Supervity（以前称为 Techforce.ai）通过其 AI Coach 快速自动化和共享知识工作，使业务团队能够更快地取得成果。 如今，超过 12000 家企业用户（从成熟企业到快速发展的初创企业）正在使用 Supervity 的无代码人工智能平台，该平台已经改变了工作场所。这些用例因行业和业务功能而异，可帮助公司将销售成果提高高达 30%，并将运营生产力提高高达 70%。 Supervity提供的解决方案可以覆盖软件公司及其客户的业务流程。该解决方案支持基于 UI 和 API 的集成，以便业务团队实现手动工作的自动化。 该平台以团队协作为核心构建，供用户创建无代码自动化并与同事和客户共享作为可重用的数字技能。 Supervity 还使产品主导型公司能够通过 AI Coach 帮助其最终用户更快地取得成果。它是极少数以白标模型提供嵌入式 RPA、对话式 AI 和 OCR AI 功能“即服务”的公司之一。 目前，该公司正在与毕马威、IBM 和埃森哲等大型系统集成商合作，在金融服务、医疗保健和联邦细分市场构建行业特定解决方案。

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网站： supervity.ai

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