360反馈工具软件 - 最热门应用

AskYourTeam

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Askyourteam在这里帮助理事会达到最重要的事情的核心。通过用洞察力替换猜测，其员工和社区洞察平台可以实现更智能，更快的决策，从而使理事会能够集中资源，从而使他们产生最大的不同。 使用AskYourTeam，用户将获得相关且可操作的见解。当他们可以衡量这些行动的影响时，他们可以验证并庆祝进度或在需要时重新恢复正轨。这就是AskYourteam如何帮助理事会培养持续改进和有影响力的变化的文化。 为什么选择AskYourTeam？ 100％的理事会重点 它了解建立蓬勃发展社区的方法。 多合一解决方案 一个易于使用的平台，可用于社区和员工的见解。 洞察行动 发现相关的见解，专注于最有影响力的行动并衡量进步。 在澳大利亚和新西兰的50多个理事会中信任。 Askyourteam的解决方案： <>员工声音 利用员工洞察平台，专门为理事会建造的员工的生活经验。它促进了高性能，敬业的团队，并参与他们塑造理事会为社区提供的内容和方式。 <>社区声音 轻松了解对社区人民最重要的是什么以及他们对特定问题或计划的看法，使理事会能够设计和提供最能满足他们需求的服务。 <>服务评论 将服务与不断变化的社区需求保持一致。虽然服务评论可能感觉像是伸展资源的另一个负担，但Askyourteam将理事会如何使服务计划和交付与年度和十年计划保持一致。它优先考虑服务审查，以最佳满足社区不断变化的需求，确定隆升的机会，并措施影响不断改进。 <>卓越经理 一种实现的方式，可以提高理事会表现，并确定将带来最大差异的行动。由Thrive35开发并由Askyourteam提供支持的卓越经理，帮助理事会评估其针对澳大利亚业务卓越框架（ABEF）的绩效，这是一种国际认可的商业模式，可实现组织卓越。