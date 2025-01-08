电子商务工具 - 最热门应用 - 法属波利尼西亚

LitExtension

litextension.com

LitExtension是全球领先的电子商务迁移/平台重建服务提供商。我们帮助商家和电子商务专家通过 3 个简单步骤自动将数据从当前商店迁移到所需的购物车。使用 LitExtension 进行数据迁移允许您传输所有重要数据，包括产品、客户、订单等。准确、安全、自动。目前，我们支持 140 多个平台。一些著名的名字包括 BigCommerce、Shopify、WooCommerce、Magento、Prestashop、OpenCart、Volusion、Zen Cart……LitExtension 还有助于从数据库转储、CSV 文件、XML 文件和其他特殊数据类型传输数据。使用 LitExtension 迁移数据的 3 个简单步骤 1. 输入购物车信息 2. 选择要迁移的实体 3. 执行免费演示迁移（可选）或立即完全迁移 您可以传输的详细数据： - 产品 - 产品类别 -制造商 - 客户 - 订单 - 优惠券 - 评论 - CMS 页面 - 博客 - 自定义字段 - 等 增强数据导入功能的其他选项： - 迁移前清除目标商店上的数据（免费） - 在目标商店上创建 301 重定向 - 迁移产品和类别 SEO URL - 从类别、产品名称中剥离 HTML - 迁移其他图像（免费） - 迁移简短和完整的描述（免费） - 迁移产品 SKU（免费） - 等 为什么要选择 LITEXTENSION？一、100% 的正常运行时间和出色的迁移保证 在迁移过程中，我们确保您当前商店的 100% 正常运行时间。仍将正常服务新客户并处理新订单。不影响销售！迁移后，我们通过 3 个月内免费且无限制的近期迁移、重新迁移和智能更新服务确保数据不丢失。此外，LitExtension 提供 30 天退款保证，以证明我们的服务及其对您的价值的信心。二.无需技术技能 所有购物车迁移步骤均得到简化，以减少人工参与。此外，只要您需要，向导说明就会出现。使用 LitExtension 获得无需干预的迁移体验！三． 24/7 专业支持 我们的专家在电子商务行业拥有 10 多年的经验，为全球 50,000 多个客户完成了 150,000 多个成功迁移。我们有信心帮助您解决迁移过程之前、期间或之后的所有问题。四．最高的数据安全性 LitExtension 拥有一套实践、技术和政策来确保您的数据达到最高的安全级别。 - 服务器安全 - 数据安全 - 数据访问限制 - GDPR 合规性 - 保密协议 - 支付安全