替代项 - Storipress
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的营销工具将帮助您保持专注、按时交付项目并使您的团队感到高兴。现在就组织起来吧。
Taboola
taboola.com
面向 Taboola 发布商和广告商的管理控制台应用程序
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
ShareThis
sharethis.com
增加在线受众的网站工具。创建有吸引力的客户联系的数据解决方案。用于同意管理和 GDPR 合规性的隐私工具。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 使专业人士和企业能够通过其内容管理工具研究和发布内容。
StoryChief
storychief.io
StoryChief 将完成内容营销所需的一切都集中在一处。多渠道组织、构建和分发您的内容。
Storyly
storyly.io
下一级移动用户参与度所缺失的部分。 Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。
Paper.li
paper.li
在几分钟内建立您的数字形象。我们每天都会为您带来分享内容。以及一个始终新鲜的网站。
StorifyMe
storifyme.com
用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费且可自定义的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，StorifyMe 是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
Joomag
joomag.com
使用 Joomag 的一体化数字平台创建、发布、分发、跟踪您的数字杂志、目录、小册子、时事通讯并从中获利。
Waapiti
waapiti.eu
探索快速轻松管理任何屏幕的理想平台。随时随地。没错，没有任何限制。
Content Launch
contentlaunch.com
规划和订购精彩内容的最简单方法 适合机构和中小企业的内容营销平台 Content Launch 是一个简化的内容发现和分发平台。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
MGID
mgid.com
我们的愿景是培育数字媒体的新阶段，使消费者能够以同样积极的方式参与内容和赞助广告。
The Juice
thejuicehq.com
覆盖面更大，工作量更少。 停止在过时的内容联合平台和乏善可陈的活动上浪费金钱。 The Juice 拥有一群敬业的销售和营销专业人士，将您的内容在正确的时间呈现给正确的人。在 The Juice 上传播您的内容，寻找影响力和共鸣。
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem 是一个深受顶级出版商信赖的人工智能社交出版平台，可自动执行和优化社交媒体平台的内容共享。出版商使用 True Anthem 来增加网络流量、提高社交 KPI 并自动化社交媒体工作流程。 True Anthem 平台无缝地管理及时的突发新闻、最近发布的内容的再循环以及常青内容。该软件支持高级报告和人工智能驱动的共享到 Facebook、Twitter、Instagram（包括生物中的链接）、LinkedIn 和 Pinterest。 True Anthem 与 500 多家出版商合作，包括美联社、路透社、Dotdash Meredith、NBC News、ABC、CBS/...
Supapass
supapass.com
围绕播客建立内容业务所需的一切 创建世界一流的应用程序和网站来提升您的品牌、吸引受众并让您的客户回头客，将您的所有内容集中在一个地方，从而节省您的时间并增加您的销售额
Scompler
scompler.com
Scompler 允许您定义内容策略的所有基本元素，从您自己的目标和给读者带来的利益，通过角色和购买者的旅程，到格式、媒体和渠道。借助 Scompler，您可以通过战略主题规划来组织所有内容，并通过单独的工作流程（社交媒体、博客文章、网站、邮件、小册子等）在团队中制作内容。
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys 是一个安全的、基于云的数字和报告平台，旨在使投资数据和见解交付变得轻松。我们的解决方案为那些需要全自动且强大的投资报告系统、客户门户和全球投资网站的人提供轻松的体验。投资经理的数字和报告解决方案致力于帮助销售和客户服务团队为投资者提供卓越的文档、报告和数字体验。数字体验客户报告、销售和营销资料、数字体验。通过单一出版物数据和内容存储提供。本地化内容本地化内容和报告，以满足国际监管要求的需要，并以尽可能最顺畅的方式支持分发流程。准备发布的数据 准备发布的数据。拥有一个包含所有数据、内容和材料的单一内容存储，可以随时在每个渠道和每个媒体上发布并交付。满足 ESG 增强报告的新需求...
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Kurtosys EU
kurtosys.com
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Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影响者、品牌和出版商能够利用其内容产生销售。
Connatix
connatix.com
Connatix 是下一代视频技术公司，帮助发布商和广告商向大规模受众提供成功的视频体验。我们相信引人入胜的内容的力量，并致力于构建首个推向市场的视频技术，并进行优化以提升性能。从强大的视频格式到我们专有的广告服务器和交换，我们构建了旨在实现发布商和广告商目标和谐的视频解决方案。
Brandkit
brandkitapp.com
排名第一的品牌门户和品牌工具包服务，大规模地将世界与您的内容连接起来。第一个将 DAM、CMS、内容联合和文件传输服务结合在一个平台中的平台。查找、管理和分发您的内容，策划和分享您的品牌故事，无需来回。图像、视频、徽标、指南、图形、音频、PDF、演示文稿、帖子、新闻稿、故事创意、免费媒体链接等。一切都集中在一个设计精美的地方。您品牌的单一事实来源。
KAWO
kawo.com
KAWO是中国领先的营销SaaS厂商之一，致力于打造最人性化的软件平台，赋能中国社交媒体团队成就辉煌。它为营销团队提供了一个有效协作、规划、管理和分析微信、微博、抖音和快手内容的中心枢纽；中国四大社交媒体渠道。其在当地社交媒体环境、客户洞察和法规方面无与伦比的专业知识已帮助超过 500 个全球品牌在中国社交媒体平台上取得成功。
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inpowered.ai
inPowered 的人工智能平台使品牌能够最大限度地提高内容营销投资回报率。在人工智能和多年的机器学习的支持下，他们的内容智能和内容分发解决方案使营销人员能够收集专有数据并使用它来推动真正的投资回报率 - 积极改变品牌认知，增加现场采取的行动，潜在客户开发和用户参与度。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition 数字出版软件结合了有效数字出版的所有五个关键点；创建、管理、分发、货币化和分析。无需编码即可创建互动且引人入胜的内容，并将其分发到所有平台（平板电脑、移动设备和桌面）。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - 多合一创意和营销平台。营销团队很难完成工作，更不用说扩大营销力度了。在数字和社交媒体世界中讲故事是一个充满压力和混乱的过程，涉及到许多不同的人、需要管理的工具、需要解决的许多不同的问题，并且不要忘记繁琐的协作。通过 10 倍更快的讲故事速度转变您的营销策略。 Creatosaurus 可让您在一个地方轻松策划创意、设计图形、编写 AI 内容、编辑视频、安排帖子、搜索主题标签、制作文章、管理分析、生成报告、应用程序等。
1World Online
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1World 的平台包含投票、测验、调查和辩论等应用程序，以提高参与度和收入机会。
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fotaflo.com
Fotaflo 是一种照片和视频营销解决方案，可简化和自动化客户照片的分发，使旅游和活动运营商能够： - 通过照片记忆增强游客体验。 - 通过高质量的客户社交帖子和在线评论鼓励口碑营销。 - 确定将为您的企业带来新预订的倡导者
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Arena 正在开发由第一方数据支持的下一代现场参与工具，以在各地建立值得信赖的现场观众。我们的解决方案 - 实时聊天、实时博客、竞技场角色）利用社交媒体中最流行的功能，在您管理的任何平台上快速建立深度参与。超过 20,000 名客户相信 Arena 可以将他们的受众聚集在网络、应用程序或现场活动（或三者兼有）上，与内容、社区和商业互动。
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我们是一支全球团队，致力于帮助品牌和发布商在每次网站访问中吸引受众。 Shareaholic 已经营十多年，热爱我们所做的事情，并以取悦客户为己任。我们的产品套件赢得了许多享有盛誉的全球奖项（包括来自 MIT 和 Mozilla 的奖项），并且我们在开发和支持企业规模和质量的软件方面拥有丰富的经验。我们知道这需要什么——我们每天都生活和呼吸着这一点。
emlen
emlen.io
emlen 是排名第一的买家支持平台，旨在促进销售内容的交流以及卖家和买家之间的协作。 emlen 以其独特的数字销售室技术专注于销售和收入团队，以提高买方主导时代的销售速度。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 为 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名技术品牌以及许多其他成长中的品牌提供强大、灵活且易于使用的渠道营销自动化平台。自 1999 年以来，StructuredWeb 将创新平台与经过验证的上市策略和世界一流的服务相结合，提供更好的方法来加速渠道驱动的需求生成、加强合作伙伴参与度并增加渠道收入。
GetSocial
getsocial.io
80% 的分享是通过复制粘贴、消息应用程序和电子邮件进行的。 GetSocial 通过为 30 多个网络提供独特的社交小部件组合来解决此问题，以增加您的有机社交流量、有关共享活动的详细分析（包括暗社交）、自动发布工具以及革命性的 URL 缩短器（可在发布后跟踪 100% 的社交活动）第一次点击。您再也不用怀疑流量来源了！ GetSocial 是内容和社交营销人员的最佳解决方案。
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使用最直观的视觉叙事软件 Brojure 创建引人入胜的内容、提案、演示文稿等。 Brojures 模板设计和简单的界面使您可以轻松地为您的品牌和客户创建、共享和跟踪迷人的视觉故事 - 无需设计师。
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Cohley 是一个软件平台，可帮助品牌扩展其内容策略（从 iPhone 视频到专业摄影再到文本评论），以提高其数字性能。在当今的营销环境中，品牌比以往任何时候都需要更多的内容。在优化数字广告、确保它们在电子邮件营销活动中展示精彩内容、持续在社交渠道上发布内容和刷新网站内容之间，有很多事情需要跟上。 Cohley 的目标是继续帮助世界上最好的品牌通过经过审查的第三方创作者生成他们所需的内容，使这些品牌能够以极低的成本生成大量多样化、可操作的内容。无论是创作者在 iPhone 上拍摄的品牌照片或视频，还是我们的摄影师网络创作的更精美的高分辨率摄影作品，Cohley 都是内容引擎，可为营销人员提供...
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UserEvidence 是一个客户语音平台，可自动为 GTM 团队进行社交证明，在几分钟内生成经过验证的案例研究、推荐和统计数据。通过调查和第三方评论，UserEvidence 不断捕获整个客户旅程中的反馈，并创建一个客户故事库来证明您的产品的价值。 Pendo、Workato、Gong、Jasper.ai 和 Ramp 等改变游戏规则的 B2B 公司依靠 UserEvidence 大规模创建真实的客户故事。
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Vestorly 的内容管理引擎使组织能够在正确的时间向正确的人发现、过滤和个性化正确的内容。
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Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
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