免费送货软件的功能不仅仅是打印标签。借助 Veeqo 完全免费的运输管理软件,以低运费、自动化和强大的履行工具降低履行订单的成本和速度。 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的即时费率折扣:立即获得 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的折扣费率。无需谈判,无需设定运输量。如果您有自己的运营商帐户,您可以随时连接。自动费率选择:通过费率购物,自动为您在任何渠道收到的每个订单选择最佳价值标签,从而节省时间。快速批量发货:Veeqo 可以选择最优惠的价格并一次发货最多 100 个订单。这样您就可以节省时间、点击次数和现金。自动运输规则:提前设置重量、价值、交货选项和其他规格。 Veeqo 遵循您预设的指南来提供最佳标签。 Veeqo 还配备了丰富的强大功能,让您告别将多种工具打包在一起的电子表格。库存控制:您的所有商店的库存自动更新。再见,电子表格!你好,安心。使用您的移动设备挑选:使用我们的扫描仪或您的移动设备帮助您更快地挑选、包装和运输正确的物品,同时大大降低发送错误物品的风险。报告和预测:Veeqo 跟踪和组织您的所有销售数据,使规划、采购和发展您的业务变得轻而易举。 Veeqo 简单。亚马逊信任。作为亚马逊家族的一部分,Veeqo 提供值得信赖的数据安全和亚马逊帐户保护,防止延迟交货和负面反馈(如果您准时发货)。 Veeqo 是 Shopify Plus 认证应用程序 Shopify Plus 认证应用程序计划为最大的 Shopify 商家提供支持,帮助他们找到建立和扩展业务所需的应用程序和解决方案。该计划专为 Shopify 合作伙伴 (https://help.shopify.com/en/partners/about) 提供,他们提供一定水平的产品质量、服务、性能、隐私和支持,以满足 Shopify Plus 商家的高级要求。