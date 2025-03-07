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企业使用费用管理软件来处理、支付和审计员工发起的费用。该软件允许员工通过网络浏览器或移动应用程序提交费用以供批准。它简化并自动化了费用输入、简化了审查流程、消除了纸质记录并减少了管理工作。管理员可以获得全面的可见性，并可以跟踪员工对公司财务资源的使用情况。该软件分析总体费用，识别节省成本的机会，并控制过度支出。它通常与时间跟踪、差旅管理、工资或会计以及劳动力管理软件集成。
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud当前包括用于金融，人力资源，计划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了ERP的限制，并将公司转变为优于组织的组织。了解更多。
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和价值观的承诺使我们被 Fast Company 评为全球最具创新力的公司之一，被《新闻周刊》评为美国最伟大的工作场所之一，并被 Top Workplaces 评为美国最佳雇主。 Paycom 在美国拥有约 36,820 名客户（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增长 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成为一家上市公司，其股票在纽约证券交易所上市交易，股票代码为 PAYC。 2020年初，该公司加入标准普尔500指数。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务中解放出来，因此我们可以一起将更多时间专注于明天的承诺。让我们一起前进吧。
Mercury
mercury.com
水星正在为初创企业提供资金*。从银行基础知识开始，例如免费FDIC保险的支票和储蓄帐户，然后用信用卡，风险债务，财务管理帐户等进行扩展，所有这些都充满信心。 Mercury以巧妙的快捷方式和额外的组织级别建立，使银行任务更简单，更直观，甚至有些愉快。各种规模的100K初创公司都依赖于水星创建下一个伟大的公司时 - 您可以在10分钟或更短的时间内加入他们的加入。 *水星是一家金融技术公司，而不是银行。 Choice Financial Group提供的银行服务和FDIC成员Evolve Bank＆Trust。 IO卡由FDIC成员Patriot Bank发行，该卡已根据万事达卡的许可。本沟通不构成出售的要约，也不构成任何要约在此处描述的证券或资金购买利息的要约。
Paychex
paychex.com
Paychex，Inc。是薪资，福利，人力资源和保险服务的综合人力资本管理解决方案的领先提供商。通过将其创新的软件即服务技术和移动性平台与专门的个人服务相结合，Paychex赋予了中小型企业主的能力，以专注于其业务的增长和管理。在超过45年的行业专业知识的支持下，PayChex截至2019年5月31日，美国和欧洲的100个地点为大约670,000个薪资客户提供服务，并且每12个美国私营部门雇员中每12支。 PayChex Flex是一种考虑简单性的多合一人力资源解决方案。借助您的业务发展和变化的技术，PayChex具有创新的业务解决方案和专用支持的正确组合，以帮助您实现目标，无论您的业务何处。 *雇用，付款，管理和保留员工充满信心 *与我们的24/7/365 Live Support Team一起获得经验丰富，屡获殊荣的支持 *与我们的合规专家保持不断变化的法律和法规 *使用Paychex Flex移动应用程序访问您的信息 *人才管理：从单个HR平台招募，保留和发展顶尖人才，并简化您的招聘和入职过程。 *劳动力管理：通过我们的重要劳动力管理资源提高员工效率和生产力。 *工资和财政支持：轻松付款并管理税款，费用等，因此您可以继续专注于业务。 *员工福利：通过提供有价值的员工福利来吸引和保留顶尖人才，同时简化您的计划管理。 * PEO和人力资源外包：通过我们全面的人力资源外包解决方案来支持整个员工生命周期的业务。 *员工经验：通过使员工获得自助人力人力资源，培训和财务工具来节省时间并提高准确性。 *集成：在软件和Paychex Flex之间自动，准确地连接和共享数据。 现在选择正确的技术和对您的业务的支持，同时保持随着需求的变化而增长的能力。了解为什么Paychex是中小型企业最大的人力资源公司，让我们简化您的工资经验。
Expensify
expensify.com
Expensify是一种财务管理SuperApp，可帮助全世界的个人和企业简化资金的方式。超过1200万人使用Expensify的免费功能，其中包括公司卡，费用跟踪，次日报销，发票，账单付费，旅行预订和聊天，并在一个应用程序中进行聊天。全部免费。无论您拥有一家小型企业，管理团队还是为客户关闭书籍，还可以轻松，因此您有更多时间专注于真正重要的事情。
Xero
xero.com
Xero是一家新西兰地区的公共技术公司，列于澳大利亚证券交易所。 Xero是一个用于中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰（惠灵顿，奥克兰和纳皮尔）设有三个办事处，澳大利亚的六个办事处（墨尔本，悉尼，悉尼，堪培拉，堪培拉，阿德莱德，布里斯班和珀斯），英国（伦敦，曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）的三个办公室，三个办事处，三个办事处美国的办事处（丹佛，旧金山和纽约）以及加拿大，新加坡，香港和南部的办事处Africa.Xero的产品基于该软件作为服务（SaaS）型号，并根据订户管理的公司实体的类型和数量出售。它的产品用于180多个国家 /地区。
Ramp
ramp.com
Ramp 是现代财务团队的终极平台。从公司卡和费用管理软件，到账单支付和供应商管理，Ramp 是一款一体化解决方案，旨在实现财务运营自动化和建立更健康的业务。超过 25,000 家企业（包括 Shopify、Zola、Opendoor 和 Glossier）已改用 Ramp，平均节省 5%，结账速度加快 8 倍。
Bill.com
bill.com
Bill.com是基于云的软件提供商，可自动为中小型企业提供后台财务运营。 Bill.com平台将企业与供应商和客户联系起来，以帮助他们管理现金流入和流出。顶级竞争对手包括Tipalti和Yaypay。 Bill.com与美国最大的金融机构合作，在美国前100个会计师事务所中，超过70％的会计软件包，包括Oracle Netsuite，Sage Intacct。，QuickBooks和Xero，是CPA的数字支付解决方案的首选提供商。 COM，美国CPAS（AICPA）的技术子公司。白色标记的端到端支付自动化平台，Bill.com Connect IS作为其单一签署在线业务银行生态系统的一部分，向金融机构提供了。当前的客户包括摩根大通商业银行，富国银行，商业银行和奥马哈第一国家银行。美国银行和PNC还将Bill.com用作其付款技术产品的一部分。 截至2019年，该公司在加利福尼亚州圣何塞和德克萨斯州休斯敦设有办事处。
Rippling
rippling.com
波纹为企业提供了一个经营人力资源，IT和财务的地方。它汇集了通常散布在公司的所有劳动力系统，例如工资单，费用，福利和计算机。您可以在单个系统中第一次管理和自动化员工生命周期的每个部分。例如，以入职。借助Rippling，您可以在世界上任何地方聘请新员工，并在90秒内建立他们的工资单，公司卡，计算机，福利，甚至是Slack and Microsoft 365（例如Slack and Microsoft 365）。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks是一个在线会计和发票平台，可节省您的时间，自动化管理，并保持书籍有组织，并且您的业务看起来专业。 FreshBooks认为，财务记录保存应该容易快速，但仍然足够详细以满足您的会计师。免费尝试30天。
Navan
navan.com
Navan 是一款让旅行变得轻松的一体化解决方案，让您可以专注于在那里，而不是到达那里。告别花几个小时打电话尝试更改航班或保存成堆的收据来手动输入费用。从 EA 和财务团队到差旅经理和员工，Navan 使人们能够专注于对他们来说最重要的事情，同时为公司提供实时可见性、节省和控制。访问 navan.com 了解更多信息
Deskera
deskera.com
Deskera是一个屡获殊荣的集成平台，使SMB可以使用更少的工具更快地扩展。从便利店到制造工厂，成千上万的中小型企业使用Deskera来管理会计，库存，工资单，销售和营销自动化。
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense 是领先的差旅和费用管理解决方案，可帮助企业简化公司差旅、自动化费用报告并完全控制支出。 我们构建该软件的主要目的是从源头上减少超支，最大限度地减少人工干预，防止政策违规和欺诈性索赔，并提供可自由支配支出的见解，以提高企业的生产力、现金流和整体财务状况。 Zoho Expense 已帮助 150 多个国家/地区的企业实现 T&E 管理各个方面的自动化，从费用报告提交和批准到合规性、欺诈检测、卡对账和费用会计。 Zoho Expense 可作为基于 Web 的应用程序和移动应用程序使用，通过与当前软件生态系统中的其他应用程序无缝集成来适应您现有的工作流程。此外，高度定制化可确保组织能够快速、有效地实施 Zoho Expense，且无需更改现有流程。 包括初创公司、独角兽公司和企业在内的组织（包括 Zoho 本身）都使用 Zoho Expense 进行差旅和娱乐管理。找出原因的最佳方法是立即注册免费试用！
Qonto
qonto.com
凭借创新的产品、高度响应的 7/7 客户服务和清晰的定价，Qonto 已成为欧洲同类产品的领导者。开始使用功能强大的企业帐户来满足您所有的日常银行业务需求。 - 本地 IBAN（🇫🇷 法国 IBAN / 🇩🇪 德国 IBAN/ 🇮🇹 意大利 IBAN / 🇪🇸 西班牙语 IBAN） - 支付卡：每月消费金额不超过 200,000 欧元。无隐藏费用。无论是在线支付、店内支付还是国外支付，无论何种情况，您的订阅中包含的一系列免费和高级公司卡都能满足您的需求。 - 转账：灵活的付款方式 - 从即时 SEPA 到 SWIFT - 这样您就可以更快地付款和收款。 - 交易：无限制的历史记录和实时通知。 - 融资：轻松获得综合融资选项。然后，利用我们的财务工具来跟踪您的资金并帮助您发展业务。 - 发票管理：将发票和收据集中在一处，更快地获得付款并自动执行付款。 - 支出管理：通过预算、自动收据收集和定制访问控制团队支出。 - 簿记：与您的会计师无缝协作，连接到我们的工具套件，并获得完整、实时的现金流概览。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是创意和数字机构、咨询公司和专业服务提供商的一站式平台。它旨在为企业提供完整、实时的业务概览。简化您的业务运营，并将您的项目、客户和团队整合到一个易于使用的集成平台中。从合同、提案和项目管理到客户计费、收入跟踪和资源管理。项目管理 将项目和任务分配给您的团队，确定一周的优先顺序，并准确了解项目的进展情况。设定项目预算并避免意外成本。看板视图、易于计费的集成计时器以及与外部合作伙伴的协作以实现高效工作。团队时间跟踪 通过准确的时间表获取团队跟踪时间的即时报告，并一目了然地了解谁超出了工作能力。监控您的业务利用率并清楚地了解您团队的效率和盈利能力。提前规划您的资源，使您的项目按计划进行并符合预算。 CRM 在一处管理您的客户及其项目。使用您的所有注释、联系人、费率和标签创建独特的客户档案。邀请您的客户访问您的品牌客户门户，他们可以访问您与他们共享的项目、文档和链接。
MileIQ
mileiq.com
MileIQ For Teams 是领先的自动里程跟踪应用程序，用于提交雇主报销。使用 MileIQ for Teams 可以轻松高效地管理多个驾驶员的里程报销。设置自定义报销费率，在一份综合报告中查看所有司机的里程，准确、快速地报销司机。
Coupa
coupa.com
Coupa Software 是一个全球业务支出管理 (BSM) 技术平台。该公司总部位于加利福尼亚州圣马特奥，在欧洲、拉丁美洲和亚太地区设有办事处。该公司帮助大公司了解并控制其组织内花费的资金和资源。他们负责开拓商业支出管理类别，该领域的主要竞争对手包括 Tradeshift、Ariba、Tipalti 和 Ivalua, Inc.。 该公司由 Dave Stephens 和 Noah Eisner 于 2006 年创立。 Stephens 和 Eisner 此前曾在 Oracle（企业采购应用程序）工作。 Rob Bernshteyn 在 SuccessFactors, Inc. 担任全球产品营销和管理副总裁后，于 2009 年 2 月加入 Coupa 担任首席执行官。雅虎前首席执行官兼 PayPal 总裁 Scott Thompson 于 2013 年 4 月加入公司董事会。
Dext Commerce
dext.com
管理数字销售数据变得更加简单。 Dext Commerce 的会计自动化软件专为簿记员、会计师和企业创建，为公司蓬勃发展提供数据、洞察力和工具。
Brex
brex.com
Brex 是一个统一的支出平台，可以轻松控制各种类型的支出。通过公司卡、费用管理、报销、差旅、账单支付和企业账户控制您在全球的支出 — 所有这些都在一个统一的系统中。 95% 的客户表示改用 Brex 很容易。包括 Indeed、SeatGeek、DoorDash 在内的数以万计的公司选择 Brex 来实现可定制的工作流程，该工作流程可以处理复杂且多样化的支出类型，并以最少的员工摩擦实现最高水平的合规性。通过更好、主动的控制，可以节省时间和金钱。
Aspire
aspireapp.com
Aspire 是面向现代企业的一体化财务平台，通过国际支付、费用管理、应付管理和应收账款管理解决方案帮助亚洲超过 15,000 家公司节省时间和金钱 - 可通过单个用户友好的账户进行访问。 Aspire 总部位于新加坡，在五个国家拥有超过 450 名员工，并得到了红杉、Lightspeed、Y-Combinator、腾讯和 Paypal 等全球顶级风险投资公司的支持。 2023年，Aspire完成超额认购的1亿美元C轮融资，并宣布实现盈利。
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox 提供简单的在线时间表和项目管理 跟踪时间和费用、进行估算并轻松管理您的客户和项目。 FunctionFox 是北美排名第一的时间跟踪系统。平面设计、广告、通信、营销、多媒体、公共关系和互动公司都选择 TimeFox 作为其基于网络的时间和项目管理应用程序。 FunctionFox 目前在加拿大、美国、欧洲、亚洲、澳大利亚和新西兰有超过 100,000 名用户使用。欲了解更多信息，请访问：http://www.functionfox.com
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice 是一款强大且功能丰富的发票和计费软件，旨在简化自由职业者、小企业主和企业家的财务管理。凭借其全面的工具和用户友好的界面，Moon Invoice 提供无缝的发票体验，同时简化各个行业和企业的整体计费操作。 Moon Invoice 的关键优势之一是其多功能性。您可以使用 Moon Invoice 轻松创建和定制与您的品牌形象相符的专业发票。该软件提供各种模板和自定义选项，允许您添加徽标、选择颜色并个性化您的发票，以创建一致且专业的形象。生成发票仅仅是开始。 Moon Invoice 提供了一套全面的功能来有效管理您的财务运营。您可以在软件中无缝跟踪费用、管理采购订单并记录付款。此外，Moon Invoice 支持多种货币和语言，使其成为全球企业的绝佳选择。以下是 Moon Invoice 的主要功能： - 带有品牌选项的可定制发票 - 方便客户沟通的估算和报价 - 费用跟踪和管理 - 自动计费的定期发票 - 时间跟踪以获取准确的计费时间 - 通过流行网关接受在线付款 - 多种- 全球交易的货币支持 - 综合报告和见解 - 采购订单管理 - 用于个性化服务的客户数据库 - 用于移动访问的移动应用程序 - 与流行的会计和生产力工具集成 该软件通过与流行的支付网关集成，超越了开票功能，实现安全便捷的在线交易。这可确保您快速、按时收到客户付款，改善现金流并减轻管理负担。这种基于云的解决方案允许您随时随地在任何设备上访问发票数据。移动应用程序进一步扩展了这种可访问性，使您可以随时随地管理发票和计费活动。此外，Moon Invoice 优先考虑客户支持，提供及时帮助来解决任何疑问或疑虑。该软件定期更新新功能和改进，确保您能够使用最新的工具进行高效的财务管理。
New Expensify
use.expensify.com
新费用：汇款，索取钱，分账单或分配任务，全部纳入一个应用程序。 每项财务交易都始于对话。没有人谈论它，没有人交换钱，因此我们的应用程序旨在促进这一点。 New Expensify是一个强大的金融应用程序，旨在彻底改变您管理支出的方式。由于每笔交易都是聊天，因此您可以轻松确定您的钱的发送何处。凭借其直观的界面和强大的功能，它是在一个简单的地方管理所有对话和费用的最终工具。
BQE Core
bqe.com
Core 将专业服务公司的会计和项目数据集中在一个漂亮的云平台上。通过结合会计、计费、时间和费用跟踪以及项目管理工具，Core 使您能够更轻松地运营业务并获得更高的利润。它可以组织信息，自动执行重复性任务，并允许您花更多时间为客户提供服务，而不是管理内部流程。
Dext
dext.com
Dext 通过更好的数据和洞察力，让会计师和您所管理的企业提高生产力和盈利能力。将实时准确的数据与实践生产力工具相结合。让您的团队腾出更多时间来增加价值。准备财务 您可以使用“通过收据银行准备”来准备、排序和自动发布文书工作。从 1,400 多家供应商处提取成本数据，并根据智能供应商规则自动排序和分类。通过银行连接将文书工作与成本数据进行匹配以进行对账。使用我们的智能工具实时分析税务、付款时间并与您的客户讨论现金流。
Moss
getmoss.com
Moss 是一款屡获殊荣的技术驱动型软件解决方案，用于整体费用管理。该平台使员工能够以去中心化的方式进行支出，从而使财务经理能够实现完全的实时可见性和控制。通过自动化和数字化支出，莫斯将财务团队从繁重的管理任务中解放出来，节省时间和金钱，并帮助企业充分发挥潜力。因此，金融成为一种竞争优势，特别是对于中小企业而言。除此之外，Moss 还能够灵活发行虚拟和实体信用卡、发票的数字采集和审批、员工费用核算以及可靠的预算和流动性管理。作为一个平台，Moss 为常见 ERP 系统和会计解决方案（例如 DATEV、Xero 和 Exact Online）提供可靠的接口，并快速、无缝地集成到现有的财务团队流程中。
BigTime
bigtime.net
BigTime 帮助专业服务公司降低运营成本，轻松地将人才安排到正确的项目，并加快完成工作的付款时间，同时通过在您需要时提供所需的信息来实现更快的决策。通过简化项目运营、最大限度地提高资源利用率、加快应收账款周期以及连接分散的数据源，BigTime 使专业服务公司更容易扩大规模和发展。 BigTime 拥有 2,800 多名客户和 20 多年的经验，旨在帮助您快速启动和运行，灵活敏捷地运营，使您能够解决当今的挑战，同时与您一起扩展，抓住明天的机遇。
AppZen
appzen.com
AppZen 的专有财务人工智能解决方案通过自动化复杂的工作流程、政策检查和传统系统无法实现的审批，简化了差旅和费用、银行卡和应付账款处理任务。我们的人工智能会了解您独特的支出概况，以便随着时间的推移独立阅读越来越多的文档并采取行动。它以最少的变更管理融入当前系统，帮助全球企业节省数千个工作时间、降低成本并提高合规性。了解为何三分之一的财富 500 强企业相信我们的 AI 十年的金融培训能够让他们的业务面向未来。与我们联系： 网址：appzen.com LinkedIn：@appzen 费用审核 - 重点审核高风险项目，为您突出显示 - 对每个项目进行 100% 预付款审核和合规性检查 - 风险检测是其他方法的 10 倍 - 支持40 多种语言 - 无需翻译服务。 - 更快地向员工支付报酬 - 随着工作负载的变化，不再需要外包或扩展团队 - 针对各种业务挑战的适应性强、可定制的解决方案 - 让审计员和经理了解分析和可操作的见解 自主 AP - 自动化整个 AP 流程，无需模板和无缝移交 ERP/P2P 系统 - 自动处理高达 80% 或更多的发票，并保证准确性 - 自动执行复杂的多行 PO 匹配，以及非 PO 发票的 GL 代码分配 - 匹配多个即使描述不匹配，也能立即开具发票 - 无需人工审核 Autonomous AP + AppZen Inbox 为您提供附加功能： - AI 自动读取、标记文档并立即对文档采取操作 - 包括一直到 ERP 的发票处理/P2P 交接 - 人工智能为您研究发票状态、付款更新等 - 生成式人工智能使用所有相关数据编写自动响应
Stampli
stampli.com
Stampli 适用于需要自动化效率，但又不想重新设计 ERP 或更改现有 AP 流程的应付账款团队。与其他解决方案不同，Stampli 为 70 多个 ERP 的全部本机功能提供全面支持，使我们能够在几周（而不是几个月）内完成部署，并且不会中断您的业务。 Stampli 将所有与 AP 相关的通信、文档和工作流程集中到一处，以实现完全可见性和控制。用户学习起来很简单，使用起来也更简单，特别是 Billy the Bot™ 可以自动执行几乎所有的捕获、编码、路由、欺诈检测和其他手动任务。为了提高效率，Stampli 的核心 AP 解决方案辅以一套集成产品，包括直接支付、信用卡、高级供应商管理等。 Stampli 为您的整个 AP 项目提供完整的可见性和控制。它可以降低错误、欺诈和合规问题的风险，同时改善供应商关系并使您的 AP 流程更加高效。
Airbase
airbase.io
Airbase 是一流的现代支出管理平台，适用于拥有 100-5,000 名员工的企业。这是控制支出、更快结账和管理财务风险的最佳方式。 Airbase 功能强大且用户友好的软件将应付账款自动化、费用管理和公司卡结合到一个员工、会计团队和供应商喜欢使用的软件包中。它无缝集成到最流行的总账中，包括 NetSuite、Sage Intacct 等。我们的指导采购方法确保所有采购（从最初的请求到付款和对账）使所有员工都能轻松购买他们需要的东西，同时让所有必要的利益相关者参与其中。 Airbase 的现代支出管理方法提高了复杂业务流程和会计需求的效率，例如对多子公司、多货币和采购订单的支持。灵活的受理表格和审批工作流程确保利益相关者对多种购买场景进行全面监督。通过使用空军基地，建立支出合规文化并掌控你的命运。
Equals Money
equalsmoney.com
加入我们帮助 20,000 多家公司控制其业务支出的行列。我们的卡片、应用程序和在线平台为您提供完全的控制和可见性，因此您可以花更少的时间管理财务，花更多的时间发展业务。在世界各地工作 - 我们的卡*可在 190 多个接受万事达卡的国家/地区使用，用户可以随时在我们的应用程序中请求充值。获得完全控制 - 团队只花费您记在他们卡上的金额，因此您可以完全了解他们的支出。您将获得一位专家客户经理，他将致力于了解您的业务需求并为您的团队安排演示。我们自有的多币种国际银行帐号 (IBAN) 让我们的客户能够以优惠的汇率轻松进行国际转账。我们的使命是让资金流动变得简单。通过一系列解决方案帮助您充分利用费用管理和国际支付，让我们帮助您减轻财务压力，以便您可以专注于真正重要的事情：您的业务。商业支出是不可避免的：有了 Equals Money 账户，就可以少担心一件事。我们如何保证您的资金安全 - 我们将您的资金存放在专门指定的受保护的银行账户中，从而将您的资金与我们的其他资产分开。这意味着您的资金受到保护，但 Equals Money 账户不属于金融服务补偿计划的范围。请参阅产品常见问题解答以了解更多信息。 *发行卡可能需要付费。
Fiskl
fiskl.com
了解 Fiskl：适用于小型企业的一体化人工智能财务管理和会计应用程序 管理小型企业财务不一定是痛苦且耗时的。 Fiskl 提供针对企业家需求量身定制的一整套会计、发票、报告和财务工具，让一切变得轻松。 Fiskl 受到全球超过 170,000 家中小企业的信赖，提供屡获殊荣的财务管理服务，可通过移动设备随时随地访问。主要功能包括： 🔹 完整的会计功能：Fiskl 提供完整的复式记账会计，涵盖发票、银行/信用卡连接、费用跟踪、对账、财务报表等。 🔹人工智能驱动的自动化：我们专有的自动分类引擎使用人工智能自动对交易进行分类、匹配转账和核对账户，从而节省了手动工作时间。 🔹 移动应用程序：我们的 iOS 和 Android 应用程序支持随时随地管理财务，并在移动设备上进行完整的会计处理——这是当今企业的必备条件。 🔹 多币种：跨 168 种货币的高级多币种支持，并自动对账国外交易。 🔹 全球税务处理：通过自动增值税计算和报告，内置 100 多个国家/地区的税务合规性。 🔹 多语言发票：创建 60 多种语言的专业发票，以便与国际客户顺利沟通。 🔹 广泛的支付选项：Fiskl 与 Stripe、PayPal、Apple Pay 等领先的支付网关集成。 🔹 银行数据源和同步：通过银行数据源和我们的同步引擎自动将全球 21,000 多家银行的交易导入到会计中。 🔹 自定义报告：通过简单的拖放操作构建完全可定制的财务报表，以跟踪您业务的 KPI。 🔹 协作：客户门户允许与您的客户和会计师共享发票和会计可见性。 🔹 API 和集成：Fiskl API 可以连接其他工具，例如 POS 系统、电子商务平台和 CRM。 🔹 适合任何行业：用户范围从自由职业者到零售店再到代理机构 - Fiskl 满足所有类型的小型企业的需求。借助 Fiskl 的自动化、移动访问、无缝的全球覆盖和直观的设计，您可以告别会计麻烦。无需处理电子表格，只需几分钟即可通过桌面或移动设备享受富有洞察力的财务概览。加入成千上万转向 Fiskl 的企业家的行列。立即注册并掌控您的企业财务！
Emburse Abacus
abacus.com
实时提交和管理员工费用。不再有费用报告或收据囤积。记录发生的费用，以便全面了解支出。为每项费用构建自定义审批路由规则并自动化您的费用政策，以减少错误并提高效率。极简、时尚的界面消除了混乱，只提示员工需要什么，同时在提交的报告中组织和分类费用。通过主仪表板，公司卡对账变得轻而易举，让您可以实时全面了解整个卡计划。在应用程序中发行信用卡，并自动执行费用规则，确保员工的支出不会超过预先批准的预算。 Abacus 支持各种类型用例的虚拟信用卡和塑料信用卡。使用我们的报告模块分析您的数据。根据您跟踪的任何数据点（例如项目、会议或客户）对您的支出进行透视和切片，以了解支出趋势。 Emburse 汇集了一些世界上最强大、最值得信赖的金融自动化解决方案。作为我们产品组合的一部分，Emburse Abacus 承诺使工作人性化，同时为小型组织提供费用和公司卡解决方案。
ClickTime
clicktime.com
通过简单的时间表降低成本、提高项目可见性并保持预算！ ClickTime 可以轻松跟踪、计划和管理员工时间。通过您可以随时随地访问的易于使用的时间表，改善运营并提高员工生产力。适合每个人在手机或笔记本电脑上跟踪时间，快速批准员工工作时间，或深入了解仪表板和报告，以便轻松管理预算和规划员工时间。实时解答无论您是在估算项目成本、回顾过去的绩效，还是只是想知道谁尚未完成时间表，ClickTime 都能为您提供有关业务问题的即时答案。强大的报告 并非所有时间表都是一样的。这就是为什么我们为机构、非营利组织、顾问、大学、建筑师、IT、医疗保健等构建了独特的时间跟踪解决方案。您可以在 ClickTime 中自定义几乎所有内容，或者深入研究近 100 个开箱即用的报告。管理工具立即知道哪些项目超出或低于预算。了解员工的可用性、成本和生产力。轻松批准时间表、休假和计费时间。了解更多信息，请访问 www.clicktime.com！
Neat
neat.com
20 多年来，The Neat Company 改变了小型企业和个体企业家管理繁琐且纸张密集的簿记、客户付款和财务记录组织的方式。 Neat 提供基于云的解决方案，成千上万的人依靠这些解决方案为小型企业带来财务秩序。 Neat 正在帮助企业跟踪、管理和集中其财务数据，以便为纳税时间做好准备并随时了解其业务的健康状况。通过财务文档组织、自定义发票、在线支付和随时随地记账，步入小型企业记账的未来。要了解更多信息，请访问：http://www.neat.com。
TripLog
triplogmileage.com
TripLog 是一个综合性里程和费用报销平台，旨在降低劳动力成本、提高生产力并消除领导层和用户的手动、繁琐流程。我们的突出功能包括自动里程跟踪、OCR 收据捕获、自定义频繁出行规则、通勤里程豁免、自动最短距离计算和多报费用标记。
Shoeboxed
shoeboxed.com
Shoeboxed 是一种文档管理服务和软件，可将收据、名片和其他文书扫描、组织和分类到可搜索的云数据库中。我们通过将纸质纸张转化为数字数据，帮助小型企业和企业家组织起来并最大限度地提高税收减免。我们的使命是简化繁琐的会计和行政任务，以便企业主可以花更少的时间在文书工作上，而有更多的时间做他们喜欢的事情。 Shoeboxed 可以通过我们的网络应用程序和移动应用程序访问，产品功能包括： 精确扫描、OCR 和人工数据验证 |使用移动应用程序进行移动收据和里程跟踪 |预付费收据和文件邮寄服务 |自动 Gmail 收据同步 |名片组织与管理 |定制费用报告|与主要会计程序集成，例如：Wave Accounting、Evernote、Xero、FreshBooks、Outright、Bill.com、Intuit、Fujitsu 和 HP。
Rho
rho.co
Rho 是组织可以信赖的一体化金融平台。我们将 AP 自动化和银行产品与传统金融机构不提供的世界一流软件相结合，帮助企业以更快的速度和效率管理费用、AP、银行、财务和月末结算。 Rho 的全栈财务平台旨在与您的会计软件同步，为企业财务团队和领导者提供所需的技术，以提高工作流程效率、控制力以及资金进出组织的可见性。
Corpay One
corpayone.com
Corpay One 是面向小型企业的领先账单支付解决方案。想象一下您的银行账单支付——只是更智能。您可以构建适合您团队的自定义簿记和审批工作流程。这是一个轻松的平台，旨在节省您的时间、金钱并帮助您专注于重要的事情。对于会计师和簿记员来说，Corpay One 的 Advisors 平台真正实现了客户会计服务的自动化。今天就开始 - 免费！
Emburse Nexonia
emburse.com
Emburse 汇集了一些世界上最强大、最值得信赖的支出优化解决方案。作为我们产品组合的一部分，Emburse Nexonia 承诺使工作人性化，同时提供为 Intacct 和 NetSuite 量身定制的费用、应付账款和时间跟踪解决方案。客户选择 Nexonia 是因为： - 与 ERP 和会计系统紧密集成 - 通过易于使用的移动应用程序快速提交费用 - 处理复杂的审批工作流程 Nexonia 简单易用的应用程序与 ERP、信用卡和其他支持业务的系统完全集成旨在简化报告和审批流程，改善人力资源管理，提高运营效率。 Nexonia 受到 CrossFit、Hamamatsu Corporation 和 Lufthansa Systems 等组织的信赖。
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet（纽约证券交易所股票代码：TNET）是一家专业雇主组织 (PEO)，为中小型企业 (SMB) 提供按行业量身定制的全方位人力资源解决方案服务。为了使中小型企业摆脱耗时的人力资源复杂性，TriNet 提供人力资本专业知识、福利、风险缓解和合规性、薪资和实时技术。从大街到华尔街，TriNet 使中小型企业能够专注于最重要的事情——发展业务。 TriNet – 以人为本。欲了解更多信息，请访问 TriNet.com 或在 Twitter 上关注我们 (@TriNet)
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是专为您设计的用户友好型解决方案。只需在我们精美的日历中跟踪您完成的工作、费用和旅行，并让我们的免费软件生成您的会计。
Kloo
getkloo.com
Kloo 是现代化应付账款运营（包括费用管理和发票支付）的权威解决方案。在尖端人工智能技术的支持下，Kloo 使企业能够减少高达 80% 的手动流程，从而创建更加简化和高效的工作流程。使用 Kloo 自动化应付账款：Kloo 的人工智能驱动平台简化了从发票审批到付款执行的整个应付账款流程。其智能设计可以轻松适应您独特的业务需求。无与伦比的费用管理：通过 Kloo 的用户友好界面有效管理员工费用。快速且完全透明地跟踪、报告和核对费用，从而更好地控制您的财务运营。彻底改变发票付款：Kloo 的发票付款方法旨在与任何 ERP 系统无缝集成。该平台的灵活性和 AI 功能可确保它适合您现有的基础设施，无论您使用哪种特定 ERP。主要优点 减少手动工作量：将手动任务减少 80%，使您的团队能够专注于增长和战略计划，而不是耗时的财务运营。无需增加员工即可扩展的解决方案：Kloo 的应付账款端到端自动化为增长提供了坚实的基础，而无需持续需要额外的资源。增强合规性并降低风险：凭借审计跟踪和基于角色的视图等功能，Kloo 有助于最大限度地降低财务风险，并确保您的运营始终符合相关法规。改善供应商关系：Kloo 为您的供应商提供无缝的支付体验，强调透明的处理和多种支付方式。使用 Kloo 实现现代化应付账款、费用管理和发票付款流程。它能够轻松地与任何 ERP 系统集成，并由先进的人工智能提供支持，这意味着您可以在现有框架内实施 Kloo。这使您的业务能够跟上当今动态市场的步伐发展。通过采用 Kloo，您投资了能够实现关键财务功能自动化的技术，使您的公司变得更加敏捷和响应迅速。
Hurdlr
hurdlr.com
Hurdlr 是一款智能移动应用程序，供独立工作者、自由职业者和个体企业家在几秒钟内无缝管理他们的“业务”财务。不是几天，几小时，甚至几分钟。
Happay
happay.com
Happay 是一款首创的企业差旅、费用和支付管理一体式集成解决方案。 Happay 在全球拥有超过 7000 多个跨行业客户，能够精准解决复杂的金融用例。我们通过开箱即用的功能使旅行、费用和付款的整个旅程变得幸福。旅行 1. 与领先的 TMC 无缝集成，包括 MakeMyTrip、Thomas Cook 等。 2. 应用内预订体验，选择座位、食物选项以及确认机票，一切都在 Happypay 内。 3.人工智能帮助展示和选择最低票价选项，节省数千美元。 4.“票价冻结”有助于锁定机票，避免因审批延误而导致票价激增。 5. 易于设置政策，并在预订过程中自动 100% 遵守政策。 6. 透明的一键审批流程费用 1. 从支出来源（电子邮件、出租车、短信、信用卡账单）自动捕获费用 2. 独特的 OCR 智能扫描功能，自动扫描并输入费用报告，无需任何费用。手动干预 3. 自动政策检查和违规通报 4. 轻松设置复杂业务用例的审批工作流程和偏差 5. 端到端 GST 数据收集、报告、和对帐付款 我们的公司卡可以解决所有公司付款问题。受到各种规模客户的喜爱，我们带来了一张统一卡，适用于所有员工费用数字支出，具有实时对账和透明的费用管理数字小额现金分配和管理我们将所有这些令人惊叹的功能与我们强大的分析功能相结合。只需单击一下即可获取有关您的旅行预订、计划内和计划外旅行、政策违规行为、最高支出者等的实时深入数据。 Happypay 受到 7000 多家客户（包括优质品牌和市场领导者）的信赖，是综合旅行、费用和支付解决方案的正确选择。要预订演示，请访问 https://www.happay.com/schedule-product-demo.html
WellyBox
wellybox.com
WellyBox 是一款专为企业设计的人工智能收据管理工具。它允许用户扫描纸质收据、从电子邮件收件箱自动下载收据和发票，并将这些文档与会计应用程序同步，从而简化了组织、跟踪和管理收据的过程。 WellyBox 还提供收据扫描应用程序、收据管理软件、费用跟踪软件、费用报告软件和费用管理软件，以及收据应用程序、收据管理器和收据跟踪应用程序。 该工具与 Dropbox 和 Google Drive 等顶级云存储解决方案集成，使用户可以轻松存储和同步他们的收据。 WellyBox 集成了 QuickBooks，使用户可以更轻松地为税务审计做好准备。 此外，所有收据都可以在几秒钟内下载到 zip 文件中，从而确保所有文档都位于一个位置，从而降低丢失它们的风险。 WellyBox 利用 GPT 和 OCR 的强大功能来自动执行手动管理任务。基于深度学习的引擎功能在系统迄今为止处理的超过 2500 万份文档中发挥着至关重要的作用，其中每月处理 180 万份文档。 该工具旨在让跟踪和保存收据无压力，让用户安心地专注于业务的其他方面。
B4B Payments
b4bpayments.com
控制公司支出并使用MasterCard®和Visa®预付费卡节省时间。您的企业可以通过更多时间来完成什么？
Rydoo
rydoo.com
Rydoo是一种实时费用管理解决方案，它为费用报告过程带来了更大的便利，控制和遵守。 Rydoo提供了一个直观的移动和网络应用程序，员工可以在其中创建，提交和批准旅途中的费用，同时为金融团队提供灵活的解决方案，以更好地控制支出，自定义策略并与其人力资源和财务以及ERP工具集成。 Rydoo在全球12,000多个组织中启用了100万用户，并且是其类别中最高的解决方案（App Store上的4.9/5）。
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks 专注于解决一个非常特殊的问题。自由职业者和小型服务型企业很难获得报酬。一项研究发现，60% 的发票被延迟支付，其中三分之一的延迟付款是在截止日期后两周发生的。 CloudBooks 试图通过尽可能简单地开发票和收款来解决这个问题。您可以向客户发送无限的发票，跟踪这些发票的状态，甚至在线接受付款。
ITILITE
itilite.com
ITILITE 是全球发展最快的企业差旅、费用管理和支付平台。这一一体化解决方案可帮助员工从单一平台预订航班、酒店和汽车租赁，并随时随地归档费用。使用 ITILITE 卡，您将拥有 360 度的支出管理机制，所有旅行支出均可获得 1.5% 的现金返还。 ITILITE 负责处理所有后端文书工作，以便您可以专注于完成交易和培养关系。立即访问 www.itilite.com，了解如何简化公司的差旅和费用！
Pemo
pemo.io
最智能的公司卡，可帮助中东和北非地区企业实现费用自动化。我们通过一体化支出管理平台帮助企业发展，该平台包括公司卡、费用管理、会计自动化、发票支付等。
Spendesk
spendesk.com
Spendesk 是完整的支出管理平台，可 100% 地了解公司支出。借助 Spendesk，您可以在一个简单、可扩展的解决方案中获得七合一解决方案，其中包括公司卡、发票付款、费用报销、预算、审批、报告、合规性和预会计。 Spendesk 受到从初创企业到知名品牌的数千家企业的信赖，旨在通过 100% 的可见性、内置自动化和易于采用的审批流程，在整个支出流程中节省时间和金钱。最终，使用 Spendesk 的企业让每位员工都能对公司的财务状况负责。
Egencia
egencia.com
易信达（美国运通全球商务旅行公司）是唯一经过验证的全球 B2B 旅行技术平台。我们源自全球科技巨头的实验室，为全球超过 200 万旅客提供最佳的用户体验、无与伦比的内容和无与伦比的服务。作为最具价值的商务旅行市场的一部分，易信达凭借行业领先的数据洞察和人工智能驱动的创新而独树一帜，为 60 多个国家/地区 9000 多家公司的旅行计划提供支持。
Minute7
minute7.com
Minute7 是一款时间和费用跟踪工具，可轻松与 QuickBooks Online & Desktop 集成。 Minute7 适用于从自由职业者到财富 500 强公司的所有类型的中小型企业。我们没有隐藏费用。我们只需向每个用户每月收取 8 美元的费用。
Open Collective
opencollective.com
Open Collective 是一个面向团体的法律和金融工具箱。这是一个为您的社区筹款+法律地位+资金管理的平台。
ExpenseMonkey
expensemonkey.io
ExpenSemonKey.io是一种专门设计的费用管理解决方案，旨在满足自由职业者和小型企业的需求。该平台简化了费用跟踪过程，使企业可以专注于增长而无需复杂的财务管理负担。借助不到30秒的直接设置，ExpenSemonKey.io提供了无麻烦的开始。它允许小型企业通过最少的设置优化其费用管理。
Cardata
cardata.co
Cardata 是一个完全管理的车辆报销平台。我们的服务和软件工具帮助公司摆脱过时的汽车计划并转向优化的免税替代方案，从而节省 30% 以上的费用。我们成立于 1999 年，为员工使用私人车辆工作的公司提供一套报销软件、合规计划和商业智能工具。计划包括固定和可变利率报销 (FAVR)、免税汽车津贴 (TFCA) 和每英里美分 (CPM)。由Cardata移动应用程序、Cardata云门户、保险验证和直接支付支持。它是如何运作的？ 1) 设计：与 Cardata 专家合作，设计最适合您需求的定制且符合 IRS 要求的车辆计划。 2) 捕获：司机利用 Cardata Mobile 应用程序轻松跟踪他们的商务旅行，而经理则利用 Cardata Cloud 提供可靠的报告。 3) 付款：您的司机将获得免税报销，直接存入他们的银行账户。 Cardata 与财富 500 强公司和成长型组织合作，其员工可能会使用自己的私家车进行持续的工作相关驾驶。