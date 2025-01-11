电子商务软件 - 最热门应用 - 巴基斯坦

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务软件简化了复杂的在线销售流程，让专业人士提供最佳的购物体验，从而使消费者受益。随着现代在线购物之旅变得越来越复杂，涉及多个渠道和众多消费者决策，电子商务软件可确保无缝集成。我们的电子商务软件类别包括广泛的解决方案，例如电子商务平台、支付网关、订阅管理软件和实时聊天工具。
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。借助 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 * 在线安排软件，为您的客户提供无缝的预订体验 * 内置营销工具可帮助管理和发展您的在线业务 * 完整的博客功能可帮助您培养忠实的受众并通过内容获利 * 用于自定义功能的全栈网络开发工具
Printify
printify.com
销售定制 T 恤、手机壳和 750 多种产品，并按需打印您的设计。我们将负责打印并运送给您的客户。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最流行的 WordPress 电子商务插件。而且它是免费的。功能齐全，完美集成到您的自托管 WordPress 网站中。使用我们的免费电子商务插件为您的 WordPress 网站添加强大的商店设施。 WooCommerce 为超过 24% 的在线商店提供支持，可以帮助您销售任何商品。很漂亮。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Printful
printful.com
按需印刷和刺绣履行。在线销售您的设计或为自己打印设计，没有最低订购量！我们将根据您的需求自动打印和运送您的订单，所有这些都以您的品牌名称进行。 Printful 与顶级电子商务平台和在线市场以及自定义网站或应用程序集成。我们在北美和欧洲的工厂使用最新的尖端印刷技术来印刷我们的产品，以确保最高的质量。我们还与澳大利亚和日本的工厂合作，为客户提供本地化体验。您花在担心运输上的时间越少，您就有越多的时间来发展您的业务！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家、播客、视频游戏开发者、漫画创作者和其他人在 Patreon 上领取薪水。通过持续的资助，他们能够花更多的时间以互动的方式吸引粉丝群，并继续在互联网上传播数百万人喜欢的美好事物。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一个视频托管、共享和服务平台，总部位于纽约市。 Vimeo 在无广告的基础上运营，而是通过为视频内容制作者提供订阅计划并提供包含视频创作、编辑和广播工具、企业软件解决方案以及视频制作工具的软件即服务 (SaaS) 来获取收入。视频专业人士与客户和其他专业人士建立联系。 Vimeo 专注于在各种设备上传输高清视频。 该网站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 于 2004 年创建，作为 CollegeHumor 的衍生产品，用于在同事之间分享幽默视频，但为了支持 CollegeHumor 的日益普及而将其搁置一旁。 IAC 于 2006 年收购了 CollegeHumor 和 Vimeo，在 Google 以超过 16.5 亿美元收购 YouTube 后，IAC 将更多精力投入到 Vimeo 上，与 YouTube 竞争，专注于提供精选内容和高清视频，以区别于其他视频共享网站。 Lodwick 和 Klein 最终于 2009 年离开，IAC 实施了更加以企业为中心的结构来构建 Vimeo 的服务，现任首席执行官 Anjali Sud 自 2017 年 7 月起就任。
Helium 10
helium10.com
Helium 10 是领先的一体化软件平台，受到超过 2,000,000 名电子商务企业家、代理商和全球主流品牌的信赖，通过提供准确的、数据驱动的解决方案来推动他们在亚马逊上的业务增长。 Helium 10 总部位于加利福尼亚州欧文市，为全球企业家提供必要的数据力量、持续教育和社区支持，以最大限度地发挥他们的潜力并在未来的电子商务中蓬勃发展。从机会寻求者到个体创业者，再到全职卖家、企业、代理机构以及中间的每个人，Helium 10 通过建立、发展和扩展有意义且稳定的电子商务业务的手册来支持各个阶段的创业精神。为了最大限度地提高您在亚马逊/沃尔玛的销售额、优化您的业务并销售更多产品，请访问我们的网站：www.helium10.com。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非营利组织、餐厅、房地产公司的第一大全渠道平台。 Manychat 成立于 2016 年，每年支持超过 10 亿次对话，在 190 多个国家/地区使用。立即吸引您的客户。在 Instagram 私信、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是希望产生更多潜在客户、自动化营销活动，还是通过增加 SLA 时间来提高客户满意度，Manychat 都拥有满足您企业营销需求的所有工具。这就是聊天营销和Manychat。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Keepa
keepa.com
Keepa 维护全球最大、最值得信赖的在线商家亚马逊上所有产品的价格历史记录。用户可以单独跟踪自己感兴趣的产品的价格动态，当价格达到预定阈值时，Keepa 会通知他们。除了此跟踪功能外，Keepa 还可以用于浏览全系列亚马逊商品，利用清晰且布局合理的 Keepa 界面以及 Daily Drops 等省钱的搜索功能。
Bright Data
brightdata.com
作为 Bright Data 的洞察产品，我们利用全球最大的数据收集平台无与伦比的规模、技术和全球影响力。我们独特的渠道使各类品牌和零售商能够全面、实时地了解在线市场和竞争对手，从而获得无与伦比的竞争优势。借助 Bright Insights，您可以利用数据驱动的电子商务洞察力和无与伦比的数据覆盖范围。通过跟踪竞争对手的表现、市场份额和新产品来获得竞争优势。控制您的品类、保持领先趋势并优化电子商务运营，以帮助您轻松增加在线销售额并管理库存水平。
Spocket
spocket.co
在机器学习的帮助下，Spocket 正在彻底改变直销市场，并帮助在线零售商与亚马逊竞争——消除零售商持有库存的需要并消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企业家能够开设和扩展其在线商店，重点关注美国和欧盟的产品。通过仔细审查供应商，商家和客户可以确保快速运输、优质且一致的产品、品牌发票和世界一流的客户支持团队。成为 Spocket 革命性愿景的一部分，通过使用直销模式并解决价值 1.1 万亿美元的库存扭曲问题，消除在线和实体零售中的库存。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple 使用创新技术让产品在屏幕上栩栩如生，实现更快、更准确的数字购买体验，并提供更好的整体体验。我们的 3D 产品可视化和配置功能与其他软件提供商集成，以实现互联数据环境。通过 Dopple 的平台，企业能够通过交互式和引人入胜的数字产品体验来增强客户的能力。
2Checkout
2checkout.com
2Checkout 是一家数字商务和支付提供商，帮助公司通过多种渠道销售产品和服务，通过多个接触点获取客户，提高客户保留率和收入，利用更智能的支付选项和订阅计费模式，并最大限度地提高销售转化率。该公司的客户包括 ABBYY、Absolute、Bitdefender、FICO、HP Software、Kaspersky Lab 以及全球许多其他公司。 Avangate 于 2017 年 3 月收购了 2Checkout (www.2checkout.com)。公司选择我们的解决方案是为了： - 在全球范围内销售更多数字商品 - 最大限度地提高客户终身价值 - 加快上市时间 - 实现集成的经常性收入管理 - 利用新的分销渠道 更多信息www.2checkout.com
DSers
dsers.com
Dsers 是最好的电子商务速卖通工具之一，使您能够处理速卖通的批量订单并进行付款。借助 Dsers，您只需单击一下即可从全球速卖通找到多个供应商选项。它使您能够连接和管理供应商，在短短几秒钟内下多个订单，并从您的商店或 Paypal 帐户自动跟踪它们。 Dsers 提供供应商优化功能，为您的所有产品找到更好的供应商，并以更好的评级和更便宜的价格范围促进相同产品的更好销售。此外，您只需点击几下鼠标，即可立即找到替代供应商，而不是当前的供应商。用户还可以选择通过 Dsers 批量订购，从而节省时间和精力。用户还可以从多个全球速卖通供应商创建不同的产品包，以获得折扣、优惠和降价。您只需在 Dsers 网站上创建帐户并设置您的在线商店即可免费试用 Dsers。
OnWhatsApp
onwhats.app
最快的商务推动者，可与移动友好的网络商店一起上线并在 WhatsApp 上接受订单。可以将其想象为面向大众的 Shopify，每月仅需 1 美元！
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亚马逊自上而下分析的软件工具。 SmartScout 细分了前 20 个类别和 43,000 个子类别、品牌市场份额，并为您提供 ASIN 表现的关键指标，帮助您做出数据驱动的决策，以发展您的品牌或寻找有利可图的转售机会。 SmartScout 还会向您显示 ASIN 流量数据，以构建可推动结果的广告活动。 SmartScout 还拥有每个卖家及其转售历史的数据库。 SmartScout 为您提供竞争优势，让您能够做出自信的数据驱动决策来发展业务。 SmartScout 是有史以来最具创新性的亚马逊研究工具！
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一个确保整个用户旅程安全的验证平台。借助 Sumsub 的可定制 KYC/AML、KYB、交易监控和欺诈预防解决方案，您可以编排验证流程、欢迎全球更多客户、满足合规性要求、降低成本并保护您的业务。 Sumsub 在金融科技、加密货币、交通、交易和游戏行业拥有超过 2,000 家客户，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供货运跟踪。它是在赢得 2011 年香港创业周末和 2011 年全球创业大赛后成立的。AfterShip 于 2014 年 5 月获得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 万美元 A 轮投资。
Sketchfab
sketchfab.com
适用于商业的 3D 和 AR 可视化解决方案。 Sketchfab 是领先的平台，可在任何地方在线发布、共享和集成交互式 3D 和 AR 体验：网站、电子商务平台、博客、文章和广告活动。请访问我们：sketchfab.com/enterprise
Spectrum
spectrum.net
Spectrum 是 3D 到工厂产品定制领域的全球领导者，使品牌能够进行独特的创新，减少与第三方零售商的竞争，并提高利润和转化率。 Spectrum 开发具有一流 3D 可视化功能的定制程序。对于成功的定制计划，产品必须满足客户的期望，因此我们从工厂级别开始集成工作。这一重点使得与 JBL、Xbox、Hydro Flask、Stanley、Carhartt、Life is Good 等客户的集成成功率达到 100%。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp 是一个人工智能驱动的电子商务智能平台，可帮助卖家和零售商在全球最大的市场亚马逊上最大限度地发挥潜力。 SellerApp 成立于 2017 年，利用下一代优化和机器学习模型帮助企业通过简单的 SaaS 界面提高盈利能力。我们将数据智能、自动化和专家团队结合起来，帮助您的业务发展。我们致力于利用强大的算法、营销工具、资源和专业知识为世界各地的卖家提供一流的营销解决方案。这个强大的平台帮助企业实现了每月收入增长 75% 的目标，同时整体投资回报率也不断提高。该公司确保在美国、欧洲、东南亚、中东、澳新银行和印度次大陆的交货。 SellerApp 的优势：SellerApp 使亚马逊卖家能够在亚马逊市场上充分发挥其潜力。借助 SellerApp 仪表板，您可以在一张快速快照中检查您的帐户运行状况，该快照为您提供有关客户、他们的行为、趋势以及模式和趋势的信息。借助我们提供的所有其他单独工具，您可以更深入地了解您的亚马逊业务中发生的一切。他们将帮助您确定您的销售和收入潜力，并探索并充分利用您遇到的所有扩展机会。您还可以进行深入的竞争对手研究，并根据他们的表现来衡量您在亚马逊市场上的表现。利用 SellerApp 的跟踪工具来了解竞争对手的动态、他们正在使用的关键字（反向 ASIN）、他们的营销活动的盈利能力等等。您不仅可以优化自己的后端关键字，还可以发现竞争对手正在使用的后端关键字以及他们应该使用但没有使用的后端关键字。这可以帮助您填补空白并提高关键字的相关性。 SellerApp 功能： 产品研究 产品跟踪器 产品创意 产品情报 广告优化器 PPC 分析器 亚马逊广告自动化 竞争对手分析和情报 列表优化 业务警报 - BSR、价格、购买按钮、库存水平、劫持者等 业务报告 销售仪表板 Chrome 插件 24*7 客户支持关键字跟踪器 关键字研究 产品关键字优化 反向 ASIN Amazon MWS Connect 产品组合分析 产品组合咨询 页面视图/会话矩阵 Amazon PPC 规则 产品机会得分 SellerApp 可以解决哪些问题？减少为下一次亚马逊产品发布寻找获胜产品的麻烦深入挖掘亚马逊数据并找到通过最佳预过滤指标选择的顶级亚马逊产品。只需点击几下，即可轻松发现符合亚马逊产品研究清单中标准的产品。使用我们分配给每个产品的专有机会评分，根据六个关键产品指标（需求、竞争、利润率、收入潜力、间接费用和 PIS（产品创新范围）指数）找到最佳产品。使用最先进的 PPC 工具自动化和优化广告利用基于规则的算法出价并根据您的业务目标优化您的广告活动。使用否定关键字优化、反向 ASIN 和后端优化来吸引最佳目标受众。现在，您可以利用 SellerApp 的机器学习引擎获得您想要的投资回报率，该引擎允许您根据您的营销活动目标设置可接受的最大 ACoS。这可以确保您不会超支并耗尽广告预算。让自己排名在 Amazon SERP 的第 1 页上 借助可行的见解和详细的建议创建诱人的产品列表。改进对 A9 算法标准至关重要的每个指标，监控页外关键字强度，并使用我们的列表质量检查器衡量其 SEO 有效性。将您的产品列表与竞争对手进行比较，以确定他们的策略，并设置 LQI 警报，以便在产品列表质量发生变化时收到通知，以便您始终步入正轨，不会错过任何重要的事情。通过先进的关键字研究为您的亚马逊业务找到最佳关键字利用我们易于使用的仪表板来查找高容量和低竞争的关键字，以提高您的产品销量。针对亚马逊搜索引擎优化您的产品列表，并为正确的关键字建立索引。借助包含超过 2 亿个关键字的数据库，深入了解具有良好 CPC 成本、预估订单量和良好相关性的短尾和长尾关键字，并将其用于 PPC 和列表中，以提高您在亚马逊上的利润。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 通过端到端、人工智能驱动的身份验证解决方案，帮助企业围绕其独特需求构建自动化身份验证。我们帮助 1,200 多家企业与客户建立开放、安全和包容的关系。我们的真实身份平台可帮助企业大规模无缝地吸引客户，同时阻止欺诈并满足 KYC、AML 和其他监管要求。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Veeqo
veeqo.com
免费送货软件的功能不仅仅是打印标签。借助 Veeqo 完全免费的运输管理软件，以低运费、自动化和强大的履行工具降低履行订单的成本和速度。 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的即时费率折扣：立即获得 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的折扣费率。无需谈判，无需设定运输量。如果您有自己的运营商帐户，您可以随时连接。自动费率选择：通过费率购物，自动为您在任何渠道收到的每个订单选择最佳价值标签，从而节省时间。快速批量发货：Veeqo 可以选择最优惠的价格并一次发货最多 100 个订单。这样您就可以节省时间、点击次数和现金。自动运输规则：提前设置重量、价值、交货选项和其他规格。 Veeqo 遵循您预设的指南来提供最佳标签。 Veeqo 还配备了丰富的强大功能，让您告别将多种工具打包在一起的电子表格。库存控制：您的所有商店的库存自动更新。再见，电子表格！你好，安心。使用您的移动设备挑选：使用我们的扫描仪或您的移动设备帮助您更快地挑选、包装和运输正确的物品，同时大大降低发送错误物品的风险。报告和预测：Veeqo 跟踪和组织您的所有销售数据，使规划、采购和发展您的业务变得轻而易举。 Veeqo 简单。亚马逊信任。作为亚马逊家族的一部分，Veeqo 提供值得信赖的数据安全和亚马逊帐户保护，防止延迟交货和负面反馈（如果您准时发货）。 Veeqo 是 Shopify Plus 认证应用程序 Shopify Plus 认证应用程序计划为最大的 Shopify 商家提供支持，帮助他们找到建立和扩展业务所需的应用程序和解决方案。该计划专为 Shopify 合作伙伴 (https://help.shopify.com/en/partners/about) 提供，他们提供一定水平的产品质量、服务、性能、隐私和支持，以满足 Shopify Plus 商家的高级要求。
Webgility
webgility.com
Webgility 是灵活、强大的电子商务自动化软件，可将您所有的电子商务商店和市场、销售点系统、运输平台等连接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 无需 IT。自动化可跨销售渠道同步电子商务数据（运输、采购、库存、定价等），并自动安全地将会计数据（税务、客户和订单详细信息）下载到您的 QuickBooks。这一过程实际上消除了耗时的手动数据输入，从而减少了代价高昂的错误。无需担心簿记准确性，采用新的销售渠道和策略，寻找新客户，并充满信心地销售更多产品，因为您知道您可以自动对各个司法管辖区的税收收入进行排序，而不必在订单管理上花费更多时间。此外，Webgility 将您的所有商店、订单、销货成本和绩效数据集中在一处。易于阅读的分析仪表板可让您更深入地了解盈利能力、销售、结算和产品性能。随着时间的推移，您可以分析季节性趋势并预测销售和库存。按渠道查看销售业绩、销售趋势以及最畅销和最畅销的产品等。 Webgility 于 2007 年推出。如今，它是 QuickBooks 用户的第一大集成，为 5,000 多家企业提供服务，每年处理超过 1 亿笔交易。所有计划都包括免费的五星级支持和入职培训。 >>节省时间和金钱<<自动化减少了管理费用和劳动力成本，因此您可以更快地适应并专注于您的成长。 >>连接您的电子商务系统<< Webgility 与 50 多个电子商务平台集成，包括 Shopify、Amazon、eBay、Walmart、Etsy 和 Wix。 >>分析和预测业绩 深入了解盈利能力、结算和销售业绩，全面了解您的业务。 >>消除手动数据输入<< Webgility 在您的会计平台中自动记录您的在线收入、交易、销售税和费用。 >>让您的账本保持最新<< 实时交易和付款记录，让您的账本永远不会落后。 >>快速结账<<账户与银行存款完全匹配，因此您或您的会计师每个月都可以快速结账。 >>自动组织税收收入<< Webgility 收集并记录所有销售的销售税，并在您的会计平台中按管辖区进行组织，以便于归档。 >>永远不要过度销售库存<<自动管理整个销售渠道和会计软件的定价和库存。 >>提高运营效率<<自动化采购、履行、退货、退款和其他工作流程以提高运营效率。 >>从一个地方管理您的电子商务业务<<改进组织，再也不用在销售、支付和运输平台之间切换。 >>保持合规<< 所有会计条目均合规并带有标签，因此您可以轻松审核和回滚更改。 >>轻松协作<<轻松与簿记员、会计师或外包会计师事务所共享您的帐户。 >>准确跟踪费用<< 仔细了解市场、付款和运费，并找出更多节省方法。 >> 进行定制以满足您的需求<< 使用字段级映射控制按销售渠道个性化您的 Webgility 设置。
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan 是一个现代、光速的电子商务平台，以无代码 DIY 方式推出在线商店。 Dukaan 以速度、性能和简单性为核心，提供最直观、最强大的电子商务体验，非常适合小型企业到大型企业。借助 Dukaan，人们不仅可以快速上手，而且可以比竞争对手更快地扩展和前进。 Dukaan 拥有广泛的插件和集成库的支持，并且可以根据您的各种需求进行构建，是为互联网第一代打造的企业的完美选择。全球数以百万计的企业家相信 Dukaan 是他们梦想中的电子商务网站，您是下一个吗？
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的报价到收入解决方案，旨在推动销售流程更快地向前发展。作为唯一平衡可定制性与业务敏捷性的低代码商务引擎，DealHub 使中端市场和企业领导者能够简化其团队和流程、更快地执行交易并更有效地创建可预测的渠道。借助由直观的销售手册提供支持的 CPQ、CLM、计费和订阅管理解决方案，团队可以在一个统一位置发布提案、达成交易、管理合同以及自动化订阅和计费。 DealHub 还集中买家/卖家沟通，并提供在数字 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 与 Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Freshworks 等领先的 CRM 集成，并受到 WalkMe、Gong、Drift、Hopin、SpotOn、Sendoso 和 Braze 等收入专家的信赖，可确保通过一项流动收入更快地实现价值运动。
Gelato
gelato.com
Gelato 是全球最大的代表全球电子商务卖家按需本地生产定制商品的平台。我们的使命是通过本地生产和隔夜将任何定制商品交付给全球任何消费者来增强快速增长的创作者经济的能力。 Gelato 平台使电子商务企业家和创作者能够通过美国、俄罗斯等 33 个国家的 100 多个本地生产合作伙伴组成的网络，为世界各地的客户生产和交付定制产品，例如服装、墙壁艺术、书籍、商品和配饰。 、印度、中国、澳大利亚和整个欧洲。由于产品是按需生产的，并且距离交付地点更近，因此运输速度更快，浪费、成本和碳排放减少，同时卖方无需投资任何前期成本、管理库存或跨境运输。更快、更智能、更环保。
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球数百万小型企业的设计和营销合作伙伴。作为一家远程优先的全球性公司，Vista 的业务范围不断扩大，团队成员遍布超过 25 个国家/地区。 20 多年来，我们一直受到小型企业的启发，不断努力为他们不断变化的需求提供解决方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服务设计、数字和印刷解决方案，提升了小型企业在物理和数字空间中的影响力，并帮助他们取得成功。
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling 是一个基于 Saas 的电子商务平台，提供免费设置的在线电子商务商店。它是一个功能丰富的电子商务平台，并提供高水平的安全性。您只需 10 分钟即可使用 Quick eSelling 电子商务商店构建器免费启动您的电子商务网站和应用程序。此外，如果您有广泛的要求，您可以转向付费计划。
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一个 B2B 电子商务平台，通过为零售商、经销商和批发客户提供面对面和在线的无缝、全渠道购买体验，帮助制造商、品牌和分销商发展批发业务。
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Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一个屡获殊荣、发行商优先的视频技术平台，使发行商能够拥有自己的视频内容和货币化策略，以实现最大收益。
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一体化零售媒体平台帮助品牌将广告效果提升到一个新的水平。我们为您提供在亚马逊、沃尔玛、Instacart 等平台上充分发挥广告潜力所需的工具、自动化和控制。
Fingerprint
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Fingerprint 是适用于大规模 Web 和移动应用程序的领先设备智能平台，可帮助开发人员构建一流的欺诈检测解决方案。指纹的准确率高达 99.5%，访客 ID 稳定，可持续数月而不是数天，通过简单的 API 调用即可快速做出实时决策，并可通过设备智能进行操作，使用户能够做出更明智的决策。
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard 是为亚马逊卖家提供的准确利润分析服务，并提供附加工具：后续邮件活动、库存管理、库存丢失和损坏及其他 FBA 错误的补偿以及列表更改警报。所有这一切起价为每月 15 美元，并提供 1 个月的免费试用。 sellerboard 于 2017 年在德国成立，其用户群迅速扩大到全球超过 14,000 名满意的客户。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亚马逊上领先的一体化销售平台。我们的使命是通过产品研究、市场情报、品牌和列表管理能力等帮助企业家和品牌在亚马逊上建立成功的业务。自 2015 年以来，我们已经帮助了超过 500,000 名客户，并且这一数字还在不断增加。借助 Jungle Scout，您可以： *执行市场和关键词研究 *创建和优化产品列表 *查看趋势产品类别和品牌 *评估新兴搜索趋势 *预测销售和库存需求 *确定您在亚马逊上的竞争对手 *还有更多！
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional 是全球领先的法律、监管和商业信息与分析提供商，帮助客户提高生产力、改善决策和结果，并推进全球法治。 LexisNexis 帮助律师赢得案件、更有效地管理他们的工作、更好地服务客户并发展他们的业务。 LexisNexis 帮助企业更好地了解市场、监控品牌和竞争以及降低业务风险。 LexisNexiss 与大学合作教育学生，LexisNexis 通过提供法律和加强法律基础设施来支持政府和法院的国家建设。 LexisNexis 与全球领先的协会和客户合作，收集针对战争罪犯的证据并提供打击人口贩运的工具。 LexisNexis Legal & Professional 为全球 130 多个国家的客户提供服务，在全球拥有 10,000 名员工，属于 RELX Group 的一部分，RELX Group 是一家为各行业专业和商业客户提供信息和分析的全球提供商。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是创建专业级 iOS 和 Android 移动应用程序的最快、最简单的方法。这个独一无二的 DIY 平台可让您自定义应用程序的各个方面，而无需编写任何代码。只需拖放即可从头开始构建应用程序，或自定义预构建的模板之一。您可以完全控制应用程序的外观和感觉，同时为您处理后端开发工作。这就像整个开发团队都触手可及。该平台拥有超过 10,000 个使用 BuildFire 创建的应用程序，功能强大且灵活，足以随着您的业务增长而扩展。没有其他应用程序构建器以如此实惠的价格提供这种级别的功能。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
Abowire
abowire.com
不要使用会计软件来管理您的订阅。使用 Abowire 以正确的方式做到这一点！ Abowire 是在欧洲销售订阅的德国 Abo 平台。增加经常性收入并将技术运营成本降低 4 倍 管理订阅者入职、付款和发票、多种计费和定价等。通过销售 B2B 和 B2C 客户的订阅，利用我们的多租户解决方案增强您的组织。我们的专家随时准备帮助您发展业务。
Paddle
paddle.com
Paddle 为 SaaS 提供完整的支付、税务和订阅解决方案。我们不是拼凑和维护分散的支付堆栈，而是在一个平台上“为您做”，为您提供单一的数据源和收入真相。我们处理从结帐、付款、订阅管理、发票和续订到催款、全球税务合规、欺诈保护和报告的一切事务。我们该怎么做呢？作为您的记录商户，Paddle 会为您管理以下事项： 与多个支付服务提供商集成。在世界各地收取和缴纳销售税的责任。欺诈保护和处理退款。跨订阅计费和付款的收入数据核对。减少客户流失并恢复失败的付款。与计费相关的支持查询。当您专注于发展业务时，让我们专注于优化您的付款和计费流程的每个部分。
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 为香港、台湾、新加坡、马来西亚和亚太地区的众多零售商提供专业的聊天商务解决方案。作为 WhatsApp 官方商业解决方案提供商以及 Meta 和 LINE 的官方合作伙伴，我们跨社交消息渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和网站实时聊天）提供先进的商业解决方案，提高效率、用户行为分析，从而制定再营销策略。 Omnichat 的使命是通过全渠道消息传递、营销自动化、线上线下融合零售、社交客户数据平台、与 ChatGPT 以及 WhatsApp 目录和支付集成的“Omni AI”来释放聊天商务的潜力，Omnichat 为企业提供装备提供无缝的客户旅程，以抓住全渠道零售环境中产生的机会。 线上线下融合销售功能，可以轻松将线上渠道的访客引导至实体店销售人员进行跟进，促进线上线下的转化和收入追踪。 利用 ChatGPT，我们的人工智能聊天机器人“Omni AI”充当零售商的数字助理，处理客户的询问、推荐产品并促进营销活动规划。 WhatsApp目录和支付让零售商可以在WhatsApp上完成从浏览产品、与指定销售人员沟通到进行购买的顾客旅程，缩短顾客的决策和加快购买流程，为商家带来即时收入。 Omnichat 连续三年实现 300% 的年度经常性收入 (ARR) 同比增长，为超过 5,000 家零售和电子商务公司提供支持，包括屈臣氏、丰泽、莎莎化妆品、六福珠宝、LVMH 集团、万宁、太古资源、OSIM、罗技、Timberland、通利琴行、维特健灵及政府部门。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
MyAlice
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适用于社交活跃的 Shopify 和 WooCommerce 品牌的一体化客户沟通工具。社交是新的电子商务。客户现在像对待人一样对待您的品牌，并希望通过多种渠道与您聊天。因此，我们创建了通过对话在支持媒体上进行销售和支持的现代方式。只需五个简单步骤即可为您的电子商务品牌解锁社交商务，以发展您的业务、建立真正的客户关系并减少完成订单的时间。 1. 通过一个收件箱提供支持和销售 和您一样，我们也讨厌在无数社交应用、网站和商店之间切换。因此，您可以从一个共享收件箱管理所有社交渠道、实时聊天和电子商务订单。 2. 管理您的电子商务订单 查看和搜索您的库存、创建或更新订单、共享产品图片、查看客户详细信息 — 所有这些都无需离开您的收件箱。 3. 节省支持时间和资源 只需几分钟即可部署无代码聊天机器人，从而节省支持时间、自动响应常见查询并以多种语言自动进行对话。 4. 与您的团队成员协作获取功能齐全的票务工具，以自动分配、重新分配成员、创建预设回复、添加标签并留下注释，以共享方式支持客户。 5. 无需尝试即可做出更好的决策 = 生成有关用户、销售、代理效率和客户评级的自动报告，以便为您的团队做出更好的决策。 TLDR：MyAlice 提供了电子商务业务所需的一切 - 社交媒体渠道、实时聊天、聊天机器人、商店库存、支付网关、移动应用程序 - 全部都在一个平台上，以便您可以随时随地进行销售和支持。任何时候。任何地方。与您的 WooCommerce 或 Shopify 商店、网站、移动应用程序以及 Facebook、Messenger、Instagram、WhatsApp、Viber、Telegram 和 Line 等流行社交渠道集成。立即注册免费帐户或获取迁移帮助，以从 Gorgias、Delightchat、Richpanel、eDesk、Freshdesk 进行切换。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一个无代码客户数据平台，可帮助电子商务、SaaS、B2B 和代理营销人员跟踪、识别、细分、同步和分析其客户数据。该平台可帮助营销人员跨渠道编排个性化营销活动，而无需依赖开发人员。跟踪并整合您想要从网站、应用程序、CRM、电子邮件、服务和线下渠道获取的客户数据。通过身份解析，您可以跨平台映射匿名用户及其活动，并获得 360 度的客户视图。创建量身定制的客户群，以触发跨渠道的及时消息。您可以将此客户数据与您现有的营销工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多种实时工具）集成并无缝同步。通过 CustomerLabs CDP 捕获准确的客户数据来支持您的营销决策。
Modalyst
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