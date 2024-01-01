替代项 - Smile.io

Herdify

herdify.com

Herdify 是一家行为分析公司，致力于检测围绕品牌形成的社区。从这个意义上说，社区并不意味着社交媒体粉丝、忠诚度计划或 CRM 数据。它指的是人们居住的现实世界社区（街道、城镇和城市）。即使在我们数字优先的世界中，这些社区对消费者的购买行为影响最大。它曾经是关于个人的——我们认为看起来相同的人，行为也相同。我们以同样的方式向他们进行营销，就像我们的竞争对手一样。当今最成功的品牌（例如 Huel、Gymshark 和 Airbnb）都专注于其社区。借助 Herdify 的 AI 技术，检测和监控您的社区，并像当今最成功的营销人员一样进行战略性增长。