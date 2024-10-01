替代项 - Swello
Meta Business Suite
business.facebook.com
从一处管理您在 Facebook、Messenger 和 Instagram 上的所有业务活动。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
X Pro
pro.x.com
X PROo（以前称为 TweetDeck）是一款用于管理 X（以前称为 Twitter）帐户的社交媒体仪表板应用程序。 TweetDeck 最初是一个独立的应用程序，后来被 Twitter Inc. 收购并集成到 Twitter 的界面中。 它类似于 Twitter 于 2016 年停产的“仪表板应用程序”。与其他 Twitter 应用程序一样，它与 Twitter API 交互，允许用户发送和接收推文以及查看个人资料。截至 2010 年 6 月，它是最受欢迎的 Twitter 应用程序，拥有 23% 的市场份额，仅次于 Twitter 官方网站，在发布新状态更新方面拥有 45.7% ...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Buffer
buffer.com
Buffer 是适合小型企业的最直观、最实惠的社交媒体管理工具。借助 Buffer，安排、规划和发布社交媒体内容比以往更加容易。最重要的是，您可以跨多个社交媒体平台查看详细的社交媒体分析。安排社交内容、获取参与数据和见解，并在一处查看您的所有帖子。 无论您需要创建预定帖子、查看参与数据还是计划内容节奏，Buffer 都是您的无缝社交媒体跟踪和发布解决方案，可以节省您的时间、金钱，并消除社交媒体中的猜测。借助 Buffer，可以轻松衡量您的社交媒体表现，以更好地提供高参与度内容。 在直观且详细的仪表板上预览分析，以便您可以自信地计划您的下一篇文章。想要安排 Instagram 帖子或测试新的...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Hootsuite
hootsuite.com
太多品牌在社交方面表现不佳。你的则不必。 它始于正确的工具。成千上万的品牌依靠 Hootsuite 的平台和解决方案来发起精彩的社交活动，提供五星级的社交商务体验，并在一个地方管理所有客户对话。 但如果没有正确的专业知识，工具将无法帮助您走得更远。 Hootsuite 学院通过社交媒体营销、社交销售和 Hootsuite 平台的免费在线教育和付费认证，帮助数千名专业人士和组织掌握新的社交媒体技能。 Hootsuite是一个社交媒体管理平台，由Ryan Holmes于2008年创建。该系统的用户界面采用仪表板的形式，支持Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn...
Metricool
metricool.com
Metricool 是一个平台，可让您像真正的专业人士一样分析、安排和管理您的社交网络。该工具旨在将您的社交网络带上月球。安排您的帖子，分析重要的数据并制定制胜策略。通过 PC 或移动设备 使用 metricool 安排、分析和衡量您的社交媒体工作，每天节省时间。每天有超过 100 万人、机构和品牌使用 metricool 作为他们的社交媒体和数字广告管理中心。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们...
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是面向企业和机构的完整社交媒体管理平台。它可以帮助您安排帖子、监控提及、创建自定义仪表板等等。 Zoho Social 来自 Zoho.com，这是一套包含 40 多种产品的套件，受到超过 4000 万用户的信赖。它包括一组强大的功能（例如发布日历、批量调度程序和重复发布），为您提供业务所需的所有社交媒体发布工具。监控功能可帮助您跟踪相关的社交对话并对重要事项做出响应。高级报告功能可帮助您使用直观的图表分析绩效，并为您或您的客户创建无限的自定义报告。 如果您正在管理一个团队，Zoho Social 的协作功能和自定义用户角色使您可以轻松地让所有成员参与管理多个品牌的...
Later
later.com
Later 是一个社交媒体营销和商务平台，可帮助企业主、创作者、代理机构和社交媒体团队在线发展其品牌和业务。 Later 通过让您在一个地方轻松管理整个社交媒体策略，帮助您节省时间并发展业务。安排发布到每个社交平台，获取主题标签建议，最佳发布时间，将您的图像变成可点击、可购物的帖子，并在个人简介中添加自定义链接，等等！
Simplified
simplified.com
Simplified 是一个面向现代营销团队的设计和协作平台。现在可以跨所有渠道快速制作品牌内容，而无需在上传资源后进行手动编辑；简化为您完成这一切！通过这种方式，您可以最大限度地减少麻烦，同时为营销人员节省了数小时的时间，否则他们将花费在其代理机构的各种工具中发布或编辑媒体。
Vista Social
vistasocial.com
Vista Social 是一个现代化的一体化社交媒体平台。精心设计的社交媒体管理工具可帮助您超越目标。功能包括发布和安排、报告和分析、社交收件箱和收听、评论管理等等。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Planable
planable.io
Planable 是一个内容协作平台，使营销团队合作变得轻而易举。在这里，您可以创建、规划、审查和批准所有精彩的社交媒体、博客、时事通讯、新闻稿等营销内容——凡是您能想到的内容！体验更快、更流畅的工作流程，帮助您的团队以前所未有的方式协同工作。
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social 是社交媒体管理和分析软件领域的全球领导者。 Sprout 直观的平台将强大的社交数据交到 30,000 多个品牌手中，以便他们能够提供更智能、更快速的业务影响。 凭借一整套社交媒体管理解决方案，Sprout 提供全面的发布和参与功能、客户服务、宣传和人工智能驱动的商业智能。 Sprout 屡获殊荣的软件可在所有主要社交媒体网络和数字平台上运行。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超过 13,000 个品牌和 75% 的财富 500 强企业使用，是最值得信赖、智能且可扩展的一体化体验管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用于构建、启动和分析调查研究的基础研究工具。借助 CoreXM，您可以将孤立或外包的运营引入一个整体的端到端平台，以获得您希望收集并采取行动的所有见解。 CoreXM 具有适用于每个部门的功能和解决方案，可帮助您接触随时随地的受众，确保您比以往更快地获得见解。您甚至可以创建自己的项目，或使用 Qualtrics 专家设计的项目（用于品牌、客户洞察、产品研究或员工体验），以便您可以在最需要的地方采取行动。借助 ...
Loomly
loomly.com
Loomly 是一个易于使用的社交媒体管理平台，可帮助您制作和安排帖子、跟踪分析以及管理跨社交媒体渠道的统一社交收件箱。 * 在图书馆中管理您的品牌资产。 * 通过帖子创意为您的故事讲述提供动力。 * 使用帖子优化技巧完善您的内容。 * 通过发布模型和审批工作流程控制您的品牌信息。 * 通过原生调度、帖子定位和赞助来吸引您的受众。 * 通过互动与您的社区互动。 * 使用高级分析来衡量您的表现。 Loomly 可作为网络平台使用，并提供适用于 iOS 和 Android 的本机移动应用程序。 Loomly 具有直观的界面、内置协作工具和一流的客户支持，是品牌、代理商、自由职业者、创作者和小企业...
Publer
publer.io
Publer 是一个社交媒体管理平台，可让您在同一地点协作、安排和分析 Facebook、Instagram、TikTok、Twitter、LinkedIn、Pinterest、Google Business Profiles、YouTube、WordPress、Telegram 和 Mastodon 上的帖子。
ContentStudio
contentstudio.io
使用 ContentStudio 改进您的社交媒体和内容策略 - 企业、机构和营销人员的终极动力源。简化您的内容创建流程并扩大您的在线形象。 ContentStudio 不仅仅是另一个工具；它是一个工具。它是一个完整的解决方案，可在所有社交和博客平台上提升您的内容营销。访问我们的网站：https://contentstudio.io 为什么选择 ContentStudio？原因如下： 加快内容创建速度：利用 AI 将高质量内容的制作速度提高 10 倍，确保您的社交媒体渠道始终充满引人入胜的帖子。一体化平台：告别使用多种工具。 ContentStudio 将从内容发现到发布的一切都集中在一个屋檐...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社交媒体营销自动化工具，可帮助您安排和分析社交媒体营销活动，从而提高社交媒体效率和覆盖范围。 1) 您可以使用 SocialPilot 连接超过 9 个社交媒体网络，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一个 SocialPilot 帐户即可分享多达 500 个帖子并连接 100 多个个人资料。 3) 使用社交收件箱管理您的社交媒体对话。 4) 在您的 SocialPilot 帐户中添加最多 10 名团队成员，以使用团...
Heropost
heropost.io
Heropost 致力于帮助我们的用户通过社交媒体上的工具和指标，以高效、智能的方式提高他们的品牌效率。该公司成立于 2016 年年中，这一年 Instagram 的销量增长了四倍，巩固了其相关性。 Heropost 已经从仅限受邀者使用的 Instagram 工具发展成为 Instagram、Facebook、Twitter、Pinterest 和 LinkedIn 不断发展的视觉营销平台。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的营销日历可帮助营销人员在一处查看所有营销活动。这是您最终在一个日历中查看、安排和分享您的营销活动的秘密武器。 CoSchedule 的营销日历为您提供了以下工具： 在一个日历中可视化每个营销项目。了解一切如何与统一的实时记录日历一目了然地连接起来。使用人工智能驱动的营销智能助手撰写初稿、产生新想法并升级您的营销工作流程。留住利益相关者
UNUM
unum.la
适合现代创作者的工具
SocialBee
socialbee.com
SocialBee 是一种社交媒体管理工具，使用户能够从一个地方跨多个社交网络共享内容。 使用这样的工具，您可以设置发布时间表，按计划共享内容，然后分析帐户的绩效。 * 使用 AI Copilot 规划您的社交媒体策略，并让 AI 助手为您生成标题和图像。 * 为您的所有个人资料设置发布时间表。 * 将您的内容分为不同的类别，以获得坚实而平衡的组合。 * 使用我们的 Canva、Unsplash 和 GIPHY 集成在 SocialBee 中设计您的帖子。 * 单独为每个社交媒体网络定制帖子。 * 连接任意博客的RSS Feed，自动导入内容。 * 根据您的图像或标题自动生成主...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。
Hypefury
hypefury.com
您的私人助理，可帮助您扩大 Twitter 受众并从中获利。我们选择了 Twitter OG 使用的最佳技术，并将它们变成了一个应用程序： - 无缝创建新内容 - 扩大你的受众 - 扩大您的电子邮件列表 - 销售更多产品
Postly
postly.ai
Postly 是一款一体化社交媒体管理工具，可帮助您生成内容、创意设计、安排帖子以及推动大量社交对话以实现转化。 Postly 集成了 AI Writer、AI Art、图像编辑器、视频编辑器、链接缩短器和批量上传器等营销工具和功能，因此您无需打开多个选项卡即可完成工作。内置的 AI Writer 可以以 10 倍的速度为您生成产品描述、社交媒体内容、数字广告和高转化销售渠道的营销文案。许多人仍然认为 Postly 提供的强大价值功能之一是一键发布，它允许用户只需单击一下即可在多个社交媒体平台上发布。通过将 Facebook、LinkedIn、Instagram、Twitter、Pintere...
Tailwind
tailwindapp.com
感觉就像营销团队的工具 Tailwind 可以自动化社交媒体营销中最困难的部分，以便您可以更聪明、更快地成长。通过 Instagram、Pinterest 和 Facebook 的内容创建、安排和发布来节省时间。 Facebook、Instagram 和 Pinterest 官方合作伙伴。 100万+用户。
AgoraPulse
agorapulse.com
Agorapulse 是投资回报率驱动的营销团队的社交媒体中心。社交媒体是提高品牌认知度、产生潜在客户和增加销售额的最强大杠杆。 Agorapulse 正在申请专利的社交媒体投资回报率仪表板和强大的社交媒体管理功能可增强团队的工作能力，使其更智能、更快、更好地工作。 使用 Agorapulse 的收件箱、发布、报告、监控和团队协作工具保持井然有序、节省时间并轻松管理您的社交媒体。 Agorapulse 支持 Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok 和 YouTube。以下是客户最喜欢 Agorapulse 的六大功能：\ * 统一的社交收件箱让您...