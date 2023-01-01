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将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Sorted 可帮助您轻松准备和提交税务报告，从而显着降低会计师的成本。 Sorted 是专门为自由职业者构建的，并拥有自由职业者准备税务报告所需的所有指导。如果您需要专业帮助或指导，Sorted 会在平台上为您联系经过认证的税务顾问。您可以安排与税务顾问的电话/视频通话，或通过聊天提出您的问题。

网站： getsorted.de

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