替代项 - Sparkage Consumer
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Talkable
talkable.com
很棒的推荐营销计划 ✅ 适用于在线商店、本地企业和 B2B 服务。增长营销的客户忠诚度计划。易于启动、测试和优化！奖励您的客户！
Fivestars
fivestars.com
Fivestars 是一个一体化支付和营销平台，结合了易于使用的技术、可定制的奖励和促销以及自动化。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
Friendbuy
friendbuy.com
高增长品牌可以通过 Friendbuy 从每位客户身上获得更多收益。凭借一流的推荐和忠诚度计划，品牌可以通过推荐实现至少 5-10% 的销售额，生命周期价值提高 4 倍。 Friendbuy 与 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃尔玛、迪士尼和雀巢等财富 100 强公司合作。此外，Friendbuy 与您的技术堆栈无缝集成，因此您可以将推荐和忠诚度无缝地融入您的客户旅程中。
Smile.io
smile.io
使用世界上最值得信赖的忠诚度应用程序将首次客户变成永久客户。 超过 1.25 亿购物者通过 Smile 赚取积分。给人们他们所爱的东西。
Ambassador
getambassador.com
大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
LoyaltyLion
loyaltylion.com
超越积分和奖励的关系。 让您现有的客户为您发展业务。如何？使用 LoyaltyLion 创建超越积分和奖励的忠诚度计划，通过更好的客户关系推动更大的客户终身价值和成本效益的获取。
Stamped
stamped.io
为您的电子商务商店利用产品评论和客户奖励的力量。提高销售额和客户保留率的最简单方法。
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo 的使命是重新定义促销活动，使其成为更大更好成果的催化剂。我们正在开创一种新的客户体验类别；解决整个客户生命周期中的促销挑战，我们称之为 PromotionX。优衣库的促销体验平台将高级促销的效果与卓越的客户体验相结合，以提高转化率和参与度，通过激励措施和激发行动的在线体验，帮助您在关键时刻瞄准合适的人群。
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage 是一个数字忠诚度平台，可简化小型企业的营销。它拥有与客户联系、鼓励重复访问和发展业务所需的一切。
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral 是一款简单的客户忠诚度软件，可跟踪传统营销以及数字营销工作。
Shopuddy
shopuddy.com
使小型企业能够向客户的 Apple Wallet 和 Google Wallet 发放数字奖励卡和优惠券。品牌可以快速部署各种类型的忠诚度计划，以吸引回头客，提高客户忠诚度并增加您的钱包份额。
Propello
propello.com
快速上市、基于白标奖励的客户忠诚度软件。提高参与度、减少客户流失、提高转化率、产生新的收入来源并提高客户终身价值。
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency 通过独特的目录为世界各地的客户提供数字奖励，其中包括 36 个国家的 24 种不同货币的顶级品牌、预付和其他类似现金的选项。 NeoCurrency 是一家总部位于美国的独立提供商，为促销和忠诚度计划、市场研究、员工奖励和销售激励提供数字奖励和奖品。
Nector
nector.io
Nector 忠诚度应用程序是企业培养客户忠诚度、推动重复购买、获取新客户、收集见解和简化运营的宝贵工具。通过实施个性化忠诚度计划，企业可以激励重复购买并为客户创造价值感。推荐功能可以帮助企业进入新的客户网络，而分析则可以为数据驱动的决策提供有价值的见解。通过无缝集成并专注于增强客户体验，Nector 是建立牢固的客户关系和推动业务增长的强大工具。
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo 是为中小型零售商和餐馆提供的数字会员卡服务。 Loyalzoo 提供价格实惠、基于订阅的系统，允许任何规模的零售商运行自己的店内忠诚计划。Loyalzoo 是为中小型零售商和餐馆提供的数字忠诚卡服务。 Loyalzoo 提供价格实惠、基于订阅的系统，允许任何规模的零售商运行自己的店内忠诚度计划。
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen 的合作伙伴计划适用于营销机构和软件公司。如果您的公司想要实施卓越的忠诚度计划，那么我们可以是完美的搭配！联系我们成为合作伙伴。
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant 帮助全球线下企业与客户建立有意义的联系。其专有平台提供强大的 CRM 系统、白标应用程序和 POS 集成。
Loyale
loyale.io
Loyale 是一个基于云的客户忠诚度平台，为公司提供奖励计划和营销工具。它可以与 Shopify、WooCommerce、Lightspeed、Mailchimp 等现有堆栈集成，以实现工作流程自动化。该软件提供积分、奖励、优惠券、礼品卡、反馈表、打孔卡和 VIP 客户等高级功能。作为一个营销自动化平台，Loyale 允许企业以令人难以置信的投资回报率开展高转化率的营销活动。 - 根据人口统计或购买行为细分客户。 - 通过推送通知、电子邮件和帖子与客户沟通。 - 安排由时间或操作触发的个性化一次性或重复自动化。 - 根据实时数据生成报告以分析和提高性能。
inCust
incust.com
inCust 提供客户生命周期管理平台，让任何企业都能吸引和留住客户、销售预付费商品、处理付款、分析客户活动、与客户沟通等。零售商受益于个人忠诚度计划、数字优惠券和礼品卡、预付费商品和服务订阅、众多沟通渠道以及 inCust 平台的其他出色业务功能
Poket
poket.com
Poket 是一款屡获殊荣的一体化忠诚度计划软件，可帮助企业增加重复销售并吸引更多新的忠诚客户。借助Poket，无论身处哪个行业，商家都可以设置适合其业务的忠诚度计划类型的任意组合。该平台允许商家随时随地管理和编辑忠诚度计划，并为精确定制的自动化活动设置促销规则客户的消费习惯、忠诚度平衡或活动绩效。该解决方案具有推荐自动化、社交媒体共享奖励、有针对性的营销自动化、客户参与游戏化等功能。企业可以使用客户的手机号码或电子邮件甚至应用程序进行交易，并可以通过商店访问登录来管理一切。商家可以通过移动推送通知、电子邮件甚至短信与客户联系。 Poket 提供三种计划：FREE（永久）、Strong（7 天...
OptCulture
optculture.com
OptCulture 是一个专注于零售业的客户参与和忠诚度解决方案。它吸收来自不同零售系统和来源（如 POS 软件、电子商务引擎、信息网站甚至物理形式）的选择加入的客户数据。利用这些数据，它为零售商提供购买和行为洞察力，以及执行忠诚度计划、多渠道营销活动和促销、瞄准回访和重复销售的能力。
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked 是一个游戏化平台，用于创建互动促销活动，以增加销售线索、奖励和激励销售团队并建立客户忠诚度。将潜在客户转变为微型影响者。无论渠道如何，都可以通过个性化的活动和促销来吸引和激励您的受众。创造高质量的销售线索，收集营销选择加入，并获得识别下一个客户所需的见解。激励和奖励您的员工和渠道合作伙伴的表现。通过我们的一系列互动解决方案提高销售业绩、奖励培训并给予即时认可。
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes 是一个购物者体验平台，使电子商务零售商能够动态地与购物者互动。电子商务零售商可以使用 SiteVibes 收集真实的产品评论、创建忠诚度计划、使 Instagram 上的用户生成内容可供购物、显示社交证明消息，并通过一个易于使用的界面显示实时趋势产品。该平台还为电子商务和采购商提供可操作的分析和多功能工具集。
O4S
o4s.io
O4S 是一个技术平台，彻底改变了分销主导型企业与其渠道合作伙伴的互动方式。通过尖端的解决方案和数据驱动的方法，O4S 使企业能够精确定位和激励高绩效渠道合作伙伴，从而促进销售并培养持久的合作伙伴关系。
Lootly
lootly.io
Lootly 是一个忠诚度和奖励、推荐和 VIP 平台，帮助电子商务品牌与客户建立良好的关系。 Lootly 为超过 2,000 个全球奖励计划提供支持，每天为数百万积分和客户提供服务。 Lootly 让您可以在几分钟内轻松启动自己的忠诚度计划。在 Lootly，我们认为忠诚度计划应该功能丰富、易于访问、完全可定制且适合所有规模的企业。通过我们庞大的集成库，只需几分钟即可将 Lootly 连接到您最喜欢的应用程序，例如：TrustSpot、Klaviyo、Zapier 等。连接应用程序后，它会在后台完全自动运行。 Lootly 适用于：Shopify、Shopify Plus、BigComme...
Ackroo
ackroo.com
通过供应商和行业整合，Ackroo 为各种规模的商家提供营销、支付和销售点解决方案。 Ackroo 的自助式、数据驱动、基于云的营销平台可帮助商家在店内和在线处理和管理销售点的忠诚度、礼品卡和促销交易，以吸引、吸引和发展客户，同时增加收入和边距。 Ackroo 的支付服务通过一些全球最大的支付技术和服务提供商为商家提供低成本支付处理选项。 Ackroo 的混合管理和销售点解决方案有助于管理和优化高尔夫、游艇、网球俱乐部等利基行业的一般运营。所有解决方案都致力于帮助客户巩固、简化和改善商家营销、支付和销售点生态系统。 Ackroo 总部位于加拿大安大略省汉密尔顿。欲了解更多信息，请访问：www....
99minds
99minds.io
99minds 是一个全方位的客户参与、获取和保留解决方案。我们是一个面向电子商务和店内的全渠道营销自动化平台，需要礼品卡处理和管理、忠诚度和奖励计划、优惠券和推荐解决方案。 99minds 最好的部分是易于使用、即插即用、经济高效的营销平台，使营销团队能够创建活动以进行个性化促销并构建全渠道客户体验。 99minds 帮助您将消费者转变为品牌拥护者。创建激发客户兴趣的个性化活动 - 生成数百万张优惠券、数据驱动的折扣代码、购物者推荐计划、说服顾客留下来的忠诚度计划、设置自动产品捆绑以及基于位置的促销。最适合在 Bigcommerce Shopify、Woocommerce、Salesforc...
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty 是世界领先的网络应用程序，用于为 Apple 和 Google 钱包创建和管理数字邮票卡。在线设计您的卡片、向客户发送推送消息、捕获交易历史记录并查看客户见解。无需技术知识，无需接触您的 POS，也无需开发应用程序。
Gameball
gameball.co
Gameball 是一个忠诚度和游戏化营销平台，旨在将访客和偶尔购买者转变为忠诚的终身客户。通过旨在保留和扩大客户群的游戏化忠诚度计划增强移动优先体验。
Paylode
paylode.com
Paylode 是一个客户福利平台，适合希望快速推出高度参与的客户福利计划的公司。 Paylode 使公司能够为其客户提供全面的福利计划，其时间和成本仅为内部构建计划的一小部分。 Paylode 就像有一个完整的合作伙伴团队在您身边。我们审核并预先协商来自顶级消费品牌的数千种福利优惠，并提供简单的无代码工具，为公司节省大量时间和管理费用。福利计划可以提高转化率、保留率、参与度、满意度，并最终提高客户的长期满意度，同时还为您的企业带来新的收入来源。了解更多信息，请访问 https://paylode.com/
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
利用袋鼠奖励 (Kangaroo Rewards) 提高客户忠诚度和增长，袋鼠奖励是受到数千家中小型企业和财富 500 强公司信赖的领先全渠道忠诚度引擎。通过有针对性的奖励、自动化营销和您自己的品牌应用程序打造超个性化的互动。见证平均订单价值飙升，因为客户感到受到重视，花费更多，并且回报更多。通过轻松设置和专家支持简化操作。我们以激光为中心的数据洞察力可优化您的计划、最大化投资回报率并增加纯利润。 Kangaroo 与领先的 POS、电子商务和营销平台（例如 Shopify、Lightspeed、Magento 和 Mailchimp）集成。立即预订演示！
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
借助袋鼠奖励 (Kangaroo Rewards) 提高客户忠诚度和增长，袋鼠奖励是受到数千家中小型企业和财富 500 强公司信赖的领先全渠道忠诚度引擎。通过有针对性的奖励、自动化营销和您自己的品牌应用程序打造超个性化的互动。见证平均订单价值飙升，因为客户感到受到重视，花费更多，并且回报更多。通过轻松设置和专家支持简化操作。我们以激光为中心的数据洞察力可优化您的计划、最大化投资回报率并增加纯利润。 Kangaroo 与领先的 POS、电子商务和营销平台（例如 Shopify、Lightspeed、Magento 和 Mailchimp）集成。立即预订演示！
TapMango Merchant
tapmango.com
简单而强大的客户保留和获取平台。为您建立自己的品牌奖励计划。
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango 通过提供客户参与平台来加强关系，通过企业自己的忠诚度计划为企业提供创新解决方案。
Voucherify
voucherify.io
Voucherify 是一个面向数字团队的 API 优先、基于云的促销和忠诚度管理平台。它有助于提高客户忠诚度、获取新客户并通过有针对性的激励措施和情境奖励来增加收入。我们帮助各种规模的公司像电子商务巨头那样推出、分发和跟踪定制优惠券、礼品卡、推荐、折扣、忠诚度计划和赠品活动，但成本仅为其一小部分。 Voucherify 提供灵活的规则引擎，可在不消耗促销预算的情况下提高转化率和保留率。我们赢得了超过 250 家客户的信任（其中包括 Clorox、Pomelo、ABInBev、OVO Energy、SIG Combibloc、DB Schenker、Woowa Brothers、Bellroy...
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo 是一个企业级、基于 SaaS 的人工智能忠诚度平台，可帮助品牌推出整体奖励计划，同时收集和利用其个性化引擎生成的零方和第一方数据。 Zinrelo 将技术与深度数据分析和持续的战略咨询相结合，以解锁忠诚度的多个维度，包括交易、社交、宣传、参与、行为和情感。在过去 14 年里，Zinrelo 已与全球数千个品牌合作。我们不断发展的全球合作伙伴网络、技术创新和数据驱动的情报可确保您的忠诚度计划具有战略性、独特性和结果驱动性。
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz 是一个面向中小型企业的忠诚度平台，专为代理机构设计。我们将所有印刷促销信息数字化，并向企业提供免费的推送通知渠道。这有助于提高中小型企业的保留率、收入和客户群。白标经销商帐户通过向数字机构提供忠诚度即服务来帮助获得额外的经常性收入。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala 不仅仅是一个忠诚度和评论平台。它是一套完整的客户保留套件，结合了忠诚度计划、客户反馈和创新的推荐系统。深入吸引客户，鼓励回头客，并轻松扩大您的客户群。
Influence.io
influence.io
Influence.io 是电子商务品牌通过创建个性化忠诚度和推荐计划来发展业务的理想即插即用解决方案。借助这种面向未来的工具，客户可以通过完成下订单等操作来赚取积分，然后可以兑换独家福利。通过引入 VIP 等级，您可以奖励最忠实的客户，同时推荐计划可以吸引新客户。此外，您可以识别和管理联营公司以提高客户保留率。
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud 全面、敏捷且可扩展的忠诚度体验平台™ 使全球企业能够捕获零方和第一方数据并采取行动，从而在整个客户旅程（从认知到购买到保留、忠诚度）中无缝参与、认可、奖励和增加价值和宣传。与市场领先技术的超过 125 项集成可实现一致、个性化、全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.annexcloud.com。
Perkville
perkville.com
Perkville 是健康、健身、沙龙、水疗和零售行业领先的保留和推荐解决方案。我们的奖励计划直接与 POS 或调度系统集成，可以为每个企业量身定制。 Perkville 系统在世界各地的企业中得到应用，可以推动推荐、奖励客户回访和购买，甚至生成社交媒体帖子。了解 Perkville 如何帮助您增加客户群并发展业务。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每位客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
Referrizer
referrizer.com
全球最先进的营销自动化平台，为您的本地企业提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活...
Marsello
app.marsello.com
全渠道零售商的智能忠诚度和营销。集成您的 POS 和电子商务应用程序，提供完全个性化的客户体验。
Paystone
paystone.com
用于发展您的业务的软件和支付处理。 我们将客户互动软件和支付处理相结合，为您的每笔交易提供更多发展业务的机会。
Giftbit
giftbit.com
购买、发送和跟踪数字礼品卡以用于您的奖励和激励计划。
Xoxoday
xoxoday.com
企业的奖励、激励、福利和支出基础设施。 数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。
Glue Loyalty
glueloyalty.com
适合您本地企业的智能忠诚度俱乐部。奖励您的客户、增加销售额并推动回头客......无需费力！