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360 度反馈工具旨在简化进行 360 度审核的流程，其中包括收集员工、经理和直接下属的反馈。这些工具在绩效审核周期中特别有用，可以有效地收集组织内各个级别的见解。审核者可以提供有关同事的工作绩效、经理的领导风格或整体工作经验的反馈。这些工具通常由人力资源部门管理，有助于跨团队分发 360 度调查。它们帮助雇主评估员工对各种问题的看法，例如工作场所多样性、管理能力和值得的团队成员。最终，360 反馈工具通过为员工和经理提供可能无法通过标准业务交互传达的宝贵观点来促进改进。
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Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
JotForm
jotform.com
Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
Valence
valence.co
Valence是一个团队管理平台，帮助经理实时了解团队健康，进行指导性对话，并跟踪团队改进承诺。
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow是一款综合调查平台，支持各种调查类型，旨在提升客户和员工反馈的收集与分析。
Macorva
macorva.com
Macorva 是一个人工智能驱动的平台，帮助企业管理绩效、反馈和客户满意度，提供数据分析和自动化报告。
Slidergap
spidergap.com
Slidergap 是一个在线工具，用于创建和运行360°反馈评估，帮助员工识别改进优先事项，制定个人发展计划。
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv是一个专为员工反馈而设计的平台，支持员工调查、360度反馈和匿名评估，帮助组织提升透明度和信任文化。
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam 是一个支持咨询机构决策的平台，提供员工和社区洞察，帮助识别影响最大的行动并测量进展。
Feebee
getfeebee.io
Feebee是一个创业平台，通过与Slack整合，提供360°绩效评估、认可及eNPS调查等工具，简化绩效管理，增强员工参与感。
Klaar
klaarhq.com
Klaar是一个B2B SaaS平台，提供绩效管理、目标设定、反馈、辅导和员工参与等模块，帮助公司提升团队绩效与员工留存。
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR是一款员工管理工具，帮助公司简化入职流程、收集反馈、管理目标及职业发展，集中存储员工数据以便决策。
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews是一个工程管理平台，提供团队开发进度、代码评审和代码本身的可视化洞察，提高工作透明度和团队协作。
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro是一款在线评估软件，自动生成个性化报告，帮助企业利用专业知识提供定制建议，节省时间并增加价值。
TruScore
truscore.com
TruScore 是一款提供360度反馈管理和高质量定制服务的应用，帮助用户设计和管理反馈流程。
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