用于选址、选址规划和扩张策略的位置智能平台。 Symaps 帮助各个行业（零售、奢侈品、餐馆、汽车充电站...）的客户做出更好的位置相关决策。该平台结合并提取各种类型的位置数据（社会人口统计、客流量、竞争环境、私人数据）的价值，以识别最佳位置并对其进行评分。提供许多功能：可视化网络覆盖范围、探索集水区、比较位置、识别白色区域、根据一组预定义的标准瞄准新的增长区域、查找相似位置、竞争基准……直观的界面和轻松的图层可视化地图上的数据、数据的导入和导出。 Symaps 平台在全球运营，目前在 15 个国家/地区使用。

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