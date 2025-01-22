计算机辅助翻译软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

Lokalise

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Lokalise 是增长最快的人工智能翻译管理系统，具有简洁明了的 UI/UX 和适当的定价，受到全球数千家公司的信赖。 作为真正的多平台软件，Lokalise 允许敏捷团队将所有数字资产转换到一个地方：网络和移动应用程序、游戏、其他软件、营销和其他文档等。 当 KPI 包括缩短上市时间和降低成本，以及通过重复任务的自动化消除疲劳和挫败感时，Lokalise 效果最佳。 通过 Lokalise，您可以： ✓ 利用 AI 的才华提升您的内容。在几秒钟内获得上下文感知的、无可挑剔的翻译。翻译、缩短、改写、优化 SEO 等等。 ✓ 翻译您的本地化文件（.xml、.strings、.json、.xliff 等）。 ✓ 与您的内部团队、自由职业者、社区、合作伙伴机构或较大的 LSP 进行翻译。 ✓ 从机器翻译引擎（Google、DeepL）获取即时结果 ✓ 创建包含任务和自定义翻译状态的高级本地化工作流程 ✓ 在一个平台上协作并管理所有软件本地化项目。 ✓ 将翻译集成到开发和部署流程中。 ✓ 使用预定义的自定义规则、API 设置自动化工作流程，并使用 Webhook 或与其他服务（GitHub、Slack、JIRA、Sketch 等）集成。 ✓ 添加屏幕截图以自动识别文本并与项目中的文本字符串进行匹配。 ✓ 将草图画板上传到 Lokalise，或在 Figma 或 Adob​​e XD 与 Lokalise 之间交换屏幕截图，并允许翻译人员在开发开始之前开始工作。 ✓ 实时预览翻译在您的网络或移动应用程序中的外观（iOS SDK 实时编辑模块）。 ✓ 集中您的翻译内容并与产品和营销团队共享工作区，他们能够从各个位置（GitHub、GitLab、Bitbucket、WordPress、Contentful、Intercom Articles 等）提取内容 Lokalise 的主要受众包括开发人员、项目/产品/本地化经理、营销人员、客户服务人员、设计师和翻译人员： * 开发人员 - Lokalise 是由开发人员为开发人员创建的。因此，精通技术的团队可以看到我们的 API、CLI、文档和其他工具非常全面和直观。 * 经理 - 管理您的本地化流程并使其持续进行。将任务分配给翻译人员，通过为所有协作者添加屏幕截图或评论来提供上下文信息。同时，通过一个仪表板跟踪他们的进度。 * 营销人员 - 简化并加快您的本地化流程。创建个性化、有影响力的营销活动并立即启动您的 GTM 计划。 * 客户服务 - 通过实时聊天翻译和多语言知识库文章，以客户的母语为他们提供支持。让您的服务台走向全球。 * 翻译员 - 利用最具创新性的翻译平台加快您的工作速度并提高您的能力。利用众多 CAT 功能：翻译记忆库、上下文编辑器、术语表、预翻译功能等等。 * 设计师 - 可以通过与 Sketch、Figma 和 Adob​​e XD 集成来填充和审查不同语言的设计。在流程的早期发现并修复与翻译内容的契合度有关的任何设计错误，可以为设计人员节省很多麻烦，并显着缩短产品发布时间。