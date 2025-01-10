人工智能销售助手软件 - 最热门应用 - 菲律宾

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AI 销售助理通常称为 AI 虚拟销售助理，是旨在通过集成人工智能自动执行各种任务和流程来支持销售代表的应用程序。这些任务包括领导资格、后续活动、渠道管理、预测、会议安排和数据输入。销售和营销团队经常部署人工智能销售助理来自动执行日常任务，从而有更多时间来处理复杂且艰巨的职责。这些工具通常与其他软件兼容，或者可以与现有 CRM 系统无缝集成，尽管许多工具也是独立的解决方案。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 发送和接收短信和彩信 * 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） * 短信工作流程 * 短信机器人 * 多级IVR * 实时代理协助 * 人工智能短信副驾驶 * 人工智能辅导 * 情感分析 * AI通话评分 * 实时通话监控 * 共享 WhatsApp 收件箱 * 自动呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多个国家/地区的商务电话号码
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。 语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 语音助手，可帮助在会议期间进行转录、总结笔记和完成操作。我们的 AI 助手 Fred 与世界上所有领先的网络会议平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等业务应用程序集成。记录：即时记录所有主要网络会议平台的会议。邀请萤火虫或让它自动捕捉它们。转录：Fireflies 可以转录实时会议或您上传的音频文件。浏览文字记录并同时收听音频。总结：AI超级摘要为您提供详细的会议概述、大纲、会议记录、关键词和行动项。在 5 分钟内快速跟踪并浏览整个会议！协作：添加评论并标记通话中的重要时刻，以便队友轻松查看。搜索：在 5 分钟内查看长达一小时的通话。筛选操作项、日期、指标和其他重要主题。集成：当您的会议笔记、笔录和录音自动与您已使用的工具和平台同步时，它们会更有价值。在 Salesforce、Hubspot、Slack、Zapier 等 CRM 和协作应用程序中记录会议笔记、文字记录和录音。分析：对话智能生成有关通话时间、主题趋势、情绪等的见解。对话智能套件可让您识别哪些内容在通话中，哪些内容不在通话中。见解可帮助您指导销售团队完成更多交易。它们通过识别候选人面试中的趋势来帮助您的招聘人员更快地聘用顶尖人才。您的整个组织可以通过倾听客户的声音来构建更好的产品。通过客户和团队的互动，了解哪些消息传递有效，哪些无效。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球对话分析提供商，为营销人员提供数据以做出自信的战略决策。包括华盛顿邮报、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在内的超过 100,000 名用户依靠 CTM 做出数据驱动的广告决策。 CTM 与营销人员日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫跟踪提供商之一，目前仍由其创始人 Todd 和 Laure Fisher 夫妇拥有。 CallTrackingMetrics 年复一年被 G2 和 Capterra 等顶级软件出版物评为行业领导者，并因其成长和创新文化而经常受到认可。
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款专为中小型企业 (SMB) 设计的全渠道基于云的电话系统和客户参与平台。 Aloware 的主要功能之一是它与各种 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通信渠道（包括 VoIP 电话、短信和电子邮件）的集成。 这使得中小型企业能够通过单个仪表板管理所有客户对话，从而更轻松地跟踪交互、确定潜在客户和支持请求的优先级，并确保销售和支持团队及时跟进。 Aloware 还拥有符合 TCPA 标准的 Power Dialer，可帮助客服人员最大限度地提高通话效率，而不必担心意外拨打 DNC 号码或被标记为“诈骗”。 Aloware 的最新竞争功能是其自己的应用内人工智能聊天机器人 AlohaBot，它不需要第三方应用程序集成，使其更流畅、更快，并且是市场上最先进的。 与传奇的 Sequence+ 相结合，Aloware 使企业能够实现工作流程自动化并触发短信/彩信、电话和电子邮件活动等操作，为中小型企业提供了一款一体化通信工具，以在其行业中获得最领先的优势。
Gong.io
gong.io
查看更多。了解更多。赢得更多。收入智能平台（Gong 设计）通过准确了解客户互动来实现组织转型，从而提高业务效率、改善决策并加速收入增长。它使公司能够在一个集成平台上捕获、理解所有客户互动并采取行动。Gong 的收入智能平台使用专有的人工智能技术来准确了解客户互动，以提高可视性、推动决策并调整组织的战略，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等数以千计的创新公司信赖 Kong 为他们的客户现实提供支持。龚是一家总部位于旧金山湾区的私营公司。 G2 的软件用户受众将Gong 在 2021 年和 2022 年“百强最佳软件产品”列表中排名第一。Gong 还在另外七个 G2 Best Of 列表中获得认可，包括： 最高满意度产品排名第一 前 50 名排名第一企业产品在前 50 名中端市场产品中排名第一 最佳销售产品 小型企业产品 增长最快的产品 欲了解更多信息，请访问 www.gong.io。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款人工智能驱动的视频会议和会议工具。借助人工智能驱动的会议摘要，Vowel 使每次会议都更具包容性和价值，并提供简单、安全和可靠的体验。主持、录制、转录、剪辑、搜索和共享会议 - 无需任何附加组件！主要功能： - 人工智能驱动的会议摘要，挂机后立即可用 - 人工智能驱动的行动项目（实时建议） - MeetingGPT，人工智能驱动的会议问答 - Catch Me Up 会议回顾 - 在以下位置举办愉快的视频会议您的浏览器 - 一键记录和转录，即使是免费计划 - 实时协作处理议程和会议记录（包括行动项目） - 在所有会议内容中搜索说过的每一句话 - Zapier 集成 - 剪辑会议时刻并分享即时背景 - 通过通话时间跟踪、表情符号、举手等让会议更具包容性，立即免费试用 Vowel！
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基于人工智能的工具，旨在彻底改变会议期间的笔记记录方式。它专注于即时总结会议，使用户能够专注于对话而不是记录细节。 该工具的工作原理是记录、抄写、突出显示和总结会议期间讨论的要点。会议结束后，Fathom 会提供摘要，这些摘要会在会议结束后在简洁的时间内准备好。除了转录和摘要之外，Fathom 还提供共享会议特定部分的剪辑的选项，这对于向同事或同事提供背景信息非常有用。利益相关者。 除了其功能之外，Fathom 还自动将会议摘要和任务同步到用户的客户关系管理 (CRM) 软件，从而为用户节省大量会议后数据输入任务的时间。 Fathom 旨在兼容多种视频会议平台和语言，目前支持 28 种全球通用语言，使其成为国际团队或企业的灵活工具。该工具还与各种流行的工作场所工具集成，使用户能够轻松地将摘要和操作项复制/粘贴到 Slack、Google Docs、Gmail 或其他任务管理程序中。 客户反馈强调了该工具的效率、易用性及其在会议期间提高工作效率和整体对话参与度的能力。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Laxis
laxis.com
Laaxis 旨在优化客户对话，是一款人工智能会议助手，旨在帮助收入团队从互动中获取关键洞察，并在各种商业能力中表现更好。 该工具使用人工智能系统来记录、转录并提供客户会议期间讨论的要点的精确提炼，确保不遗漏任何关键细节。 该工具对各种专业人士都有好处，包括销售、营销、业务开发、项目经理以及产品和用户体验设计师，因为它在市场研究、跟踪投资组合笔记、捕捉客户需求和活动等不同领域提供帮助。 Laaxis 的特点是能够跨各种平台集成，包括视频会议和客户关系管理 (CRM) 系统，并自动输入客户的操作和活动。 它可以自动生成会议摘要和后续电子邮件，并使用户能够一键将客户需求、行动项目和会议摘要保存在 CRM 中。 用户还可以从单个或一组会议中提取相关见解。通过包含语言偏好，Laxis 支持多语言交互，确保会议的准确实时转录和多语言交互的详细记录保存。 它还允许用户只需单击一下即可重新调整音频内容的用途，例如播客、网络研讨会和会议。
Kixie
kixie.com
Kixie 是一个销售参与平台，通过为 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他领先的 CRM 提供超可靠、轻松的自动化呼叫和短信来提高销售团队的绩效。只需单击一下即可从 CRM（或 Google Chrome 中的任何网页）拨打电话或发送短信，每次互动都会自动记录在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 扩展使销售和其他面向客户的团队能够通过一套高级呼叫和短信功能提高绩效。 Kixie 会自动识别您在 Chrome 中访问的任何网页上的电话号码，并在每个号码旁边放置一个点击通话按钮，以进行一键拨号。电话、短信、处置和活动都会自动记录在您的 CRM 中，实际上消除了繁琐的手动记录保存的需要，这些记录会拖慢销售人员的日常活动。 特点包括： • 自动通过联系人列表进行 PowerDial。使用多线 PowerDialer 同时拨打多达 10 个号码，将工作效率提高十倍 • 先进的人工智能支持的本地状态让用户可以使用与呼叫对象具有相同本地区号的号码进行呼叫
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智能驱动的销售支持软件彻底改变您的销售策略。 CoPilot AI 是一个尖端平台，可以改变您和您的团队开拓客户、吸引和转化客户的方式。 CoPilot AI 通过以下方式支持营销和销售团队： • 识别与您的业务目标相符的高意向潜在客户并对其进行优先级排序 • 生成有目的的消息，吸引潜在客户并引导他们实现转化 • 提供个性化见解，帮助您定制沟通方式以提供正确的信息以正确的方式传达信息 CoPilot AI 旨在完善您的销售策略，提高转化率，并充当智能盟友来完成更多交易。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自动化所有勘探工作 通过唯一能够实现一切自动化的人工智能，实现销售人员的潜力：从研究和发现到参与、互动和机会——免提。
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智能驱动的会议记录工具，可以让以客户为中心的人员轻松了解和倡导客户的需求。 Grain 连接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等会议平台，以自动记笔记、保存记录并从每次客户对话中捕获洞察。与常规会议录音、笔记或收入情报工具不同，Grain 简单、易于访问且适合所有角色。任何人都可以轻松地用自己的声音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客户的观点，以创建与客户保持一致的团队和明智的决策。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 构建基于大数据的软件和工具，使领导者能够做出更好的决策并自动化计划和活动，以最大限度地利用资源以获得最佳回报。
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。Draup 由人工智能、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 专家构建，将人工智能驱动的分析与人工管理相结合。 该平台提供基于数百万个数据点的超针对性洞察，并提供由最新且经过验证的数据支持的可行策略。 Draup 的数据经过专家研究人员和分析师的审查，以确保信息公正。该平台具有快速入门、持续支持和敏捷部署的特点，可以满足不断变化的需求。 它提供近乎实时的数据刷新、灵活的交付模式和可预测的费用。 Draup 提供对其平台、自定义报告和数据导出/REST API 的多渠道访问，以便无缝集成到企业解决方案中。总体而言，Draup 旨在支持人才和销售团队做出数据驱动的决策并加速全球企业的收入增长。
LinkedCamp
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Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Salesflare
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尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Writecream
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Writecream 是一款创新的人工智能营销工具，它使用先进的机器学习为您撰写文案 - 用于 Google 广告、登陆页面、产品描述、博客文章、社交媒体等。此外，您还可以使用 Writecream 为对外营销活动生成引人注目的个性化介绍。
Outplay
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Outplay 是每个成长型销售团队所需的唯一销售参与平台。它可以帮助销售代表从一个地方寻找、参与、跟踪和销售，而无需使用多种工具并支付多种账单。Outplay 提供强大且个性化的多渠道外展、外向销售自动化，可提高效率，提供数据驱动见解的高级报告和更多。 Outplay 与各种 CRM、收件箱等进行双向集成，以帮助销售团队通过单个仪表板预订会议并跟踪绩效。 Outplay 直观的用户界面和行业领先的客户支持使团队能够快速组建和运行，立即开始预订会议。不是下个季度。凭借强大的拨号功能、人工智能驱动的对话智能和数以百万计的领先采购数据库等改变游戏规则的功能，Outplay 无需高昂的价格标签即可改变销售参与度。通过 Outplay（一体化销售）取代多点解决方案和发票新时代团队的堆栈。获取内置的销售勘探工具、多渠道销售参与平台、入站转化和计划工具以及对话智能平台，以超越您的目标，而不是预算。
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Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的回复率提高 3 倍。 * 多渠道外展：电子邮件、电话、LinkedIn 等。 * 人工智能驱动：让销售代表专注于销售，而人工智能则负责其余工作。 * 送达率优化：将您的电子邮件放入潜在客户的主收件箱中。 * 购买意向信号：针对正在积极寻找像您这样的解决方案的买家。
Pocus
pocus.com
Pocus 将数据转化为收入。结合您的团队需要的所有产品使用情况和意图信号，确定最佳机会的优先级并采取快速行动。 Pocus 可以帮助您根据真实的购买信号构建渠道，而不是您团队的最佳猜测（无论是推出新徽标还是扩展现有徽标）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的市场营销团队每周可以节省 10 多个小时来挖掘数据，充满信心地查找并达成交易。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客户团队的端到端人工智能会议助手。其人工智能技术可帮助面向客户的团队在重要会议之前、期间和之后捕获重要的客户信息。 Avama 分析对话见解和情报，帮助销售代表缩短销售周期并取悦更多客户。借助 Avama，您可以自动记录所有会议、获取完整的文字记录和摘要笔记，以及直接同步到 CRM 的可操作见解。通过直接在记录中搜索并使用已确定的主题来准确找到您要查找的内容，可以更快地查看通话和会议。 Avama 与您最喜爱的工具无缝集成。
HyprWin
hyprwin.com
根据相关数据探索潜在客户开发的复杂环境可能既耗时又昂贵，销售代表常常发现自己不知道如何有效地传达产品的价值，从而导致错失销售机会。传统的入职流程长达三个月以上，进一步加剧了资源紧张，而且无法保证立即创收。许多企业销售组织缺乏一致、易于遵循且有效的销售工作流程，加剧了这些挑战。 HyprWin 显着简化了这一过程。只需输入您理想的客户资料，我们的系统即可在几秒钟内获取理想的销售线索，并将所有必要的销售线索数据编译到结构化的销售工作流程中。利用人工智能，我们将您的产品价值与潜在客户数据相结合，为向潜在客户阐明好处提供清晰的指导。这项创新将销售入职时间缩短至几天，同时确保在销售工作流程中遵守行业最佳实践，而这种质量通常只能通过昂贵的指导才能实现。此外，我们的人工智能驱动平台有助于制定外展策略、投资回报率估算和引人注目的胜利故事，有效地帮助销售代表出色地履行职责，从而为您的企业增加收入。
SetSail
setsail.co
SetSail 是一个销售数据平台，可自动捕获销售活动、提供收入情报并提高销售绩效以增加收入。
CloseFactor
closefactor.com
CloseFactor 是世界上第一个面向收入团队的 GTM 操作系统。凭借其快速发展的工具集，CloseFactor 帮助企业利用 ICP 填充其管道。 CloseFactor 使用机器学习自动整理有关公司的非结构化信息并提取可供市场营销团队采取行动的有意义的见解，从而识别您的最佳客户，从而帮助销售和营销团队实现他们的目标。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一个收入支持平台，使收入团队能够推动可持续的收入增长。 GTM Buddy 致力于帮助新一代更聪明的卖家。想象一下这样一个世界：人工智能负责在正确的时间标记和显示正确的内容，以帮助卖家就地进行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕是卖家突破配额的秘密武器，帮助销售代表分享回答买家紧迫问题的内容，为关键会议做好准备，并花更多时间进行实际销售通过减少手工繁琐的工作。
Pega
pega.com
Pega 是一个强大的低代码平台，可为世界领先的组织构建敏捷性，以便他们能够适应变化。客户使用我们的人工智能决策和工作流程自动化来解决他们最紧迫的业务挑战——从个性化参与到自动化服务再到简化运营。自 1983 年以来，我们构建了可扩展且灵活的架构，帮助人们专注于最重要的事情，从而满足当今的客户需求，同时为未来不断转型。
Regal.io
regal.io
Regal 是人工智能驱动的 CX 的新标准。 Regal 了解实时客户意图信号，并与 Regal AI 代理和人工代理相结合，自动定制多点触控入站和出站交互。 客户至上的品牌包括 Angi（以前称为 Angie's List）、AAA、Google、Harvard（通过 Podium Education）、K Health、Kin Insurance、Ro、Toyota 和 Varsity Tutors，通过 Regal 改善了与数亿客户的互动，领先收入达到 5B 美元。 Regal.io 总部位于纽约，获得 Emergence Capital、Founder Collective 和 Homebrew 等领先投资者 8300 万美元的支持。
FunnL.ai
funnl.ai
在 FunnL.ai 探索人工智能驱动的漏斗的未来。自动化潜在客户开发、智能地吸引潜在客户并大幅提升转化率。通过我们先进的漏斗解决方案释放您业务的全部潜力。
Icereach
icereach.com
使用 Icereach 将转化率提高 10 倍并大规模个性化消息。用于 LinkedIn 外展的最安全的基于云的自动化工具。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一个人工智能生产力平台，可帮助公司让每位员工都能访问并可操作其信息。其 Dash AI 知识助手可立即回答与工作相关的问题，生成相关内容，查找文档、消息、任务等。除了 Web 界面之外，Dash AI 还具有强大的 Slack 集成。它可以添加到公司 Slack 渠道中，可以自动回复常见问题。 Dashworks 目前与公司技术堆栈中的 20 多个应用程序集成。
Traq.ai
traq.ai
在买家比以往任何时候都更加了解情况的世界中，赢得更多交易不再是遵循脚本，而是更多地了解潜在客户的优先事项和痛点。通过通话录音、转录和 AI 分析，Traq.ai 对话智能平台从每次通话中提取以买家为中心、赢得交易的见解，并将其直接链接到您的 CRM。作为与任何 VoIP 电话和在线会议工具兼容的与平台无关的 AI 销售助理，Traq.ai 使每个团队成员每天都更加高效。作为销售绩效和辅导平台，Traq.ai 揭示了您团队面临的挑战，以便您可以优化培训并激发最高水平的绩效。透明、有竞争力的定价，包括免费选项。
Collective[i]
collectivei.com
高效、开明的销售团队更聪明地工作并赢得更多。 Collective[i] 是一种协调数据、人员和流程的整体方法。我们称之为客户关系优化。想象一下从您的数据、您的销售团队如何运作以及所执行的活动的一切，只需使用堆栈中的现有销售工具即可提高效率。对于销售运营和营销，Collective[i] 提供干净、全面和自动化的数据收集。使用机器人流程自动化 (RPA)，可以从销售团队使用的工作工具（电子邮件、日历等）中自动捕获活动，进行清理以更新联系人、公司名称等，并使用我们的专利技术和大量数据自动登录到 CRM网络。不会损失任何数据或宝贵的时间，记录的数据质量呈指数级提高，组织生产力提高 20-30%。 Collective[i] 保持 CRM 数据的持续适用性，自动更正过时的联系人和目标潜在客户信息。对于销售管理，Collective[i] 为每一个机会提供透明度和 AI/ML 驱动的智能。不再需要冗长的管道审查，也不再出现季度末的意外情况。管理人员可以充满信心地承诺收入，随时检查重要机会，并通过完全了解其活动的数量和质量来更好地管理和留住杰出人才。 Collective[i] 为经理提供基于 Collective[i] 庞大网络的 AI/ML 生成的有关买家的情报。对于销售专业人士来说，Collective[i] 为每个买家的旅程提供指导，人工智能/机器学习驱动提示将时间集中在哪里和谁身上，并突出显示可以帮助加速销售和提高获胜率的社交和工作网络成员。 Collective[i] 的技术具有变革性，是现代销售组织技术堆栈的重要组成部分。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：为增长驱动的团队转变 B2B 潜在客户生成 了解 Leadgenerator.io，这是一个创新的 B2B 潜在客户生成平台，它为销售、营销和运营专业人员重新构想并自动化了潜在客户生成流程。我们最先进的平台提供了在当今竞争格局中蓬勃发展的基本工具。基本功能： 精确列表创建：轻松构建有针对性的潜在客户列表。定制电子邮件：利用人工智能驱动的个性化实现卓越的参与率。自动外展和跟进：优化您的外展策略以利用每一个机会。销售指导和培训：增强团队能力并获得更多交易。战术推广工具：调整您的销售方法以有效实现目标。 Leadgenerator.io 专为销售开发代表 (SDR)、客户经理 (AE) 和营销人员而设计，对于寻求彻底改变潜在客户开发工作的增长驱动型团队而言，它是完美的解决方案。
Salesforge
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告别冷电子邮件模板，向程序化冷电子邮件外展问好！ Salesforge 是一款一体化销售执行超级应用程序，通过解决大规模个性化冷电子邮件外展的需求，同时保障您的电子邮件送达率，为每个销售团队提供实现目标的最高可能性。我们通过启用实时 AI 和通过机器学习来决策关键的销售活动，增强每种语言的消息传递，并消除对各种销售点解决方案的需求，从而提高转化率。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker 是一种先进的人工智能引导工具，旨在通过大规模实现超个性化来增强销售互动。该工具最近筹集了 250 万欧元并收购了 MyProfilia，并推出了新的 chrome 扩展。 Humanlinker 的主要功能之一是其人工智能生成文案功能，可帮助销售团队为其外展工作创建个性化的破冰活动。 这些破冰游戏是根据 DISC 性格分析生成的，该分析提供了对潜在客户固有性格特征的洞察。此分析可帮助销售专业人员与潜在客户有效沟通、建立信任并进行谈判。 Humanlinker 还提供 360° 客户和人员智能，使销售团队能够更深入地了解他们的目标客户以及这些客户中的个人。 这些情报包括来自 LinkedIn 和 Twitter 等社交媒体平台的信息，以及播客、采访和文章。该工具与 Salesforce、Hubspot、Salesloft 和 Outreach 等流行的 CRM 平台无缝集成，使销售团队能够访问和利用其现有数据和工作流程。 Humanlinker 面向希望优化其勘探和销售流程的销售团队。 它提供了强大的个性化密钥，可以利用各种来源的信息，帮助销售专业人员预订更多会议并缩短销售周期。 该工具还通过提供人工智能生成的建议和推荐来协助会议准备，使销售代表在每次会议中产生更大的影响。总体而言，Humanlinker 使销售团队能够在所有渠道上实现个性化互动，从而改善销售成果并提高生产力。
Meetz Ai
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Meetz.ai 为任何规模的企业提供大规模的销售线索。您所需要做的就是上传潜在客户列表，Meetz 将根据他们的在线活动通过个性化电子邮件与他们联系。一旦潜在客户做出回应，人工智能助手就会为您预订演示！借助此功能，用户无需检查每个参与者的空闲时间，因为 Laura 可以找到每个人的最佳时间，并自动跟进他们。此外，Meetz.ai 允许用户抄送 Laura，后者根据用户的喜好或客人的要求系统地进行跟进，从而实现无缝的后续沟通。 Meetz AI 是完美的漏斗顶部工具，可通过所有表现最佳的渠道增加销售线索。
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist 是一款一体化工具，允许各种规模的企业自动发送电子邮件并大幅提高销售额。 - 通过互联网上的不同来源导入和查找专业电子邮件，例如社交网络或专业目录。 - 通过人工智能的自动跟进和自动响应处理来规划电子邮件外展活动 - 最后，让我们的算法帮助您更好地选择最容易接受您的报价的潜在客户。
Penny AI
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Penny 通过顾问和领导者所需的可复制现场经验成倍增加收入，同时按照您所需的创新速度提供数据和见解。 Penny 旨在帮助销售顾问与客户互动，并利用人工智能 (AI) 和机器学习技术实现销售工作流程自动化。它使营销和销售团队能够计算客户流失率、监控市场趋势并发现优化客户参与度的机会
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体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
Saara
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Orum
orum.com
Orum 是人工智能驱动的实时对话平台，可增强销售活动、连接团队并增加收入。
Squaretalk
squaretalk.com
通过全球交互式业务通信平台 Squaretalk 增强您的业务能力并为优化通信铺平道路。 为我们的客户创建一个智能、统一的平台是我们团队中每个人的目标，虽然 Squaretalk 为商业通信提供了一个互连的生态系统，但我们也可以提供个性化的解决方案。 Axiom 是我们全功能的云 PBX。 Axiom 与一些世界领先的 CRM 集成，为通信中心提供了向全球客户提供个性化服务所需的工具。只需单击一下即可拨打电话，直接从 CRM 管理呼叫流量。在每次通话期间查看来电者详细信息和购买历史记录，记录所有通话并将其链接到您的 CRM。 Axiom 还为管理员提供了广泛的功能，可以实时监控呼叫和座席、向座席提供耳语建议或在需要时接管呼叫。 Matrix 预测拨号器支持无限座席，每位用户费用低至 25 美元。 Matrix 具有自定义管理器和代理界面以及实时仪表板，可以同时处理多达 1000 个通道。 Squaretalk 的 Matrix 与您所有的潜在客户开发工具集成，包括登陆页面、CRM、联属网站和列表。 Matrix 会消化您的潜在客户和联系人，并通过检测活动电话号码并针对时区进行优化来为联系做好准备。使用高度可配置的营销活动，以最适合营销工作需求的方式拨打潜在客户。粉碎您的营销活动并将通话时间缩短高达 400%！您从未见过这样的拨号器。 Express 是一种多渠道消息传递解决方案，提供更多与客户联系的方式，并确保我们的客户永远不会错过继续对话、解决问题或提供及时支持的机会。 Express 使企业和联络中心能够随时随地通过任何设备在他们的首选平台上与客户联系。从短信开始，该平台很快将包括 WhatsApp、Messenger、Viber、Telegram 和微信。 山猫。无代码、实时集成层，使组织能够将所有业务通信平台和工具无缝地结合在一起。 Lynx 不需要专业知识或开发时间，通过使复杂通信系统的集成和自动化变得像使用应用程序一样简单，为联络中心和 BPO 提供支持。通过 Lynx，我们的客户将可以灵活地投标几乎任何他们想要的合同，因为 Lynx 提供对 100 多个业务应用程序的安全访问、透明的数据传输和劳动力优化。这对 BPO 来说是一个巨大的胜利。
FreJun
frejun.com
FreJun 是一个云电话平台，可自动执行您的商务呼叫。用户可以使用唯一的虚拟号码拨打外线业务电话，并使用同一号码接听来电。通过虚拟号码拨打的电话可以被记录并与任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）集成。生成详细的呼叫分析和人工智能见解以提高团队绩效。 FreJun 还提供了独特的自动呼叫功能（自动拨号器），用户可以自动呼叫号码列表。通过将 FreJun 与您的工作流程工具结合使用，整个联系系统可以在 5-10 分钟内实现自动化。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing 是一家领先的商业语音人工智能助手提供商。 在我们专有的对话式 AI 技术和 OpenAI 的 ChatGPT 的支持下，我们的语音 AI 助手旨在在客户旅程的任何阶段自动进行呼入和呼出客户互动。 我们帮助企业增加收入、提高运营效率并丰富其数字客户体验之旅，而无需大量投资或增加人员。 我们的多语言语音 AI 助手已成功为金融服务、医疗保健、保险、电子商务等多个行业的中小型企业和企业实现数百万次企业与客户对话的自动化。 Curious Thing 是唯一支持跨多个用例快速部署的语音 AI 技术 - 支付支持、查询处理、预约、常见问题解答处理、潜在客户资格认证等。
Nutsales
nutsales.co
什么是坚果销售？ Nutsales 是一个人工智能驱动的 CRM 平台，由可扩展的人力团队提供支持。我们可以首先通过与销售、客户支持、人力资源等的 Gmail 集成自定义管道，将您的多个邮箱变成交互式渠道。使用高级算法自动分配潜在客户，并考虑细分标准或循环法。通过实时协作、标记和评论增强团队沟通从入站或出站获取新线索，立即集成和参与通过 Nutsales，您将拥有一支 24/7 的团队，确保任何客户对话都不会被忽视。