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最热门 最近添加 360反馈工具软件 - 最热门应用

360 度反馈工具旨在简化进行 360 度审核的流程，其中包括收集员工、经理和直接下属的反馈。这些工具在绩效审核周期中特别有用，可以有效地收集组织内各个级别的见解。审核者可以提供有关同事的工作绩效、经理的领导风格或整体工作经验的反馈。这些工具通常由人力资源部门管理，有助于跨团队分发 360 度调查。它们帮助雇主评估员工对各种问题的看法，例如工作场所多样性、管理能力和值得的团队成员。最终，360 反馈工具通过为员工和经理提供可能无法通过标准业务交互传达的宝贵观点来促进改进。