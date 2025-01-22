活动管理软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

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ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是观众参与平台。易于使用、互动、创新；演讲从未如此轻松、轻松！创建独特且充满活力的演示文稿，给观众留下深刻印象并吸引观众。 借助 Mentimeter，您可以更好地与学生、同事和客户建立联系。无论是讲座、研讨会还是会议，Mentimeter 的设计都适合各种类型的演示。 Zoom 和 Teams 集成让您能够更轻松地在远程和混合世界中脱颖而出。 1.构建演示文稿：易于使用的在线编辑器使演示文稿构建过程变得快速而简单。创建一个完整的幻灯片，其中包含问题、民意调查、测验、内容幻灯片、文字云等。 2. 与观众联系：观众使用智能手机连接到演示文稿，他们可以在其中提交回复。无论会议是在线还是面对面进行，实时视觉效果都将有助于激发聊天、讨论和辩论。 3. 从经验中学习：演示结束后，下载结果并使用您所学到的知识来改进未来的会议、课程或会议。
AhaSlides
ahaslides.com
吸引观众所需的一切都在这里。而且它非常容易使用。让您的参与者参与实时民意调查。众包来自观众的最佳问题和想法。通过一些问答比赛让你的班级兴奋起来。赢得观众的全部注意力，并在舞台上呈现摇滚明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可注册。免费用户有无限的问题，可以完全访问所有幻灯片类型。
Slido
sli.do
Slido 是适用于现场和虚拟会议和活动的终极问答和投票平台。它提供互动问答、实时民意调查和有关受众的见解。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 该公司成立于 2007 年 4 月，是一家提供课堂响应和观众响应系统在线服务的公司。 Poll Everywhere 的产品允许 100 多个国家的观众和教室使用移动电话，从而“策划淘汰”专有硬件响应设备（也称为答题器）。 2008 年，该公司从 Y Combinator 筹集了 20,000 美元的风险投资。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
myQuiz
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创建在线测验和交互式演示来吸引观众。适用于任何具有互联网连接的设备。最多 100 000 名参与者
Echo360
echo360.com
学习，启发。通过最全面的视频录制和流媒体、视频内容管理、观众参与、内容创建和评估解决方案，吸引任何地方的每个学习者。 立即获取灵感 不同的挑战，相同的目标。无论您从事教育、商业还是政府工作，不断变化的学习环境使您的学习者比以往任何时候都更具挑战性 - 并且...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro 提供全栈在线调查软件，帮助您收集数据并使用同一工具执行定量和定性分析。其易于使用的软件包括用于创建、分发和分析在线调查、民意调查、测试和测验的产品。 QuestionPro 包括 350 多个免费调查模板和 40 多种问题类型、15 多种逻辑类型以及广泛的调查报告。它提供了通过电子邮件、集成弹出窗口、短信、二维码和社交媒体渠道接触受访者的工具。其离线移动应用程序让您即使在互联网连接有限或没有互联网连接的区域也可以收集参与者的数据。您可以使用自定义主题、徽标、颜色等来标记您的调查。 其现成的自定义主题使您能够使用徽标、颜色、字体等创建品牌调查。实时报告仪表板提供了调查绩效的快速概览，以及进一步深入分析的功能。它提供 40 多种定量和定性数据报告，可以导出为 PDF、Word、SPSS 和 Excel 等标准格式。 QuestionPro 调查符合 GDPR、ISO 27001、HIPAA 等数据隐私和安全法规。它支持与 20 多个第三方应用程序集成，包括 CRM、营销自动化和生产力工具。最重要的是，其客户支持团队每天 24 小时提供服务，以保证您的项目取得成功！ 它在 100 个国家/地区拥有超过 1000 万用户，20 多年来一直为财富 100 强公司、学术机构、小型企业和个人研究人员提供调查软件。 立即尝试 Essentials 帐户。它终身免费，不需要信用卡，并具有 80 多项功能——调查软件行业中最高的功能！
StreamAlive
streamalive.com
通过交互式工具和实时指标提高现场观众的参与度。适用于面对面会议、混合会议、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 帮助演示者在各种形式的现场会议中吸引观众。 StreamAlive SaaS 产品是一个基于人工智能的对话演示平台。它有助于显着提高演示和其他现场会议（无论是在线还是面对面）中的观众参与度和成果。使用 StreamAlive 让您的直播、团队会议和网络研讨会栩栩如生。您的观众参与聊天！ StreamAlive 将聊天转化为实时可视化——文字云、民意调查、世界地图、想法、链接、问答等。我们将帮助您跟踪、增加和转化参与度，让您的受众从无聊变为惊喜。
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps 是第一个负责内容、设计和交互性的人工智能演示文稿创建工具。该平台允许用户创建交互式演示文稿，速度比手动创建速度快 10 倍。 该平台由先进的机器学习模型提供支持，可生成独特的内容并且不会重复。它包括吸引观众的互动问题，并提供多种语言的选项。 它还通过了 GDPR 和 ISO 27001 认证，确保为数据提供最佳保护。它还具有一系列功能，包括 PowerPoint 插件、Microsoft Teams 应用程序、品牌选项、专业活动服务等。 用户可以通过描述他们的主题、输入演示和观众详细信息来开始，人工智能将生成交互、设计和内容。 它还提供鼓舞人心的视觉效果和图形，帮助创建令人惊叹的演示文稿。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一个活动体验云 (EXC)，旨在帮助人们从任何地方聚集在一起。超过 6,500 家企业使用 Airmeet 通过沉浸式体验和有意义的联系来提升品牌和收入。 Airmeet 支持所有活动形式，包括会议、网络研讨会、聚会、研讨会、市政厅、招聘会、博览会等。 ComCast、福布斯、沃尔沃、SAP、HackerRank、多伦多大学等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上举办数千场活动。以下是我们的一些客户对我们的评价：“通过 Airmeet，我们能够创造和举办客户喜爱的引人入胜且令人惊叹的活动体验。因此，我们的活动出席率是行业平均水平的近 2 倍，这有助于销售转化率提高 600%，”Agorapulse 首席营销官 Darryl Praill 说道。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo 是一种与受众互动的工具。它简化了问答会议、现场民意调查和会议，包括全体会议和市政厅聚会。其实时问答、投票、评分和词云等功能非常直观，可提高参与度。该工具还包括人工智能助手，使民意调查创建和想法生成变得毫不费力。特别是对于工作会议，Feedbeo 确保每个人都可以参与并做出贡献。这种包容性方法对于收集有价值的见解和做出更好的决策至关重要。使用 Feedbeo 轻松创建在线投票，使演示者能够专注于他们的内容，而不是浏览复杂的软件。其用户友好的设计不需要事先培训，可以立即、轻松地使用。管理民意调查的视图和向观众展示民意调查的视图就像一个神奇的链接。这解决了将在线投票集成到其他演示软件中的长期问题，从而消除了集成的需要。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电子商务商店，您可以在其中访问数千种 3D 资产，或者您也可以将自己的资产货币化。 Breakroom 完全可定制的 3D 环境提供了无限的创造潜力，可以按照您所看到的方式创建您的世界。而且，我们的 Unity SDK 为您提供了无限的自定义机会，让您可以轻松上传自定义区域、内容、游戏或您的团队设计的任何其他 3D 资产。解决方案 身临其境的体验 从电影节和时装秀，到新书发布会和社交活动，Breakroom 一切皆有可能。通过沉浸式品牌体验吸引数字领域的人们，激发观众互动。你有一块空白画布来创造任何你想要的东西——虚拟世界是你的牡蛎。数字总部通过完全可定制的虚拟工作场所重新构想远程工作。其特色包括会议室、办公室、礼堂和员工可以相互联系和社交的社交空间。借助屏幕和网络摄像头共享、白板和消息传递工具，您的数字总部将成为协作活动的中心。虚拟活动 虚拟活动平台可让您以全新的方式与观众联系。通过适用于会议、社交活动、展览等的 3D 虚拟活动解决方案，弥合实体活动和在线活动之间的差距，创造独特的沉浸式数字体验来吸引观众。虚拟教室利用 Breakroom 的沉浸式、可定制的虚拟教室将远程学习带入生活。学习者可以在 3D 教室中实时协作和参与，无论身在何处。通过内置的协作和评估工具创建真正的交互式学习体验，以保持学习者的积极性和参与度。
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MeetMoji
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MeetMoji 将观众参与和会议制作结合到一个应用程序中。让您能够展示任何内容并吸引每个人，而无需所有尴尬的过渡或摸索。 MeetMoji 适用于任何支持屏幕共享、面对面或同时支持两者的在线会议平台。
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创造可转化的互动体验。无代码。构建适合移动设备的测验、调查、智能表格、计算器、实时问答、交互式虚拟活动等等。结合收集反馈和用户参与度的同步和异步方法。
Vevox
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Vevox 是一个针对员工参与度的实时投票和匿名问答平台。 Vevox 在 Trustpilot、G2 和 Capterra 中被我们的用户评为第一名，它为参与者（无论身在何处）提供平等发言权的机会，使虚拟会议和混合会议不容错过。参与者可以使用 Vevox 应用程序自由互动，通过智能手机或笔记本电脑回答民意调查或参与问答。为您的员工提供发言权并听取他们的反馈从未如此简单。 是什么让它这么好？ Vevox 是目前最直观的员工敬业度技术，具有用户友好的功能，这些功能已与像您这样的客户合作进行了微调。 Vevox 用户表示，他们的混合通讯会议已经发生了转变。入门快速简单，该平台可以作为独立工具独立运行，也可以与您现有的会议技术（包括 Microsoft Teams、Zoom、PowerPoint 和其他技术）无缝集成，为成功举办和参与混合会议提供一站式解决方案。让您的会议更具互动性、民主性，而且更有趣！
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse 是市场领导者，为民意调查、问答、调查、抽奖和其他受众参与工具提供强大、灵活的互动平台。
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一个网络平台，让您能够进行现场多人比赛。 - 无需下载应用程序，所有移动和桌面设备都可以轻松访问。 - 定制品牌功能可强调并使您的品牌看起来很特别。 - 测验的游戏化场景为参与者带来难忘的体验 - 为人力资源招聘、培训、营销策略等提供有趣的解决方案。
Virbela
virbela.com
Virbela 为远程工作、学习和活动构建引人入胜的虚拟世界。 Virbela 由行为心理学家团队于 2012 年创立，其使命是帮助组织和人们在远程优先的未来中蓬勃发展。凭借具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 空间，Virbela 将在线业务和面对面体验带入生活，同时使远程团队能够更加紧密地联系和提高工作效率。 Virbela 归 eXp World Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：EXPI）所有。要参观我们的虚拟办公室、教室、活动空间等，请访问 Virbela.com 并在 Twitter 和 LinkedIn 上关注我们。
Evite
evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
LineUpr
lineupr.com
LineUpr 是领先的活动应用程序解决方案，使活动组织者能够为其活动创建个性化且引人入胜的应用程序，适用于混合、现场或在线活动格式。凭借其用户友好的界面和广泛的自定义选项，LineUpr 使活动组织者无需任何技术专业知识即可轻松设计和管理活动应用程序。该平台提供实时更新，确保与会者随时掌握最新信息。 LineUpr 还提供强大的与会者参与功能，包括调查、实时民意调查和网络功能，促进互动并收集有价值的反馈。此外，LineUpr 具有成本效益的定价计划使其成为各种规模活动的有吸引力的选择。通过访问我们的网站 (https://lineupr.com) 或直接与我们联系，了解 LineUpr 如何提升您的活动体验并简化组织者和与会者之间的沟通。以下是您应该考虑将 LineUpr 作为下一个活动应用程序解决方案的 5 个论点： 1. 用户友好的界面：LineUpr 以其直观且用户友好的界面而闻名，使活动组织者可以轻松创建和管理他们的活动应用程序，而无需使用需要广泛的技术知识或编码技能。如果您组织许多活动，您可以轻松复制旧活动或重复使用旧应用程序中的现有内容，这可以节省大量时间。 2. 定制选项：该平台提供广泛的定制选项，允许组织者根据其特定需求定制活动应用程序。这包括设计应用程序布局、添加活动时间表、演讲者资料、交互式地图和其他相关内容的能力。 3. 实时更新和通知：LineUpr 允许组织者对活动应用程序进行实时更新，确保与会者始终掌握最新信息。它还提供帖子通知，使组织者能够直接向应用程序用户发送重要公告和更新。 4. 与会者参与功能：该平台提供增强与会者参与度的功能，例如调查、实时民意调查和网络功能。这些功能可以帮助促进参与者之间的互动并收集有价值的反馈。与会者可以互相聊天、分享联系方式或安排约会。 5. 成本效益：LineUpr 的定价模型旨在具有成本效益，特别是对于小型活动或预算有限的组织。它根据活动的规模和持续时间提供不同的定价计划，为各种活动类型提供灵活性。只需几百美元即可创建一个活动应用程序，使其成为业内性价比最高的应用程序之一。全球数以千计的活动策划者正在使用 LineUpr！您只需在 https://lineupr.com 创建免费帐户即可尝试。请随时与我们联系，我们很乐意为您提供演示并回答您的所有问题！
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 联络中心是一种全渠道客户互动解决方案，具有语音和 30 多个数字渠道、用于自助服务的高级 AI 选项（例如机器人）、主动外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供 300 多个预构建的集成（包括领先的 CRM）以及完全集成的、由人工智能驱动的员工敬业度管理和分析解决方案。 RingCentral 联络中心与 RingCentral MVP 解决方案紧密集成，为客户提供企业级语音基础设施和集成统一通信的优势，从而实现无缝的跨职能协作。
Goosechase
goosechase.com
对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一体化 CRM 平台，可帮助您通过活动、会员资格和其他数字工具从一个地方建立和发展您的社区。 Glue Up 的一体化平台集成了最好的 CRM、活动管理、会员管理、电子邮件营销、项目管理、培训管理、调查、财务和其他生产力工具。 Glue Up 的云解决方案附带两款移动应用程序 - 一款适用于组织，一款适用于其社区。这些解决方案非常适合协会、商会、活动组织者和所有希望更好地为社区服务的会员组织——即使面对面会议并不总是可行。自 2020 年大流行以来，Glue Up 还配备了高级参与功能，如快速网络、社区参与解决方案或网络研讨会参与解决方案。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Groupize
groupize.com
Groupize 是现代会议管理的首选解决方案。 Groupize 是一个专为各种规模的团体、会议和活动而设计的易于使用的综合平台，将差旅、支出和合规性统一起来，同时为策划者和与会者提供令人惊叹的体验。 Groupize 支持各种规模的会议，将规划和组织、旅行物流、支出管理和注意义务集中在一个任何人都易于使用的便捷平台上。无论是会议、场外销售、小型公司会议、培训和入职静修、招聘和宾客旅行，还是项目和团队旅行，Groupize 都涵盖广泛的用例，因此公司可以将其会议管理整合到一个地方。从采购到与会者管理和注册，到注意义务跟踪，再到综合旅行预订，基于云的平台可自动化并简化企业会议和活动规划的后勤工作，从而节省团队的时间来专注于最重要的事情。凭借简单的基于 SaaS 的定价、可定制的计划和集中的支出可视性，Groupize 可以帮助公司停止在会议上超支，从而为负担过重的团队节省成本并优化资源。对于与会者来说，Groupize 提供了一款现代、消费者友好的应用程序，可以轻松注册、预订旅行和参与活动，从而提高参与度。与 Concur Travel and Expense 的无缝双向集成可确保客户获取差旅计划节省的费用、管理政策并全面自动化支出跟踪。
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Eventmaker 为 B2B 组织提供最全面的一体式活动管理软件 (EMS) 之一，以及致力于扩大参与度的专家团队。我们的平台为参与者创造了以多种有意义的方式进行联系和互动的机会，不仅是在每次活动之前、期间和之后，而且是全年。无论您管理公司活动、贸易展览还是社区聚会，我们都可以帮助您简化多个活动的组织，同时最大限度地提高参与度。 **关键数据** - 3M+ 用户 - 2022 年在平台上管理 2,300 场活动 - 500 多个客户 - 60 名员工 - 14 年经验
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Audiencly 是一款交互式演示软件，可帮助您在在线或现场商务会议、大会、研讨会等期间与观众互动。
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WebinarNinja 让您可以无忧地创建、主持和共享网络研讨会。立即开始，在 10 秒内创建您的第一个网络研讨会。
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RainFocus 是一个从头开始构建的下一代活动营销平台，用于捕获、分析和利用前所未有的数据量，以显着改善活动和会议。作为真正的 SaaS 平台，RainFocus 通过单个仪表板简化了活动注册、内容管理、参展商激活和现场体验。节省时间、提高参与度并最大限度地提高每次活动的活动价值。
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Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
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CrowdPass 是第一个端到端活动管理解决方案，可确保活动安全、智能和高效。
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run.events 是一款面向专业活动和会议组织者的全球人工智能驱动的 SaaS 企业管理软件。该解决方案旨在易于设置和使用，是一个基于云的事件管理平台，包含企业管理功能和事件管理组件，以及可在当今所有平台上使用的强大移动应用程序解决方案。该平台使客户能够创造有价值的亲身体验，发展有影响力的社区并扩大其品牌，同时提供活动采购、注册、活动营销、差旅管理、潜在客户扫描和投资回报率报告等服务。可以合理地假设 run.events 将成为您运行业务所需的唯一软件解决方案。
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Eventleaf 是由总部位于加利福尼亚州的 Jolly Technologies 创建的一款活动管理软件。它适用于各种规模的所有活动类型（会议、筹款活动、会议、贸易展览、培训、研讨会）。借助桌面平台和移动应用程序，活动组织者可以构建包含演讲者资料的活动网站并添加议程信息、注册与会者、进行调查、发送和跟踪邀请、打印活动徽章。
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Whova 是一款一体化活动管理解决方案，可让活动变得现代时尚、有效吸引参与者并帮助活动组织者节省管理活动后勤的时间。 Whova 的平台由屡获殊荣的活动应用程序、高效的在线注册、强大的活动营销和省时的活动管理工具组成。 Whova 连续 5 年荣获赛事技术奖。 Whova 的客户包括美国运通、美国银行、普华永道、微软、希尔顿、乐高、宜家、欧莱雅、美国营销协会、哈佛大学、美国宇航局以及来自 100 多个国家的无数其他组织。 Whova 已为超过 50,000 场现场会议和虚拟/混合会议提供支持，包括协会活动、教育活动、政府活动、企业活动、贸易展览、博览会和社区聚会。
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Watchity 是最完整的企业视频平台，用于创建具有专业外观的视听内容和在线活动，具有出色的视觉和交互体验，可帮助您脱颖而出，最大限度地提高观众参与度并改善内容策略的结果。 Watchity 的竞争优势在于其独特而全面的组合，包括数据驱动的活动和内容管理功能、专业直播和点播视频制作、多渠道网络、内联网和社交媒体分发以及观众参与和互动。 Watchity 为网络研讨会和互动活动、社交网络流媒体以及视频录制和编辑提供具体的解决方案，以提高内容水平并将其转化为难忘的体验，以唤醒观众的更多情感并强化品牌定位。 ** 社交视频 - 为社交媒体制作内容和活动： - 现场活动和视听内容的制作和分发简单快捷。 - 适合每个社交网络的类似电视的视频，包含图表、场景、过渡等等。 - 跨所有社交媒体帐户的多流，具有适应的格式和无限的容量。 - 从直播中生成剪辑并轻松分享，无需等待直播结束。 ** 网络研讨会和活动 - 创建互动且专业的网络研讨会和活动： - 通过登陆页面、注册、电子邮件自动化、交互和报告对事件进行端到端管理。 - 动态、类似电视的视频，包含图形、场景、过渡等等。 - 安全、用户友好的交互式活动室，配有全高清流媒体和观看控件。 - 嵌入代码以将活动室集成到您自己的网站或门户中，并根据您的品牌对其进行完全自定义。 ** 内容中心 - 为您的公司门户录制、编辑和分享视频： - 上传您的视频、添加标签、分类到集合中、保护它们并向您的观众发布。 - 使用网络摄像头录制视频并对其进行编辑以添加简介、字幕、背景音乐等。 - 基于浏览器的嵌入式视频播放器，具有自适应多比特率流和高级观看控制。 - 视频分析，用于发现和分析有关观众内容消费的所有信息。
EventLink
eventlink.com
EventLink 提供从创意设计和开发解决方案到活动和项目管理、差旅支持、仓储、培训和教学设计、媒体集成和资产管理的一切服务。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
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适用于活动策划者和场地的排名第一的一体化活动管理软件。 了解超过 20K 专业人士如何利用我们完整的在线活动管理软件每月节省 62 多个小时并简化流程和通信
boothX
boothx.app
在当今快节奏的商业世界中，有效的活动管理对于公司创造有影响力的体验并与潜在客户建立联系至关重要。随着技术的兴起，活动组织者越来越依赖创新工具来简化运营并最大限度地提高投资回报。最近推出的一种此类解决方案是 BoothX。这个尖端平台提供了一套全面的功能，旨在衡量活动或贸易展览的投资回报率、增强潜在客户开发并降低成本。通过潜在客户检索应用程序轻松捕获和管理潜在客户任何活动最重要的方面之一就是潜在客户的生成。 BoothX 通过提供适用于 iOS 和 Android 的功能强大的潜在客户检索应用程序来简化此过程。参展商可以通过扫描与会者证卡或扫描名片或手动输入信息来快速、轻松地捕获潜在客户。这消除了对繁琐的纸质方法的需要，并确保不会错过任何潜在的线索。跟踪与活动相关的费用参加贸易展览或活动通常涉及大量的财务投资。从展位租金和差旅费到宣传材料和人员配备，管理活动成本可能是一项具有挑战性的任务。然而，boothX 凭借其集成的费用跟踪功能来救援。该平台使组织能够轻松记录和监控与每个事件相关的费用。从跟踪展位建设成本到餐饮和营销材料，boothX 提供了一个集中平台来管理所有与活动相关的费用。这种全面的费用跟踪系统使企业能够分析其支出模式，识别节省成本的机会，并为未来的事件做出明智的决策。通过清楚地了解其财务状况，活动组织者可以优化预算分配并最大化投资回报。通过降低宣传品成本实现可持续发展传统上，活动通常涉及制作大量印刷宣传品，例如小册子、传单和名片。然而，boothX 通过提供数字替代方案来鼓励更可持续的方法。参展商可以利用该平台的抵押品（文档）功能来创建和分发其宣传材料的电子版本。通过减少对印刷材料的依赖，企业可以显着降低与印刷、运输和存储相关的成本。此外，这种环保方法符合全球日益重视的可持续发展和企业社会责任。通过 BoothX，参展商可以有效地展示他们对环境的承诺，同时还能节省资金。通过电子邮件与客户进行直接接触 在当今的数字时代，及时有效的沟通是建立牢固的客户关系的关键。 BoothX 认识到了这一点，并通过其集成的电子邮件功能为参展商提供了与潜在客户的直接接触点。
Joi
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在规划活动时，您是否会花费数小时手动更新电子表格和文档？如果答案是肯定的，那么你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除电子表格难题的活动策划软件。 Joi 独特的架构意味着您可以在几分钟内完成通常需要数小时才能完成的任务。构建和共享您的计划或议程、创建精美的网站和活动应用程序、管理任务、安排所有现场活动并轻松协作。所有这些的价格意味着您可以通过使用 Joi 来赚钱。
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及时的活动票务软件是一个基于网络的全方位服务活动票务系统。控制活动门票销售。在线和售票处出售虚拟和现场活动的门票。 - 通过白标解决方案增加网站流量并提升您的品牌，让您能够掌控您的活动品牌。 - 支持所有类型的活动，如艺术、音乐、体育和旅游。 - 与任何类型的活动场所兼容：剧院、博物馆、当地景点、节日等。 - 易于设置、学习和使用。 - 移动友好。 - 简单安全的结帐。 - 实时报告和分析。
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Skedda 是全球领先的办公桌管理和混合工作平台，为超过 12,000 家客户和近 200 万用户提供服务，其中包括 IBM、西门子、梅赛德斯-奔驰和哈佛大学。我们正在定义工作场所体验的未来，帮助企业在混合工作场所中设计有意义、无缝、完全集成的员工体验和互动。 Skedda 与 Microsoft365、Google Workspace 等集成，并荣获 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的奖项。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一个由 AI 驱动的婚介 SaaS 平台，可为大规模的策划介绍提供支持。组织可以无缝地邀请所选受众选择加入定期、个性化的一对一或同侪小组联系，Orbiit 负责处理所有沟通、匹配、安排、反馈收集和分析。使用 Orbiit 报告 87 NPS 的领先公司和社区（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）为参与者带来了切实的成果，并在这些联系上实现了强劲的投资回报率。
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展览套件 展览变得简单！参加现场贸易展览？尝试 VeeSpaces 数字展览套件。使用自定义二维码创建徽章以进行信息交换。获取用于潜在客户捕获和集成的移动应用程序。创建 3D、VR 和 AR 产品演示以增强买家体验。即使在活动结束后，您的展位仍保持 24*7*365 活跃，将它们重新用于您的下一个活动。对于参加活动的企业/专业人士、活动组织者很有用！
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Regpack 是领先的客户加入和支付平台，受到全球 7,000 多个组织的信赖。 Regpack 允许您控制业务的整个生命周期，从注册到出勤、集成在线支付以及整个团队的报告工具。我们提供低至 2.1% 的付款处理、简单的界面、强大的业务工具，并且每月费用实惠。从今天开始，看看我们领先的一体化客户管理解决方案的成果。
SeatGeek
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SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud 是管理、推广和销售活动门票的最简单平台。 Ticketbud 的活动注册软件可让您在 5 分钟内完成设置并出售门票。我们的内部处理器每天为您提供付款，这意味着您不再需要等到活动结束后才能获得付款！最后，我们的客户体验团队能够熟练地为您提供所需的任何帮助。
Big Tickets
bigtickets.com
一个易于使用且功能强大的平台，用于管理、执行和发展您的活动。我们的活动票务软件提供了一个完整的平台，其功能侧重于营销、现金流和分析。我们不懈地努力为所有活动开发一种解决方案。如今，Big Tickets 已成为卢克·布莱恩农场之旅 (Luke Bryan Farm Tour)、SweetWater Brewing Co. 和 Big Green Egg 等数千家组织的首选平台。
Cloudpresenter
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