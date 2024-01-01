替代项 - SocialBee
Meta Business Suite
business.facebook.com
从一处管理 Facebook、Messenger 和 Instagram 上的所有业务活动。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
X Pro
pro.x.com
X PROo（以前称为 TweetDeck）是一款用于管理 X（以前称为 Twitter）帐户的社交媒体仪表板应用程序。 TweetDeck 最初是一个独立的应用程序，后来被 Twitter Inc. 收购并集成到 Twitter 的界面中。 它类似于 Twitter 于 2016 年停产的“仪表板应用程序”。与其他 Twitter 应用程序一样，它与 Twitter API 交互，允许用户发送和接收推文以及查看个人资料。截至 2010 年 6 月，它是最受欢迎的 Twitter 应用程序，拥有 23% 的市场份额，仅次于 Twitter 官方网站，在发布新状态更新方面拥有 45.7% 的...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Buffer
buffer.com
在社交媒体上建立您的受众并发展您的品牌。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一个社交媒体管理平台，由Ryan Holmes于2008年创建。该系统的用户界面采用仪表板的形式，支持Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社交网络集成。 Hootsuite 总部位于温哥华，在多伦多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 个地点拥有近 1,000 名员工。该公司在超过 175 个国家/地区拥有超过 1600 万用户。
Metricool
metricool.com
分析、管理和发展您的数字形象。 一切都在一处。规划您的社交媒体内容、查看您的数据并管理您的在线广告活动。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社交媒体管理工具，可帮助企业和机构扩大在社交媒体上的影响力。免费注册。无需信用卡。
Later
later.com
领先的视觉营销平台，可让您规划、安排、发布和衡量 Instagram 和社交媒体帖子的结果。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Planable
planable.io
Planable 是社交媒体活动的指挥中心，受到代理机构、自由职业者和营销团队的信赖，可用于创建、协作、批准和安排。
Vista Social
vistasocial.com
精心制作的社交媒体管理工具可帮助您超越目标
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Sprout Social
sproutsocial.com
通过 Sprout Social 重新构想社交媒体如何发展您的业务。查看我们的社交媒体管理工具的实际应用。立即开始您自己的免费试用。
Loomly
loomly.com
Loomly 是品牌成功平台，使营销团队能够通过协作、发布和分析功能在线发展成功的品牌。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
Publer
publer.io
使用 Publer 安排您的 Facebook 帖子、Instagram 帖子、推文、LinkedIn 更新、Pinterest 引脚、Google 我的商家帖子和 YouTube 视频。节省时间、增加流量、专注于您的业务。
Heropost
heropost.io
管理多个社交媒体帐户，安排无限的帖子，与您选择的受众互动，通过深入报告跟踪和分析绩效。
UNUM
unum.la
适合现代创作者的工具
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的营销工具将帮助您保持专注、按时交付项目并使您的团队感到高兴。现在就组织起来吧。
Postly
postly.ai
大规模设计和发布您的社交媒体营销活动。 AI 作家生成高质量的 SEO 内容。
Hypefury
hypefury.com
您的私人助理，可帮助您扩大 Twitter 受众并从中获利。我们选择了 Twitter OG 使用的最佳技术，并将它们变成了一个应用程序： - 无缝创建新内容 - 扩大你的受众 - 扩大您的电子邮件列表 - 销售更多产品
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易于使用的社交媒体管理软件，可让您保持井然有序、节省时间并轻松管理收件箱、发布、报告、监控和团队协作工具。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
RADAAR
radaar.io
一个令人惊叹的社交媒体管理平台，适合想要吸引追随者、发布独特内容和……的品牌、机构和初创公司。
Tailwind
tailwindapp.com
感觉就像营销团队的工具。 Tailwind 可以自动化社交媒体营销中最困难的部分，以便您可以更聪明、更快地成长。