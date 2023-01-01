替代项 - StoryPrompt
UserTesting
usertesting.com
可用性测试和研究工具可通过 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的在线客户体验。 G2 排名第一的 CX 行业软件。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用户测试工具，无需订阅或月费。从我们的高品质测试人员小组中获得更好的见解，每位测试人员仅需 30 美元。
dscout
dscout.com
dscout 的定性研究平台使用移动应用程序和超过 10 万热切的参与者来有效捕获即时视频并轻松获得见解……
VideoAsk
videoask.com
进行异步视频对话的最轻松的方式。吸引您的社区、招募新人才、产生更好的销售线索等等。
Userlytics
userlytics.com
利用我们最先进的用户研究平台和超过 160 万的全球小组来改善您的客户和用户体验。
Life Inside
lifeinside.io
视频讲故事。重新发明。在Life Inside，我们为企业提供强大的交互式视频平台，可以无缝集成到任何网站。视频推荐显着提高了在线受众的参与度，从而提高了转化率和参与度。我们的平台使企业能够创建和分享引人注目的视频推荐，从而更深入地了解他们的产品、产品和服务。通过展示员工和客户的经历和故事，企业可以拉近与受众的距离，使他们更有可能选择您的企业而不是竞争对手。加入不断壮大的领先品牌社区，他们正在使用 Life Inside 来转变营销工作并推动业务增长。
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox 是一个帮助非营利营销人员收集、组织和分享来自捐助者、志愿者、工作人员和使命受益人社区的强大故事内容的平台。只需几分钟，您就可以创建和分享品牌收藏活动，这将帮助您向捐赠者展示良好的管理能力，突出多样化和包容性的项目，并在社交媒体上取悦您的受众。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支持，以前所未有的速度提供一流质量的消费者洞察，而成本仅为传统洞察公司的一小部分。 GetWhy 将您的营销理念、概念或内容呈现在观众面前，并将他们的视频响应收集为可行的见解。我们训练我们的 Gen AI 平台在几分钟内执行人类需要几天时间才能完成的任务： - 转录语音， - 进行情感和情绪分析，以及 - 在您选择的尽可能多的视频采访中识别和收集关键见解。从研究问题到见解仅需 4 小时。因此，您可以更少地专注于分析，而更多地专注于创建切中要害的概念、产品和活动。
Widewail
widewail.com
邀请视频使中小型企业能够比以往更轻松地生成客户视频推荐。使用 SMS 和自动化，我们创建了一个对业务来说不干涉、对客户来说无缝的流程。将您的 CRM 转变为始终在线的视频推荐生成器，并帮助您的营销团队通过宝贵的视频社交证明将更多潜在客户转化为买家。通过使用短信/短信，我们可以帮助您向客户最活跃的地方发送请求。或者，定位您已知高度参与的客户，例如最近留下五星级评论的客户。我们从短信到视频提交的流程快速而简单。只需在手机上点击几下，无需下载或更换设备。
Respondent Participant
respondent.io
将研究人员与参与者进行匹配。 在全球范围内招募任何参与者受众或通过任何研究方法寻找付费研究机会。
Respondent Researcher
respondent.io
将研究人员与参与者进行匹配。 在全球范围内招募任何参与者受众或通过任何研究方法寻找付费研究机会。
Senja
senja.io
收集推荐并不比这更容易。收集文字和视频推荐。到处分享它们。转化更多访客并达成更多交易！
Vocal Video
vocalvideo.com
过去，创建视频推荐的成本高昂且耗时。组织只能处理 DIY 视频、昂贵的代理机构或文本审核的收益递减问题。 Vocal Video 是唯一一个可以轻松收集、编辑和分享制作精美的视频的视频推荐平台。非常适合客户和员工视频，并用于营销、推广活动、内部沟通、销售支持等。 Vocal Video受到数以万计的客户信赖，从ADP、Google、GM等财富500强到早期的电商品牌。
Voxpopme
voxpopme.com
在 Voxpopme，我们相信您不应该为了以合理的成本快速获得所需的见解而牺牲质量。洞察团队面临着巨大的压力，需要利用有限的资源为关键业务问题提供可靠的答案。我们可以提供帮助。 Voxpopme 通过收集、集中和分析定性数据来转变洞察团队。 Voxpopme 的定性洞察平台将视频调查（我们完整的视频调查工具）的速度与实时访谈（我们的 IDI 和焦点小组产品）的深度以及 AI 洞察的强大功能相结合，可将分析速度提高 60 倍。更多品牌信任 Voxpopme 来丰富他们的研究，并从根本上改变他们制造更好产品和塑造有远见的公司的方式。想了解我们如何帮助解决这些问题？立即访问 www.voxpopme...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel 是首屈一指的远程视频捕获平台，可供企业捕获、响应、分析和共享客户的视频。 VideoPeel 帮助企业将用户生成的视频内容量增加 10 倍，从而将转化率、流量、满意度和消费者洞察提高 20% 以上。
StoryTap
storytap.com
StoryTap 是一个获得专利的视频互动平台，可让品牌轻松创建并分享来自真实客户和员工的真实体验。使用 StoryTap 平台，公司可以创建引人入胜且高度可搜索的视频内容，而无需高昂的制作成本。 StoryTap 帮助领先的组织提高品牌知名度，与更多客户和潜在客户建立联系，并提高利润。
Forsta
forsta.com
Forsta 是 Press Ganey 旗下公司，为 HX（人类体验）平台提供支持，该平台是一个综合性体验和研究技术平台，可打破 CX（客户体验）、员工体验 (EX)、市场研究之间的隔阂，从而使公司能够获得更深入、更全面地了解受众的体验。 HX 平台收集和分析数据，并将结果转化为可共享的行动，为决策提供信息并推动增长。 Forsta 的技术与其专家顾问团队相结合，为金融服务、医疗保健、酒店、市场研究、专业服务、零售和技术等多个行业的组织提供服务。 Forsta 被评为 2021 年 Gartner® Magic Quadrant™ 客户之声领导者。欲了解更多信息，请访问 www.forsta...
Indeemo
indeemo.com
我们的人工智能驱动的实时视频研究平台使 MR、UX 和 CX 团队能够了解日常生活中的人、产品和体验。我们支持的研究人员、设计师和产品经理在 B2C 和 B2B 环境中使用 Indeemo 进行各种发现研究方法，包括：发现/探索/生成研究 - 日记研究 - 移动/数字民族志 - 用户角色旅程研究 - 旅程地图 - 服务旅行- 购买路径 - 买家决策旅程混合方法研究 - 访谈/焦点小组的预先任务 - 通过视频可用性/体验研究将细分/用户角色带入生活 - 产品测试/IHUT - 购物者/客户/员工体验 我们的客户范围包括规模从咨询公司到初创企业，再到政府部门和全球品牌。我们的 Instagram ...