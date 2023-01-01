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SWAYAM 是由印度政府发起的一项计划，旨在实现教育政策的三个基本原则，即机会、公平和质量。这项努力的目标是为所有人（包括最弱势群体）提供最好的教学资源。 SWAYAM 致力于为迄今为止尚未受到数字革命影响且未能加入知识经济主流的学生弥合数字鸿沟。
网站： swayam.gov.in
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