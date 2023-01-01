想要在您的设计中添加一些优质的松鼠优点吗？ Squircley 是您开始创建可用于徽标、图标和背景图像的漂亮有机形状所需的一切。 生成器导出 SVG 文件，这些文件可以直接复制到剪贴板以放入 HTML / CSS 或下载到您的计算机，以便在您选择的设计软件（Figma、Sketch、Framer、XD 等）中使用

网站： squircley.app

免责声明：WebCatalog 与“Squircley”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。