员工推荐软件 - 最热门应用

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员工推荐软件可帮助人力资源人员、招聘专业人员和招聘经理管理员工推荐计划 (ERP)。这些平台使员工能够推荐朋友、利用他们的网络并参与全公司范围内的招聘活动。通过鼓励员工充当品牌倡导者，这些工具通过游戏化、促进社交分享等功能来提高员工的参与度。此外，他们还通过有效管理推荐奖金来简化招聘流程。 该软件通常支持多设备访问，使员工能够方便地推荐合格的候选人，无论身在何处。与申请人跟踪系统 (ATS) 或核心人力资源软件的集成进一步增强了其在组织框架内的实用性和无缝操作。
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Manatal
manatal.com
Manatal是一个招聘软件，旨在简化招聘流程，提供候选人管理、自动化工作流程、AI支持等功能，适用于企业和招聘机构。
Workable
workable.com
Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。
Referral Factory
referral-factory.com
推荐工厂是一款无代码软件，帮助企业快速创建和管理推荐及联盟程序，提供数据追踪和多种工具集成。
Comeet
comeet.co
Comeet是一款云端应用程序追踪和招聘平台，专为中小型高增长企业设计，提供招聘团队所需的协作、配置和自动化流程。
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow是一个数字平台，用于数字化员工推荐程序，支持个性化视频和文本聊天，并提供员工门户创建推荐链接。
Teamable
teamable.com
Teamable是一个员工推荐平台，通过员工网络简化招聘流程，帮助公司更有效地找到和推荐优秀人才。
Hireology
hireology.com
Hireology 是一个招聘管理平台，帮助企业吸引、雇用和培训员工，提供自动化工作流程和候选人沟通工具。
Phenom
phenom.com
现象是一个基于AI的人才体验平台，帮助候选人、员工和招聘者简化流程，提升技能和团队建设。
Sense
sensehq.com
Sense是一款AI驱动的人才互动平台，旨在优化招聘流程，提供自动化招聘、候选人管理、面试调度等功能。
Suitable
suitable.ai
Suitable AI是一个人才推荐市场，帮助公司通过1500多名人才合作伙伴快速招聘的人才。其简化了招聘流程，降低了成本。
Intrro
intrro.com
Intrro是一款员工推荐平台，自动匹配员工网络中推荐的人才并直接对接招聘系统，提高招聘效率。
The Muse
themuse.com
The Muse帮助企业通过叙述雇主品牌故事来招聘多元化人才，提高招聘效率，降低成本，并提供一站式招聘解决方案。
Refari
refari.co
Refari是一个招聘平台，帮助招聘人员和代理商通过推荐技术寻找合适人才，提高招聘效率。
WorkTaps
worktaps.com
WorkTaps是一款员工推荐软件，旨在帮助小时工招聘，通过员工参与加速找到优质候选人。
ERIN
erinapp.com
ERIN是一个员工推荐和内部流动平台，能提高员工推荐的招聘效率并减少员工流失，支持快速推荐和自动化管理。