替代项 - SkyShowtime

Crunchyroll

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Crunchyroll, Inc. 是一家美国发行商、出版商和授权公司，专注于流媒体动漫、漫画和电视剧。 Crunchyroll 的分销渠道和合作伙伴计划由加州大学伯克利分校的一群毕业生于 2006 年创立，为全球 7000 万注册用户提供内容。 Crunchyroll 是 Otter Media 的子公司，而 Otter Media 又是 AT&T 旗下 WarnerMedia 的子公司。 Crunchyroll 在旧金山、洛杉矶、基希讷乌和东京设有办事处，并且是日本动画协会 (AJA) 的成员。 “Crunchyroll-Hime”，也称为“Hime”，是 Crunchyroll 的官方吉...