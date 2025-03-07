客户关系管理软件 - 最热门应用 - 美国

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CRM软件是客户关系管理的简称，旨在有效地跟踪和管理客户关系。它是一个记录和组织企业、潜在客户和现有客户之间交互的综合系统。该软件将重要的客户数据（包括联系信息、交互历史记录和交易摘要）整合到集中的最新记录中。 CRM 软件主要用于销售部门，充当销售人员自动化 (SFA) 的中心枢纽。它可以与各种其他业务应用程序无缝集成，例如电子商务平台、营销自动化软件、客户服务软件和CPQ软件。这种集成可确保在整个客户旅程中同步且增强的客户体验。 一些 CRM 解决方案提供广泛的集成客户相关功能，提供一体化功能，包括营销自动化、帮助台、电子商务工具、ERP、项目管理或网站管理。这种全面的方法无需额外的解决方案，对中小型企业特别有利。另一方面，独立的 CRM 解决方案主要侧重于与销售相关的功能，例如联系人、帐户和渠道管理，没有广泛的营销、帮助台或其他非销售相关的功能。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用Zoho的在线生产力工具和SaaS应用程序进行整个业务。超过5000万用户在全球范围内信任我们。尝试我们永远的免费计划！
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel是一个白色标签的销售和营销平台，适用于数字代理商和顾问。功能包括带有智能清单的CRM，电子邮件，2向SMS，合并的SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB聊天，出口通话，呼叫跟踪，呼叫录音，电源拨号器，表单构建器，调查构建器，调查构建器，漏斗构建器，漏斗构建器，网站构建器，网站构建器，网站构建器，网站构建器，，网站构建器，，网站构建器，，网站构建器，，网站构建器，网站构建器，，构建器，网站构建器，网站构建器，，构建器在线调度，工作流程自动化，报告，Webhooks等！代理商帐户包括可以克隆的无限子（位置）帐户，以加快设置的速度。将自己的Twilio＆SMTP凭据带给您的帐户供电，使您可以通过电子邮件，电话和短信访问批发费率。从14天的免费试用期开始！
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
Pipedrive
pipedrive.com
每个公司都需要正确的工具来开花。为了扩展您的业务，您需要可访问的软件，提供正确的功能，快速掌握并突出关键机会。 PipEdrive是一种以销售为中心的CRM（客户关系管理）工具，该工具具有各种大小的爱使用。有100,000多个付费客户跨越179个国家，我们的CRM简单而强大的设计将销售团队吸引到优先级的可用性。当使用Pipedrive时，没有什么可以落在裂缝中，可以使您的团队花费更少的时间归档和更多的时间销售，而CRM软件既敏捷又强大。 Pipedrive旨在帮助小型企业发展。十多年来，我们一直致力于建立最好的CRM - 销售人员和销售人员的CRM。结果是一种易于使用，有效的销售工具，可以集中您的数据，帮助您可视化整个销售流程并赢得更多交易。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一种具有语音和30多个数字频道的全渠道客户参与解决方案，用于自机器人的自助服务的高级AI选项，例如机器人，主动的外展工具以及了解客户意图的智能虚拟代理。它提供了300多个预建立（包括领先的CRM）以及完全集成的，AI驱动的劳动力参与管理和分析解决方案。 RingCentral接触中心与RingCentral MVP解决方案紧密集成，为客户提供了企业级语音基础架构的好处，并综合的统一通信能够实现无缝的跨职能协作。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前称为 ConnectWise Manage）专为销售、服务和支持技术的公司而设计，是全球领先的业务管理平台。技术解决方案提供商 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 来实现更大的责任感、运营效率和盈利能力。 ConnectWise PSA 利用云促进业务流程自动化、帮助台管理和客户服务、销售、营销、项目管理和业务分析，从而极大地简化公司的运营。 ConnectWise PSA 是一个集中式枢纽，为 TSP 提供端到端视图并完全控制其业务。 ConnectWise PSA 还为其用户提供了强大的创意、专家和解决方案网络。作为技术服务行业的资深人士，ConnectWise PSA 15 年来一直是技术公司的首要业务管理平台。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一个面向独立企业主、自由职业者和服务专业人员的商业工作区。它以专业体验连接所有客户接触点，包括数字表格、报价、合同、发票、数字支付、通信、日程安排，甚至客户门户。 Bloom 是一整套适合现代创意人士、自由职业者和小型企业的商业工具。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不仅仅是客户端软件，它还是一个完全集成的基于云的平台，将完全满足大多数中小型企业的软件需求。不幸的是，许多企业主对软件感到非常沮丧，因为他们花费了太多的时间和金钱来尝试学习多个系统，然后让这些多个系统一起工作。 SuiteDash 通过将最常用的商业工具合而为一来解决这一问题。
Teamwork
teamwork.com
团队合作是一个世界领先的项目管理平台，旨在为组织自由计划，跟踪，管理和交付各种复杂项目。 全球有20,000多家企业和6,000个机构信任。该团队通过提供市场上最先进的产品管理平台来不断与客户合作。 无论您是公司所有者，团队负责人，项目经理还是个人贡献者，团队合作都可以为您提供所有无缝管理日常活动的工具。该应用程序提供了与同事在项目上合作的功能，保持工作流程的整体视图，管理任务，跟踪资源，日志时间以及最重要的是，按时交付项目。
Copper
prosperworks.com
铜是唯一建议用于Google Workspace应用程序的客户和项目管理工具。与潜在客户联系，赢交易，交付项目并创建重复客户。所有这些都易于使用。加入30,000多个服务业务，建立更有价值，持久的关系。 从我们的移动应用程序中收集网站联系表或扫描名片的潜在客户。轻松地引导您的销售管道。管道标志和报告可帮助您保持一切动态。一键单击将新客户过渡到您的入职或项目交付管道。直接在管道上管理下一步和任务，而无需单击项目。 Copper与Google的集成无缝地与您的Gmail，日历和驱动器无缝合作，您不必切换选项卡即可添加潜在客户，跟踪电子邮件对话，查找文件并管理您的营销和销售过程中的任务。 和一个新人说话？通过我们的Chrome扩展名直接从Gmail添加新触点。悬停在任何铜接触上，以获取丰富的，上下文化的沟通和活动细节。将CRM提醒和任务与Gmail收件箱一起浮出水面。通过电子邮件模板，自动化和合并字段加快电子邮件响应。 根据您的电子邮件互动，Google联系人和铜建议添加新的潜在客户并更新旧线索。手动数据输入已成为过去。您的Google日历也进行了改头换面。您可以直接从Google日历中查找事件详细信息，客户互动和材料，而不会破坏工作流程。 停止寻找文件，它们就是您需要的文件。文件和Google文档会自动与您的铜联系记录同步。快速在公司跨公司和交易记录中快速浮出水面，并根据您的电子邮件活动轻松地将建议的文件附加到Gmail中。 通过自定义报告构建器将任何数据直接从铜导出到Google表格，或将其连接到Looker Studio以可视化铜数据远端其他数据源。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Podio
podio.com
Progress Podio是一个灵活的自定义协作数据库，使您能够加速并简化工作。一个多合一的解决方案，可加速生产率，数字化基本过程，简化数据收集并在一个安全工具中自动化文档工作流程。 Progress Podio可以自动化，运营并确保重要的业务并记录降低体力劳动并提高效率的过程。通过多功能表单，功能强大的数据收集以及自动化的客户端和文档工作流程转换工作方式，并通过几个简单的单击来自定义。 从创意机构，法律服务，会计师事务所，房地产，建筑 /制造业等关键行业，再到主要部门领域 - 销售，人力资源，市场营销，法律，财务。波迪奥（Podio）连接不同团队和不同流程的能力有助于成千上万的公司在一个地方优化其整个运营。 使用Progress Podio，为您的团队提供一个单个工具，以使及时在一个工具中统一的过程自动化。从简化客户端数据收集到自动化客户端互动和协议，Progress Podio简化了您的业务最核心活动。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Deskera
deskera.com
Deskera是一个屡获殊荣的集成平台，使SMB可以使用更少的工具更快地扩展。从便利店到制造工厂，成千上万的中小型企业使用Deskera来管理会计，库存，工资单，销售和营销自动化。
Canopy
canopytax.com
摆脱会计师事务所的束缚，从单一的中央中心管理您的团队、客户和任务。 Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，专为税务、簿记和会计师事务所构建。发送提案、接受付款以及介于两者之间的一切 - 无需额外登录、过多点击或压力。实践管理套件专为适合您的公司而构建，提供运营现代会计师事务所所需的一切，包括客户管理、时间和计费、文档管理、税务解决方案（仅举几例）以及工作流程和自动化，使一切变得更加轻松。释放效率。解锁有意义的客户关系。解锁轻松上传的文档、自动化、更快的支付，甚至人工智能。借助 Canopy，您可以解锁您一直想要的公司。免费试用 Canopy 15 天，或与客户经理联系以获得定制演示。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可帮助公司和企业家内部和外部提高效率的软件。我们的平台提供CRM，联络中心，网站建设者，在线商店，营销活动和其他销售工具。此外，还有安全的Intranet，任务和项目管理，实时文件共享和存储，通信工具和组织。 HR Essentials和AI内置在Bitrix24结构中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一项计划，该计划于2012年4月作为基于云的服务启动。现在，它可以在云和本地中使用。 2024年，我们公司拥有超过1200万个组织。 Bitrix24为从小型组织到财富500家公司的客户而感到自豪。
Method CRM
method.me
Method:CRM 是 QuickBooks 桌面版和在线版用户排名第一的 CRM，在 Intuit 的 apps.com 上拥有 1,300 多条五星级评论。使用 Method:CRM 的专利 QuickBooks 集成可实现客户信息、发票、付款等的即时双向同步，使您的数据始终保持最新！更好的是，您可以将时间重新投入到日常工作中，因为 Method:CRM 可以自动执行销售线索收集以及估算和发票创建流程。借助 Method:CRM，您的工作效率将大幅提升，并且可以一劳永逸地告别重复数据输入！方法：CRM 的内置在线客户门户旨在提升您的客户服务并让您的客户回头客更多。借助 Method:CRM 强大的活动跟踪功能以及即时获得的每位客户的 360 度视图，轻松采用数据驱动的营销和销售方法。
Salesmate
salesmate.io
大多数 CRM 都是僵化的、不灵活的，并且会给组织带来大量资金，而 Salesmate 恰恰解决了这些痛点。 Salesmate 是一种灵活、可定制且经济高效的解决方案，适用于组织中的多个团队。该平台通过提供内置工具、节省集成成本和高度定制功能来解决这些问题。 Salesmate 的核心是 CRM 模块，销售、营销和成功团队可以在其中轻松管理联系人、潜在客户、客户、订阅者和日常活动。有了这些要素，CRM 模块附带了一线团队每天都可以使用的内置工具，例如呼叫、短信、管道管理、交易、对话等等。更高销售业绩的核心原因之一是能够实现运营自动化并节省更多销售时间。这是 Salesmate 提供工作流程和序列的地方。工作流程可自动执行交易分配、任务分配或基于日期的沟通等任务。而序列可以根据您的条款和条件自动进行后续操作。借助业界首款人工智能副驾驶，销售团队中的每个人都可以获得个人帮助。 “Sandy AI”可以为您预订会议、起草电子邮件或添加注释。您所需要做的就是 – 只需询问即可！我们知道，只有当营销团队产生高质量的销售线索时，销售团队才能发挥作用。这就是 Salesmate 帮助营销团队构建和执行高度个性化的营销活动并覆盖更广泛的受众的地方。不仅如此，营销团队还可以跟踪网站访问者，使用表单或潜在客户生成机器人收集潜在客户，对每个潜在客户进行评分，构建营销旅程，并将最好的 MQL 发送给销售团队以获得更大的成功。最后，优秀的客户服务团队可以真正控制企业的保留率、参与度和收入。因此，Salesmate 提供实时聊天、聊天机器人和共享收件箱等工具，为您的客户提供最佳体验。当然，您需要洞察力来预测趋势、保持敏捷并在成长之旅中做出决策。在这里，仪表板、模板、自定义报告和见解将提供您所需的一切，帮助您了解团队和业务的进展情况。从潜在客户开发到一流的客户体验，Salesmate 可以满足您团队中每个人的需要。 Salesmate 有 15 天免费试用期，您可以探索平台的每个角落，而无需透露信用卡详细信息。它安全可靠，可供团队中的每个人尝试。
Attio
attio.com
Attio 是未来的 CRM。 Attio 以数据驱动、完全可定制且直观的协作方式提供客户关系管理，推动您的业务发展。各种规模的公司——从当今发展最快的初创公司到世界上最大的企业——都使用 Attio 来构建他们想要的 CRM。
Freshsales
freshworks.com
通过上下文驱动的销售加速您的收入 个性化参与度，缩短销售周期并通过Freshsales发展业务 功能包装的产品套件，适用于各种尺寸的企业。您的团队会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售| ITSM |云PBX
Amwork
amwork.com
Amwork 是一个平台，为企业提供强大的构建器来创建独特的工作空间，从而简化其业务流程。该公司的构建器旨在使企业能够使用 CRM、项目管理、人力资源以及与业务工作流程相关的所有内容等模块创建自定义工作区。这有助于企业更有效、更高效地协作，让员工和合作伙伴无缝协作。 使用 Amwork 的主要好处之一是设置过程简单，不需要编码知识，使其成为各种规模企业的理想解决方案。该平台提供了一套重要的工具，使企业能够实现流程自动化并减少手动工作量，从而提高生产力和盈利能力。 通过使用 Amwork，企业可以从有组织且简化的日常运营方法中受益。该平台的 CRM 模块可帮助企业管理客户交互，而项目管理模块使团队能够高效协作和管理项目。人力资源模块有助于管理员工记录、福利和其他与人力资源相关的任务。借助 Amwork，企业可以在一个中心位置管理所有这些任务，从而简化工作流程并减少错误。 总的来说，Amwork 是一个重要的平台，它为企业提供必要的工具来简化业务流程和改善协作，从而提高生产力和盈利能力。 简单的设置过程：Amwork 的平台旨在使设置过程变得简单，并且不需要编码知识。这使其成为各种规模企业的理想解决方案，使他们能够以最少的努力快速入门。 自动化和减少手动工作量：Amwork 提供了一套重要的工具，使企业能够实现流程自动化并减少手动工作量。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM 是一个申请人跟踪系统。 Recruit CRM 在 60 多个国家/地区使用，具有强大的功能，如简历解析器、移动应用程序、API 集成、电子邮件客户端和数百个免费招聘板。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一个人工智能驱动的营销平台，受到全球 1000 家企业的信赖，可实现营销自动化和集中化，同时为受众提供引人入胜的个性化体验。机构和合作伙伴直接或通过白标设置使用 VBOUT 来构建自定义计划、管理子帐户以及将一个客户帐户的资产共享给多个客户帐户。 使用 VBOUT，您可以： * 从一处管理您的所有社交媒体。 * 通过创建和发送获胜的电子邮件活动与您的客户互动。 * 无需编码即可设计令人惊叹的个性化动态登陆页面。 * 使用直观的视觉生成器创建自动化。 * 培养潜在客户，从点击到成交，甚至更进一步。 * 轻松增加和维护您的受众群体列表。 * 在可定制的仪表板上跟踪和分析您的所有营销活动。 该平台具有简单的拖放登陆页面和表单、直观的视觉自动化构建器、社交媒体管理、电子邮件营销工具以及用于各种营销活动的不断增长的预构建模板库。深入的本地分析和潜在客户跟踪使营销人员能够全面了解他们的渠道、列表参与度和营销活动绩效。 成长型企业和机构信赖 VBOUT 的灵活平台和屡获殊荣的免费高级支持，帮助他们吸引合适的客户，将更多访客转化为客户，并在一个易于使用的平台上开展完整的营销活动。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地专业服务企业的使用和喜爱，用于管理其客户工作并实现盈利。基于端到端云的平台可以管理客户工作交付的各个方面，从潜在客户到付款，包括销售、项目、票据、保留、时间表、资源等，无论您身在何处。客户工作管理平台注重时间和金钱，让您全面了解最新的业务数据和财务绩效。将客户通信、活动和工作集中在一个平台上，您始终知道事情在哪里，而无需请求状态更新。 Accelo 简化了整个业务和团队的工作流程并提高了效率，以增强可见性和协调性，帮助领导者运营业务，帮助专业人员专注于最重要的工作。通过利用强大的自动化功能，管理人员能够轻松地在预算范围内按时交付项目。 Accelo 的最新且安全的分析使领导者有信心做出明智的决策，确保业务的增长和繁荣。
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
数以千计的小型企业使用 Less Annoying CRM 来管理联系人、跟踪销售线索并掌握后续情况。免费客户服务使设置变得简单。
VipeCloud
vipecloud.com
具有令人耳目一新的人性化风格的成长软件。 CRM、电子邮件营销、社交发帖、短信、视频电子邮件、集成等等。 您获得的支持越好，您的业务发展就越快。
Markate
markate.com
Markate.com：面向家庭服务提供商的强大 CRM、工作管理和营销自动化工具 Markate 应用程序非常适合每个寻求经济实惠、移动就绪、易于使用的端到端管理解决方案的服务企业。了解 Markate 如何帮助您的业务。 * 您的业务，Markate 为您服务 Markate 与您合作，共同努力实现您的业务目标。 * 简化您的运营以提高效率 旨在减少文书工作、自动化流程并节省您的时间。 * 经济实惠、灵活的解决方案，满足您的需求 旨在为小型企业提供支持，帮助他们更高效地运营，同时最大限度地减少开支。 * 最大化时间、资源和利润 它可以简化您的运营，以便您可以专注于真正推动业务发展的事情。 * 终身留住客户 配备旨在提高客户保留率的营销工具，这是您业务成功的关键因素。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com 专为数字营销机构设计。它提供一站式平台，您可以在其中管理搜索引擎优化、点击付费、网页设计和开发以及其他项目，管理销售、客户关系发票和账单以及整体支持。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助敏捷 CRM，中小型企业现在可以： * 使用简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 * 将网站访问者直接转化为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户 * 启用多渠道通信，能够从同一页面给联系人打电话、发送电子邮件或发推文 * 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 * 在一个地方管理帮助台票证以及所有客户历史记录 * 在一页中详细记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排序 * 使用广泛的集成在一个页面上查看来自各种其他业务应用程序的客户数据
Vtiger
vtiger.com
Vtiger是领先的CRM解决方案，该解决方案在行业领先的开源核心上进行了架构。超过300,000家公司信任其核心销售，营销和支持功能。 Vtiger一直被顶级评论网站始终被认为是CRM领域的领导者。 借助新的Vtiger Cloud CRM V9，公司可以以一小部分成本访问AI/ML驱动的企业级CRM功能。使您的团队能够在Vtiger的整个客户购买旅程中提供出色的客户体验。注册无义务15天的自由试验，以测试平台。 Vtiger的使命是构建软件，该软件为中小型企业的面向客户团队提供了与客户建立富有成果和持久关系的能力。 Vtiger CRM在一个地方为您提供了360度的所有客户信息，并通过实时操作和对话见解来帮助您优化销售，支持和营销接触点。 Vtiger CRM可帮助团队在整个客户生命周期中创造令人愉快的体验 - AI驱动的CRM和强大的自动化工具可帮助销售团队专注于合适的交易并实现增长。 借助Vtiger，请获得统一的CRM打破孤岛，并在同一页面上以单一的真实来源获得营销，销售和支持。 通过多个渠道与客户互动来提供卓越的客户体验和支持。 使用Android和iOS的移动应用程序来管理您的工作。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受团队喜爱的现代化、经济实惠的 CRM。它易于使用、易于定制，并可随着公司的发展而扩展，解决传统 CRM 无法解决的常见痛点。 Insightly 帮助团队建立和转换销售渠道、提高生产力并建立持久的客户关系。在一款易于使用、灵活且安全且可随您的业务扩展的 CRM 中集中管理您的所有客户、销售和业务数据（潜在客户、联系人、电子邮件、事件、报价、项目、任务、机会和业务报告） 。利用 Insightly 的企业级产品、价格手册和报价 (PPQ) 功能提高销售效率和透明度。在 Insightly 平台内快速搜索、跟踪和管理数百万种不同的产品和服务。将产品和服务与个人机会联系起来，消除人为错误、瓶颈和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的现场团队只需点击几下即可为其机会生成自定义报价、合同和建议。完全控制和了解您销售的产品、销售对象、销售时间和价格。使用 Insightly 的自定义对象和应用程序根据您独特的业务需求和偏好定制工作流程和流程，确保高采用率和满意度。使用 AppConnect 将 Insightly 与 500 多个流行应用程序集成。 Insightly 的本机 CRM 集成包括： Gmail Google Workspace 和 Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用适用于 Android 和 iOS 的屡获殊荣的移动应用程序随时随地管理一切。扫描名片并一键上传所有信息，实时更新项目和记录，并使您的现场团队能够在客户所在地创建和更新机会。 Insightly CRM 在任何垂直领域都很强大，客户可以在同一平台中添加用于营销自动化、客户服务和集成的配套产品。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一体化小型企业管理软件，可帮助您简化业务，以便您可以重新做自己喜欢的事情。借助 Thryv，小企业主可以更好地沟通、解决更多业务挑战并变得更有条理。与 Thryv 合作，超越客户的期望并增强您的在线形象，这一切只需一次登录即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，专家了解小企业主的目标和独特需求。 Thryv 手柄： * 客户沟通 * 估价、发票和付款 * 预约安排 * 声誉管理 * 社交媒体管理等等！ Thryv 可以自动执行任务，并将客户置于业务中心，通过一款易于使用的软件，可以轻松接触更多客户、保持井然有序、更快获得付款并自动生成评论。 Thryv 使客户可以轻松地： * 通过评级和评论、社交存在和准确的搜索结果在线找到您。 * 轻松即时地互动、接收提醒、发送短信和电子邮件以及安排约会。 * 轻松付款，立即收到收据，知道它是安全可靠的并选择付款方式。 * 与要求他们回复的自动消息保持联系，保持联系并请求评论。 Thryv 屡获殊荣的软件正在帮助美国、加拿大和澳大利亚的 45,000 多家企业转变其开展业务和管理客户的方式。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齐全的 CRM，可帮助您的团队组织起来，了解日常工作，并通过您的销售团队真正喜欢的强大、易于使用的销售平台完成更多工作。通过即时可见性更智能、更快速地工作，使销售团队能够事半功倍。通过将所有工具集中在一处，加快周期时间、达成更多交易、节省时间、改进业务流程并确保不会出现任何遗漏。借助 FreeAgent CRM，让您的业务摆脱电子表格和电子邮件的束缚，赢得您的工作日。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
Claritysoft
claritysoft.com
Clarity CRM 独特地融合了简单性、实用性和灵活性，通过直观、完全可定制的界面提供强大的营销自动化、销售自动化、客户服务工具等。 Claritysoft 的 Clarity CRM 的设计非常注重可用性，旨在增强用户体验并最大限度地提高用户采用率。 Clarity CRM 以极低的成本为您提供企业级的强大功能和功能。
Nimble
nimble.com
Nimble 是一款面向整个团队的以关系为中心的 CRM。借助可定制的联系人记录和易于使用的看板式工作流程，管理客户信息从未如此简单。 Nimble 可以轻松地与 Microsoft 365 和 Google Workspace 集成，从您的所有平台收集联系人和潜在客户，而我们的自动化工具则可以处理繁忙的工作。专注于最重要的事情 - 发展您的业务和培养关系，因为 Nimble 可以简化您的工作流程以实现最大生产力。
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Snov.io 是您发展业务所需的一切！凭借其屡获殊荣的潜在客户开发、电子邮件验证、自动电子邮件推广、电子邮件预热和客户管理工具，您可以自动化并加速大规模销售。
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MyBirdy 是一个集中式 CRM 解决方案，可在多个设备上使用，从世界任何地方管理您的销售、任务、客户等。
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
销售人员的CRM用于销售人员 Pipeline成立于2006年，是中小型企业最受收养的CRM，赋予了整个行业的销售团队的能力，以建立改变游戏的关系。管道围绕易于使用且可自定义的用户体验，以销售为中心的功能以及领先的客户支持和服务构建。如今，60个国家 /地区的18,000多名用户使用管道来吸引其销售，加速机会并完成更多交易。 Pipelinecrm是一家全方位的销售CRM，以其简单，强大的功能和世界一流的客户支持而闻名，没有高价标签。 这种高级可自定义和自动化的CRM系统帮助许多基于服务的企业轻松地管理联系人，潜在客户，广告系列和团队合作，以消除用户消除摩擦，加速销售并将一次性购买者转变为终身客户。 获取销售CRM平台，可提供简单的设置，无缝集成，完整的自定义和直观的工具。使用Pipeline CRM软件，您将拥有加速销售所需的一切。
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客户体验的同时实现收入目标非常困难。 Zendesk Sell 让一切变得简单。 Zendesk Sell 是一款现代销售 CRM，可帮助您增加收入，设置快速、直观且易于喜爱。 Sell 具有生产力工具、高级分析以及从销售到服务的完整客户视图，通过一个集中的工具提供您的销售团队所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 产品组合的一部分，旨在创造更好的客户体验。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的超过 160,000 名客户提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行动为中心的销售 CRM，可帮助中小型企业控制其销售。专注于下一步需要做什么，跟进每一个线索，让团队保持一致，并完成更多交易，一次一项销售行动。节省时间并自动化您的管理和数据输入。从网络上的任何地方单击即可生成潜在客户。通过 iOS 和 Android 移动应用程序随时随地获得 CRM 的优势。在 37 秒内创建交易并发送销售报价。有什么问题吗？我们通过电子邮件、电话和聊天提供支持。
Indy
weareindy.com
使用 Indy 为自由职业者提供的一体化 CRM 软件寻找线索、撰写提案、规划项目、跟踪工作、与客户聊天以及发送发票。免费试用！
Shape Software
setshape.com
Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
Striven
striven.com
您的业务处于最佳状态。 Striven 是一款一体化业务管理软件，提供您增加收入、高效工作和改进运营所需的一切。 Striven 是一个完整的软件解决方案 - 我们将会计、销售、项目、管理和报告所需的所有核心功能组合到一个简单的系统中。简化、统一、繁荣。有了 Striven，您将不再需要单独且未连接的软件应用程序。最后，您可以在任何地方、任何设备上运行整个业务。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
SaleSmartly
salesmartly.com
全渠道客户通信平台，集成实时聊天，WhatsApp，Facebook Messenger，Instagram，Telegram，Line，Line，Email，Wechat。 所有功能可帮助您提供更快，更好的支持： *通过实时聊天，Messenger，WhatsApp，Telegram，Instagram，Line，Line，Email，Wechat等，将所有多通道消息集中到一个地方 - 无缝从事销售，营销或服务，以确保统一的客户体验。 *通过我们的内置自动化消除重复性任务，可以在几秒钟内完成客户支持，而不是数小时 - 降低响应时间并提高效率。更智能工作，不要更努力，因此您可以专注于发展业务。 *共享的聊天使团队可以有效地与纪律和计划合作 - 将所有消息传递渠道合并为一个后端，并在具有自动化聊天分布和内部会话分布的团队之间有效合作。 *有效，方便地细分，在一个地方跟踪和分析客户 - 创建联系数据库，访问完整的联系活动历史记录，浏览历史记录并将您的数据与信息系统同步。 *跟踪关键指标和趋势 - 多维视觉指标清楚地显示了查询类型，频道，客户，产品，销售等之间的联系。使数据易于衡量和共享，以帮助您制定业务计划。 *讲客户的语言，即使不是您的母语 - 我们的实时翻译使您能够自信地与客户交流并利用国际市场。
Capsule
capsulecrm.com
简单但功能强大的 CRM。加入超过 10,000 家全球企业，发现管理联系人、销售和发展持久关系的更简单方法。