替代项 - Solocal

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SEMrush
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SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
SE Ranking
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面向企业主、代理机构和 SEO 专家的领先 SEO 软件。跟踪您的排名、监控竞争对手、发现技术错误等，起价为 18.6 美元/月。
Keyword.com
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BirdEye
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BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
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WebCEO
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WebCEO 是一个一体化 SEO 平台，拥有一套 22 个有效的在线 SEO 工具，用于数字营销。受到 1400000+ 用户的信赖。
Seobility
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用于网站优化和 Google 顶级排名的一体化 SEO 软件和工具
PromoRepublic
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使用 PromoRepublic 的社交媒体管理平台通过内置工具创建和自定义内容，将其安排到多个社交媒体页面，投放广告并获得业务成果。
Marketing Miner
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Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 ...
Marketing 360
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Leads Gorilla
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LeadsGorilla 是世界排名第一的业务线索查找和客户关闭基于云的软件，可帮助代理企业查找、分析和关闭更多数字营销服务业务线索。
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Nozzle 是一个完整的 Serp 监控工具，可让您跟踪无限的竞争对手，不问任何问题。哎呀，我们会让您跟踪尽可能多的内容。
BrightLocal
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本地搜索成功的一体化平台 · 借助 BrightLocal 提升排名、提高声誉并在本地搜索中脱颖而出。
MavSocial
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MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Vendasta
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以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
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yext.com
Yext 是一家纽约市的科技公司，专注于在线品牌管理领域。它利用基于云的应用程序网络、搜索引擎和其他设施提供品牌更新。该公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 于 2006 年创立。最新数据显示，2019 年市值超过 20 亿美元，2021 财年收入为 3.547 亿美元。
SEOprofiler
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SEOprofiler 是一种基于网络的 SEO 软件解决方案，可跟踪排名、执行网站审核、监控竞争对手反向链接、生成品牌报告以及与搜索引擎优化相关的许多其他内容。
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我们的使命是让企业在互联网上更加引人注目，提高他们的电子声誉并帮助他们赢得更多客户。我们的一体化解决方案通过直观的仪表板支持战略决策，使决策者能够衡量投资回报率并培养持久的客户关系。 Partoo 与各行各业的众多本地和国际公司合作，包括中小企业以及麦当劳、丰田、家乐福和 Sports Direct 等大型公司。我们的本地列表解决方案非常简单，使公司能够在本地和品牌级别管理该工具。 Partoo 拥有一支由 400 多名专业人士组成的团队，为 100 多个国家/地区的 400 多家客户提供服务 产品详细信息 Partoo 通过实现其 3 个目标，利用以下产品帮助公司发展：找到...
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business 是一种本地排名跟踪工具，具有本地搜索引擎结果的独特可视化视图。在网格视图中将您的排名位置与本地竞争对手进行比较。监控您在 Google 3-pack 上的表现并进行调整以提高您的搜索可见度。
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SOCi 是多地点品牌的营销平台。我们帮助 Ace Hardware、Sport Clips 和 Anytime Fitness 等企业通过每个营销渠道与当地受众建立联系。
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Uberall CoreX 确保您最近的营业地点可见，从而推动从发现到购买等过程中的参与度。
WP Maps
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WP Maps 是一款允许企业创建和管理商店定位器、产品定位器和其他类型地图的软件。它是一个强大而灵活的工具，易于使用，不需要任何编码知识。 WP Maps 可用于向地图添加多个位置、创建自定义标记和标签、向地图添加过滤器和图层、自定义地图外观以及与其他软件（例如 Google Maps 和 Salesforce）集成。要了解有关 WP 地图的更多信息，请访问我们的网站 wpmaps.com
Allintitle.co
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Allintitle.co 是一个多方面的 SEO 和关键字研究平台，提供一系列工具来增强数字营销工作： - 关键字批量检查器：能够同时检查多个关键字，包括批量 Allintitle 和关键字黄金比例值，并具有实时地理位置或语言的特殊性。 - 批量 Allintitle 和关键字黄金比例检查器：提供内置 KGR 计算器，利用关键字黄金比例查找易于排名、低竞争度的关键字。 - KW Explorer：协助查找长尾关键词和任何种子关键词的问题，具有聚类和搜索意图识别功能。 - 排名差距分析：允许对最多五个网站进行关键词比较分析，有助于 SEO 内容策略。 - SERP 跟踪器：跟踪主要搜索引擎上的...
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon 是同类中首屈一指的跟踪工具，也是本地 SEO 分析不可或缺的视觉效果。
RocketData
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RocketData 是一个易于使用的平台，可在 30 多种基于位置的服务中管理公司的业务信息和评论：地图、搜索引擎、所有流行的目录、GPS 设备和社交网络。 RocketData 将有关您公司的信息添加到这些服务中，自动发现错误、修复错误并保护您的数据。 RocketData 还可以帮助您的企业与本地客户进行互动，无论他们在哪里交谈。该平台监控和收集客户反馈，并提供从单一界面回答问题的工具。我们的集成列表包括 Google 地图、Apple 地图、Yandex.Maps、2GIS、Facebook、Instagram、TripAdvisor、Yelp、Garmin、Waze、Here 地图、...
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