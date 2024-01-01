替代项 - Software Advice

Tekpon

tekpon.com

Tekpon 是一个软件聚合器和潜在客户开发网站。 首先，Tekpon 的目的是帮助个人和组织对软件产品做出明智的决策，帮助他们降低成本，并创建适当的必需软件堆栈。 其次，它旨在帮助软件公司以专业和信息丰富的方式推广和接触买家。 最后，Tekpon 希望通过一种新的创新方式来保留和帮助用户和提供商，从而创新软件潜在客户开发领域。 这意味着，服务提供商可以为用户提供定制优惠，直接与他们互动并在平台上为他们提供帮助，最后但并非最不重要的一点是，分享有关功能、定价和即将推出的功能的详细信息。 此外，我们的长期目标是成为世界上最大的软件百科全书。