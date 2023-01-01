Sorted 可帮助您轻松准备和提交税务报告，从而显着降低会计师的成本。 Sorted 是专门为自由职业者构建的，并拥有自由职业者准备税务报告所需的所有指导。如果您需要专业帮助或指导，Sorted 会在平台上为您联系经过认证的税务顾问。您可以安排与税务顾问的电话/视频通话，或通过聊天提出您的问题。

网站： getsorted.de

免责声明：WebCatalog 与“Sorted”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。