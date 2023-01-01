替代项 - Spotify
YouTube Music
youtube.com
YouTube Music是谷歌子公司YouTube开发的音乐流媒体服务；它为面向音乐流媒体的服务提供了定制界面，允许用户根据流派、播放列表和推荐浏览 YouTube 上的歌曲和音乐视频。 该服务还提供高级层，支持无广告播放、纯音频后台播放以及下载歌曲进行离线播放。这些订阅优惠也适用于 Google Play Music 和 YouTube Premium 的订阅者。该服务最终将取代 Google Play Music，成为谷歌音乐流媒体和购买的主要品牌。
SoundCloud
soundcloud.com
SoundCloud 是一家位于德国柏林的在线音频分发平台和音乐共享网站，用户可以通过该平台上传、推广和共享音频。 SoundCloud 由 Alexander Ljung 和 Eric Wahlforss 于 2007 年创立，现已发展成为最大的音乐流媒体服务之一，全球每月用户数量超过 1.75 亿。 SoundCloud 在该平台上提供免费和付费会员资格，适用于桌面和移动设备。 SoundCloud 通过许多艺术家的成功影响了音乐行业，他们利用该服务开启或推进了自己的职业生涯。 SoundCloud 获得了许多投资者和 Twitter 等其他媒体平台的支持，尽管该流媒体平台本身已经解决了...
Apple Music
music.apple.com
Apple Music 是由 Apple Inc. 开发的音乐和视频流媒体服务。用户可以选择音乐点播到其设备，也可以收听现有的播放列表。该服务还包括互联网广播电台 Apple Music 1、Apple Music Hits 和 Apple Music Country，每天 24 小时向 200 多个国家/地区进行现场直播。该服务于2015年6月8日宣布，并于2015年6月30日推出。在该服务需要按月订阅之前，新订阅者可以获得六个月的免费试用期。 Apple Music 最初是一项严格的音乐服务，但在 2016 年开始扩展到视频领域。高管吉米·艾欧文 (Jimmy Iovine) 表示，该服...
Amazon Music
amazon.com
亚马逊音乐（以前称为亚马逊 MP3）是亚马逊运营的音乐流媒体平台和在线音乐商店。于 2007 年 9 月 25 日推出公开测试版，并于 2008 年 1 月成为第一家销售来自四大音乐唱片公司（EMI、Universal、Warner 和 Sony BMG）以及许多独立人士。所有曲目最初均以 256 kbps 可变比特率 MP3 格式出售，没有针对每个客户的水印或 DRM；然而，一些曲目现在带有水印。与唱片公司的许可协议限制了音乐可以销售的国家。继美国之后，Amazon MP3于2008年12月3日在英国推出，2009年4月1日在德国推出，6月10日在法国推出， 2009年。德语版于2009年1...
Wynk Music
wynk.in
Wynk Music 是一款音乐流媒体和下载应用程序，适合各种心情！从 Rahman 到 Rihanna，它拥有超过 280 万首歌曲，涵盖印度和国际音乐。在 Wynk Music 应用程序上流式传输和下载歌曲，并从其庞大的音乐库中发现音乐，涵盖多种流派，包括宝莱坞、流行、摇滚、Bhangra、虔诚、Bhajans、快乐、悲伤、浪漫、派对、寒冷、爱情和旧复古。此外，还可以欣赏旁遮普语、博杰普里语、拉贾斯坦语、马拉地语、孟加拉语、卡纳达语、古吉拉特语、泰米尔语、泰卢固语、马拉雅拉姆语和所有其他南印度语言等地区语言的音乐。总之，我们有适合各种口味的音乐！ 从我们专门为您策划的各种播放列表中享受无...
TuneIn
tunein.com
TuneIn 是一家美国音频流媒体服务，为超过 6000 万月活跃用户提供实时新闻、广播、体育、音乐和播客。截至 2019 年，TuneIn 每月活跃用户超过 7500 万。 TuneIn 由位于加利福尼亚州旧金山的 TuneIn Inc 公司运营。该公司由 Bill Moore 于 2002 年在德克萨斯州达拉斯创立，当时名为 RadioTime。用户可以在 TuneIn 网站上收听广播、使用移动应用程序、智能扬声器或其他支持的设备。截至 2016 年，TuneIn 还支持超过 55 种车型。 2013年，该公司从Institutional Venture Partners、红杉资本、GV...
Pandora
pandora.com
Pandora 是 Sirius XM Holdings 旗下的美国订阅式音乐流媒体服务。该服务总部位于加利福尼亚州奥克兰，重点提供基于“音乐基因组计划”的推荐，这是一种按音乐特征对单首歌曲进行分类的方法。该服务最初作为互联网广播服务在消费市场推出，它将根据这些特征和用户喜欢的歌曲生成个性化频道；该服务有广告支持层和基于订阅的版本。 2017年，该服务推出了Pandora Premium，这是该服务的按需版本，更符合当代竞争对手的需求。 该公司成立于 2000 年，当时名为 Savage Beast Technologies，最初构想为一家 B2B 公司，向零售商授权音乐基因组项目作为推荐平...
TIDAL
tidal.com
您可以直接在网络浏览器中尝试 TIDAL。欣赏超过 3500 万首高保真音质歌曲、高清音乐视频和专业策划的编辑。对于无损播放，我们建议使用 Google Chrome。
Apple Music Beta
music.apple.com
让定义您的歌曲、专辑和艺术家充满您的世界。无限制地访问您认识和喜爱的艺术家的数百万首曲目、精选播放列表和原创内容。体验无损音频，并通过采用杜比全景声 (Dolby Atmos) 的空间音频聆听周围的声音。超过 9000 万首歌曲，全部无广告。
Deezer
deezer.com
你带来激情，我们带来音乐！随时随地访问超过 5600 万首曲目！
Gaana
gaana.com
Gaana.com - 在线收听和下载最新的 MP3 歌曲。在 Gaana+ 上下载新的或旧的印地语歌曲、宝莱坞歌曲、英语歌曲* 等并离线播放。免费创建、分享和收听流媒体音乐播放列表。
JioSaavn
jiosaavn.com
使用 JioSaavn 随时随地免费在线收听最新和流行的宝莱坞印地语歌曲。在线下载或收听无限量的新老印地语歌曲。在 JioSaavn 上搜索最热门、每周前 15 名、印地语电影歌曲等。
Yandex Music
music.yandex.com
Yandex Music 是 Yandex 开发的音乐流媒体服务。用户选择音乐作品、专辑、音乐曲目集以按需流式传输到他们的设备并接收个性化推荐。该服务还可以作为移动应用程序提供，其版本与 iOS、Android 兼容。亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、以色列、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦提供服务。订阅只能从上述支持的国家/地区支付，但该服务可在所有其他国家/地区使用。 截至 2017 年 10 月，Yandex Music 上提供了超过 4000 万首音乐曲目。大约有 2000 万人每月至少使用一次该服务。Yandex Music 最...
Brain.fm
brain.fm
Brain.fm - 专为大脑设计的音乐，可在使用 10 - 15 分钟内增强注意力、放松、冥想、小睡和睡眠。
Zing MP3
mp3.zing.vn
Zing MP3 是一款免费的音乐应用程序，具有许多出色的功能，可帮助您在移动设备上获得最佳的音乐体验。 Zing MP3为您带来丰富、高品质的在线音乐商店，音乐种类齐全，不断更新最热门的新内容，按专辑、视频、艺术家、排行榜类别、前100名和热门音乐主题排列。 Zing MP3是一项音乐流媒体服务，于2007年8月推出，目前包含2个版本：iOS、Android和Windows Phone平台上的网站和应用程序。智能手机上的 Zing MP3 应用程序是过去几年越南下载最频繁的应用程序之一。
NhacCuaTui
nhaccuatui.com
在 NhacCuaTui 音乐商店体验数百万首高品质版权歌曲和 MV。在许多平台上免费在线收听和下载音乐。
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