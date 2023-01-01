替代项 - SocialNowa

Prokeep

prokeep.com

Prokeep 成立于 2016 年，是面向批发分销商的领先客户体验管理软件。 Prokeep 通过将沟通转化为商业来发展关系和业务；通过集中沟通提高销售额，通过更好的洞察和参与机会改善客户体验，并通过系统自动化提高生产力。 Prokeep 被北美超过 1,000 家分销商使用，实现了超过 1100 万次对话和超过 60 亿美元的收入。发展您的分销业务。建立更牢固的客户关系。提高员工生产力。所有这些都通过 Prokeep 的客户体验管理软件专为经销商在现代市场中蓬勃发展而构建。 Prokeep：- 被 50 个州、10 个省和 2 个地区的经销商使用。 - Prokeep 进行超过 1100 ...