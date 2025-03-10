360反馈工具软件 - 最热门应用

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360 度反馈工具旨在简化进行 360 度审核的流程，其中包括收集员工、经理和直接下属的反馈。这些工具在绩效审核周期中特别有用，可以有效地收集组织内各个级别的见解。审核者可以提供有关同事的工作绩效、经理的领导风格或整体工作经验的反馈。这些工具通常由人力资源部门管理，有助于跨团队分发 360 度调查。它们帮助雇主评估员工对各种问题的看法，例如工作场所多样性、管理能力和值得的团队成员。最终，360 反馈工具通过为员工和经理提供可能无法通过标准业务交互传达的宝贵观点来促进改进。
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Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
JotForm
jotform.com
Jotform是一个无代码的平台，用于创建自定义表单和工作流程，支持支付、条件逻辑和自动化任务。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一个全方位的体验管理平台，帮助组织收集、分析和行动于客户、员工、产品和品牌体验数据。
Valence
valence.co
Valence是一个团队管理平台，帮助经理实时了解团队健康，进行指导性对话，并跟踪团队改进承诺。
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow是一款综合调查平台，支持各种调查类型，旨在提升客户和员工反馈的收集与分析。
Macorva
macorva.com
Macorva 是一个人工智能驱动的平台，帮助企业管理绩效、反馈和客户满意度，提供数据分析和自动化报告。
Slidergap
spidergap.com
Slidergap 是一个在线工具，用于创建和运行360°反馈评估，帮助员工识别改进优先事项，制定个人发展计划。
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv是一个专门的平台，可满足您的员工聆听需求，从员工参与调查到360度反馈评估。 为什么要使用Spectiv？ - 无压力自动化 - 世界一流的报告 - 行业和全球基准测试 - 预先构建的调查/评估模板， - 与您的HRIS集成 - 还有更多
AskYourTeam
askyourteam.com
Askyourteam在这里帮助理事会达到最重要的事情的核心。通过用洞察力替换猜测，其员工和社区洞察平台可以实现更智能，更快的决策，从而使理事会能够集中资源，从而使他们产生最大的不同。 使用AskYourTeam，用户将获得相关且可操作的见解。当他们可以衡量这些行动的影响时，他们可以验证并庆祝进度或在需要时重新恢复正轨。这就是AskYourteam如何帮助理事会培养持续改进和有影响力的变化的文化。 为什么选择AskYourTeam？ 100％的理事会重点 它了解建立蓬勃发展社区的方法。 多合一解决方案 一个易于使用的平台，可用于社区和员工的见解。 洞察行动 发现相关的见解，专注于最有影响力的行动并衡量进步。 在澳大利亚和新西兰的50多个理事会中信任。 Askyourteam的解决方案： <>员工声音 利用员工洞察平台，专门为理事会建造的员工的生活经验。它促进了高性能，敬业的团队，并参与他们塑造理事会为社区提供的内容和方式。 <>社区声音 轻松了解对社区人民最重要的是什么以及他们对特定问题或计划的看法，使理事会能够设计和提供最能满足他们需求的服务。 <>服务评论 将服务与不断变化的社区需求保持一致。虽然服务评论可能感觉像是伸展资源的另一个负担，但Askyourteam将理事会如何使服务计划和交付与年度和十年计划保持一致。它优先考虑服务审查，以最佳满足社区不断变化的需求，确定隆升的机会，并措施影响不断改进。 <>卓越经理 一种实现的方式，可以提高理事会表现，并确定将带来最大差异的行动。由Thrive35开发并由Askyourteam提供支持的卓越经理，帮助理事会评估其针对澳大利亚业务卓越框架（ABEF）的绩效，这是一种国际认可的商业模式，可实现组织卓越。
Feebee
getfeebee.io
Feebee 是一个面向初创公司的变革平台，与 Slack 无缝集成，重塑反馈文化。它将 360° 绩效评估、评估、认可、公司价值观和 eNPS 调查等基本工具汇集到一个用户友好的平台中。通过简化绩效管理并通过与公司价值观保持一致来培养归属感，Feeebee 使初创公司能够推动增长并正面应对保留挑战。借助 Feebee，简化反馈流程、提高员工敬业度，并在当今竞争激烈的商业环境中释放您的初创公司的全部潜力。
Klaar
klaarhq.com
克拉尔（Klaar）是B2B SaaS的性能，开发和参与平台，非常适合您的工作方式。它关于绩效管理，目标和OKR，360个反馈，指导和教练，参与度以及组织图表的模块，使公司能够开发和保留高表现和参与团队。 克拉尔（Klaar）的AI驱动对话性能管理平台通过及时的AI驱动见解消除了绩效管理的压力和偏见，这些见解可帮助团队确定改进领域，做出数据驱动的决策，并最终推动更好的绩效和职业。 克拉尔（Klaar）是由前HR领导者构建和实施的，是唯一一个不仅可以帮助您管理绩效的平台 - 它还使您有能力实时预测和提高性能。 Klaar始终更新并消除了业务和人力资源团队的任何双重工作。 您可以轻松启动灵活的绩效评论，通过校准，对齐和跟踪目标确定高表现者，自动化360反馈，通过指导创建一种连续学习的文化，并通过ENPS，Surveys和Pulse聆听和采取最重要的员工反馈。
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套完整的工具，旨在帮助您管理公司的员工生命周期。您可以从各种解决方案中进行选择，以帮助您简化入职流程、收集员工的见解和反馈、收集文档、管理目标和职业道路。将所有人员数据存储在一个地方将使您能够快速做出有关员工的最佳决策。
Snapshot Reviews
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Snapshot Reviews 是一个工程管理平台，通过为工程领导者提供对其团队开发进度、个人提供的代码审查以及编写的代码本身的可视化洞察，彻底改变了性能衡量。 Snapshot 从 Jira 和 GitHub 等工程工具中获取实时数据，使软件开发过程更加可视化。通过帮助编纂和衡量进度，它提供了个人和团队之间的透明度和一致性，从而提高了速度、实时数据和工作满意度。快照将日常活动与人工智能支持的公司整体绩效联系起来，将背景和相关性融入到日常工作中，从而培养出绩效更高、更有成就感的工程师。
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TruScore
truscore.com
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