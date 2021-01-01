替代项 - Storyly
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
OneSignal
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移动推送通知、网络推送和应用内消息传递领域的全球领导者。受到 80 万企业的信赖，每天发送 50 亿条推送通知。
SocialPilot
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SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
CoSchedule
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一系列敏捷的营销工具将帮助您保持专注、按时交付项目并使您的团队感到高兴。现在就组织起来吧。
GetResponse
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GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
CallFire
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利用虚拟电话号码、IVR、语音广播、群发短信服务和强力拨号来拓展您的业务。免费试用 CallFire！
Taboola
taboola.com
面向 Taboola 发布商和广告商的管理控制台应用程序
Flowcode
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Flowcode 是排名第一的 QR 码制作工具。徽标、颜色和设计，以及隐私和数据支持，全部免费。立即下载高质量的打印文件。
FlippingBook
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将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
ShareThis
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增加在线受众的网站工具。创建有吸引力的客户联系的数据解决方案。用于同意管理和 GDPR 合规性的隐私工具。
Appsflyer
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使用 AppsFlyer 分析和衡量您的移动营销活动，获得有关客户旅程的宝贵见解，并做出有影响力的决策。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
Scoop.it
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Scoop.it 使专业人士和企业能够通过其内容管理工具研究和发布内容。
Branch
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数字品牌在 Branch 上成长。利用企业级解决方案发展您的业务，该解决方案旨在提高端到端用户参与度，并提供跨所有设备、渠道和平台的营销效果的全面衡量。
StoryChief
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StoryChief 将完成内容营销所需的一切都集中在一处。多渠道组织、构建和分发您的内容。
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使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Braze
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实时提供相关的个性化客户体验。
CleverTap
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CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Sender
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在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
Paper.li
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在几分钟内建立您的数字形象。我们每天都会为您带来分享内容。以及一个始终新鲜的网站。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Trumpia
trumpia.com
Trumpia 是一家在线多渠道营销和消息软件提供商，为企业、非营利组织和各类会员组织提供移动营销、电子邮件营销、语音广播、即时消息和社交媒体营销工具。Trumpia 排名第 46 位在软件公司中排名第 33 位，在洛杉矶都市区排名第 33 位，在加州 100 强公司中排名第 80 位，在 Inc. 5000 家 2012 年增长最快公司名单中排名第 515 位。 2011 年，网站杂志将 Trumpia 评为软件公司前 3 名。 “移动服务领域前 50 名推动者和推动者”。Trumpia.com 总部位于加利福尼亚州阿纳海姆，由总部位于加利福尼亚州的 DoCircle, Inc. 所有和运营...
Storipress
storipress.com
终极内容创建和管理平台，可简化您的编辑流程并适应您的受众。凭借本机看板和日历视图、网站构建器、增加收入的集成以及强大的 SEO 工具等功能，Storipress 使您能够为受众打造品牌。
Listrak
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Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家领先零售商和品牌信赖的集成数字营销平台，适用于电子邮件、短信营销、身份解析、行为触发和跨渠道编排。
StorifyMe
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用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费且可自定义的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，StorifyMe 是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
Attentive
attentivemobile.com
用于增加移动用户并传递相关消息的创新平台。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的电子邮件和 SMS 传送解决方案，它将强大的电子邮件营销工具与 SMTP 中继以及电子商务、CRM 和 CMS 系统的插件结合在一起。
Iterable
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与您的客户建立联系，就像您真正了解他们一样。 Iterable 是一个跨渠道营销平台，可支持统一的客户体验，并使您能够创建、优化和衡量整个客户旅程中的每一次互动。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
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用户入门仅仅是一个开始。 Appcues 使产品主导的团队能够在没有开发人员的情况下衡量和提高产品采用率。创建一个免费帐户即可开始。
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TextUs 是面向招聘人员和销售人员的领先消费者参与平台，可推动渠道创建并提高转化率。用户喜欢 TextUs，因为它使他们能够更有效地与候选人、潜在客户和客户进行沟通。通过更快地获得更多响应、改善销售周期转换和候选人进入市场的速度，最大限度地提高工作效率。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition 数字出版软件结合了有效数字出版的所有五个关键点；创建、管理、分发、货币化和分析。无需编码即可创建互动且引人入胜的内容，并将其分发到所有平台（平板电脑、移动设备和桌面）。
Prokeep
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Prokeep 成立于 2016 年，是面向批发分销商的领先客户体验管理软件。 Prokeep 通过将沟通转化为商业来发展关系和业务；通过集中沟通提高销售额，通过更好的洞察和参与机会改善客户体验，并通过系统自动化提高生产力。 Prokeep 被北美超过 1,000 家分销商使用，实现了超过 1100 万次对话和超过 60 亿美元的收入。发展您的分销业务。建立更牢固的客户关系。提高员工生产力。所有这些都通过 Prokeep 的客户体验管理软件专为经销商在现代市场中蓬勃发展而构建。 Prokeep：- 被 50 个州、10 个省和 2 个地区的经销商使用。 - Prokeep 进行超过 1100 ...
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使用 Joomag 的一体化数字平台创建、发布、分发、跟踪您的数字杂志、目录、小册子、时事通讯并从中获利。
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通过直接发送到客户手中的动态、高转化率登陆页面来增强您的短信营销。
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覆盖面更大，工作量更少。 停止在过时的内容联合平台和乏善可陈的活动上浪费金钱。 The Juice 拥有一群敬业的销售和营销专业人士，将您的内容在正确的时间呈现给正确的人。在 The Juice 上传播您的内容，寻找影响力和共鸣。
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专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
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通过为企业品牌构建的客户互动平台，在客户生命周期的每个阶段传递有意义的消息。了解更多。
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blueshift.com
Blueshift 帮助品牌在每次客户互动中提供相关、互联的体验。其用于智能客户参与的 Smart Hub 平台为品牌提供了完整的工具包，可在整个全渠道旅程中无缝地实时提供 1:1 体验，包括实时数据统一、受众细分、预测智能、1:1 个性化、全渠道编排和无与伦比的规模。这个灵活、易于使用的平台可以统一来自任何来源的客户数据，通过可定制的人工智能解锁智能，并使用智能决策实时激活跨接触点的数据。提供以客户为中心的体验、增加收入和推动成果的道路从未如此快捷。 Blueshift 的智能客户参与平台通过统一、通知和激活数据，在整个全渠道旅程中提供相关的互联体验。
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connectly.ai
Connectly 允许企业通过 WhatsApp 轻松创建和发送自动化、交互式和个性化的营销活动。这促进了双向对话（与短信和电子邮件不同），潜在客户和客户可以选择他们的购买旅程，从而提高参与度和转化率。 Connectly 还将客户通信集中在一个统一的收件箱中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能够细分受众并根据其智能报告做出数据驱动的决策。
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探索快速轻松管理任何屏幕的理想平台。随时随地。没错，没有任何限制。
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规划和订购精彩内容的最简单方法 适合机构和中小企业的内容营销平台 Content Launch 是一个简化的内容发现和分发平台。
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Creatosaurus - 多合一创意和营销平台。营销团队很难完成工作，更不用说扩大营销力度了。在数字和社交媒体世界中讲故事是一个充满压力和混乱的过程，涉及到许多不同的人、需要管理的工具、需要解决的许多不同的问题，并且不要忘记繁琐的协作。通过 10 倍更快的讲故事速度转变您的营销策略。 Creatosaurus 可让您在一个地方轻松策划创意、设计图形、编写 AI 内容、编辑视频、安排帖子、搜索主题标签、制作文章、管理分析、生成报告、应用程序等。
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StructuredWeb 为 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名技术品牌以及许多其他成长中的品牌提供强大、灵活且易于使用的渠道营销自动化平台。自 1999 年以来，StructuredWeb 将创新平台与经过验证的上市策略和世界一流的服务相结合，提供更好的方法来加速渠道驱动的需求生成、加强合作伙伴参与度并增加渠道收入。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
Brojure
brojure.com
使用最直观的视觉叙事软件 Brojure 创建引人入胜的内容、提案、演示文稿等。 Brojures 模板设计和简单的界面使您可以轻松地为您的品牌和客户创建、共享和跟踪迷人的视觉故事 - 无需设计师。
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我们的愿景是培育数字媒体的新阶段，使消费者能够以同样积极的方式参与内容和赞助广告。
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借助世界上第一个使用 RFM 细分的全自动且可定制的平台，释放保留营销的真正力量。凭借十多年的专业知识，Patch 开发了一个顶级的客户保留平台，帮助 Shopify 品牌提高客户终身价值并保留更多客户，所有这些都在一个地方完成。 Patch 是世界上第一个具有集成 RFM（新近度、频率、货币）细分功能的保留平台。该模型自动将客户分为可操作的类别，包括忠诚客户、风险客户，甚至流失客户。它使您能够为每个客户创建个性化、自动化的客户旅程，以最大限度地提高参与度和收入。 Patch 使数据驱动的决策成为可能，而无需数据科学家。此外，我们的全套保留工具包括以下内容： 自动化客户旅程：根据客户行为采取行...
Upland Adestra
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激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
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适用于网络和应用程序的通用归因平台，可衡量跨设备、身份和平台的真实营销效果。
Insider
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一个提供个性化、跨渠道客户体验的平台。 Insider 跨渠道连接数据，利用人工智能预测未来行为，并通过单一平台以最快的速度实现价值个性化体验。
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通过优化的多渠道消息传递和活动编排建立持久且有价值的关系，从而最大限度地提高客户参与度。
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Nurture Boss 是第一个针对多家庭的 AMN（自动移动培育）工具。与最广泛使用的多户型 CRM 和物业管理软件的强大集成使客户能够通过定制和个性化的登陆页面来培养潜在客户。 Nurture Boss 客户的参与度比短信营销高 3 倍，比电子邮件营销高 5 倍。
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