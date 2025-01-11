电子商务软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

SellerApp

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SellerApp 是一个人工智能驱动的电子商务智能平台，可帮助卖家和零售商在全球最大的市场亚马逊上最大限度地发挥潜力。 SellerApp 成立于 2017 年，利用下一代优化和机器学习模型帮助企业通过简单的 SaaS 界面提高盈利能力。我们将数据智能、自动化和专家团队结合起来，帮助您的业务发展。我们致力于利用强大的算法、营销工具、资源和专业知识为世界各地的卖家提供一流的营销解决方案。这个强大的平台帮助企业实现了每月收入增长 75% 的目标，同时整体投资回报率也不断提高。该公司确保在美国、欧洲、东南亚、中东、澳新银行和印度次大陆的交货。 SellerApp 的优势：SellerApp 使亚马逊卖家能够在亚马逊市场上充分发挥其潜力。借助 SellerApp 仪表板，您可以在一张快速快照中检查您的帐户运行状况，该快照为您提供有关客户、他们的行为、趋势以及模式和趋势的信息。借助我们提供的所有其他单独工具，您可以更深入地了解您的亚马逊业务中发生的一切。他们将帮助您确定您的销售和收入潜力，并探索并充分利用您遇到的所有扩展机会。您还可以进行深入的竞争对手研究，并根据他们的表现来衡量您在亚马逊市场上的表现。利用 SellerApp 的跟踪工具来了解竞争对手的动态、他们正在使用的关键字（反向 ASIN）、他们的营销活动的盈利能力等等。您不仅可以优化自己的后端关键字，还可以发现竞争对手正在使用的后端关键字以及他们应该使用但没有使用的后端关键字。这可以帮助您填补空白并提高关键字的相关性。 SellerApp 功能： 产品研究 产品跟踪器 产品创意 产品情报 广告优化器 PPC 分析器 亚马逊广告自动化 竞争对手分析和情报 列表优化 业务警报 - BSR、价格、购买按钮、库存水平、劫持者等 业务报告 销售仪表板 Chrome 插件 24*7 客户支持关键字跟踪器 关键字研究 产品关键字优化 反向 ASIN Amazon MWS Connect 产品组合分析 产品组合咨询 页面视图/会话矩阵 Amazon PPC 规则 产品机会得分 SellerApp 可以解决哪些问题？减少为下一次亚马逊产品发布寻找获胜产品的麻烦深入挖掘亚马逊数据并找到通过最佳预过滤指标选择的顶级亚马逊产品。只需点击几下，即可轻松发现符合亚马逊产品研究清单中标准的产品。使用我们分配给每个产品的专有机会评分，根据六个关键产品指标（需求、竞争、利润率、收入潜力、间接费用和 PIS（产品创新范围）指数）找到最佳产品。使用最先进的 PPC 工具自动化和优化广告利用基于规则的算法出价并根据您的业务目标优化您的广告活动。使用否定关键字优化、反向 ASIN 和后端优化来吸引最佳目标受众。现在，您可以利用 SellerApp 的机器学习引擎获得您想要的投资回报率，该引擎允许您根据您的营销活动目标设置可接受的最大 ACoS。这可以确保您不会超支并耗尽广告预算。让自己排名在 Amazon SERP 的第 1 页上 借助可行的见解和详细的建议创建诱人的产品列表。改进对 A9 算法标准至关重要的每个指标，监控页外关键字强度，并使用我们的列表质量检查器衡量其 SEO 有效性。将您的产品列表与竞争对手进行比较，以确定他们的策略，并设置 LQI 警报，以便在产品列表质量发生变化时收到通知，以便您始终步入正轨，不会错过任何重要的事情。通过先进的关键字研究为您的亚马逊业务找到最佳关键字利用我们易于使用的仪表板来查找高容量和低竞争的关键字，以提高您的产品销量。针对亚马逊搜索引擎优化您的产品列表，并为正确的关键字建立索引。借助包含超过 2 亿个关键字的数据库，深入了解具有良好 CPC 成本、预估订单量和良好相关性的短尾和长尾关键字，并将其用于 PPC 和列表中，以提高您在亚马逊上的利润。