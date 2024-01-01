替代项 - Social Elephants

Brandwatch Social Media Management

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Brandwatch 社交媒体管理（以前称为 Falcon.io）是社交媒体监控、广告、发布、受众和绩效分析以及客户数据管理的领先解决方案。 Brandwatch 社交媒体管理使品牌能够通过在一个平台上管理多个客户接触点来探索数字营销和广告的全部潜力。它使营销人员能够根据丰富的客户资料提供更加个性化的品牌体验。该平台具有高度直观和协作的用户界面，并辅以全面的支持和咨询服务。 * 通过统一的内容日历节省时间并避免孤岛。 * 轻松与观众互动。 * 通过行业领先的社交聆听来掌握趋势。 * 全面了解您在网络上的表现。