账户数据管理软件 - 最热门应用 - 帕劳

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帐户数据管理软件在整个基于帐户的营销 (ABM) 流程中有效管理潜在客户数据方面发挥着至关重要的作用。它确保销售和营销团队能够实时了解目标客户，使他们能够做出明智的决策并采取适当的行动。 为了使 ABM 策略取得成功，销售人员需要清楚地了解每个潜在客户在渠道中的位置以及他们转化为客户的可能性。帐户数据管理系统作为一个集中平台，用于在销售和营销团队之间记录和交流所有相关帐户信息。这有助于无缝协作并确保两个团队的工作保持一致。 通过部署帐户数据管理软件，营销和销售部门可以最大限度地提高营销活动的效率。它简化了信息流，增强了沟通，并最终带来了更有效的营销活动。该软件是优化营销和销售团队之间的协调和协同作用的重要工具，最终为组织带来更好的结果。
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LoneScale
lonescale.com
LoneScale 通过提供最有可能的买家来帮助收入团队创建和关闭更多渠道。对于销售，LoneScale 将销售意图大规模自动化到 CRM 中，每天提供合格的渠道和卖点，以便销售代表预订更多会议并增加收入。对于营销，LoneScale 捕获每个关键意图和联系人，以自动执行高性能 ABM 活动、减少 CAC 并增加收入贡献。 LoneScale 利用 AI，自动为 CRM 提供支持，让买家与您的最佳客户相匹配。这意味着销售代表可以专注于销售而不是研究数据。快速增长的公司相信 LoneScale 能够将其获胜率提高 3 倍，每次代表节省 +10 小时，并且其管道 ARR 提高 10 万美元。
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的个性驱动销售和营销平台™ 结合了神经科学、心理学和人工智能，以了解买家的心态以及影响其购买决策的因素。我们屡获殊荣的专有人工智能平台为您的团队提供个性洞察、全面的账户智能以及实时精选内容，以便他们能够更快地建立信任并完成交易。与传统营销渠道相比，我们的大型企业客户的受众参与度提高了 10 倍，节省了数千小时的研究时间，并且最终获胜率提高了 24%。 xiQ 专有的人工智能平台的关键功能：* 针对一对一销售手册的个性驱动洞察* SmartSourced Content™，可推动 10 倍的参与度* 第一方意图数据和高级分析，使每次互动个性化* Instasites（专为个性化体验而设计的微型网站）* 在几秒钟内编译全面的一体化公司简介* 销售触发器和实时警报直接发送到您的收件箱* Outlook、Salesforce、MS Teams 和社交媒体集成在 xiQinc.com 体验 xiQ。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Keyplay
keyplay.io
为雄心勃勃的 GTM 团队选择账户。如果您正在执行基于帐户的任何操作，则需要正确的帐户。 Keyplay 可帮助您精确地查找、挑选和跟踪您的理想帐户。与复杂且昂贵的 ABM 平台不同，您可以免费开始使用 Keyplay，并在几分钟内与 Salesforce 或 HubSpot CRM 集成。 Keyplay 可帮助您简化帐户选择的 3 项核心工作：1.) 查找新帐户。用精确的数据绘制您的市场地图。一种发现、保存和细分整个市场的工作流程。 2.) 选择地区和玩法的帐户。使用相似项和信号对您的 ICP 进行建模。自动评分并丰富每个帐户。 3.) 跟踪账户。与 HubSpot 或 Salesforce CRM 双向同步。 90 秒设置，具有自动字段创建和连续同步功能。您理想的帐户列表终于成为可能。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析和协作平台，它连接付费、自有和免费的营销、销售和产品使用数据，以推动真正的业务成果。我们帮助收入超过 1 亿美元的 B2B 企业跨团队集成、丰富和分析数据，并将性能与行业基准进行比较。客户利用 Octane11 的开箱即用可视化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他们选择的其他端点提供增强的数据。 Octane11 确实是 B2B 数据堆栈中缺失的一环，它可以将孤立的数据转化为可操作的见解，并以极少的时间和成本提高性能。
CaliberMind
calibermind.com
作为 B2B 战略领导者，您需要把握市场脉搏。但是，使用您的团队使用的所有工具，很难将各个点联系起来并确定您的信息是否在完美的时间与正确的受众产生了共鸣。 CaliberMind 平台可组织并理解您的数据，让您的见解更加清晰。当然，我们会进行归因、参与度评分、漏斗分析等。但我们给予营收领导者的真正礼物是能够抢在其他人之前发现问题和趋势。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一种 Web 个性化和基于帐户的编排解决方案 – 基于目标的旅程编排平台是用于了解客户旅程并大规模提供个性化体验的主要中心，鼓励访问者继续与您的网站互动 – 推动提高业务绩效。通过基于归因的个性化加速您的渠道和收入： - 为每个网站访问者提供正确的消息和资产，帮助他们更快地成为您的客户。 - 了解您的营销工作如何影响业务目标，并绘制从初次接触到赢得交易的客户旅程。 - 将访客转化为客户，而不仅仅是潜在客户！
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一为小型 B2B 增长团队构建的基于帐户的营销 (ABM) 平台。我们可以轻松地使用意图数据创建有市场的客户和联系人列表，通过全渠道 ABM 活动预热这些联系人，并将每日高质量销售线索列表交给销售人员。其结果是一个自动化、始终在线的 ABM 引擎，与传统的 B2B 增长策略相比，它产生了 MQA 流和 5 倍的销售参与度 为什么选择倾向？ - 5 分钟内建立受众群体，在不到 2 周内启动 - 使用意向数据创建无限制的帐户列表 - 为每个帐户列表充分丰富联系人 - 每周热身帐户和销售联系人列表 - 程序化展示广告 - 营销电子邮件分发 - 访问访问我们的 ABM 手册库 - AI 内容生成器 - 每周与 Propensity CSM 举行会议 - 集成包括 Hubspot 和 Salesforce - 记录时间投资回报率 — 30 -180 天，具体取决于您的手册 倾向核心功能： 手册库 - 预构建的手册范围为 30 个长达 90 天 剧本编辑器 - 轻松编辑用户选择的剧本中的每个剧本 受众生成器 - 使用授权的第三方帐户级意图数据来了解买家的兴趣和行为以及购买倾向 购买圈子中内置的模型 - 创建和基于客户级别意图管理目标联系人 渠道管理器 - 跨渠道活动编排和激活 ABM 仪表板 - 客户衡量和分析，以量化提升和绩效 与营销技术和销售技术集成
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一个人工智能驱动的平台，旨在通过为销售流程提供一套工具来提高销售成功率。该平台包括 Koncert Dialers，这是一套根据团队需求定制的四个独特的销售拨号器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 这些拨号器有助于智能地管理销售电话的过滤、连接和跟踪。该平台还推出了 Koncert Cadence，这是一种跨不同渠道（包括电话、电子邮件、视频和社交媒体）运行的多渠道销售排序器，用于实现多样化的推广。 此外，Koncert 还具有远程销售地板这一智能功能，旨在以数字格式复制传统销售地板工作空间体验。 为了优化外拨，该平台配备了来电显示管理，这是一种用于管理外拨号码的新颖热图功能。它还提供与预先投资的工具的无缝集成，从而增强其可用性。 此外，Koncert 的机器学习功能有助于销售勘探，提供对销售线索进行评分和优先排序的能力。它还为管理者提供了独特的辅导工具——Koncert Remote Coach。 Koncert 致力于通过人工智能增强的拨号系统和其他以销售为导向的功能帮助用户加速销售成功。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 通过专用人工智能和深入的专有帐户数据，帮助 B2B 销售和营销团队找到、优先考虑、吸引和转化最有可能购买其产品的公司。我们通过瞄准技术采用和数百种业务属性，帮助您在全球数千万家公司中发现最适合的客户。我们的人工智能平台可以预测谁需要您的技术产品以及他们何时准备购买。更重要的是 - Enlyft 使您的团队能够在几秒钟内获得有关每个帐户的业务关键见解 - 从而实现自信、有针对性和有效的外展。为此，我们将销售和营销优化的人工智能模型与专有的数据收集机制相结合，生成市场上最丰富、最可靠和最新的潜在客户数据数据库。 Enlyft 通过易于使用的网站、插件、数据下载、LinkedIn 联系人、CRM 集成等，成为您工作流程的无缝组成部分。从财富 100 强到初创公司，世界上最高效的销售和营销团队都依靠 Enlyft 的人工智能驱动的需求生成来推动和优先考虑他们的勘探渠道，并赢得更多业务 - 只需花费其预算的一小部分。
Owler
owler.com
Owler 是一个拥有超过 500 万用户的商业智能平台，可提供有关您的关键潜在客户、账户和客户的信息。轻松访问来自超过 1500 万家私营和上市公司的实时数据，这样您就可以通过各行业公司的即时更新在竞争中保持领先！ Owler Max 为您提供帐户级洞察、联系数据和销售触发因素，您需要这些信息来加速和简化销售流程并赢得更多收入 - 所有这些都在一个平台上完成。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu 的收入自动化智能通过预测正确的创收行动并确定优先级，让收入团队集中精力。通过自动化关键工作流程、优先考虑可操作的信号以及在您的团队现有的地方工作，您可以让您的收入团队完全专注于推动和关闭管道。
Ocean.io
ocean.io
更智能的勘探数据平台，可为您带来 5 倍以上的高质量潜在客户，从而实现更快、更高效的收入增长。 Ocean.io 为 B2B 销售和营销团队提供适合公司中适合人员的电子邮件和电话号码。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
Intandemly
intandemly.com
Intandemly 提供基于客户的营销和销售软件 + 专家，以从目标客户中产生需求、参与度和收入。您将获得人员、流程和我们的销售平台的组合 400 多家组织信任 Intandemly 来推动销售参与。如今，拥有 1 到 10,000 人的组织都在使用基于 SaaS 的软件。识别：Intandemly 提供了一个 Chrome 扩展程序，使识别变得超级简单，同时消除了代表的数据输入。研究您的客户和潜在客户，获取最新的联系数据并将其推送到潜在客户模块中。前景：通过我们内置的 CRM 增强销售，该 CRM 提供见解、帐户管理、呼叫、电子邮件自动化等。创建经过优化的销售工作流程，以帮助您达成更多交易。参与：建立帐户受众并通过广告、Linkedin、重定向直邮和电子邮件进行播放。使营销与组织的其他部门保持一致，并以最个性化的方式接触客户。
Nymblr
nimbler.com
Nymblr 是面向销售人员、营销人员和开发人员的 Ultimata B2B 联系人数据平台。通过内置的实时电子邮件验证、工作电子邮件、个人电子邮件甚至手机号码访问高质量的联系人数据。我们以客户至上的方式、标准白标选项、无限用户的全包计划以及对高质量联系数据的承诺使我们与众不同。请访问 www.nymblr.com 免费试用
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推动 RevOps 革命。 Openprise 可实现关键 RevOps 流程的自动化，以打破孤岛并调整销售和营销专业人员及其技术，以实现爆炸性增长。 Openprise 是一个单一的无代码平台，可让您简化 RevTech 堆栈、更快地响应市场变化并扩大运营规模以实现您的收入目标。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行业领导者的 RevOps 团队依靠 Openprise 来推动高效、可预测的收入。欲了解更多信息，请访问 www.openprisetech.com。
LeadAngel
leadangel.com
早起的鸟儿有机会获得销售。立即过滤、匹配潜在客户并将其路由至合适的销售人员。达成更多交易。 LeadAngel 是一个 B2B 潜在客户管理平台，包括潜在客户匹配和路由。快速、可靠且可定制的操作可与 Salesforce CRM 等配合使用。可用于路由和匹配潜在客户的 API。 LeadAngel 帮助企业、组织和企业改进销售流程，更快地完成更多交易。该软件提供潜在客户路由、潜在客户匹配、模糊匹配、潜在客户重复数据删除、基于帐户的营销策略和详细报告。匹配是非常可定制的并且非常快。
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能强大、价格实惠且易于使用的销售智能平台。我们让 B2B 销售变得更轻松。帮助销售和营销团队在更短的时间内销售更多产品。我们的平台包括 - 买家意向数据 - 拥有超过 6.06 亿联系人的 B2B 联系人数据库 - 匿名网站访客识别 - 电子邮件/提案跟踪 我们平台的优势包括： - 帮助您的销售和营销团队进行首次联系。 36% 的销售额流向最先做出回应的供应商。 - 将勘探时间减少多达 80% 我们提供您找到困难的潜在客户所需的数据。 - 发现你隐藏的线索。我们帮助您从现有流量中获得更多潜在客户。 - 潜在客户没有回应？我们将让您深入了解前景方面正在发生的事情。我们成立于 2009 年，在佛罗里达州杰克逊维尔和佐治亚州亚特兰大设有办事处。 Visual Visitor 拥有超过 2,220 个客户和白标经销商，正迅速成为成长型公司的首选平台。
Bombora
bombora.com
Bombora 的产品可以识别哪些企业目前正在研究哪些主题以及这些努力的强度。它对这些信号进行评分，然后帮助销售和营销团队优先考虑目标客户，定制与他们的对话，并优化营销工作。 Bombora 为拥有 100 多名员工的组织提供最大价值。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可帮助团队以更少的资源实现收入目标。它使用账户智能、丰富且可靠的账户级洞察来帮助您协调销售和营销活动，并将相关性注入 B2B 购买旅程的每个阶段。您将获得一个单一管理平台，连接所有情报和洞察来源以及每个销售和营销活动，因此您可以更早地发现机会，更智能地与之互动，并更快地完成交易。使用我们的客户智能、您的 CRM 和 MAP 数据、意图信号、技术图表等创建精确的受众。然后利用其他功能实现更高的精确度和控制：唯一经过优化的 B2B 广告平台可覆盖整个购买团队，通过个性化提高网站转化率，协调整个生态系统和渠道中有意义的客户互动，并衡量营销和销售活动如何推动渠道和收入。卖家甚至可以利用他们的 CRM 应用程序来获取有关联系人和公司的智能见解，并查看需求基础参与度和意向活动。借助 Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence，您可以协调所有 GTM 操作以实现低摩擦购买。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic 通过寻找采购委员会中最具影响力的成员并在整个客户旅程中与他们互动，帮助最大和发展最快的公司更快地转换其最佳客户。 ML 平台是一个全球多渠道 ABM 媒体激活和衡量平台，使企业组织内的营销人员能够利用独特的专有数据来识别最有可能购买的帐户，最大限度地提高跨多个渠道的参与度，并加快销售周期，从而对投资回报率产生积极影响。
People.ai
people.ai
People.ai 是引导企业销售团队走上行之有效的渠道和创收之路的领导者。 People.ai 企业收入智能平台可确保组织通过让合适的人员参与合适的账户来加快复杂的销售周期。通过我们的专利人工智能技术，People.ai 使销售团队能够清楚地了解每个客户中的哪些人参与，以及到底要做什么才能实现最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企业知道人们从人们那里购买商品，这就是人们从 People.ai 购买商品的原因。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.salesmanago.com
Terminus
terminusplatform.com
旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
UpLead
uplead.com
UpLead 是一个 B2B 勘探平台，提供最高质量的 B2B 联系人和公司数据。功能包括：实时电子邮件验证、200 多个国家/地区的全球联系人、50 多个搜索条件、技术跟踪、基于帐户的营销、竞争对手情报、电子邮件模式情报、社交资料链接、Salesforce 和 12 个其他 CRM 集成、强大的 API 等。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市场领先的销售参与平台，使销售领导者能够以智能、自适应的方式执行他们的策略。借助 Groove，收入领先者可以利用自动化以更少的资源完成更多的工作，从而在整个客户生命周期中提高效率和效益。 Groove 使 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一资本和其他大型企业的 75,000 多名用户变得更加高效和有效。要了解更多信息，请访问 https://groove.co。
Influ2
influ2.com
让广告成为销售对话的重要组成部分。 Influ2 是一个基于人员的广告平台，可让您覆盖目标帐户中的特定人员并查看谁与您的广告互动。将相关内容推送给关键决策者，跟踪联系人级别的意图，并为销售人员提供赢得有价值客户所需的背景信息。借助 Influ2 的基于人员的广告，您可以通过在整个旅程中吸引决策者，将渠道增加 2.26 倍。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
6sense
6sense.com
重塑您的公司创建、管理渠道并将其转化为收入的方式。我们的 ABM 软件揭示收入洞察，从而形成高质量的渠道，消除猜测并为您的收入团队提供所需的数据和可见性。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
Metadata
metadata.io
元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
N.Rich
nrich.ai
在保持预算的同时增加您的渠道。查找具有经过验证的买家意图的 ICP 帐户，通过跨渠道数字广告激活它们，并向销售人员提供热门帐户。
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是通过创建行业领先的买家体验平台，帮助 B2B 营销团队响应新一代 B2B 买家的需求。在一线营销人员的领导下，收入团队利用 Folloze 快速轻松地提供引人入胜的数据驱动体验，为买家提供所需的信息，所有这些都针对他们自己的客户旅程进行个性化。 Folloze 于 2013 年由两位营销高管创立，他们亲眼目睹了 B2B 购买和销售的变化，Folloze 自豪地为当今一些最大、最成功的 B2B 品牌提供服务，包括 Cisco、FireEye、Google、Okta 和 Workday 等公司。