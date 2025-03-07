找到合适的软件和服务。
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深度学习软件是指旨在促进深度学习模型的创建、训练和部署的一类软件工具和框架。深度学习是机器学习的一个子集，涉及训练多层人工神经网络（因此称为“深度”）来学习数据的表示。深度学习软件通常提供以下功能： * 神经网络架构设计：用于设计和定制深度神经网络架构的工具，包括指定层数、层类型（例如卷积、循环）以及层之间的连接。 * 数据预处理和增强：用于准备和预处理输入数据以训练深度学习模型的实用程序，包括标准化、数据增强和特征提取等任务。 * 模型训练和优化：在大数据集上训练深度学习模型的算法和技术，包括随机梯度下降等优化算法，以及正则化、dropout等处理过拟合的方法。 * 模型评估和验证：用于评估经过训练的模型在验证和测试数据集上的性能的工具，包括准确性、精确度、召回率和 F1 分数等指标。 * 部署和推理：通常通过与软件开发框架和平台集成，将经过训练的深度学习模型部署到生产环境中以推理新数据的设施。 流行的深度学习软件框架包括 TensorFlow、PyTorch、Keras 和 Caffe。这些框架提供了高级抽象和 API，使开发人员和研究人员能够更轻松地构建和试验深度学习模型，而无需从头开始实现一切。
提交新应用
Claude
claude.ai
克劳德（Claude）是人类的下一代AI助手，由人类众所周知，经过训练，可以安全，准确且有安全，以帮助您尽力而为。
Otter
otter.ai
Otter是一个聪明的笔记应用程序，可以使您能够记住，搜索和分享您的语音对话。水獭会创建智能语音注释，将音频，转录，扬声器标识，内联照片和关键短语结合在一起。它可以帮助商人，记者和学生在会议，访谈，讲座以及重要的对话中更加专注，协作和有效。
AWS Console
amazon.com
亚马逊Web服务（AWS）是亚马逊的子公司，以计量的付款方式为个人，公司和政府提供按需云计算平台和API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础架构和分布式计算构建块和工具。这些服务之一是Amazon Elastic Compute Cloud（EC2），它允许用户可以通过Internet提供一批虚拟的计算机群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大多数属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；选择操作系统；联网;以及预加载的应用程序软件，例如Web服务器，数据库和客户关系管理（CRM）。 AWS技术是在世界各地的服务器农场实施的，并由亚马逊子公司维护。费用基于用法（称为“付费”模型），硬件，操作系统，软件或网络功能的组合，由订户所需的可用性，冗余，安全性和服务选项选择。订户可以为一台虚拟AWS计算机，专用的物理计算机或两个群集付费。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订户系统提供了安全性。 AWS从许多全球地理区域运营，包括北美的6个地区。与订阅者相比，AMAZON MARKETS AWS向订户运作，以比建立实际的物理服务器农场更快，更便宜地获得大规模计算能力。所有服务都是根据用法计费的，但是每种服务都以各种方式衡量使用。截至2017年，AWS拥有所有云的34％（IAAS，PAAS），而接下来的三位竞争对手Microsoft，Google和IBM分别为11％，8％，6％，根据Synergy Group。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套云计算服务的套件，该服务在与Google内部用于其最终用户产品的基础架构上运行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一组管理工具外，它还提供了一系列模块化云服务，包括计算，数据存储，数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。GoogleCloud Platform提供基础架构作为服务，平台作为服务以及无服务器的计算环境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，该平台用于在Google管理的数据中心开发和托管Web应用程序，这是该公司的首个云计算服务。该服务通常于2011年11月获得。自App Engine发布以来，Google向平台添加了多个云服务。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共云基础架构以及G Suite，Android和Chrome OS的企业版本以及用于机器学习和企业映射服务的应用程序编程接口（API）。
Jasper
jasper.ai
Jasper：商业品牌人工智能始终以您的品牌声音在您在线的任何地方创建内容。 Jasper 是您的创意人工智能助手，可以以您独特的品牌语气学习和写作。无论你是大胆地、厚脸皮地、正式地说话，还是只在网上说话（u do u）。此外，Jasper Everywhere 浏览器扩展使 Jasper 始终陪伴在您身边，从 CMS 到电子邮件、社交媒体，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有随着安全协议的发展而保持最新的内置安全功能，可确保您的数据安全和私密。 利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI 是一家人工智能研究和部署公司，致力于确保通用人工智能造福全人类。人工智能是一种极其强大的工具，其创建必须以安全和人类需求为核心。 OpenAI 致力于将利益一致性放在首位——置于利润之上。 为了实现我们的使命，我们必须包容并重视构成全人类的许多不同观点、声音和经验。我们对多元化、公平性和包容性的投资是持续不断的，通过广泛的举措执行，并得到领导层的倡导和支持。 在 OpenAI，我们相信人工智能有潜力帮助人们解决巨大的全球挑战，我们希望人工智能的优势得到广泛分享。
Krisp
krisp.ai
Krisp 是一款智能应用程序，旨在提高在线会议和通话的效率和清晰度。主要是利用人工智能进行降噪，有效消除在线交互过程中的背景噪音、语音和回声。 此功能可确保在各种环境下（从个人对话到团队会议和呼叫中心）进行清晰、高质量的通信。除了噪音消除之外，Krisp 还提供实时会议转录，这提高了可访问性并有助于维护记录。 此外，它还具备生成简洁会议笔记和摘要的能力，有效充当AI会议助手。另一个值得注意的功能是 Krisp 的会议录制功能，它可以自动录制所有通信应用程序中的虚拟会议。 Krisp 专门针对呼叫中心环境提供了 AI 口音本地化功能，可以实时转换座席的口音以匹配客户的母语口音，从而实现更清晰的沟通。 它还可以安全地实时转录代理和客户的对话。使用为开发人员提供的 SDK，可以将应用程序的服务集成到各种产品中。 作为一款多功能人工智能工具，Krisp 满足了广泛的用户需求，包括个人、自由职业者、混合工作团队、销售团队、专业服务和呼叫中心。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深梦发生器。了解卷积神经网络通过过度处理图像和增强特征可以生成什么。
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人脸识别搜索引擎在线查找任何人。通过照片搜索人员并验证您正在与他们声称的人交谈。
Notta
notta.ai
Notta是领先的AI转录工具，并与NoteTaker会面，可以通过支持58种语言来迅速转录和总结任何语音对话到可操作的文本。 *重要新闻：Airgram加入了NOTTA！除了转录视频/音频文件，实时演讲之外，Notta还与领先的视频会议平台集成在一起（包括Zoom，Microsoft Teams和Google Meet），以生成自动会议注释。它还允许用户与团队成员进行审查，搜索，编辑，导出和共享成绩单以进行无缝协作。诺塔（Notta）使您能够最大程度地提高每个对话的价值。
DeepAI
deepai.org
为天生富有创造力的人类提供人工智能工具
SpeechTexter
speechtexter.com
语音到文本转换器。用你的声音听写。用于使用语音打字的免费网络应用程序。支持 70 多种不同语言！
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI 是一家位于美国的人脸识别软件研究小组。 FaceMRI 是适用于 Mac 和 PC 的最先进的人脸识别搜索引擎。 FaceMRI 拥有一套面部识别软件，可以将面部分类为性别（男性、女性、非二元）、年龄段、年龄和种族。创建出勤图表和分析。可以通过+导入图像+导入视频+网络搜索（FB、LinkedIn、Instagram）+导入文件夹+网络摄像头和IP摄像头+物联网和安全摄像头来提取人脸。 + USB 密钥和外部设备 FaceMRI 利用人脸识别的力量来解锁图像和视频的分析。用户可以将该应用程序下载到 Mac 或 PC 上并导入图像和视频。它将从视频和图像中提取面孔和人物，用户可以向客户添加面孔并创建自定义报告。此外，工作人员可以根据视频中的年龄、性别和种族创建人口统计图表，并查看您的客户是谁。 FaceMRI 还具有人员搜索技术，因此用户可以构建自定义报告。员工可以跟踪 Zoom 通话出勤情况、谁参加了公司通话以及谁缺席。员工可以连接到网络摄像头、安全摄像头和物联网摄像头来跟踪谁进入您的企业。 FaceMRI 根据视频源创建个人报告，以便用户可以监控谁进入您的企业。
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI 使用专有的深度学习模型创建自定义 AI 语音，该模型使用文本转语音和语音转语音合成来生成高质量的 AI 生成的音频内容。 Resemble Localize 是我们的多语言本地化工具，可以翻译文本并将您的 AI 语音转换为多达 100 种语言。 Resemble Fill 是我们的生成填充（音频修复）功能，使您能够使用克隆的 AI 语音修改现有语音。 Fill 可用于修改程序化音频广告、动态流媒体广告插入 (SAI)、语音助手等。 最近，我们凭借语音 AI 对 Netflix 获得艾美奖提名的《安迪·沃霍尔日记》的贡献，荣获 2023 年威比奖“最佳语音技术应用奖”。 除了 Netflix 之外，我们还与 Byju's、世界银行集团、Boingo、环球影业、派拉蒙影业等合作。
PromptSmart
promptsmart.com
提示玛特是一个传送器应用程序，可跟随您的声音，帮助您制作视频或演示文稿。 提示是有史以来第一个具有语音识别的Teleproppter应用程序 - 最先进的公共演讲工具！推出2014年8月！ 提示是出于对公开演讲的热情而诞生的。提示的创始人指导和指导MBA学生公开演讲的艺术。意识到许多演说家可以得到直观的，演讲者控制的传送器的支持，我们还认识到今天的移动设备可以满足这一需求。考虑到这一点，创建了提示。 提示还解决了喜欢使用笔记而不是完全书面演讲的说话者的需求。我们设计了数字记录器功能，以使扬声器通过跟踪要涵盖的关键信息来保持点状态。 最终结果是提示是任何扬声器风格的最先进的公开演讲工具！
Speechnotes
speechnotes.co
语音转文本 - 语音输入和转录。 免费用语音做笔记，或当场自动转录音频和视频录音。安全、准确且超快。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云（Alibaba Cloud）成立于2009年，是云计算和人工智能的全球领导者，为200多个国家和地区的数千个企业，开发商和政府组织提供服务。致力于客户的成功，阿里巴巴云将作为其在线解决方案的一部分提供了可靠，安全的云计算和数据处理功能。 2017年1月，阿里巴巴云成为奥运会的官方云服务合作伙伴。
Jammable
jammable.com
通过 Jammable 在几秒钟内使用 AI 创建 AI 封面，数百个社区上传的 AI 语音模型可供创意使用！
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr AI Video Maker 是一款人工智能驱动的工具，允许创作者将他们的录音和播客转换为个性化视频。借助此工具，用户可以在短短几分钟内轻松创建令人惊叹的视频内容。 Jupitrr AI Video Maker 背后的 AI 技术可以自动为创作者的视频生成素材视频，包括素材、图表、字幕等。该工具拥有类似于编辑 Word 文档的用户友好界面，无需复杂的时间线，使视频编辑变得轻而易举。 它提供了一键访问庞大视频库的便利性，为用户省去了搜索合适素材的麻烦。 Jupitrr AI Video Maker 支持多种语言，包括西班牙语、印地语、法语、普通话等，可供世界各地的广大创作者使用。除了库存视频之外，该工具还提供了添加各种大小和样式的字幕和说明文字的选项。 它甚至包括人工智能生成的迷人图表，旨在简化将视觉数据融入视频的过程。 Jupitrr AI Video Maker旨在为创作者赋能，让他们专注于自己的创意愿景，而不是在视频编辑上花费过多的精力。凭借其简单性和多功能性，Jupitrr AI Video Maker 对于希望增强视频制作流程的内容创作者来说是一个有价值的工具。
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger 是一款基于网络的语音识别和语音翻译软件，包括自动标点符号、自动保存、时间戳、文本内编辑功能、音频文件转录、导出选项等。 * Speechlogger 是一款专为演讲、会议或活动的自动实时字幕和翻译而设计的工具，具有自动标点符号、发言者识别和情绪分析等附加功能。 * 审阅者赞赏 Speechlogger 即使在嘈杂的背景下也能准确转录语音的能力、其用户友好的设计以及自动标点符号、说话人识别和情绪分析等独特功能，他们认为这些功能优于某些付费转录工具。 * 用户遇到的问题包括影响免费版本性能的广告、偶尔出现的翻译错误、转录不常见口音时的准确性较低、缺乏语音控制以及情绪分析和主题建模工具中的误解。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
使用生成式人工智能构建应用程序。 使用可在任何地方运行的生产就绪 API 体验、原型化和部署 AI。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是一家独立的人工智能公司，专注于计算机视觉、自然语言处理和音频识别。 Clarifai 成立于 2013 年，是最早成立的深度学习平台之一，为非结构化图像、视频、文本和音频数据提供人工智能平台。其平台支持整个人工智能生命周期，包括图像、视频、文本和音频数据的数据探索、数据标记、模型训练、评估和推理。 Clarifai 总部位于华盛顿特区，利用机器学习和深度神经网络自动识别和分析图像、视频、文本和音频。 Clarifai 使用户能够通过 API、移动 SDK 和/或本地解决方案将人工智能技术应用到他们的产品中。
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
V7
v7labs.com
V7 是一款专为计算机视觉和生成式人工智能应用而设计的人工智能数据引擎。该平台为企业培训数据提供基础设施，包括标签、工作流程、数据集，并具有人机交互培训功能。 它提供多种注释属性来提高人工智能模型的数据质量。凭借自动注释、医学成像 DICOM 注释、数据集管理和模型管理等功能，V7 可以自动化并简化各种任务。 其图像和视频标注工具旨在提高数据标注的精度。此外，它还支持自定义数据管道的构建和自动化，并具有用于自动化光学字符识别 (OCR) 和智能文档处理 (IDP) 工作流程的工具。V7 允许用户外包注释任务。 它可用于农业、汽车、建筑、能源、食品饮料、医疗保健等各个行业。它提供实时团队注释的协作功能，并提供贴标机和模型性能分析。此外，V7 还通过直观的用户界面促进注释和模型训练工作流程变得更加高效。 凭借其增强的自动注释功能，它加快了注释的速度和准确性。该平台与 AWS、Databricks 和 Voxel51 等集成，支持视频、图像和文本数据等一系列数据类型。
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note 是一款人工智能驱动的语音识别工具，可立即将语音转换为文本。我们的工具使用先进的语音转文本技术将您的文字转录成您可以编辑或共享的简洁摘要。 体验我们人工智能驱动工具的强大功能，它可以立即将您的口语转化为简洁且信息丰富的摘要。
Roboflow
roboflow.com
只需几十张示例图像，您就可以在 24 小时内训练出一个可用的、最先进的计算机视觉模型。 Roboflow 创建软件即服务产品，使计算机视觉构建变得简单。 超过 250,000 名开发人员使用 Roboflow 来管理图像数据、注释和标记数据集、应用预处理和增强、转换注释文件格式、一键训练计算机视觉模型以及通过 API 或边缘部署模型。
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG 是一家全球云视频监控公司，致力于简化视频管理并使系统以经济高效的方式进行扩展。帮助连接超过 150,000 个摄像头的系统集成商、安全、访问控制、人工智能、视频监控、电信和 SaaS 公司构建定制的世界级视频监控解决方案。真正的开放云平台旨在与其他解决方案集成或构建与 IP 摄像机配合使用的新服务。 VXG 是面向 SaaS 公司的面向未来的创新技术平台和云 VMS 引擎，完全灵活、可扩展、经济高效、白标和可定制。提供最快、最简单的真正云视频监控路径，并提供具有完整源代码和所有必要组件的完整 VMS。 完全开放（与产品无关）平台的关键价值在于，客户可以在自己的云/数据中心部署解决方案，并集成其内部或第三方系统。客户只需花费很少的精力即可实现最快的上市时间。同时赋予他们对产品的完全控制权、品牌化和所有权。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一家图像搜索和识别公司。我们是计算机视觉、模式识别、神经网络和机器学习方面的专家。我们的使命是让您的图像可搜索。
PixLab
pixlab.io
PixLab 是领先的独立软件即服务平台，适用于机器视觉和媒体处理 API。我们帮助开发人员使用我们的网络和离线 SDK 实施智能应用程序。我们的 API 功能集包括但不限于护照和身份证扫描、内容审核、面部识别、光学字符识别以及许多其他 API 端点。
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI 是一家语音人工智能公司，专注于构建能够转录和理解人类语音的最先进的新型人工智能模型。我们的客户（例如 CallRail、Fireflies 和 Spotify）选择 AssemblyAI 来基于语音数据构建令人难以置信的全新人工智能体验和产品。 AssemblyAI 模型和框架包括： - 人工智能语音转文字 - 音频智能，包括摘要、情绪分析、主题检测、内容审核、PII 编辑等 - LeMUR，一个将强大的法学硕士应用于转录语音的框架，您可以在其中提出复杂的问题，从转录中提取行动项目和回顾等等
Crescendo
crescendo.com
Crescendo Systems Corporation 是医疗、法律、执法和保险领域文档、数字听写、语音处理、转录和工作流程管理系统的领先开发商。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ 是一个提供计算机视觉技术的平台，使您的应用程序能够更好地阅读和理解世界。
Face Age
getfaceage.com
Face Age利用最先进的技术来分析面部皮肤属性，捕获诸如皱纹，毛孔，痤疮和眼包袋之类的细节，以了解每个客户的皮肤。 Face Age的设计旨在轻松地集成到现有的电子商务平台中。 Face Age提供了各种集成选项，使设置过程变得平稳有效。无论您是经营小型精品店还是大规模市场，面对年龄都可以无缝适应您的技术要求。
Syte
syte.ai
Syte 是专门为电子商务应用程序设计的产品发现平台。它利用视觉人工智能来增强各种电子商务活动，包括视觉搜索、个性化和自动产品标签。 Syte 旨在通过提供视觉搜索体验将购物者与产品联系起来，从而提高效率、支持可持续发展并消除死胡同。 它展示视觉上相似且互补的产品推荐，旨在激发和转化不同类型的购物者。它还具有自动产品标签系统，可以节省时间、优化销售流程并提高产品数据的准确性。 这些解决方案可以适应不同的市场现实，并可以扩展以满足时尚、家居装饰和珠宝等各个行业领域的特定需求。 它适合不同的企业规模，从成长型企业到大型企业。
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai是一个视频搜索平台，使任何人都能在大量视频中迅速找到特定时刻。它也是一个完整的视频存储和流平台，允许用户嵌入任何网站中最高级的视频搜索。
Lambda
lambdalabs.com
Lambda 提供计算来加速人类进步。我们是一支深度学习工程师团队，致力于构建世界上最好的 GPU 云、集群、服务器和工作站。我们的产品为工程师和研究人员提供了处于人类知识前沿的动力。客户包括英特尔、微软、谷歌、亚马逊研究院、腾讯、凯撒医疗机构、麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学、加州理工学院、洛斯阿拉莫斯国家实验室、迪士尼和国防部。
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics 是全球领先的语音智能专家，结合人工智能和机器学习的最新突破，释放人类语音的商业价值。全球范围内的企业都在使用 Speechmatics 来准确理解人类级别的语音并将其转录为文本，无论人口统计、年龄、性别、口音、方言或位置如何，都可以实时在录制媒体上进行。 将这些文字记录与最新的人工智能驱动的语音功能相结合，企业可以构建利用摘要、主题、情绪、章节、翻译等的产品。 Speechmatics 每月以 50 种语言处理全球 300 多年的转录。其神经网络在语音识别领域开创了机器学习的先河，考虑了声学、语言、方言、多个说话者、标点符号、大写、上下文和隐含含义。 Speechmatics 总部位于英国剑桥，在纽约也设有办事处。 Speechmatics 是注册商标。
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo 正在为医疗专业人员重塑听写功能。无论您是在兽医行业还是人类医疗行业，Talkatoo 都是适合您的语音转文本软件解决方案。 Talkatoo 在 Windows 和 Mac 上兼容，适用于您可以键入的任何领域（包括 PIM 和 EHR），并且非常易于使用。 * Talkatoo 是一款专为临床使用而设计的桌面听写解决方案，重点是将语音转换为文本，包括专业词汇和医学术语。 * 审阅者赞赏 Talkatoo 能够准确地将语音转换为文本（包括复杂的医学术语），并且其用户友好的界面有助于提高创建医疗记录的效率和生产力。 * 审阅者指出，Talkatoo 在处理大量指令时可能会很慢，有时难以识别特定的、不太常见的术语，而且其客户支持响应可能会延迟。
Voxpow
voxpow.com
由机器学习提供支持的语音到文本转换。直接在您的网站上免费。 Voxpow 支持您的全球用户群，可识别 100 多种语言及其变体。
SoundHound
soundhound.com
作为对话智能的领先创新者，我们提供独立的语音人工智能平台，使各行业的企业能够为其客户提供一流的对话体验。 SoundHound 的先进语音 AI 平台以专有的 Speech-to-Meaning® 和 Deep Meaning Understanding® 技术为基础，提供卓越的速度和准确性，使人类能够通过自然说话的方式与产品和服务进行交互，就像彼此交互一样。 SoundHound 受到全球各地公司的信赖，包括现代、梅赛德斯-奔驰、Pandora、高通、Netflix、Snap、Square、LG、VIZIO、起亚和 Stellantis。
npm
npmjs.com
npm 是由 npm, Inc. 维护的 JavaScript 编程语言的包管理器。npm 是 JavaScript 运行时环境 Node.js 的默认包管理器。它由一个命令行客户端（也称为 npm）和一个公共和付费私有包的在线数据库（称为 npm 注册表）组成。
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai 是一个对话智能平台，使用先进的深度学习模型为开发人员提供非结构化对话数据的实时转录和见解。 该工具为各个行业提供解决方案，例如收入情报、活动和网络研讨会、远程协作、联络中心和招聘情报。 Symbl.ai 的功能支持自定义跟踪器、摘要、主题建模、转录、对话分析以及用于语音、音频和文本数据的预构建 UI 和组件。 凭借其 API 技术，Symbl.ai 可以对非结构化人类对话进行实时异步语音识别，使该工具能够通过单个 API 调用来添加智能。 此外，该平台还通过批处理/异步请求在不到 400 毫秒的时间内提供实时关键字、短语和意图检测。 Symbl.ai 包含语音到文本集成，允许为人类对话构建最准确的异步语音识别 API。 该工具的对话分析会生成各种指标来增强用户或座席对话分析，例如说听比、每分钟字数、通话时间和基于主题的情绪。 Symbl.ai 还支持跨各种对话渠道（例如视频或音频文件、电话和流媒体）处理对话并提取见解。 此外，Symbl.ai 优先考虑客户支持，提供无需使用承诺的灵活计划和可扩展的增长选项。
Gladia
gladia.io
Gladia 是一个人工智能知识基础设施平台，提供即插即用的 API，使用户能够充分利用他们的数据。 Speech-to-Text API Alpha 是他们的最新产品，它提供实时处理和低至 1% 的单词错误率。 它基于 Open AI 的 Whisper 模型构建，能够在 10 秒内转录一小时的音频。该 API 免费提供，支持 99 种语言。 Gladia 由创始人兼首席执行官 Jean-Louis Queguiner 和联合创始人兼首席技术官 Jonathan Soto 领导。 Queguiner 拥有符号人工智能硕士学位，并独自构建了一个聊天机器人，用于在一个商店中管理、分类和统一所有人工智能应用程序。 索托拥有麻省理工学院硕士学位，是多篇学术论文的作者。 Gladia 为用户提供教程和文档，并与其团队进行一对一的入职电话会议。 他们致力于在不牺牲质量的情况下，使他们的 API 比市场上任何其他产品更易于访问且更实惠。
Deepgram
deepgram.com
Deepgram 是一家基础人工智能公司，其使命是理解人类语言。我们让任何开发人员只需调用 API 即可获得最先进的语音 AI 转录和理解功能。 我们的模型提供最快、最准确的转录以及摘要、情感分析和主题检测等上下文功能。 除此之外，开发人员还可以： * 处理直播或预先录制的音频 * 转录为数十种语言 * 为独特的用例训练自定义模型 * 通过统一的 API 访问深度 NLU * 使用我们的 SDK 以任何编程语言构建 * 部署在本地或 DG 的托管云上 * 获取可扩展的 GPU 基础设施以进行训练和推理 Deepgram 是令人自豪的 NVIDIA 合作伙伴和 Y Combinator 公司，我们最近完成了 7200 万美元的 B 轮融资，以定义 AI 语音理解的未来，使我们成为现阶段资金最多的语音 AI 公司。 NVIDIA 合作伙伴和 Y Combinator 公司。
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI语音检测器是一款语音验证工具，可帮助检测真伪并过滤AI生成的语音。它让用户安心并防止音频操纵、错误信息、语音诈骗和口头评估中的抄袭。 * AI Voice Detector 是一款旨在区分计算机生成的声音和真实人类声音的工具，专门针对业务用例，确保客户服务交互中内容的真实性和可靠的报告。 * 审阅者对该软件针对音频操纵和语音诈骗的保护实施、其易用性、快速处理以及无缝处理各种音频文件格式而没有任何问题的能力表示赞赏。 * 用户提到了一些限制，例如系统要求音频文件长度至少为 8 秒且没有背景音乐、偶尔会将真声误识别为假声，反之亦然，以及软件集成能力有限。
CrystalSound
crystalsound.ai
CrystalSound 是一款使用人工智能技术的桌面应用程序，有助于消除通话、录音和在线会议期间所有不必要的噪音和干扰。凭借其先进的算法和最先进的功能，CrystalSound 可以消除背景噪音、回声、啸叫效果和其他声音，确保您能够清晰有效地进行沟通。 CrystalSound能够工作在Mac、Windows、Linux操作系统上，满足用户的下载和使用需求。有了 CrystalSound，您不必再担心通信应用程序的兼容性问题。我们的解决方案旨在与 Teams、Zoom、Google Meet、Loom、Discord 等流行应用程序无缝协作。
Dictanote
dictanote.co
我们通过使用语音输入帮助用户提高工作效率！ Dictanote 是一款现代笔记应用程序，具有内置语音到文本集成功能，让您可以轻松以 50 多种语言语音输入笔记。 Voice In 是语音转文本 Chrome 扩展程序，可让您使用语音在任何网站上的任何文本框中键入内容。
SpeechWrite
speechwrite.com
SpeechWrite 是一家专注于工作流程解决方案、数字听写、语音识别和 PDF 解决方案的完整解决方案提供商。 SpeechWrite 的实用技术复杂而简单，可让您改善工作环境并更智能地工作。 SpeechWrite 与 OEM 和技术合作伙伴密切合作，对最新技术发展和市场趋势拥有广泛的了解。 SpeechWrite 成立于 2001 年，在听写行业拥有 100 多年的经验，并以其上市速度和售后支持而自豪。
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect 是一款多功能的客户沟通和团队协作应用程序，为您的团队提供一系列功能，包括聊天、语音和视频通话、会议、屏幕共享、文件共享以及与 CRM 和各种其他业务应用程序的无缝集成。 Thirdlane Connect 旨在促进多渠道客户沟通和团队协作，专为本地和远程工作人员而设计，支持网络浏览器、iPhone、Android 设备以及 Windows、Linux 和 Mac 桌面。这一功能强大的应用程序与 Thirdlane 商务电话系统或 Thirdlane 多租户 PBX 平台完全集成并由其提供支持。这些平台可以安全地部署在各种环境中，无论是在本地还是在私有云或公共云中，从而确保您的通信基础设施的灵活性和安全性。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的 GoSpotCheck 释放了现场团队的力量，通过唯一的移动解决方案推动市场执行，该解决方案结合了动态任务管理、行业领先的图像识别、照片报告、现场团队通信和高级报告 - 所有这些都在一个易于使用的平台中。指导团队、提高执行力并推动销售，同时创建该领域的共享视图，帮助领导者更快地做出更好的决策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高销量，这是一款可实时指导、跟踪和提高绩效的现场执行应用程序。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop 是一个尖端的人工智能开发平台，它正在改变组织构建人工智能应用程序的方式。 Dataloop 的平台经过精心设计，旨在满足处于 AI 开发流程核心的开发人员的需求，使数据和 AI 模型的使用更加简单、直观。 Dataloop 的综合解决方案涵盖整个人工智能开发生命周期，提供简化数据管理、注释、模型选择和部署的工具和功能。 Dataloop 的平台以协作为重点，允许开发人员、数据科学家和工程师无缝协作，打破传统孤岛并促进创新。 主要功能包括用于构建数据管道的直观拖放界面、庞大的预构建人工智能元素和模型库以及强大的数据管理和注释功能。这些功能旨在帮助开发人员快速原型设计、迭代和部署人工智能解决方案，跟上市场快速变化的需求。 Dataloop 致力于通过提供以开发人员为中心的平台来解决人工智能和数据管理的复杂性和挑战，从而推动人工智能开发。 Dataloop 的愿景是使人工智能开发民主化，使每个组织都能利用人工智能的力量并推动其创新解决方案。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 现在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智能生命周期的人机交互人工智能解决方案的全球领导者。 不再为了效率而牺牲质量。 了解有关 Accelerated Annotation 的更多信息，这是一款新的 Vision AI 产品，它将 CloudFactory 一流的员工队伍与行业领先的 AI 辅助标记技术相结合，生成高质量标记数据的速度比手动标记快 5 倍。 Hasty 平台提供从原始图像和视频到生产就绪模型所需的一切。
NoahFace
noahface.com
NoahFace 提供高度可配置的软件解决方案，将 iPad 和智能手机转变为地球上最灵活、可扩展且可靠的时钟平台。 NoahFace 快速、可靠且准确，提供面部识别、温度和酒精筛查等现代功能。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasekaran 创立的 Mad Street Den 品牌。
Luxand.cloud
luxand.cloud
高级面部搜索和识别 API。 Luxand.Cloud 站在面部识别技术的最前沿，打造安全与创新无缝交织的未来。我们的尖端解决方案凭借精确性和复杂性重新定义了身份验证的格局。通过无缝访问控制提升您的数字安全性，解锁个性化且强化的体验。相信 Luxand.Cloud 能够以无与伦比的可靠性引领您保护数字前沿。与我们一起踏上重新定义数字时代安全边界的旅程。 Luxand.cloud 支持： - 人脸检测 - 人脸识别 - 人脸验证 - 情绪识别 - 人脸特征点检测 - 活体检测 - 人脸裁剪
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight 是图像字幕和理解领域的全球领导者。我们的目标是为世界各地的人们和公司提供最卓越、最先进的解决方案。 CloudSight 拥有两个突破性的消费者应用程序 - CamFind，世界上第一个成功的移动视觉搜索引擎，它允许您“搜索物理世界”并通过从移动设备拍照来查找任何信息； TapTapSee是一款针对盲人和视障人士的应用程序，它利用移动设备的摄像头和VoiceOver来拍摄物体并为用户大声识别它们。 此外，通过 CloudSight API 开发人员可以利用财富 500 强公司和主要零售商可用的相同技术。 CloudSight Inc. 成立于 2012 年，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。
Imagga
imagga.com
Imagga 是一个基于云和本地 API 的平台，用于为开发人员、企业和企业提供自动图像和视频标记。 Imagga 的技术可帮助公司理解其大规模动态图像和视频收藏。 目前（截至 2017 年 10 月）已被全球 11,500 多名开发人员和 220 多家企业使用，并获得了多项全球奖项和认可，例如西班牙国王陛下颁发的 South Summit '15 最佳技术供应商、世界新闻和媒体全球冠军联合国颁发的“16 年峰会奖”、IDC 颁发的“16 年全球图像分析创新者奖”等。 作为图像标记服务领域的先驱和全球创新者，该公司自 2011 年以来一直运营其云 API，并自 2013 年以来一直运营其旗舰自动标记和自动分类技术。 除了图像识别技术之外，Imagga 还提供了一个基于云的 API 平台，用于自动图像识别、标记和分类，使开发人员和企业能够构建理解图像的应用程序和解决方案。如果需要，该技术也可以作为现场安装提供。 Imagga 的图像识别技术完全自动化了为图像分配关键字和/或特定领域类别的过程。该解决方案具有水平可扩展性，可以处理需要分析和注释的任何图像负载。它可以通过定制培训和/或反馈循环来适应客户需求。 它封装在一个非常容易在云端或本地集成的 API 中，可以在几个小时内投入生产。
Altered
altered.ai
Altered 是一款下一代音频编辑器，它将多种语音 AI 技术集成到用户友好的应用程序中，为各个行业（包括播客、视频游戏工作室和电子学习）制作高质量的语音内容。