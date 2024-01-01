替代项 - Skedda
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款在线餐饮和活动管理软件，可增加餐厅、酒店和独特场所的销售额并简化预订。
Aisle Planner
aisleplanner.com
适合现代活动专业人士的简单、强大且完整的软件解决方案。
Venjue
venjue.com
Venjue 是一款一体化场地管理工具，旨在帮助活动企业将更多请求转嫁给客人。从第一次询问到最后一位客人，Venjue 帮助您简化活动的各个方面，使您能够处理更大的业务量。主要功能： - 日程安排：使用集中日历跟踪所有正在进行的任务和事件，并掌握您的日程安排。 - 沟通：自动与您的客户、团队和员工分享详细信息和更新。 - 餐饮管理：突出您的烹饪产品并跟踪饮食限制。 - 场地和平面图管理：根据每次活动定制场地并了解客人的概况。 - 员工排班：简化团队管理和轮班计划，提供无忧服务。 - 发票和付款：您的发票和付款均在线处理，因此您可以专注于打造完美的活动。在几分钟内预订、计划和执行活动。释放您的日...
Event Temple
eventtemple.com
屡获殊荣的酒店和场地管理软件 利用我们易于使用的酒店和场馆解决方案节省时间并增加收入。
Harpsen
harpsen.com
Harpsen 是一款专为婚礼和活动行业创建的一体化活动管理软件。
Venuerific
venuerific.com
Venuerific 是一款适用于东南亚活动场地的一站式场地管理软件。数百家企业已受益于先进的场馆管理软件功能，如 CRM、报告和统计、智能调度、场馆管理、电子邮件营销、支付等。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly 的 Event Manager™ 是一款基于云的一体化设施调度平台，可帮助团队安排、组织和推广组织的活动，确保团队拥有合适的工具来集中和自动化从开始到结束的流程。结束。在预算资金稀缺且成本回收计划可能对学校底线产生重大影响的世界中，活动管理器可以轻松跟踪和监控与活动相关的收入。从请求发起到成本回收分析，活动经理控制活动组织，确保积极的社区和与会者体验。
Propared
propared.com
Propared – 艺术和活动组织的制作规划软件
Weven
weven.co
一体化场馆管理系统，可实现场馆、客户和供应商之间的无缝协作。
EventsX
eventsx.com
EventsX 的标志性虚拟活动平台让准备成功的活动变得轻而易举。将所有繁重的工作交给我们。从最初的准备到营销再到主办，我们的虚拟活动平台会处理这一切。我们的白手套服务和敬业的成功经理将在活动之前、期间和之后为您提供帮助，让一切每次都顺利进行。
VenueArc
venuearc.com
VenueArc 是下一代自动化的基于云的场地预订和活动管理软件，用于预订和管理您的剧院和表演艺术中心。
serVme
servmeco.com
SerVme 是一个完整的宾客体验平台，结合了预订、餐桌管理、强大的营销 CRM、重新参与和宾客调查以及强大的分析功能。 SerVme 是一个专门构建的酒店平台，借助与电话、POS、PMS、支付和 CRM 等现有酒店堆栈的强大集成，简化了从前厅到后厅的运营。我们的使命是让餐厅经营者非常轻松地简化运营并做出更明智的决策，以增加收入（获取）并与客户建立持久的联系（参与度和保留率）。 SerVme 为餐厅、经营餐厅的酒店、企业餐饮集团和夜生活提供支持。您可以在多种设备上访问 SerVme：Web 应用程序、平板电脑以及 iOS 和 Android 上的本机应用程序。要了解更多信息，请访问 www.s...
QReserve
get.qreserve.com
灵活且用户友好的调度平台，可轻松管理设备、实验室、会议室、便利设施、人员等，同时提供广泛的报告和财务功能。使用 QReserve： - 设置详细的资源访问规则 - 收集预订表格 - 管理项目 - 签入/签出预订并自动取消迟到或缺席预订 - 与现有 Outlook 和 Google 日历集成 - 允许在自助服务终端上实时预订地图/平面图 - 从规定的时间段预订 - 邀请客人预订并请求回复 - 发票和处理付款 - 具有集成条形码阅读器支持的入住/退房设备 - 访问活动、实际使用情况、容量和利用率数据 - 等等！
MeetingPackage
meetingpackage.com
通过实时可用性和动态定价在线销售您的会议室和服务。使用我们的预订引擎直接通过您自己的网站接收即时预订或 RFP。
Locaboo
locaboo.com
我们正在统一现代组织和团队管理和预订空间的整个工作流程，以便每个人都可以轻松地随时随地轻松访问空间、运动和活动。 Locaboo 是欧洲领先的空间、体育和活动场馆管理平台。我们的平台可用于工作空间、会议室、联合办公、体育设施和教育机构以及文化和活动室、车队等等......
Releventful
app.releventful.com
Releventful 为活动行业企业主提供了一套一体化工具包，旨在让他们保持井井有条和联系，同时节省时间和金钱，
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo 总部位于科罗拉多州丹佛市附近，由 Dean Evans 于 2019 年创立，Dean Evans 是 Dean Evans and Associates 的创始人，也是 EMS 调度软件系统的创建者。 Mazévo 是一个小型而活跃的团队，致力于提供用于安排房间和活动的最佳软件以及最佳的客户服务。 Mazévo 能够安排您所有的会议、活动和教室空间，无需重复预订。它是一个基于云的现代化系统，具有内置的房间请求和审批流程，可处理所有活动细节，例如房间设置、AV 和餐饮。如果您对空间和服务收费，Mazévo 允许您跟踪所有活动费用。对于所有规模的组织来说，Mazévo 都是完美的解...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations 为活动场地、餐饮公司和活动专业人士提供功能强大的在线活动策划和管理软件。活动策划 – 不必担心 Word 文档、电子邮件以及在不同地方查找信息。 MICE 通过完美概述您的所有活动信息、计划和文件，让您充满信心。预订小部件 – 通过您网站上的预订小部件，您可以 24/7 处理活动请求，客户可以整理她正在寻找的活动。一旦它进入您的收件箱，您的（数字）提案只需几分钟即可准备就绪。发票 – MICE 允许您只需点击几下即可发送活动发票，按照您想要的方式查看，并使发票变得轻而易举。它专为活动和酒店业而构建，原生支持每种产品的多种增值税率。消息 – MICE 会跟踪您与客...
Perfect Venue
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