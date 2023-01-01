替代项 - Successeve

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在 DinMo，我们设想一个企业通过利用数据的力量蓬勃发展的世界。我们的使命是简化数据访问、消除复杂性并促进数据驱动的文化，使团队能够做出明智的决策并促进增长。 DinMo 提供了一个一体化平台，可以简化业务知识，无需存储任何数据，因为我们直接从客户的数据仓库中读取数据。这种方法允许非技术用户无缝访问他们的数据，而不会遇到与数据仓库相关的复杂性。通过作为业务逻辑的单一事实来源，我们确保用户可以通过我们的生成式人工智能技术提取智能见解。这种创新方法无需数据分析师即可实现数据驱动的决策。此外，我们的平台使用户能够在没有代码的情况下创建自定义细分，使用自然语言来定义目标受众并发现隐藏的机会。为了使所...