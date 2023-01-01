Statista 是一家专注于市场和消费者数据的德国公司。据该公司称，其平台包含来自 22,500 多个来源和 170 个不同行业的 80,000 多个主题的超过 1,000,000 条统计数据，产生约 6000 万欧元的收入。deutsche-startups.de 网站将 Statista 命名为“Start- 2008年，该公司荣获“年度最佳企业”称号，同年，该公司成为德国《金融时报》主办的“Enable to Start”初创企业竞赛的获奖者之一。 2010 年，“Deutschland – Land der Ideen”（德国 – 创意之地）倡议将 Statista 评选为“2010 年创意之地地标”类别的获奖者之一。并荣获欧洲红鲱鱼奖。 2012 年，Statista 被提名为“快速攀登者”类别的德国企业家奖，2020 年，它被《图书馆杂志》列入学术和公共图书馆必备数据库列表。2019 年，Statista 被广告公司 Ströer Media。

网站： statista.com

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