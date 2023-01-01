替代项 - Sybill
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
MightyCall
mightycall.com
小企业的声音。快速、简单、安全。专为小型企业设计的虚拟电话系统。
OpenPhone
openphone.co
适合初创公司和小型企业的电话
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Writecream
writecream.com
A.I 为冷电子邮件和内容创建提供动力。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Aircall
aircall.io
Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
Chorus.ai
chorus.ai
让每一次互动都有意义。 Chorus 的对话智能 AI 将故事的力量带入每一次对话中。
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai 会记录您的通话，在您讲话时进行转录，并生成简洁的可搜索会议记录。适用于 Zoom、Google Meet、Webex 和许多其他平台。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，可以自动视频记录、转录、总结并提供每次会议的关键见解。
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Clari
clari.com
B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Outplay
outplayhq.com
3 倍于您的销售会议，而不是您的预算 Outplay 的销售参与平台拥有提高销售团队效率所需的一切 - 多渠道外展、外向销售自动化、潜在客户跟踪、潜在客户采购市场、会议安排程序等等。 现在就开始实现你的目标，而不是下个季度。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Troops
troops.ai
永远不会错过部队的收入信号。直接从 Slack 和 Microsoft Teams 轻松更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免费开始使用。
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Balto
balto.ai
由人工智能提供支持的排名第一的联络中心实时指导平台。帮助客服人员在每次通话中说正确的话。
Clay
clay.com
从互联网上的任何地方寻找线索。 建立来自您从未想过的地方的潜在客户列表。与 50 多个集成连接，自动提取姓名、电子邮件、技术堆栈、空缺职位等等。
People.ai
people.ai
People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 的先进工具集使销售人员能够瞄准最适合的潜在客户、培养优质潜在客户并在 LinkedIn Sales Navigator 上预订更多会议。
Cloudtalk
cloudtalk.com
帮助企业与客户建立联系。 CloudTalk 的呼叫中心软件拥有超过 160 个国家/地区的电话号码，可帮助成长中的企业扩展到本地地区之外。
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM 的工作原理就像通往 HubSpot 的坡道，无需数据仓库即可揭开黑暗管道。
Jiminny
jiminny.com
最大化您团队的收入。通过对话智能释放您的销售团队增加收入的潜力。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Symbl.ai
symbl.ai
企业的人类智能。 Symbl.ai 的对话理解和生成 AI 技术释放了人类对话的全部潜力 - 实现您的目标。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Woodpecker
woodpecker.co
冷冰冰的电子邮件会引发温暖的商务对话。 使用根据您的需求量身定制的工具自动发送电子邮件和跟进。
Upscale
upscale.ai
将前景转化为收入 销售参与平台可帮助您的销售团队建立一致的渠道并更快地实现收入目标
ZipChat
zipchat.ai
将您的电子商务转化率提高 20%。 *根据我们的客户，ZipChat 是与客户互动和增加销售额的最有效方式。
InstaSalesAI
instasalesai.com
解锁您的 Instagram。获得更多自然流量。使用人工智能通过新鲜内容建立您的信誉并最大限度地提高您的销售额。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有集成目录的可视聊天（实时聊天、聊天机器人和消息传递），可以向您的客户实时展示和推荐产品。通过人工代理或聊天机器人通过您的社交渠道以及电子商店提供 24/7 个性化帮助。与 chatGPT 集成，为我们的聊天机器人提供更加人性化的体验。
Traq.ai
traq.ai
在买家比以往更加了解情况的世界中，赢得更多交易不再是遵循脚本，而是更多地了解潜在客户的优先事项和痛点。通过通话录音、转录和 AI 分析，Traq.ai 对话智能平台从每次通话中提取以买家为中心、赢得交易的见解，并将其直接链接到您的 CRM。作为与任何 VoIP 电话和在线会议工具兼容的与平台无关的 AI 销售助理，Traq.ai 使每个团队成员每天都更加高效。作为销售绩效和辅导平台，Traq.ai 揭示了您团队面临的挑战，以便您可以优化培训并激发最高水平的绩效。透明、有竞争力的定价，包括免费选项。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Regie.ai
regie.ai
完全个性化的销售推广已经到来。使用 Regie.ai 在几秒钟内传递相关的销售信息。
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基于云的解决方案，使营销人员能够增加收入，同时尊重消费者的选择。
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. 是一家总部位于西雅图的上市公司，成立于 2003 年，拥有 300 多名员工。 Marchex 是一家 B2B 通话和对话分析公司。它专门利用人工智能和机器学习来分析企业和客户之间的对话数据。 Marchex 为企业提供“可行的见解”，以改善电话、短信、消息和聊天方面的客户体验。
OneMob
onemob.com
隆重推出 OneMob - 终极一体化平台，可在几秒钟内创建、共享和跟踪美丽的微型网站！无论您从事销售、营销、客户成功还是内容创建者，OneMob 都能提供您提升外展范围并吸引更多关注、参与和响应所需的一切。借助 OneMob 强大的微型网站构建器、内容上传器和管理功能，您可以轻松创建令人惊叹的定制微型网站，以专业且引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问各种模板和标记选项来自定义您的微型网站，以匹配您的品牌并瞄准您的受众。但这还不是全部 - OneMob 包含多种功能，可帮助您像专业人士一样创建、共享和跟踪您的内容。您可以使用 OneMob 的移动、网络和屏幕录像机随时随地创建视频，并...