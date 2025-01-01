替代项 - Supplyit

MarketMan
marketman.com
MarketMan是餐饮业运营者与供应商之间的协作软件，帮助管理采购、库存和成本，提升运营效率。
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs是一款食品安全管理软件，帮助企业满足HACCP、ISO 22000等食品安全标准，实现食品安全过程数字化和简化管理。
GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket是一款通过AI技术实现美国食品供应链数字化转型的应用，旨在提升行业效率和提供电子商务软件解决方案。
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify是一款食品和饮料管理平台，帮助餐饮业管理供应链、优化菜单和活动，减少食品浪费，提高效率与透明度。
Craftable
craftable.com
Craftable 是一家餐饮行业的利润管理软件平台，整合采购、劳动力、食谱和销售，帮助运营者提高利润效率。
UnifyOrdering
unifyordering.com
UnifyOrdering是一个SaaS平台，简化食品行业的订单管理，方便买家和供应商进行高效的沟通和订单处理。
Procurant
procurant.com
Procurant是一款移动应用，简化HACCP食品安全计划管理，提供温度监测，帮助企业维护食品安全合规性与效率。
Recipal
recipal.com
Recipal是一款营养分析软件，可以简化营养成分标签的生成、菜谱成本计算和库存管理。
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice是一款应用程序，让学校的家长和学生可以查看菜单、营养信息和过敏原，促进健康饮食选择和饮食透明度。
Eclarion
eclarion.com
Eclarion 应用程序使食谱管理变得可控，并能轻松按需提供产品规格。
Meal Ticket
mealticket.com
Meal Ticket 是食品服务行业的软件提供商，提供库存管理、成本控制、菜单管理、销售与市场支持等解决方案。
Klarys
klarys.io
Klarys 应用旨在帮助新鲜食品行业提高效率与透明度，以应对经济和环境挑战，支持可持续发展和产品可追溯性。