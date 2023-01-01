Superwall
superwall.me
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Superwall”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
通过无线更新优化您的 iOS 付费专区。无需任何代码即可添加元素、编辑文本和更改定价。
网站： superwall.me
免责声明：WebCatalog 与“Superwall”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
AppMySite
app.appmysite.com
Levity
app.levity.ai
NitroPack
nitropack.io
InteraxAI
interaxai.com
Zoho Marketplace
marketplace.zoho.com
Colaboratory
colab.research.google.com
Noloco
portals.noloco.io
Stakecut
app.stakecut.com
Portals.co
portals.co
Photopea
photopea.com
Sliderule
sandbox.sliderule.io
DeepOpinion
studio.deepopinion.ai