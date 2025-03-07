找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务软件简化了复杂的在线销售流程，让专业人士提供最佳的购物体验，从而使消费者受益。随着现代在线购物之旅变得越来越复杂，涉及多个渠道和众多消费者决策，电子商务软件可确保无缝集成。我们的电子商务软件类别包括广泛的解决方案，例如电子商务平台、支付网关、订阅管理软件和实时聊天工具。
提交新应用
Patreon
patreon.com
Patreon是一个会员平台，使艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家，播客，视频游戏开发人员，漫画创作者和其他人在Patreon上获得薪水。通过持续的资金，他们能够花更多的时间以交互式方式吸引粉丝群，并继续用数百万人喜欢的美丽事物来填充互联网。
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是位于安大略省渥太华的加拿大跨国电子商务公司。它也是其专有电子商务平台的在线商店和零售销售点系统的名称。 Shopify为在线零售商提供一套服务“包括付款，营销，运输和客户参与工具，以简化为小商人运营在线商店的过程。截至2019年6月，2018年日历的总商品总额超过411亿美元。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Wix
wix.com
使用Wix充满信心地在线建立和扩展业务。借助闪电般的网络性能，企业级安全性和可靠的基础结构，您可以放心，您的网站将始终启动并运行。借助Wix，您可以获得更多的网站构建器 - 从在线安排到付款，深厚的品牌和电子商务解决方案，您可以朝任何想要的方向带来您的网站。在网上管理业务时，它从来没有更直观，使用领先的SEO和营销工具，高级分析甚至移动应用程序，您可以从任何地方掌握一切。加入数百万使用Wix来帮助他们实现在线目标的用户。 Wix的主要功能是什么？ *智能拖放编辑器以直观地创建您的网站 * 900多个战略性设计的网站模板 *高级SEO功能以优化搜索引擎 *强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 *在线调度软件可为客户提供无缝的预订体验 *内置营销工具，以帮助在线管理和发展您的业务 *完整的博客功能，可以帮助您发展忠实的受众并获利内容 *全栈Web开发工具用于自定义功能
Spectrum
spectrum.net
Spectrum 是 3D 到工厂产品定制领域的全球领导者，使品牌能够进行独特的创新，减少与第三方零售商的竞争，并提高利润和转化率。 Spectrum 开发具有一流 3D 可视化功能的定制程序。对于成功的定制计划，产品必须满足客户的期望，因此我们从工厂级别开始集成工作。这一重点使得与 JBL、Xbox、Hydro Flask、Stanley、Carhartt、Life is Good 等客户的集成成功率达到 100%。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是总部位于纽约市的视频托管，共享和服务平台。 Vimeo以无广告的方式运营，而是通过提供视频创建，编辑和广播工具，企业软件解决方案的订阅计划和提供软件作为服务（SaaS）来获得收入，以及用于视频专业人士与客户和其他专业人员建立联系。 Vimeo专注于在各种设备上传递高清视频。 该网站最初是由杰克·洛德威克（Jake Lodwick）和扎克·克莱因（Zach Klein）于2004年建立的，是CollegeHumor的衍生作品，以在同事之间分享幽默视频，尽管却支持支持CollegeHumor的日益普及。 IAC在2006年收购了CollegeHumor和Vimeo，在Google以16.5亿美元的价格收购了YouTube之后，IAC指导了更多的努力，以与YouTube竞争，重点是提供精心策划的内容和高清视频，以区分自己与其他视频共享网站。洛德威克（Lodwick）和克莱因（Klein）最终于2009年离开，IAC实施了更具公司为中心的结构来建立Vimeo的服务，而现任首席执行官Anjali SUD自2017年7月以来就已经到位。
Stripe
stripe.com
Stripe是一家美国金融服务和软件，作为总部位于美国加利福尼亚州旧金山的服务（SaaS）公司。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供付款处理软件和应用程序编程界面（API）。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一个专为小型企业建造的多合一营销平台。借助报告和分析，营销CRM，电子邮件活动，新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户放在中心，以便您可以更智能营销和更快地发展业务。 MailChimp的Marketing＆CRM移动应用程序可帮助您从第一天开始更智能营销和更快地发展业务。访问您所需的工具，无论您的工作带任何地方都需要您，并在几分钟之内启动并运行 - 无需经验。借助MailChimp，您将永远不会错过任何机会进行销售，带回客户，找到新订户或分享品牌的使命。 使用MailChimp进行： *营销CRM-跟上与MailChimp的营销CRM的联系。使用联系导入工具（例如名片扫描仪）查找并添加新客户。跟踪观众成长并查看有关仪表板上个人联系的见解。在一个地方完成所有操作 - 直接从应用程序中致电，短信和电子邮件。记录注释并在每次交互后添加标签，以记住重要细节。 *报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销业绩。跟踪所有广告系列的结果，并就如何改进获得可行的建议。查看电子邮件活动，登陆页面，Facebook和Instagram广告，社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 *电子邮件和自动化 - 创建，编辑和发送电子邮件营销活动，新闻通讯和自动化。通过一键式重新发送给非开放器和产品重新定位电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook＆Instagram广告 - 草稿和发布广告，设定预算并针对特定组。吸引新朋友，参与现有联系人，设置自定义受众或带回网站访问者。 *营销建议 - 获得可行的建议，以帮助改善营销。知道何时该设置废弃的购物车电子邮件或提醒您设置品牌的徽标。 *品牌管理 - 将设备的图像直接上传到MailChimp中，并在所有广告系列中使用它们。
Printify
printify.com
销售定制 T 恤、手机壳和 750 多种产品，并按需打印您的设计。我们将负责打印并运送给您的客户。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Klarna
klarna.com
将任何购买都分成4款免费付款。在线或店内，Klarna应用程序很容易。
Printful
printful.com
按需印刷和刺绣履行。在线销售您的设计或为自己打印设计，没有最低订购量！我们将根据您的需求自动打印和运送您的订单，所有这些都以您的品牌名称进行。 Printful 与顶级电子商务平台和在线市场以及自定义网站或应用程序集成。我们在北美和欧洲的工厂使用最新的尖端印刷技术来印刷我们的产品，以确保最高的质量。我们还与澳大利亚和日本的工厂合作，为客户提供本地化体验。您花在担心运输上的时间越少，您就有越多的时间来发展您的业务！
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球数百万小型企业的设计和营销合作伙伴。作为一家远程优先的全球性公司，Vista 的业务范围不断扩大，团队成员遍布超过 25 个国家/地区。 20 多年来，我们一直受到小型企业的启发，不断努力为他们不断变化的需求提供解决方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服务设计、数字和印刷解决方案，提升了小型企业在物理和数字空间中的影响力，并帮助他们取得成功。
ShipStation
shipstation.com
使用电子商务卖家的第一选择 ShipStation 导入、管理和运送您的订单。我们与 150 多个最受欢迎的市场、购物车和运营商集成。另外，您可以根据需要拥有任意数量的销售渠道和运营商。通过 ShipStation，您可享受高达 82% 的承运商独家折扣： UPS International 折扣 82%，UPS Ground 折扣 78%，USPS 零售价格折扣 89%，DHL Express 折扣 81%。立即开始 30 天免费试用，防止错误并将您的运输时间缩短一半。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市场开发的技术。除了 iGaming 之外，GeoComply 还为流媒体视频广播公司以及在线银行、支付和加密货币行业提供地理位置欺诈检测解决方案，建立了令人印象深刻的客户名单，包括 Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM、DraftKings 和 FanDuel。
ManyChat
manychat.com
Manychat是世界上D2C品牌，零售商店，非营利组织，餐馆，房地产公司的＃1 Omnichannel平台。曼查特（Manychat）成立于2016年，每年都有超过10亿个对话，并在190多个国家 /地区使用。立即吸引您的客户。在Instagram直接消息，Facebook Messenger，WhatsApp和SMS中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是想生成更多的潜在客户，自动化广告系列，还是通过增加SLA时代来提高客户满意度，Manychat都拥有解决业务营销需求的所有工具。这就是聊天营销以及Manychat是什么。
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed的Ecwid是将在线商店添加到任何网页或社交媒体个人资料中的最简单方法。 Lightspeed的Ecwid在175个国家 /地区使用了数十万个商家，无论您身在何处，都需要您所需的一切：通过您的网站，Instagram，Facebook，Amazon或Google购物。借助Ecwid的销售点集成，电子邮件营销集成和专用移动应用程序，您可以随时随地管理营销，销售和销售。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse是一个全面的电子邮件营销平台，可为小型企业，企业家，教练和营销人员提供强大而负担得起的工具，以增加受众，与订户互动并将订户变成付费客户。凭借超过25年的专业知识，我们的客户为我们的用户友好解决方案选择GetResponse，屡获殊荣的24/7客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 - 具有自动化，列表增长以及其他沟通工具，例如网络研讨会和实时。聊天以帮助企业建立自己的个人品牌，出售其产品和服务并建立社区。需要一个更高级的平台吗？ GetResponse Max和Max²是为寻求高级营销功能和可靠支持的用户提供的解决方案。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用创新技术让产品在屏幕上栩栩如生，实现更快、更准确的数字购买体验，并提供更好的整体体验。我们的 3D 产品可视化和配置功能与其他软件提供商集成，以实现互联数据环境。通过 Dopple 的平台，企业能够通过交互式和引人入胜的数字产品体验来增强客户的能力。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最流行的 WordPress 电子商务插件。而且它是免费的。功能齐全，完美集成到您的自托管 WordPress 网站中。使用我们的免费电子商务插件为您的 WordPress 网站添加强大的商店设施。 WooCommerce 为超过 24% 的在线商店提供支持，可以帮助您销售任何商品。很漂亮。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Veeqo
veeqo.com
免费送货软件的功能不仅仅是打印标签。借助 Veeqo 完全免费的运输管理软件，以低运费、自动化和强大的履行工具降低履行订单的成本和速度。 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的即时费率折扣：立即获得 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的折扣费率。无需谈判，无需设定运输量。如果您有自己的运营商帐户，您可以随时连接。自动费率选择：通过费率购物，自动为您在任何渠道收到的每个订单选择最佳价值标签，从而节省时间。快速批量发货：Veeqo 可以选择最优惠的价格并一次发货最多 100 个订单。这样您就可以节省时间、点击次数和现金。自动运输规则：提前设置重量、价值、交货选项和其他规格。 Veeqo 遵循您预设的指南来提供最佳标签。 Veeqo 还配备了丰富的强大功能，让您告别将多种工具打包在一起的电子表格。库存控制：您的所有商店的库存自动更新。再见，电子表格！你好，安心。使用您的移动设备挑选：使用我们的扫描仪或您的移动设备帮助您更快地挑选、包装和运输正确的物品，同时大大降低发送错误物品的风险。报告和预测：Veeqo 跟踪和组织您的所有销售数据，使规划、采购和发展您的业务变得轻而易举。 Veeqo 简单。亚马逊信任。作为亚马逊家族的一部分，Veeqo 提供值得信赖的数据安全和亚马逊帐户保护，防止延迟交货和负面反馈（如果您准时发货）。 Veeqo 是 Shopify Plus 认证应用程序 Shopify Plus 认证应用程序计划为最大的 Shopify 商家提供支持，帮助他们找到建立和扩展业务所需的应用程序和解决方案。该计划专为 Shopify 合作伙伴 (https://help.shopify.com/en/partners/about) 提供，他们提供一定水平的产品质量、服务、性能、隐私和支持，以满足 Shopify Plus 商家的高级要求。
Braintree
braintreepayments.com
通过处理 PayPal、Venmo、信用卡和借记卡、Apple Pay 和 Google Pay 的在线支付解决方案吸引更多买家并提高转化率。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
LexisNexis
lexisnexis.com
Lexisnexis Legal＆Professional是法律，监管和业务信息和分析的全球领先提供商，可帮助客户提高生产力，提高决策和成果，并促进世界各地的法治。 Lexisnexis帮助律师赢得案件，更有效地管理其工作，更好地为客户服务并发展其实践。 Lexisnexis可以帮助公司更好地了解自己的市场，监视其品牌和竞争，并减轻业务风险。 Lexisnexiss与大学合作教育学生，Lexisnexis通过使法律可访问并加强法律基础设施来支持政府和法院的国家建设。 Lexisnexis与领先的全球协会和客户合作，以收集针对战争罪犯的证据，并提供打击人口贩运的工具。 Lexisnexis Legal＆Professional为全球10,000多名员工的130多个国家 /地区的客户提供服务，是Relx Group的一部分，Relx Group是全球信息和分析提供商，用于各行业的专业和商业客户。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 是一个综合性电子商务平台，使企业能够轻松创建和管理在线商店、接受订单、跟踪库存、处理付款、管理运输和营销其品牌。 Zoho Commerce 的业务覆盖全球并覆盖 30 多个国家/地区，为商家提供一站式解决方案，提供集成的生态系统，简化电子商务运营并消除对编码专业知识的需求。
Helium 10
helium10.com
Helium 10是由超过2,000,000个电子商务企业家，代理商和主流全球品牌信任的全合一软件平台，通过提供准确的，数据驱动的解决方案来推动其在亚马逊上的业务增长。总部位于加利福尼亚州尔湾的氦气10赋予企业家，拥有数据，持续的教育和社区支持的力量，以最大程度地发挥其潜力和蓬勃发展，并在电子商务的未来中蓬勃发展。从寻求机会的人到企业家，再到全职卖家，企业，代理商，以及介于两者之间的每个人，在剧本中，氦气10冠军企业家精神，以建立，成长和扩展有意义且坚定不移的电子商务业务。为了最大化您在亚马逊/沃尔玛上的销售，优化您的业务，只是销售更多，请访问我们：www.helium10.com。
Sketchfab
sketchfab.com
适用于商业的 3D 和 AR 可视化解决方案。 Sketchfab 是领先的平台，可在任何地方在线发布、共享和集成交互式 3D 和 AR 体验：网站、电子商务平台、博客、文章和广告活动。请访问我们：sketchfab.com/enterprise
Kalodata
kalodata.com
Kalodata 是 TikTok 商店的数据分析和洞察工具。通过提供有关热门产品、才华横溢的影响者、热门短视频、优质直播、市场研究、竞争分析的信息，我们可以帮助 TikTok 商店卖家/品牌/创作者/附属机构做出更好的数据驱动决策，以增加其销售额和收入，并提高日常运营的效率。
Triple Whale
triplewhale.com
我们帮助您获得更准确的数据，将所有渠道集成到一处，以便您可以为您的电子商务业务做出更好、更快的决策。 Triple Whale 是世界上第一个一体化电子商务操作系统。凭借强大的数据聚合、可视化和改进的归因跟踪，Triple Whale 为电子商务公司提供了重要指标的清晰、快速和透明的视图。我们谈论的是贡献利润（按产品、营销活动细分，无论您想要什么）、真实 AOV、回报、新客户每次转化费用等指标。自定义您需要的指标以准确计算您需要的内容，并将其添加到仪表板中，您可以在其中实时监控它。在您的团队中共享它，这样您最终就可以在整个公司（从媒体购买者到首席执行官）中获得单一的事实来源。 Triple Whale 与 Shopify、Klaviyo 和 Facebook 等顶级应用程序和网络无缝集成，提供业务绩效的整体视图，在一个可定制的仪表板中汇总您的所有营销数据。 Triple Whale 也是唯一一款为 iOS 和 Android 提供全功能移动应用程序的软件解决方案，使客户能够随时随地访问实时性能数据。与其他依赖建模数据和猜测归因的工具不同，Triple Whale 使用其专有的第一方数据直接跟踪客户购买数据，直至广告级别并跨不同渠道。此外，Triple Whale 还提供无限的用户和商店集成、自动电子邮件和 Slack 报告、均值、中值和众数 AOV 数据、LTV 和同类群组分析、产品旅程以及一系列其他强大功能，致力于让电子商务公司更加透明地了解他们的数据。借助 Triple Whale，营销人员最终可以： - 从世界任何地方随时随地访问实时绩效数据 - 减少争论数据的时间，而将更多时间用于发展业务 - 知道归因已开启，高枕无忧，自信地消费点 - 为他们的团队提供准确、易于使用的自动化报告
Elastic Cloud
elastic.co
云的企业搜索、可观察性和安全性。无论您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 还是 Google Cloud 上运行，都可以快速轻松地查找信息、获得见解并保护您的技术投资。
CafePress
cafepress.com
通过定制 T 恤、贴纸、海报、咖啡杯等来庆祝每个人的独特身份和热情。欢迎大家。
Big Cartel
bigcartel.com
自 2005 年以来，Big Cartel 已帮助世界各地的人们售出了超过 35 亿美元的作品。我们 100% 独立，致力于帮助创作者、艺术家、制造商和小品牌开设商店并开始做他们喜欢的事情谋生。我们是一个紧密团结的小团队，致力于让 Big Cartel 变得强大且易于使用。
AfterShip
aftership.com
Afterships是一家香港初创公司，通过SaaS（软件作为服务）模型提供货运跟踪。它成立于2011年赢得新兴周末香港和全球启动战役之后。自2014年5月，AFTSHIP从IDG Capital Partners（IDG-ACCEL）获得了100万美元的A系列投资。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
Keepa
keepa.com
Keepa 维护全球最大、最值得信赖的在线商家亚马逊上所有产品的价格历史记录。用户可以单独跟踪自己感兴趣的产品的价格动态，当价格达到预定阈值时，Keepa 会通知他们。除了此跟踪功能外，Keepa 还可以用于浏览全系列亚马逊商品，利用清晰且布局合理的 Keepa 界面以及 Daily Drops 等省钱的搜索功能。
Spocket
spocket.co
在机器学习的帮助下，Spocket 正在彻底改变直销市场，并帮助在线零售商与亚马逊竞争——消除零售商持有库存的需要并消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企业家能够开设和扩展其在线商店，重点关注美国和欧盟的产品。通过仔细审查供应商，商家和客户可以确保快速运输、优质且一致的产品、品牌发票和世界一流的客户支持团队。成为 Spocket 革命性愿景的一部分，通过使用直销模式并解决价值 1.1 万亿美元的库存扭曲问题，消除在线和实体零售中的库存。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亚马逊上领先的一体化销售平台。我们的使命是通过产品研究、市场情报、品牌和列表管理能力等帮助企业家和品牌在亚马逊上建立成功的业务。自 2015 年以来，我们已经帮助了超过 500,000 名客户，并且这一数字还在不断增加。借助 Jungle Scout，您可以： *执行市场和关键词研究 *创建和优化产品列表 *查看趋势产品类别和品牌 *评估新兴搜索趋势 *预测销售和库存需求 *确定您在亚马逊上的竞争对手 *还有更多！
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Yoti
yoti.com
Yoti年龄验证结合了AI技术，反欺骗和文档真实性检查的结合，因此您可以对客户的年龄充满信心。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart 为那些想要更智能地销售、更容易销售、更快销售和销售更多的在线企业重新设计了订阅计费和联属营销管理。利用先进的开箱即用工具（例如可定制的结账选项、催款管理、购物车恢复、转换工具等等）提高您的销售额、留住更多客户并增加经常性收入。借助大量第三方集成、强大的 API 和移动应用程序，拥有充分的灵活性和能力来管理您的业务。
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的电子商务速卖通工具之一，使您能够处理速卖通的批量订单并进行付款。借助 Dsers，您只需单击一下即可从全球速卖通找到多个供应商选项。它使您能够连接和管理供应商，在短短几秒钟内下多个订单，并从您的商店或 Paypal 帐户自动跟踪它们。 Dsers 提供供应商优化功能，为您的所有产品找到更好的供应商，并以更好的评级和更便宜的价格范围促进相同产品的更好销售。此外，您只需点击几下鼠标，即可立即找到替代供应商，而不是当前的供应商。用户还可以选择通过 Dsers 批量订购，从而节省时间和精力。用户还可以从多个全球速卖通供应商创建不同的产品包，以获得折扣、优惠和降价。您只需在 Dsers 网站上创建帐户并设置您的在线商店即可免费试用 Dsers。
Dropified
dropified.com
Dropified 使您能够自动化您的 eBay/AliExpress 直销业务，或推出您自己的定制品牌补品，直销给您的客户。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 通过帮助小型企业在线、亲自、通过移动设备等接受信用卡和电子支票付款来支持付款处理。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一家富有远见的技术领导者，致力于创造全渠道履行的未来。通过我们由超过 1,500 个互联 3PL 组成的无与伦比的网络以及一套集成的云原生仓库、订单和库存管理平台，我们使现代商家和品牌能够以卓越的灵活性和规模满足任何地方的需求，而无需痛苦的平台迁移。
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass 是专为快速扩张的企业家打造的数字电子商务平台。企业家可以建立在线商店、销售数字产品、接受付款、阻止欺诈并分析客户数据——从软件到社区以及其间的一切。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 软件工具，可让您创建、模拟、发布和管理数据。 SOLIDWORKS 产品易于学习和使用，可帮助您更好地设计产品。
AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一个免费的基于网络的应用程序。它允许您从任何地方在一个简单而安全的站点中使用和管理业务应用程序。
Algolia
algolia.com
Algolia 是世界上唯一的端到端人工智能搜索和发现平台。我们的工程师发明了人工智能的突破性用途，以指数级更好的方式创建更好的搜索和发现。我们专有的 NeuralSearch 技术将基于矢量的自然语言处理和关键字匹配结合在一个 API 中。 Algolia 每年支持 1.75 万亿次搜索请求或每周超过 300 亿次搜索请求，使 150 多个国家/地区的 17,000 多名客户能够为其应用内用户和/或在线访问者（使用任何 Web、移动或语音设备）——通过立即大规模地呈现所需的内容。要了解更多信息，请访问 www.algolia.com。
SellerLegend
sellerlegend.com
对您的亚马逊销售进行强大的亚马逊分析准备好发现市场上最强大的应用程序：亚马逊卖家在一个地方管理其业务所需的所有金融工具！带我们免费乘车 21 天免费 |无风险 |试用结束前随时取消 重新发现您的 SellerCentral 数据 ... 主页 阅读更多 ”
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一个行为数据平台，可以揭示隐藏在点击之间的情绪，揭示消费者行为背后不为人知的故事。从构建更好的欺诈检测和预测到创建真正引起共鸣的个性化，Fullstory 使产品、工程和数据团队能够将情绪信号与其他数据源连接起来，有意识地设计下一个最佳行动。 Fullstory 提供了比传统网络和产品分析更深入、更立即可行的见解，传统网络和产品分析只能揭示正在发生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一个行为数据平台，可以提供构建即时体验所需的背景，从而推动收入。通过自动捕获、索引和语义结构化的第一方数据（提供给您的数据生态系统或通过我们的带有会话重播的产品分析），Fullstory 的行为数据已为 AI 做好了准备。企业不再浪费无数的时间和资源来分析数据来源、更新不完整或不正确的数据、跨团队定义数据集以及重新格式化数据以集成到现有技术堆栈中。通过基于实时操作和数据的即时个性化体验和准确预测，团队可以花更少的时间进行分析，并将更多的时间用于增加收入。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。