写段落。 它还具有自定义风格生成器，允许用户以著名作家、喜剧演员和政治家的风格进行写作，以及可以用单个短语提示的“Luna AI”。 最后，Moonbeam 提供了技术指南、产品更新、帮助台文章、操作指南、论文、博客、Twitter 主题、时事通讯、课程计划、讨论帖子和个人故事的模板。 Moonbeam Pro 解锁更多功能，例如无限制的长篇写作、无限制的社交媒体帖子、无限制的 Luna AI 访问以及对所有模板的访问。 Moonbeam 提供 100% 退款保证。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer 是一款先进的 AI 检测去除器，可以将 AI 文本转换为人类内容。它可以使用自然的人类书写风格使人工智能文本人性化，使其听起来足够真实以绕过人工智能检测。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每个成长型销售团队所需的唯一销售参与平台。它可以帮助销售代表从一个地方寻找、参与、跟踪和销售，而无需使用多种工具并支付多种账单。Outplay 提供强大且个性化的多渠道外展、外向销售自动化，可提高效率，提供数据驱动见解的高级报告和更多。 Outplay 与各种 CRM、收件箱等进行双向集成，以帮助销售团队通过单个仪表板预订会议并跟踪绩效。 Outplay 直观的用户界面和行业领先的客户支持使团队能够快速组建和运行，立即开始预订会议。不是下个季度。凭借强大的拨号功能、人工智能驱动的对话智能和数以百万计的领先采购数据库等改变游戏规则的功能，Outplay 无需高昂的价格标签即可改变销售参与度。通过 Outplay（一体化销售）取代多点解决方案和发票新时代团队的堆栈。获取内置的销售勘探工具、多渠道销售参与平台、入站转化和计划工具以及对话智能平台，以超越您的目标，而不是预算。
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一个聊天 UI 前端，允许您通过 API 密钥使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 通过将 API 密钥与 Typing Mind 等聊天 UI 前端结合使用，您可以享受以下好处： * 您只需按使用量付费（而不是像 ChatGPT Plus 那样按月订阅） * 您的聊天对话不会用于 OpenAI/Claude/etc 的训练。 * 在统一界面内方便地与多个模特聊天 * 享受专业、先进的聊天用户界面和大量功能 * Typing Mind 首先离线且默认私密。您的所有数据、消息和 API 密钥都存储在您的设备本地，除了您之外没有人可以看到它们。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款由人工智能提供支持的免费在线图像创建工具。它旨在满足各种创意需求，包括创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。 它提供了一种新手友好的方式，通过其人工智能支持的功能，像专业人士一样编辑图像。用户可以制作独特的艺术作品、逼真的图像，并尝试融合真实图像和合成图像以生成令人惊叹的视觉效果。 该平台还提供“混合图像编辑”，这是一种将不同图像混合成引人注目的作品的动态方式，从而提供巨大的创意灵活性。 Playground AI 的产品超越了标准图像编辑，允许用户将图像扩展到原始边界之外，无缝集成不同场景中的对象，并将其富有想象力的概念具体化为视觉现实。 它通过提供将想法与他人结合的功能进一步增强了协作潜力，从而扩大了创造力的范围。尽管功能强大，Playground AI 仍然致力于用户友好性、可访问性和包容性，使其成为经验丰富的设计师和图像创作新手的理想选择。
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize 是一款专门将人工智能生成的文本转换为看起来自然且像人类的内容的工具。它旨在绕过人工智能探测器，确保材料无法被检测到且不受限制。该工具通过避免语法错误和不常见的术语来保持内容完整性，确保输出精美且专业。 AI Humanize 适合内容创作者、商业专业人士、营销和公关机构、SEO 专家、学术专业人士、学生和网络开发人员，提供增强 SEO、保留原创性并确保高质量、可读内容的解决方案。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
HeyGen
heygen.com
专业的AI视频只需打字、点击、拖动即可完成，就是这样！ 凭借无与伦比的定制和个性化体验，HeyGen 的 100 多个逼真的 AI 化身可以成为您的代言人，以 40 多种语言和不同的口音针对各种用例进行交谈，包括营销推广、个性化销售宣传、电子学习、培训和开发、解释器和操作方法视频。 不再需要昂贵且耗时的摄制组、视频机构或演员。您现在拥有了一个个人视频工作室！ * 该产品是一款视频创建工具，允许用户生成具有 AI 头像和文本转语音功能的视频。 * 用户喜欢易用性、头像和口型同步的质量以及创建视频的速度。 * 审阅者指出了客户服务问题、预览的隐藏限制、昂贵的信用系统以及视频翻译功能的问题。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
Jenni AI
jenni.ai
Jenni 是一款人工智能助手，旨在帮助您更快、更准确地写作。其功能包括人工智能自动完成、无抄袭结果、文本引用和释义功能。 它可以帮助您撰写博客、论文、电子邮件、个人陈述、故事和演讲等内容。 Jenni 可以用任何语言进行写作，受到谷歌、哈佛大学、剑桥、麻省理工学院和阿斯顿大学等领先机构的作家的喜爱。 Jenni 还可以用于生成准确且富有创意的报告和标题。它结合使用 OpenAI、AI21 等人工智能技术和每个用户的自定义数据来生成最高质量的内容。 Jenni 还具有内置的抄袭检查器，以确保内容的原创性和准确性。您可以免费试用 Jenni，并立即开始使用最先进的 AI 写作助手进行写作。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 是一个人工智能驱动的写作平台，为 150 个国家/地区超过 3500 万月活跃用户提供帮助。 QuillBot 凭借其创新的人机交互产品，旨在让写作变得轻松，同时保留用户独特的视角和声音。
D-ID
d-id.com
D-ID 是生成式 AI 领域的创新纽带，它将静态照片转变为动态 AI 视频叙事和以数字人物为特色的互动体验。其强大的 API 的独特之处在于能够实现实时视频生成，这对于客户体验 (CX)、营销以及学习和开发等领域的直播和互动活动至关重要。自助服务 Creative Reality™ Studio 和移动应用程序扩展了 D-ID 的创新范围，简化了 AI 生成视频的创建和定制，并体现了 D-ID 对丰富数字通信的承诺。
Salebot
salebot.ai
SaleBot 是一款多功能聊天机器人构建器，旨在简化 Vkontakte、Telegram、Facebook、Viber、Talk-me、WhatsApp 和 Instagram 等各种消息平台上的客户交互。该平台为企业提供了一个全面的工具包，可以实现通信自动化、管理客户关系并增强用户参与度，而无需任何编程知识。 主要特点： * 多消息传递支持：在单个界面中跨多个消息传递平台集成和管理聊天机器人。 * CRM 集成：利用内置的 CRM 功能有效地组织您的销售团队和客户互动。 * 业务自动化：利用各种工具自动执行重复性任务、管理客户数据并简化业务流程。 * 教育平台：创建和管理具有独特设计和灵活支付选项的在线课程。 * 分析：访问有关客户行为的详细分析，以完善您的策略并提高参与度。 * 网络研讨会和广播：通过强大的客户分析设置和管理广播和自动网络研讨会。 * 网站生成器：使用图像、视频和 HTML/CSS 支持等可自定义元素创建动态登录页面。 * 回拨小部件：增加来自您网站的来电和销售额，无需额外的广告费用。 * 目标受众搜索：自动在社交网络上寻找目标受众，最大限度提高广告效率。 用户对SaleBot的灵活性、功能性以及新功能的不断开发表示赞赏。该平台能够与各种服务集成并适应特定的业务需求，这使其成为自动化客户交互和管理业务流程的首选。
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr 是由巴基斯坦公司 SnapRytr 开发的人工智能写作助手和文章撰写器。它旨在帮助小型企业和自由内容作家大规模创作精心撰写和研究的文章。借助 SnapRytr，用户的写入速度可以提高 10 倍，每月节省 100 多个小时。 AI 写作助手附带 80 多个 AI 工具，可生成社交媒体、营销、登陆页面和专业沟通的内容。它还通过智能人工智能文章编写器帮助推平作家的障碍，只需要最少量的输入即可生成高质量的内容。用户可以轻松地与同事共享生成的内容并获得反馈，并且他们可以使用 SnapRytr 的 API 来构建自己的工具或自动化 Google Sheets。 SnapRytr 提供了包含数十个免费小部件的一站式套件，包括 AI 内容写作工具、AI 商业写作工具等。用户可以选择小部件的相关类别，无论他们需要营销还是业务内容，并在一个地方方便地分类所有类型的小部件。 人工智能文章编写器使用起来毫不费力，用户可以根据主题、目录、大纲或关键词生成文章。目标是帮助用户节省写作时间，并在几分钟内写出更出色的文章。 总体而言，SnapRytr 是一款有用的人工智能写作助手，可以为用户节省无数的写作时间，让他们有时间专注于工作中更重要的方面。
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai，人工智能满足人类潜力的地方。借助 Eleo，您可以前所未有地释放您的生产力和创造力。想象一下，节省数千个小时搜索信息、编写文本、发现想法和采购图像。是时候增强你的大脑了，给自己更多的时间，把你的写作速度提高 20 倍。 Eleo 不仅仅是另一种人工智能服务。与其他平台不同，Eleo 允许您以适当的风格聊天和写作、提出好问题、使用文案功能进行翻译，甚至生成图像。它是一款综合工具，让人工智能的使用变得有趣、快速且实用。最好的部分是什么？它价格实惠，并提供适合您需求的定价计划。 但为什么Eleo超级呢？嗯，领先的公司已经为员工配备了人工智能，以获得竞争优势。 Eleo 为您提供在快速发展的就业市场中保持领先所需的技能。它提高效率、速度和创造力，使您成为所在领域的大师。 使用 Eleo 很简单。只需注册，选择一个计划，让自己沉浸在平台中，然后毫不费力地开始执行您的任务。 Eleo 可在任何设备上使用，因此您可以随时随地访问您的信息、文档和图像。 不要落后。立即拥抱 Eleo.ai 的力量并释放您的全部潜力。与我们一起踏上人工智能世界的非凡之旅，体验生产力和创造力的未来。
Xzero
xzeroai.com
使用 Xzero AI 促进您的内容创作，Xzero AI 是人工智能驱动的写作、图像生成和编码的领先平台。轻松为网站、博客、社交媒体等创建高质量内容。释放最佳人工智能作家的力量，取得令人惊叹的结果
Xerolag
xerolag.com
Xerolag 是一款人工智能内容生成应用程序，由最新的高级深度学习语言模型 GPT-3 提供支持。借助 Xerolag，您可以快速轻松地创建高质量、独特的内容。我们先进的人工智能技术可以生成任何语言的内容，涵盖任何主题 - 从博客文章和文章，到产品描述和网页内容。使用 Xerolag 快速获取您需要的内容！
Conteudize
conteudize.ai
onteudize 是一个创新的数字平台，利用人工智能来优化和自动化营销内容创建。拥有 50 多个模板，用户可以快速生成高质量的文本、创意图像和音频转录。它专为个人企业家和小型企业打造，即使仅使用移动设备和 4G 连接，也能实现高效、简单和快速的内容制作。
Write On AI
writeonai.com
Write On AI 是首屈一指的人工智能驱动的内容创建平台，彻底改变了个人和企业制作书面内容的方式。凭借最先进的人工智能技术，我们的平台提供了一套旨在提高写作效率和质量的创新工具。从生成高质量的文章到通过智能建议完善写作，Write On AI 使用户能够轻松创建引人注目的内容。我们的用户友好界面和可定制功能使其成为学生、专业人士和企业的首选工具。
Uredoo AI
ai.uredoo.com
Uredoo Ai 是终极人工智能助手 使用人工智能来帮助提高您的流程并节省工作时间。使用我们的人工智能生成高质量的内容。
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine 是一款基于 GPT-3 人工智能的文案写作工具，使用户能够快速轻松地创建高质量、有效的文案。它使用自然语言处理 (NLP) 来分析文本并生成引人入胜、令人信服且针对用户目标受众量身定制的内容。 TypeEngine 还为用户提供了模板库，使您可以快速为项目生成副本。借助 TypeEngine，您可以创建有说服力的文案，以自然有效的方式向受众传达信息。
Twain
twain.ai
Twain 是一款人工智能通信辅助工具，旨在帮助制作和改进对外销售信息。它能够以用户独特的语气、多种形式生成定制消息，从直接、大胆到创意、随意。 该工具满足多种出站渠道和场景，方便跨电子邮件或LinkedIn等平台轻松操作。它提供从介绍到后续求婚和分手情况的帮助。 为了推动参与，吐温确保基于语气、目标、背景和历史来传达背景驱动、目标导向的信息。该工具还提供消息改进的实时建议，提供精细的替代方案和改进。 从精心制作可靠的介绍到创建后续消息和处理反馈，吐温有效地简化了销售沟通流程。 Twain 因其在产生清晰且引起共鸣的信息方面的表现而受到认可，提供不同的定价计划，包括免费、专业和定制团队计划。 它因其增强消息的语气、结构和长度、节省时间的特性以及以可扩展方式运行的能力而受到用户的称赞。
BingBang.ai
bingbang.ai
BingBang.ai 是一个一体化的人工智能平台。它帮助内容创作者和企业使用生成式人工智能来克服白页综合症，创建原始图像并使内容适应不同的格式、语气和语言。已有超过 10,000 人在使用 BingBang.ai。为什么不是你呢？
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - 人工智能工具改变全世界作家和读者的生活。以极快的速度创建令人惊叹的内容。 Jaq N Jil 是一款功能强大的 AI 写作工具，可让您的内容编写过程更快更好，具有 AI 辅助内容规划、AI 文本扩展和重写、海量库存图片库、文本和语音激活的 AI 聊天机器人等功能更多内容在他们的专业+版本中。它还通过 Zapier 与 5,000 多个工具集成。使用该工具来撰写 SEO 博客文章、社交帖子标题、散文和论文、营销材料等等。 Jaq n Jil 的创建充分考虑了内容营销人员的需求。得益于 Jaq n Jil，作家和代理商都在体验高效的工作流程和内容制作的增加。
Pennore
pennore.com
Pennore 是获取优质网络内容的简单快捷的方法。通过我们，您可以立即为您的网站订购内容。订购非常容易和简单，并且您的内容是由忠诚且有能力的作家撰写的。
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief 是简短生成引擎，可帮助您扩展内容营销工作。它可以帮助您比使用 Google 文档更快地创建高质量的内容摘要，通过预先收集您需要的 90% 以上的信息，并帮助您专注于最有价值的部分，例如创建出色的大纲并为作者提供工作角度和。
Promind AI
promind.ai
ProMind AI 是一款人工智能驱动的工具，利用 OpenAI GPT 模型生成各种类型的内容，例如推文、博客文章、LinkedIn 帖子和 YouTube 脚本。该工具旨在通过自动生成优质内容来节省时间和精力。除了生成书面内容之外，ProMind AI 还具有强大的工具，可以修复代码中的错误并生成代码，这对于程序员和开发人员来说非常有用。主要功能ProMind AI 具有多项关键功能，使其成为内容创建和代码调试的强大工具。其中一些功能包括： * 内容生成：ProMind AI 可以生成各种内容类型，包括推文、博客文章、LinkedIn 帖子、YouTube 脚本等。它还可以通过按需生成高质量内容来帮助用户节省时间和精力。 * 代码调试：ProMind AI 可以帮助识别和修复软件代码中的错误，从而可能加快开发过程。 * 用户角色生成：ProMind AI 可以生成用户角色，这是目标受众群体的虚构表示。它们可用于帮助企业更好地了解客户并更有效地开展营销工作。 * OpenAI GPT 模型：ProMind AI 使用 OpenAI GPT 模型为其各种功能提供支持，确保高质量的内容和准确的代码调试。
Docsie
docsie.io
Docsie 是一个基于网络的文档平台，使企业能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。 该平台可帮助您分析客户如何与您的文档交互，并为您提供有关如何改进文档的见解。如果您只能随着产品的发展而想象，那么您的产品文档也应该如此。使用 Docsie 制作的文档将使您的客户更容易在文档中找到有关您产品的相关知识，从长远来看，让他们更满意并帮助您成功留住他们。 Docsie 还将您连接到最先进的翻译市场，该市场还可以在经过认证的翻译人员、机器学习以及先进的翻译速度和准确性改进算法的帮助下帮助您翻译产品文档。 Docsie 是一个基于 Web 的一体化文档平台，使公司能够以多种语言构建、维护和发布优秀的产品文档。我们的平台还帮助分析客户如何与其文档交互，并为他们提供有关如何改进文档的见解。
Haller AI
haller.ai
Haller AI：通过我们的一体化 AI 仪表板增强您的业务 我们专门为小型企业和个体企业家提供强大的、数据驱动的人工智能解决方案，我们用户友好的仪表板使内容创建和项目管理变得轻而易举。 Haller AI 可定制、可扩展且经济高效，是您优化工作流程并实现无与伦比的业务效率的一体化解决方案。加入我们的网络，了解最新的人工智能驱动的业务解决方案。
Wali
mywali.co
Wali 是一家领先的人工智能解决方案提供商，旨在为企业提供可行的情报和见解。我们专注于利用人工智能的力量来推动业务增长、加强决策并促进创新。我们强大的平台提供了一套专为企业量身定制的人工智能工具，使我们的客户能够在当今快节奏的数字环境中保持竞争优势。 我们非常重视伙伴关系和协作成长。我们的合作伙伴计划旨在帮助其他企业扩展产品、开拓新市场并为其客户提供更多价值。我们与合作伙伴密切合作，确保我们行业领先的人工智能解决方案易于使用、价格实惠，并根据他们的需求量身定制。