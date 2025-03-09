360反馈工具软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

Macorva

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Macorva的AI驱动平台正在彻底改变企业处理绩效管理，反馈和客户满意度的方式。它的解决方案汇集了无摩擦反馈，高级分析和人工智能，以将洞察力转化为有针对性的资源和响应计划，以帮助组织充分利用其体验数据。 它没有陷入数据中，而是使用Radiant AI来腾出时间，并更多地专注于创造有影响力的变化的动作。从将每个员工和经理连接到可靠的下一步，到关闭反馈循环并改善结果，Radiant AI是推动更好的员工和客户体验的个人教练。 Macorva EX是一个高级的，AI驱动的员工体验平台，具有调查，脉冲检查，订婚评分，基准测试，驾驶员分析，ENP，360°反馈等。它毫不费力地建立了动态​​，移动友好的，引人入胜的反馈体验，并通过自动化的直观报告解锁关键见解。通过将每个员工和经理连接到关闭反馈循环并改善成果的后续步骤，它花费了更少的时间进行分析，并与Radiant AI一起采取行动。 Macorva Ex具有SMS调查通知和确定出色员工的能力之类的功能，可以更好地管理团队，认识无声超级巨星并减轻飞行风险。 Macorva CX提供引人入胜的Omnichannel客户体验（CSAT/CES），品牌体验（净启动子得分），产品体验和数字体验调查，以捕获整个客户旅程中可行的见解。它在几秒钟内进行详细的自定义仪表板，并生成AI报告以发现趋势并识别异常值。它的高级AI甚至创建了个性化的通信脚本来响应每个单独的调查。通过移动优先调查，它获得了更高的响应率，并通过AI生成的社会评论轻松提高了在线声誉。 Macorva CX对客户的旅程有了更深入的了解，有助于改善他们的体验和业务。 Macorva MX旨在通过AI生成的资源和所有员工绩效数据的集中存储来简化管理过程并提高团队绩效。它的平台从数据中听和学习，结合了公司的目标和文化价值，以自动生成绩效评估，开发计划，OKRS，智能目标等。这些AI生成的功能每年为经理节省100个小时，从而实现了明智的决策和推动绩效以实现公司的目标。 Macorva与80多个HRI和CX平台无缝集成，通过自动同步员工和客户信息来简化工作流程并简化数据管理。它的整个接口支持多种语言和完整的本地化。