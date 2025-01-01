替代项 - Speexx

Physics Wallah
pw.live
物理瓦拉是一个教育平台，提供多种考试的学习资源，包括在线讲座、互动课程和模拟测试，帮助学生备考和职业发展。
Coursera
coursera.org
Coursera是一个在线学习平台，提供多种课程和学位，让用户随时随地学习，包括计算机科学、商业和人文科学等领域。
Udemy
udemy.com
Udemy是一个在线学习平台，提供超过15万门课程，覆盖职场技能和各类主题，支持灵活学习和课程创建。
Duolingo
duolingo.com
Duolingo是一款语言学习应用，提供多种语言课程，结合互动练习和社区功能，旨在帮助用户轻松有效地学习语言。
Testbook
testbook.com
Testbook是一款考试准备应用，提供模拟测试、在线辅导和学习工具，帮助学生有效备战各类竞争性考试。
edX
edx.org
EDX是一款在线学习应用，提供来自140个知名机构的2000门免费课程，帮助用户获取新技能并获得完成证书。
Khan Academy
khanacademy.org
可汗学院应用提供各种免费在线课程，帮助用户按自定进度学习数学、科学等主题，包括视频教程和互动练习。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn学习是一个在线学习平台，提供超过21,000个课程，帮助用户发展专业技能并与行业趋势保持同步。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi是一个综合平台，帮助创作者和企业家建立和管理在线业务，包括课程、会员、播客以及其他数字产品。
Great Learning
mygreatlearning.com
伟大学习应用提供专业人士和学生在线免费课程，帮助学习热门技能以促进职业发展。
Codecademy
codecademy.com
Codecademy是一个在线学习平台，教授编码和计算机科学技能，提供多种编程语言的互动课程，适合各级学习者。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一个在线学习平台，提供数据科学和人工智能课程，通过互动练习帮助学习者增强实践技能。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 应用提供丰富的在线课程，帮助企业提升员工技能，适应快速变化的工作环境。用户可按需学习相关内容。
Programiz
programiz.pro
Programiz是一款编程学习平台，提供互动教程和项目练习，帮助用户掌握多种编程语言与技能，适合初学者和有经验的开发者。
Brilliant
brilliant.org
Brilliant是一款教育应用，提供互动课程，帮助用户通过游戏和挑战提升在STEM领域的批判性思维和解决问题能力。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare是一款在线学习应用，提供创造性课程，用户可通过付费订阅学习不同领域的项目导向课程，包括设计、摄影等。
Blackboard Learn
blackboard.com
黑板学习是一款学习管理系统，支持教育和培训，提供课程创建、评估管理和学生信息管理等功能。
Babbel
babbel.com
Babbel是一款语言学习应用，提供结构化课程，帮助用户提高对话能力，适合各种语言水平，支持实用场景学习。
Busuu
busuu.com
Busuu是一款语言学习应用，提供13种语言课程，帮助用户通过阅读、写作、听力和口语练习学习新语言。
Rosetta Stone
rosettastone.com
Rosetta Stone是一个语言学习应用，通过沉浸式体验和语音分析技术帮助用户学习25种语言，提升口语能力。
Preply
preply.com
Preply是一款在线语言学习应用，提供与认证导师进行一对一的个性化课程，支持多种语言，可灵活安排学习时间。
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks是一种在线社区平台，帮助创作者和企业管理课程、会员和数字产品，支持互动和社区管理。
Memrise
memrise.com
Memrise是一款语言学习应用，帮助用户通过多样化的课程和练习提高词汇、听说能力，支持多种语言学习及离线使用。
Pluralsight
pluralsight.com
PluralSight是一个在线学习平台，为用户提供软件开发、人工智能、云计算等领域的技术课程和技能评估。
Udacity
udacity.com
Udacity是一个在线学习平台，提供数据科学、AI和编程等多领域的课程，旨在培养实用技术以满足市场需求。
Teachable
teachable.com
Teachable是一个在线课程创建平台，帮助用户创建、出售和管理在线课程和辅导服务。支持多种内容格式和互动元素。
Schoology
schoology.com
Schoology 是一个学习管理系统，支持教师和学生通过一个平台进行沟通和协作，促进教学与学习。
Stepik
stepik.org
Stepik是一个教育平台，提供编程和IT等领域的在线课程，支持互动学习和自动评分，适合不同能力的学习者。
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S是一个在线学习应用，提供视频课程、个性化学习、模拟考试和实时反馈，旨在帮助学生深入理解知识。
Cengage
cengage.com
Cengage应用程序提供全面的教育工具，允许学生在移动设备上访问课程材料，支持学习活动和笔记功能。