替代项 - Snowplow
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯尼亚电视剧，于 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。该剧由 Grace danile 编剧，由 DIL Pictures 制作和发行。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。
PostHog
posthog.com
自托管产品分析堆栈，可部署在您的基础设施上。
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析用户行为。 Smartlook 是分析用户行为中缺失的一块拼图。获得真正的定性见解，帮助您改进移动应用程序和网站。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的时间处理数字，更多的时间发展您的业务。 使用我们的工具集（包括动态热图、会话记录和实时聊天）提高您网站的转化率。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智能的力量优化内容的性能。我们的预测热图会立即向您显示任何内容中最先吸引受众注意力的内容，帮助您做出基于数据信息的坚定决策，而不会减慢您的速度。 • 获得实时洞察，发现真正吸引客户注意力的因素 • 通过预测分析提高整个设计周期的效率 • 提高所有渠道的转化率 • 通过最大限度地提高跨渠道的注意力份额来提高投资回报率 最大的品牌和代理机构都在使用 Dragonfly AI衡量和优化其内容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，请访问 Dragonflyai.co
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
Woopra
woopra.com
分析并可视化从首次营销接触到产品使用的整个客户旅程。立即注册我们的免费计划。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的数字体验分析平台提高收入、转化率和参与度。
Heap
heap.io
Heap 提供了一种更智能的方式来构建数字产品。通过全面的数据收集和结构化流程，Heap 帮助产品经理了解用户、做出数据驱动的决策并打造令人愉悦的数字体验。
flowpoint.ai
flowpoint.ai
分析很难。 我们让一切变得简单。 利用人工智能优化转化，优先考虑有影响力的解决方案，并通过数据驱动的决策提高投资回报率。发现可操作的见解以释放您网站的潜力。
Flywheel
getflywheel.com
一体化 WordPress 代理托管平台。 在一处管理客户的 WordPress 网站，赚取经常性收入，并持续取悦他们。
Stormly
stormly.com
只需单击一下即可将您的数据转化为见解🤯。构建您的仪表板并立即发现产品数据中的模式。
UserVoice
uservoice.com
B2B 用户反馈软件可帮助您倾听和指导客户、优先考虑重要的产品功能并高效创新。
Whatfix
whatfix.com
Whatfix 是一个基于 SaaS 的平台，为 Web 应用程序和软件产品提供应用内指导和性能支持。 Whatfix 帮助公司创建出现在 Web 应用程序中的交互式演练。 Whatfix 在加利福尼亚州圣何塞和印度班加罗尔设有办事处。
Mouseflow
mouseflow.com
确定性地优化您的网站，而不是假设 了解用户旅程中每个接触点发生的情况。无需猜测。
Totango
totango.com
Totango 是一款客户成功软件，可帮助企业推动收入增长、减少客户流失，同时专注于 SaaS 客户旅程。免费体验 Totango。
June
june.so
June 是 B2B SaaS 的轻量级产品分析。在几秒钟（而不是几小时）内获得可行的见解和定制报告。
Kissmetrics
kissmetrics.io
为您提供做出更好决策所需的知识。 Kissmetrics 是一个基于行为的分析和电子邮件自动化平台。旨在帮助产品团队和营销人员获得、留住和发展更多客户。
Keen
keen.io
Keen 是一个基于 Apache Kafka 构建的完全托管的事件流平台。只需几分钟即可开始直播，30 天免费。
Usermaven
usermaven.com
正确完成网站和产品分析 - 终于！ Usermaven 的 Spotless™ 跟踪自动捕获所有事件，消除了对开发人员的依赖，使其成为营销人员和产品人员最简单的分析工具。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一体化移动应用分析平台，使企业能够了解用户行为。 UXCam 最初是作为会话重放和热图解决方案，但我们意识到有很多问题仅靠定性数据无法回答。因此，我们将定性数据的粒度与定量数据的影响结合起来。借助 UXCam，您可以创建漏斗图、保留图表和仪表板，以了解每个阶段流失的人数百分比。一旦看到下降，您可以放大并查看记录和热图，以了解发生下降的原因。在 UXCam 网站上预订免费快速演示以了解更多信息。