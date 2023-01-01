WebCatalog
Smartkeeda

Smartkeeda

smartkeeda.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Smartkeeda”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Smartkeeda 是年轻有志于考试的人准备主要竞争性考试的理想平台，如 IBPS Clerk、IBPS PO、IBPS RRB、SBI Clerk、SBI PO、SSC CGL、SSC 10+2、CLAT、NIFT 和 MAT。 该网站提供智能分析，帮助学生根据考试选择仅关注最相关的章节和问题，同时为用户提供智能视频解决方案，使他们比同龄人拥有无与伦比的优势。

网站： smartkeeda.com

免责声明：WebCatalog 与“Smartkeeda”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Careerwill

Careerwill

web.careerwill.com

Testbook

Testbook

testbook.com

Quizplus

Quizplus

quizplus.com

EduRev

EduRev

edurev.in

Exampundit

Exampundit

exampundit.in

Exam Engine

Exam Engine

web.examengine.co

UC Live

UC Live

uclive.co

MADE EASY

MADE EASY

madeeasyprime.com

Oliveboard

Oliveboard

oliveboard.in

Utkarsh

Utkarsh

online.utkarsh.com

StudyIQ

StudyIQ

studyiq.com

Supermocks

Supermocks

mocks.supermocks.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策